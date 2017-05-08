Nurol Makina hafif zırhlı yeni aracını görücüye çıkarıyor

IDEF 2017 fuarı öncesi kara araçları alanında sürprizler gelmeye devam ediyor.

Bu sürprizlerden biri ise Nurol Makina'nın IDEF 2017 fuarında sergileyeceği yeni hafif zırhlı aracı. ILGAZ 2 adı verilen araç 9 personeli taşıyabiliyor. İç güvenlik kuvvetleri için geliştirilen araç 300 BG motora sahip. 8.8 ton muharebe ağırlığı bulunan araç saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğimi zorlanmadan geçebilen araç yaklaşık 1 metrelik hendeği de aşabiliyor.

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Nurol Makina tarafından yıllar önce geliştirilen ve Emniyet güçlerinin kullanımına sunulan Ilgaz'ın devamı olarak geliştirilen ILGAZ 2'nin IDEF 2017 fuarında sergilenmesi bekleniyor. Nurol Makina aynı zamanda halen güvenlik güçleri için üretilen ve ihracat sözleşmesi de imzalanan Ejder Yalçın 4x4, TOMA ve zıhlı kamyon gibi bir çok ürününü de fuarda sergilemeye hazırlanıyor.