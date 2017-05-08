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Nurol Makina hafif zırhlı yeni aracını görücüye çıkarıyor

Nurol Makina, yeni hafif zırhlı aracı ILGAZ 2'yi İstanbul'da düzenlenecek olan 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2017'de ilk kez sergilemeye hazırlanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,1b
1
12
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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IDEF 2017 fuarı öncesi kara araçları alanında sürprizler gelmeye devam ediyor.
Bu sürprizlerden biri ise Nurol Makina'nın IDEF 2017 fuarında sergileyeceği yeni hafif zırhlı aracı. ILGAZ 2 adı verilen araç 9 personeli taşıyabiliyor. İç güvenlik kuvvetleri için geliştirilen araç 300 BG motora sahip. 8.8 ton muharebe ağırlığı bulunan araç saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yüzde 60 dik eğim ve yüzde 30 yan eğimi zorlanmadan geçebilen araç yaklaşık 1 metrelik hendeği de aşabiliyor. 
Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk milli kamikaze droneları tanıtıldı"
Nurol Makina tarafından yıllar önce geliştirilen ve Emniyet güçlerinin kullanımına sunulan Ilgaz'ın devamı olarak geliştirilen ILGAZ 2'nin IDEF 2017 fuarında sergilenmesi bekleniyor. Nurol Makina aynı zamanda halen güvenlik güçleri için üretilen ve ihracat sözleşmesi de imzalanan Ejder Yalçın 4x4, TOMA ve zıhlı kamyon gibi bir çok ürününü de fuarda sergilemeye hazırlanıyor.

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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
donanımhaber camiası olarak bir zırhlı da biz çıkaralım belliki iyi para var bu işte
1 Yanıt Yanıtla +18
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faniseyler 2 yıl
Hummer dan daha tipi hoş ben olsam piyasada satardım.
Hummer alan bi kitle var sonuçta memlekette.
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10ff 2 yıl
bunun ekonomik yakitli hafif olanlarini cikartsalar satisa. bir tane de ben alirim. doblo yerine guzel secim olur. sol seridin fatihi olurum.
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61gün 2 yıl
asıl şu araç müthiş olmuş.
cidden satar bu piyasada
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ürüng ayıg toyon 2 yıl
Ford'un aracı,Otokar Ural'a rakip olarak çıkarmışlar heralde.
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s_mail 2 yıl
ah ah keşke deli gibi param olsaydıda kendime nurol ejder alsaydım. Onunla şehir içinde gezer milletin aracını ezerdim :D
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Sta1ker 2 yıl
şehir içi terör saldırıların ve çatışmaların en yoğun olduğu dönemlerde bu araçlar fiilen kullanılmış olsaydı çok daha az şehit verebilirdik. FETÖ yüzünden her şey gecikti bu ülkede...
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hanox 2 yıl
Çok iyi devamında daha karmaşık ve teknolojisi de daha yüksek ürünler üretmeye başlarız.Bunlar daha başlangıç Ver mehteri ağa ,hikaye bitmedi yeni başlıyor. :D
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stalker(1979) 2 yıl
Yerli otomobil yapamadık ama yerli hafif zırhlı araçların dünyadaki başkenti olduk :)
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faniseyler 2 yıl
Hummer dan daha tipi hoş ben olsam piyasada satardım.
Hummer alan bi kitle var sonuçta memlekette.
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dunerunner 2 yıl
inş tez zamanda şortlandlardan kurtulup bundan almaları lazım.
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IhtiyarDelikanli 2 yıl en beğenilen
donanımhaber camiası olarak bir zırhlı da biz çıkaralım belliki iyi para var bu işte
1 Yanıt Yanıtla +18
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Bluflame 2 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
donanımhaber camiası olarak bir zırhlı da biz çıkaralım belliki iyi para var bu işte

çok basit bir formül:
-ticari kasa bir van al
-siteye git, aracın sağına soluna altına çelik saç kaynağı yaptır
-aynı sanayii de aracı siyaha boyat
-araca yırtıcı vahşi bir hayvanın ismini ver
-tsk/polis ihalesine gir, çuvalla para kazan, başa sar.
bide diyolar bu ülkede para kazanmak çok zor...
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