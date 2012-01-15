Nvidia: 2012 dört çekirdekli mobil işlemcilerin yılı

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dinleme şansı yakaladığımız Nvidia yöneticileri, 2012'nin dörty çekirdekli uygulama işlemcilerinin yılı olacağını ve bu açıdan Tegra 3 ile Nvidia'nın büyük bir avantaja sahip olduğunu söylediler. Tegra 3 işlemcili ilk tabletin piyasada olduğunu ve yenilerinin de CES 2012'de gösterildiğini söyleyen yöneticiler, aynı işlemciyi kullanan yeni nesil akıllı telefonların ise çıkmaya çok yakın olduğunu ve arka arkaya çok sayıda yeni modelin olacağını ifade ettiler. Tegra 2 ile kıyaslandığında daha fazla sayıda tasarım kazandıklarını yani Tegra 2 işlemcili akıllı telefon sayısından daha fazla Tegra 3 işlemcili telefon olacağını söyleyen Nvidia yetkilileri, bu modellerin performans anlamında benzersiz bir deneyim sunağını söylediler.

Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı yeni telefon lansmanları açısından cılız bir etknlik olarak gösterilebilir. Fuara damga vuran ürünler, Samsung Galaxy Note (Amerika pazarına yeni giriş yaptığı için fuarda yoğun ilgi gördü), Nokia'nun merakla beklenen telefonu Lumia 900, Huawei'nin en ince telefon olarak lanse ettiği Ascend ve HTC Titan II gibi modeller oldu. Bununla birikte Tegra 3 işlemcisini kullanan tek cihaz Fujitsu'nun ön gösterimini yaptığı model oldu. Dört çekirdekli akıllı telefonlar açısından beklentiler, Şubat ayının sonuna doğru Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'ne kaymış durumda. Nvidia Tegra 3 tabanlı akıllı telefonlara ek olarak Samsung'un dört çekirdekli kendi işlemcisini kullandığını Galaxy S III gibi farklı modellerin de aynı etkinlikte lanse edilmesi bekleniyor.