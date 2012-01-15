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Nvidia: 2012 dört çekirdekli mobil işlemcilerin yılı

7 yıl
15,1b
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29
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dinleme şansı yakaladığımız Nvidia yöneticileri, 2012'nin dörty çekirdekli uygulama işlemcilerinin yılı olacağını ve bu açıdan Tegra 3 ile Nvidia'nın büyük bir avantaja sahip olduğunu söylediler. Tegra 3 işlemcili ilk tabletin piyasada olduğunu ve yenilerinin de CES 2012'de gösterildiğini söyleyen yöneticiler, aynı işlemciyi kullanan yeni nesil akıllı telefonların ise çıkmaya çok yakın olduğunu ve arka arkaya çok sayıda yeni modelin olacağını ifade ettiler. Tegra 2 ile kıyaslandığında daha fazla sayıda tasarım kazandıklarını yani Tegra 2 işlemcili akıllı telefon sayısından daha fazla Tegra 3 işlemcili telefon olacağını söyleyen Nvidia yetkilileri, bu modellerin performans anlamında benzersiz bir deneyim sunağını  söylediler.
Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı yeni telefon lansmanları açısından cılız bir etknlik olarak gösterilebilir. Fuara damga vuran ürünler, Samsung Galaxy Note (Amerika pazarına yeni giriş yaptığı için fuarda yoğun ilgi gördü), Nokia'nun merakla beklenen telefonu Lumia 900, Huawei'nin en ince telefon olarak lanse ettiği Ascend ve HTC Titan II gibi modeller oldu. Bununla birikte Tegra 3 işlemcisini kullanan tek cihaz Fujitsu'nun ön gösterimini yaptığı model oldu. Dört çekirdekli akıllı telefonlar açısından beklentiler, Şubat ayının sonuna doğru Barselona'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'ne kaymış durumda. Nvidia Tegra 3 tabanlı akıllı telefonlara ek olarak Samsung'un dört çekirdekli kendi işlemcisini kullandığını Galaxy S III gibi farklı modellerin de aynı etkinlikte lanse edilmesi bekleniyor. 

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MaSSive 7 yıl en beğenilen
İsterse on çekirdeklilerin yılı olsun.Batarya teknolojisi gelişmediği, bu seviyede kaldığı sürece 3-4 çekirdekli işlemciler benim için birsey ifade etmiyor.

Neyseki Motorola 3300 mAh lik batarya ya sahip bir cihaz tanittı.Umarım bu durum diger Uretici leride tekikler.
İsterse on çekirdeklilerin yılı olsun.Batarya teknolojisi gelişmediği, bu seviyede kaldığı sürece 3-4 çekirdekli işlemciler benim için birsey ifade etmiyor.
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2 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
kerokeso 7 yıl fx57
fx57





 

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda dinleme şansı yakaladığımız Nvidia yöneticileri, 2012'nin dörty çekirdekli uygulama işlemcilerinin yılı olacağını ve bu açıdan ..........

 


Hayir 2012 de dunya sona ericek. Nvidianin kafasi karismis bence.
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kerokeso 7 yıl
Biktim artik mobil islemcilerden. Daha gecen ay gereksiz yere isiniyor diye i7'li notebooku sattim. Daha 2 cekirdekle 2 ghz'i gecemeden 4 cekirdek... Nereye boyle. Bence nvidia ekran kartina ceviriyor olayi. Bir kac sene sonra 272 cekirdegiyle Intel'in 8 cekirdekli islemcisinden yavas calisan tabletler gorurseniz, sasirmayin. (Bunlari fanboyluktan vs. soylemiyorum. Programlari coklu cekirdege optimize etmek daha zor oldugu icin programcilar ugrasmaz. Onun yerine cekirdek hizlarini arttirsalardi daha iyi olurdu bence.)
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DH Misafiri 7 yıl
Ah bir yılda akıllı telefonlarda batarya yılı olsa keske...
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met@lrock 7 yıl
Dağa çok çekirdek daha çok ısınan telefonlar daha çok radyasyon
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bLind 7 yıl
Bakalim ne kadar performans farki sunucak :)
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alpa07 7 yıl
Adamlar haklı.
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Mobile Prof. 7 yıl
Bu çılgınlığın sonu böyle olacak zaten.

Şahsen ben üst seviye mobil cihazları hep desteklerim ve geride kalmasın isterim.
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DH Misafiri 7 yıl
allah aşkına yha CES fuarı değil kuruyemiş segisine döndü.. her markka çoklu çekirdek kullanıyo.. sonunda çekirdekçi marketleri de kurarlar :) bizde alır çitleriz
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profdr 7 yıl
asus memo 370t tegra3 4 çekirdekli 7inch tablet 250 dolar olay budur
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RED LORD CHE 7 yıl
iyide ne gerek var 1ghz dual bile çok bence.
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FRUEHAUF 7 yıl
En ince telefon HUAWEİ ASCEND bu güzel işte.
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