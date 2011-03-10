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Nvidia 3,5 yıldır kendi işlemcisi üzerinde çalışıyor

8 yıl
6,6b
1
45
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bazı isimler ön plana çıkmıştı. İşte bu isimlerden birisi olan Nvidia, Tegra 2 tabanlı akıllı telefonlarla dikkat çekmeyi başarırken, gündem yaratan asıl detay şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'dan gelmiş ve Huang, Denver Projesi kod adıyla ARM mimarisini temel alan yüksek performanslı işlemci geliştirdiklerini açıklamıştı. Tegra, Tegra 2 ve duyurusu Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan Tegra 3 platformlarıyla Nvidia zaten ARM tabanlı işlemci geliştiriyor ancak Denver Projesi, firmanın geleceği adına önemli farklılıklar içeriyor. Mobil cihazları hedef alan Tegra platformundan farklı olarak yeni projesinde Nvidia, masaüstü bilgisayar ve sunucuları da hedef alan yüksek performanslı özel bir işlemci tasarımı geliştiriyor. ARM'ın yeni nesil Cortex A15 mimarisi üzerine şekillenen bu proje kapsamında Nvidia'nın farklı bir method izleyeceği ve geliştirmekte olduğu Denver kod adlı yeni işlemci tasarımını, üst seviye GPU'larına entegre olarak sunacağı belirtiliyor ki örneklendirmek gerekirse, 2013'de çıkacak Tesla GPU'ları aynı zamanda bu işlemci tasarımını da içerecekler.

Yeni tasarımla birlikte endüstride ilk defa işletim sistemi çalıştırabilen GPU tasarımına da imza atacak olan Nvidia'nın hedefleri oldukça büyük. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan dört çekirdekli Tegra 3 platformunun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha hızlı olduğunu iddia eden Nvidia, Denver Projesi'nin masaüstü, dizüstü ve sunucu alanlarında çok daha rekabetçi olacağına özellikle dikkat çekiyor. Tasarım detayları hakkında henüz çok fazla açıklama yapılmayan Denver Projesi için önemli bir detay yine Jen-Hsun Huang tarafından açıklandı ve yeni işlemci tasarımının 64-bit ARM mimarisi üzerine inşa edildiği belirtildi. Bu önemli çünkü bugün gelinen noktada ARM mimarisinin çeşitli sunucu ihtiyaçlarını karşılayabilecek performansı geleneksel x86 işlemcilerine kıyasla çok daha düşük güç tüketimiyle karşılayabileceği biliniyor ancak 64-bit desteğinin olmaması, bu alandaki tercihler açısından ARM'ın elini zayıflatan bir detay olarak gösteriliyor. İngiltere merkezli yarıiletken tasarım firması ARM, bir yandan 64-bit mimarisi üzerindeki geliştirme çalışmalarına devam ederken, bir yandan da 48-bit gibi, teknolojik geçişe olanak tanıyan alternatifler üzerinde durmayı da sürdürüyor.

Jen-Hsun Huang, 64-bit destekli işlemci geliştirebilmek için ARM ile yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirtirken, ortaya çıkacak yeni tasarımın, geriye dönük olarak bugünün ARM işlemcileriyle uyumlu olacağına da dikkat çekiyor. Yapılan tahminlere göre, Denver Projesi'nin Nvidia'ya olan maliyeti 1 ila 2 milyar arasında gerçekleşecek. 64-bit desteğinin de gündeme alınmasıyla birlikte üzerinde çalışılan işlemci tasarımının daha fazla karmaşık bir hal alacağı tahmin edilirken, Nvidia'nın bu konuda sıkıntı yaşamayacağı zira karmaşık çip tasarımları konusunda şirketteki uzmanlığa dikkat çekiliyor. Bilindiği üzere 3,2 milyar transistör içeren yani Intel'in 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisinden üç kat daha fazla transistöre sahip olan GF100/GF110 GPU'su, Nvidia tarafından grafik endüstrinin en karmaşık mimarisi olarak tanımlanmıştı. Yine Jen-Hsun Huang'ın açıklamalarına bakılırsa Nvidia, yüzlerce mühendis ile birlikte 3,5 yıldır kendi işlemcisini geliştirmekle meşgul ve projenin 1-2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Burayı hareket noktası kabul edersek, Denver Projesi'nin pazara sunulması en iyi ihtimalle 2012 sonunu bulacak gibi görünüyor.

Denver Projesi'nin çıkışı ile Maxwell GPU mimarisi ile aynı dönemlerde olacak gibi görünüyor. Yani Maxwell mimarisini temel alan üst seviye GPU'lar, aynı zamanda Denver Projesi kapsamında geliştirilen Cortex-15 tabanlı yeni mikroişlemci tasarımını da içerecekler. Nvidia'nın açıklamalarına bakılırsa, Santa Clara merkezli firma, ARM mimarisine büyük önem veriyor. Yıllarca sektörün üçüncü ve en küçük x86 işlemci üreticisi VIA'yı satın alacağı konuşulan şirket, ARM üzerine yoğunlaşmaya ve kaynaklarını buraya yatırmaya karar verdi. Bu alanda henüz 4-5 yıllık bir geçmişi bulunmasına rağmen Tegra 2 ile birlikte, ARM tabanlı işlemci tasarımında onlarca yıllık deneyime sahip rakiplerini geride bırakmayı başaran firma, geleceğin daha da parlak olduğuna inanıyor. Bilindiği üzere ARM için en büyük engellerden birisi masaüstü Windows işletim sistemlerinin mimari ile uyumlu olmamasıydı ancak Windows 8 ile birlikte bu durum da değişecek. Çeşitli raporlar masaüstü platformunda ayrık ekran kartı satışlarının düşüş yaşadığını gösterirken, mobilde ise AMD üretimi GPU'ların yükselişte olduğuna dikkat çekiliyor kaldı ki Apple'ın AMD tercihi de Nvidia adına önemli bir kayıp olarak gösteriliyor. İşte bu noktada Nvidia, üreticilerden yoğun talep gören Tegra platformu ve Denver Projesi ile yeni nesil tüketici ürünlerine ağırlığını koymayı ve diğer alanlardaki gelirlerini de ciddi şekilde arttırmayı hedefliyor.


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Rainbow6 8 yıl
Daha once tartisilmisti burda nvidia kesin islemci pazarina girecek diye ozellikle gf100 serisi ciktigi zaman yapisina bakilinca islemci piyasasina sulandigi belli oluyordu cunku ortaya cikan gpu ozellikleri bakimindan islemci gibi olsada grafik performansi beklenen kadar iyi degildi bu kadar karmasik ve para harcanmis bi gpu rakibinin onune bile gecemedi halen ayni duzlemde birbirlerini gecemeiyorlar nvidianin baka seylere yogunlastigi kesin ilerde direk dekstop pcler icinde bisiler yapabilir direk ekran kartiyla calisan PC gibi
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alpa07 8 yıl
TAM GAZ DEVAM
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Python 8 yıl
intel piyasayı resmen ele geçirmiş pc işletim sisteminin windows'u gibi olmuşken arm çözümleriyle nvidia'nın rakip olacagını hiç sanmıyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Windows x86 üstünde çalışıyor, dolaysı ile windows; ARM işlemcisinin çalıştıracağı windows işletim sistemini ürettiği zaman x86 doğal olarak kullanılmayacak. YANİ İŞİN TÜRKÇESİ ARKADAŞLAR YAZIYI TAM OKURSANIZ ANLAYACAĞINIZA İNANIYORUM. x86 mimarisi zaruret (Mecburi)lik anlamı kalmıyor.
Bilindiği üzere oyunlar programlar herşey işletim sistemi içinde çalıştığından doğal olarak sorun çözülmüş oluyor.
Benim Anladığım bu. Saygılar.
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alattin_nuri 8 yıl
Bir çok kişi yorum yapmıs ama doğru ama yanlıs.Ama oyundaki en önemli piyonu unutuyorsunuz.Yazılımcılar.Programcılara ha diyince ben artık x86 yı bıraktım sadece arm programı yazacam demiyor ki o adamlar (programcılar) kolay kolay alıskanlıklarını bırakmazlar.En basitinden bu gün adroid platformunda çalısan progrmaların %90 ı java tabanlı.Sanal makineyle çalısıyor.Simdi burdaki bilinçli insanlar bilir bu işlerin sanal makinelerle dönmüyeceğini.Önce yazılımcı desteği gelmeli ARM"ye bunun için önce üniversitelerde arm standartlasmalı v.s v.s. simdi yazsam 10 sayfa tutar siz anladınız
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alacakll 8 yıl
Vallaha bravo şu nvidia ya her dalda kendini geliştiriyor ve giriştiği her noktada başarıyada ulaşmasını biliyor.Adamlarda ne mühendisler varmış :)
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Seko92 8 yıl
Bence süper bir gelişme bu. X86 mimarisinin sonu geliyor. Gerçi bizim düz mantık düşünen insanımız feriştahı çıksa X86 İntel'e devam eder orası ayrı. Hala AMD kullanmak istemeyen insanlar var memlekette.
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IUnknown 8 yıl
iyi güzelde daha tegra2 için adam gibi yazılım yok. tegra 2 için daha 1080p oynatan yazılım yok. nvidia openmax desteği sunuyor ama openmax destekli player yok ortada. tegra2 atom 330 dan yavaş bir işlemci ama işte namı almış gidiyor.
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Batuist 8 yıl
"..endüstride ilk defa işletim sistemi çalıştırabilen GPU tasarımına da imza atacak olan Nvidia'nın..."
buna kısaca hem gpu hemde cpu'nun aynı çatı altında birleştirilmiş versiyonu diyelim. Snadybridge çıkmadan önce cpuların grafik işlemlerinide gerçektelştireceğini yazdın aylarca belki bir yıl.. ama cpu çekirdeği hiçbir zaman gpu çekirdeği içermedi. yani her ikisi yanyana sadece bir dia üzerinde bulundu. eski grafik birimi içeren nehalemlere nazaran aradaki fark nehalemde dialar ayrı iken bunda bir oldu.. şimdi dejavu yaşıyor gibiyim. al gpu kelimesini bu 3 harfi başa yanınada cpu'yu koy: gpu+cpu... bu farklı cpu+gpu değil bu ilk..!! ne oldu habere göre bambaşka birşey oldu.. şimdi adı "endürtride ilk defa" oldu.. ne olcak. bunda da gpu ile arm tabanlı bir cpu'yu yanyana mı gelcek yoksa bu sefer cidden tek çekirdek üzerinden hem cpu hemde gpu görevi görebilecek mi? bana kalırsa haberler çok detaylarına takılmadan üstün körü yazılıyor. açıkcası sandy bridge ile hazırlanan haberlerden öyle bir tasarım anlamı çıkıyordu ki aylarca okuduk bunu bu sitede. sadece tek bir çekirdek düşünün hem cpu hemde gpu'nun görevini üstlenecekti.. ama öyle olmadı olan sadece şuydu tek kesim bir dia düşünün bir tarafında cpu çekirdeği diğer tarafında gpu çekirdeği.. tamam bu normal belkide olması gereken şeydir ama şimdi aynı şeyi ben bu haberde görüyorum.
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
allaalla millet suyurmışya amd zaten işlemcide yapıyor niye beceremesin intel çok şımardı umarım indirirler
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H.E.B Sup 8 yıl
İntel o kadar çakal bi firmaki nvidiaya pastadan pay vermek kesinlikle istemez.Amd ile danışıklı dövüş yaptıklarını herkes biliyor.Ama bu sayı 2 partnere çıkarsa iş bozulur.
2 işlemci 2 de erkan kartı firması var 2 de yazılım firması (daha çok firma var ama bunlar pazarın nerdeyse hepsine sahip)
İşlemci : Amd-Intel
Ekran Kartı : Amd-Nvidia
Yazılım : Microsoft-Apple
Bunlar masaya yeni oyuncu oturturlarmı bilinmez.
Kapitalizm kuralları önceden yazmış herkeste o kurallara uyuyor.Arada sırada göstermelik davalar tazminatlarda işin baharatı tuzu.
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Tolgá 8 yıl
savaş win8 çıkması ile başlayacak.
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