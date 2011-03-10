Nvidia 3,5 yıldır kendi işlemcisi üzerinde çalışıyor

Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bazı isimler ön plana çıkmıştı. İşte bu isimlerden birisi olan Nvidia, Tegra 2 tabanlı akıllı telefonlarla dikkat çekmeyi başarırken, gündem yaratan asıl detay şirketin kurucusu ve tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang'dan gelmiş ve Huang, Denver Projesi kod adıyla ARM mimarisini temel alan yüksek performanslı işlemci geliştirdiklerini açıklamıştı. Tegra, Tegra 2 ve duyurusu Mobil Dünya Kongresi'nde yapılan Tegra 3 platformlarıyla Nvidia zaten ARM tabanlı işlemci geliştiriyor ancak Denver Projesi, firmanın geleceği adına önemli farklılıklar içeriyor. Mobil cihazları hedef alan Tegra platformundan farklı olarak yeni projesinde Nvidia, masaüstü bilgisayar ve sunucuları da hedef alan yüksek performanslı özel bir işlemci tasarımı geliştiriyor. ARM'ın yeni nesil Cortex A15 mimarisi üzerine şekillenen bu proje kapsamında Nvidia'nın farklı bir method izleyeceği ve geliştirmekte olduğu Denver kod adlı yeni işlemci tasarımını, üst seviye GPU'larına entegre olarak sunacağı belirtiliyor ki örneklendirmek gerekirse, 2013'de çıkacak Tesla GPU'ları aynı zamanda bu işlemci tasarımını da içerecekler.

Yeni tasarımla birlikte endüstride ilk defa işletim sistemi çalıştırabilen GPU tasarımına da imza atacak olan Nvidia'nın hedefleri oldukça büyük. ARM Cortex-A9 mimarisini temel alan dört çekirdekli Tegra 3 platformunun, Intel'in Core 2 Duo T7200 işlemcisinden daha hızlı olduğunu iddia eden Nvidia, Denver Projesi'nin masaüstü, dizüstü ve sunucu alanlarında çok daha rekabetçi olacağına özellikle dikkat çekiyor. Tasarım detayları hakkında henüz çok fazla açıklama yapılmayan Denver Projesi için önemli bir detay yine Jen-Hsun Huang tarafından açıklandı ve yeni işlemci tasarımının 64-bit ARM mimarisi üzerine inşa edildiği belirtildi. Bu önemli çünkü bugün gelinen noktada ARM mimarisinin çeşitli sunucu ihtiyaçlarını karşılayabilecek performansı geleneksel x86 işlemcilerine kıyasla çok daha düşük güç tüketimiyle karşılayabileceği biliniyor ancak 64-bit desteğinin olmaması, bu alandaki tercihler açısından ARM'ın elini zayıflatan bir detay olarak gösteriliyor. İngiltere merkezli yarıiletken tasarım firması ARM, bir yandan 64-bit mimarisi üzerindeki geliştirme çalışmalarına devam ederken, bir yandan da 48-bit gibi, teknolojik geçişe olanak tanıyan alternatifler üzerinde durmayı da sürdürüyor.

Jen-Hsun Huang, 64-bit destekli işlemci geliştirebilmek için ARM ile yakın bir iş birliği içerisinde olduklarını belirtirken, ortaya çıkacak yeni tasarımın, geriye dönük olarak bugünün ARM işlemcileriyle uyumlu olacağına da dikkat çekiyor. Yapılan tahminlere göre, Denver Projesi'nin Nvidia'ya olan maliyeti 1 ila 2 milyar arasında gerçekleşecek. 64-bit desteğinin de gündeme alınmasıyla birlikte üzerinde çalışılan işlemci tasarımının daha fazla karmaşık bir hal alacağı tahmin edilirken, Nvidia'nın bu konuda sıkıntı yaşamayacağı zira karmaşık çip tasarımları konusunda şirketteki uzmanlığa dikkat çekiliyor. Bilindiği üzere 3,2 milyar transistör içeren yani Intel'in 6 çekirdekli Core i7-980X işlemcisinden üç kat daha fazla transistöre sahip olan GF100/GF110 GPU'su, Nvidia tarafından grafik endüstrinin en karmaşık mimarisi olarak tanımlanmıştı. Yine Jen-Hsun Huang'ın açıklamalarına bakılırsa Nvidia, yüzlerce mühendis ile birlikte 3,5 yıldır kendi işlemcisini geliştirmekle meşgul ve projenin 1-2 yıl içerisinde tamamlanması bekleniyor. Burayı hareket noktası kabul edersek, Denver Projesi'nin pazara sunulması en iyi ihtimalle 2012 sonunu bulacak gibi görünüyor.

Denver Projesi'nin çıkışı ile Maxwell GPU mimarisi ile aynı dönemlerde olacak gibi görünüyor. Yani Maxwell mimarisini temel alan üst seviye GPU'lar, aynı zamanda Denver Projesi kapsamında geliştirilen Cortex-15 tabanlı yeni mikroişlemci tasarımını da içerecekler. Nvidia'nın açıklamalarına bakılırsa, Santa Clara merkezli firma, ARM mimarisine büyük önem veriyor. Yıllarca sektörün üçüncü ve en küçük x86 işlemci üreticisi VIA'yı satın alacağı konuşulan şirket, ARM üzerine yoğunlaşmaya ve kaynaklarını buraya yatırmaya karar verdi. Bu alanda henüz 4-5 yıllık bir geçmişi bulunmasına rağmen Tegra 2 ile birlikte, ARM tabanlı işlemci tasarımında onlarca yıllık deneyime sahip rakiplerini geride bırakmayı başaran firma, geleceğin daha da parlak olduğuna inanıyor. Bilindiği üzere ARM için en büyük engellerden birisi masaüstü Windows işletim sistemlerinin mimari ile uyumlu olmamasıydı ancak Windows 8 ile birlikte bu durum da değişecek. Çeşitli raporlar masaüstü platformunda ayrık ekran kartı satışlarının düşüş yaşadığını gösterirken, mobilde ise AMD üretimi GPU'ların yükselişte olduğuna dikkat çekiliyor kaldı ki Apple'ın AMD tercihi de Nvidia adına önemli bir kayıp olarak gösteriliyor. İşte bu noktada Nvidia, üreticilerden yoğun talep gören Tegra platformu ve Denver Projesi ile yeni nesil tüketici ürünlerine ağırlığını koymayı ve diğer alanlardaki gelirlerini de ciddi şekilde arttırmayı hedefliyor.