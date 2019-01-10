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Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik

Şu günlerde gerçekleşmekte olan CES fuarında oldukça ilgi çekici teknolojiler tanıtılıyor. Bunun yanı sıra bir hayli dikkat çekici açıklamalar da yapılmakta. İşte Nvidia CEO’sunun yaptığı açıklama:
4 ay
11,6b
1
26
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Bir çok alanda teknolojik cihazın tanıtıldığı CES 2019 bir çok gelişmenin sunumuna ev sahipliği yapmasının yanı sıra ilgi çekici açıklamalara da sahne oluyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Moore Kanunu hakkındaki konuşması da bunların başında geliyor.

Sürdürülebilirliği kalmadı 

Jensen Huang oldukça küçük üretim süreçlerine inildikçe artan üretim zorluğu ve bunun beraberinde getirdiği maliyet artışıan dikkat çekti. Yeşil ekibin CEO’su ayrıca Gordon Moore’un 1965 yılında yaptığı öngörüye uymanın artık teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.
Huang, ilk zamanlarda rahatlıkla elde edilen 10 yılda 100 kat artışın artık yılda yüzde bir kaça düştüğünü ve bunun da 10 yılda 2 kata ancak tekabül edebileceğine de dikkat çekti.

Ekstra: Moore Kanunu 

Araya ufak bir not olarak Moore Kanunu'ndan bahsedelim kısaca, bu kanun Gordon Moore'un 1964 yılındaki ''Mikroişlemcilerdeki transistör sayısı her yıl iki katına çıkacak.'' ifadesinin 1965yılında sürenin 2 yıl olarak yine Moore tarafından düzeltilmiş hali temelde.

Moore bu ifadeyi ilk kullandığında bu sayede mikroişlemcilerin işlem kapasitesinde büyük artış yaşanacağını ancak maliyetininse aynı kalacağı hatta daha da düşürülebileceğini öngörmüş.

Bunu kanun haline getiren Gordon Moore'un kendisi de değil, öngörüye bu isim Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir profesör tarafından daha sonraları verilmiş.
 

Zorluk artıyor 

Aslında bu açıklama ilk değil, Jensen Huang geçtiğimiz yıllarda da benzer bir açıklamada bulunmuştu. Diğer taraftan Intel cephesinden henüz bir açıklama gelmezken Intel’in 10 nm’ye geçişinin yıllardır ertelenmesi de üretim sürecinde yaşanan zorluğu gözler önüne seriyor.
                                                        Intel'in 10 nm'e geçişteki yıllar önceki yol haritası 
Tabi TSMC ve Samsung gibi üreticiler 7 nm’ye geçtiler bile hatta AMD geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte ilk 7 nm kartı duyurdu. Tabi bu yine de ileride sorun yaşanmayacağı manasına gelmiyor.

Bundan sonrasında ne olacak? 

Hatta Gordon Moore’un kendisinin bile 2005 yılında yapılan bir söyleşide yasanın kısa bir sürede geçerliliğini yitireceğini söylediğini hatırlatalım. Peki ya bundan sonra ne olacak? Bilim adamları bir yandan yarı iletken silikonları geliştirmeye çalışırken diğer yandan da yeni materyaller üzerinde de çalışıyor.

Yazılım alanındaki gelişmeler çözüm olabilir 

Moor Insights & Strategy’in analisti Patrick Moorhead de eskisi gibi geliştirmelerin yapılamadığını belirten bir diğer isim. Ek olarak transistörleri küçültme süreci sonlandırılması halinde yarı iletkenlerin yer aldığı her alanda bunun bir faciayla sonuçlanabileceğine de değinen Moorhead diğer yandan gelecekte yazılım çatısı altında yapılabilecek geliştirmeler ve yongaların paketlenmesinde yapılabilecek iyileştirmelerle de performans artışının yaşanabileceğine işaret etti. 
 
Son olarak fuarda Moore Kanunu hakkında konuşan tek isim Nvidia CEO’su değil. Şu anda 7 nm üretim sürecine geçen ve 5 nm üzerinde de çalışmalara başlayan MediaTek’in Finansal Yöneticisi David Ku, Jensen Huang kadar karamsar olmasa da o da artan zorluktan şiaket etti.
Halen güç tüketimi ve performans kanadında iyileşmelerin yaşandığını ancak bunun mali açıdan eskisi kadar verimli olmadığını belirtti. İlerleyen günlerde Moore Kanunu’nun geleceğini hep birlikte göreceğiz.

https://www.cnet.com/news/moores-law-is-dead-nvidias-ceo-jensen-huang-says-at-ces-2019/ Yorum Yaz
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Spider_hip 4 ay en beğenilen
Valla intel maşallah çaktırmadan sanki çok bir yenilik varmış gibi yeni çipsetleriyle senelerdir insanları düdükledi. 2017 yılında çıkan i7 7700 işlemci, 2012 yılının i7 3770K sından %13 daha güçlü. Ama insanlar orada 3. nesil 7. nesil sözlerinin, cafcaflı lafların cazibesine kapılıp değmeyecek performans artışları için bir ton paralar döktü. Intel bunu gördükçe iyice rahata bağladı.
Valla intel maşallah çaktırmadan sanki çok bir yenilik varmış gibi yeni çipsetleriyle senelerdir insanları düdükledi. 2017 yılında çıkan i7 7700 işlemci, 2012 y...
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1 Yanıt Yanıtla +62
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Moore kanununda sona geldik deyip ekran kartı fiyatlarını artırabilirler dikkat etmek lazım.
Yanıtla +42
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powerring 4 ay
AMD çatır çatır nm indiriyor. Demek ki diğer firmalarda bir sorun var.
2 Yanıt Yanıtla +36
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1 Avatar
DH Misafiri 4 ay
zihin fakirleri kanun manun yok, her sene optik olarak 2 kat küçülecekmişde felan fistik, açıp saydınızmı olm artıyormuymuş gerçekden transistör sayisi,
yillardır hepinizi uyutuyorlar uyanamadınız hala cahil sürüsü, akp gibi yapı kat çıkın sürekli..
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guzmann06 4 ay
nvidia 6 serisinde 680 gibi tepe kartı almadıkça gtx 660 ilşe hd 77xx serileriyle 60 fps alınmıyordu güncel oyunlarda 1080p de. 900,768 p monitorlerde piyasad yaygındı. 2.5 yıllık gtx 1060 bile iş görüyor. Birde böyle düşünmek lazım.
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darkaura 4 ay
90larda cocuk yaslarimda bilim ve teknik dergisinde yazan bir makalede ciplerin duvar kalinliklari 50 atoma ulastiginda moore kanunun sonuna gelinecegi, bununda tahmini 2010yilinda gerceklesecegini ongurmustu. 50atom kalinligi 10nm ye tekabul ediyor. aynen makalenin ongordugu gibi 2010dan sonra gelisim hizinda ciddi dusus oldu. bugun firmalar 10nm nin otesine gecmede zorlaniyorlar. cunku 50atom kalinligina ulasildiginda bildigimiz klasik fizik kurallari gecerliligini kaybetmeye basliyor, artik quantum fizigi baskin hale geliyor ki buda klasik islemci tasarimlarinin calismasini imkansiz kiliyor. artik bundan sonra gelecek quantum bilgisayarlarinindir.
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# Ace # 4 ay
Donanım bazlı değil artık yazılım bazlı bir gelişme lazım. Ve yine her zaman ki gibi bu sıkıntı üstünden fiyat bindirmeleri yakındır.
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DH Misafiri 4 ay
notebookcheck.net/... görüldüğü üzere daha düşük ama daha fazla enerji harcıyan modele geçmişsiniz
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Adoring 4 ay
10 sene mi kaldi artik isitip isitip yeni seri satmaya?
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OverClocK1ng 4 ay
Silikon anca bu kadarını kaldırabiliyor. Yeni materyale geçmeleri lazım.
Tabi transistör boyutları o kadar küçüldü ki, mikrop boyutlarına falan geldi.
Elektriği atlamadan geçirecek daha iyi bir iletkene geçene kadar anca LPP falan yaparak verimliliği biraz arttırabilirler...
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Xiaomiseverim 4 ay
Moore kanununda sıkıntı yok. Sona gelinmesinin tek sebebi piyasa doygunluğa ulaştı e rakip de yok demeniz. Ama AMD ryzenle inteli yeni 7nm gpu lar ile nvidiayı tokatlayınca kendinize geleceksiniz. Nm nin altına düşülecek fazla uzak değil
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sangokudbgt 4 ay
performans olarak fazla bir artış gelmiyor olabilir. mesela 50 çekirdekli işlemcide göremezsiniz çünkü bir yerden sonra çekirdek sayısındaki artış performansı düşürmeye kadar gidebiliyor.
büyük ihtimal ile tensor core ve rt core'u bu tarz bir çıkmazın içinden çözüm olarak yaptılar. 2080ti'in yüksek performansını görmezden gelirsek elimizde bulunan en güçlü gpu 1080 serisi 4 yaşında filan. 4 yılda üzerine %20-30 zor koyduk.
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M4M00D 4 ay
ilk işlemcimden son işlemcime kadar hepsi intel ve çok bilgisayar değiştiren biriyim ancak en büyük hüsranı i7 3770 den i5 6600k ya geçince yaşamıştım sırf anakart bulunmaması uygun soğutucumun olmaması vb nedenlerden dolayı yeter len diyip çılgınca ddr4 e atlamıştım ancak öyle düşünülen bir artış olmuyor
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