Nvidia CEO’su: Moore Kanunu’nda yolun sonuna geldik

Bir çok alanda teknolojik cihazın tanıtıldığı CES 2019 bir çok gelişmenin sunumuna ev sahipliği yapmasının yanı sıra ilgi çekici açıklamalara da sahne oluyor. Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Moore Kanunu hakkındaki konuşması da bunların başında geliyor.

Sürdürülebilirliği kalmadı

Jensen Huang oldukça küçük üretim süreçlerine inildikçe artan üretim zorluğu ve bunun beraberinde getirdiği maliyet artışıan dikkat çekti. Yeşil ekibin CEO’su ayrıca Gordon Moore’un 1965 yılında yaptığı öngörüye uymanın artık teknik olarak mümkün olmadığını belirtti.

Huang, ilk zamanlarda rahatlıkla elde edilen 10 yılda 100 kat artışın artık yılda yüzde bir kaça düştüğünü ve bunun da 10 yılda 2 kata ancak tekabül edebileceğine de dikkat çekti.

Ekstra: Moore Kanunu

Araya ufak bir not olarak Moore Kanunu'ndan bahsedelim kısaca, bu kanun Gordon Moore'un 1964 yılındaki ''Mikroişlemcilerdeki transistör sayısı her yıl iki katına çıkacak.'' ifadesinin 1965yılında sürenin 2 yıl olarak yine Moore tarafından düzeltilmiş hali temelde.



Moore bu ifadeyi ilk kullandığında bu sayede mikroişlemcilerin işlem kapasitesinde büyük artış yaşanacağını ancak maliyetininse aynı kalacağı hatta daha da düşürülebileceğini öngörmüş.



Bunu kanun haline getiren Gordon Moore'un kendisi de değil, öngörüye bu isim Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi'ndeki bir profesör tarafından daha sonraları verilmiş.



Zorluk artıyor

Aslında bu açıklama ilk değil, Jensen Huang geçtiğimiz yıllarda da benzer bir açıklamada bulunmuştu. Diğer taraftan Intel cephesinden henüz bir açıklama gelmezken Intel’in 10 nm’ye geçişinin yıllardır ertelenmesi de üretim sürecinde yaşanan zorluğu gözler önüne seriyor.

Intel'in 10 nm'e geçişteki yıllar önceki yol haritası

Tabi TSMC ve Samsung gibi üreticiler 7 nm’ye geçtiler bile hatta AMD geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte ilk 7 nm kartı duyurdu. Tabi bu yine de ileride sorun yaşanmayacağı manasına gelmiyor.

Bundan sonrasında ne olacak?

Yazılım alanındaki gelişmeler çözüm olabilir

Son olarak fuarda Moore Kanunu hakkında konuşan tek isim Nvidia CEO’su değil. Şu anda 7 nm üretim sürecine geçen ve 5 nm üzerinde de çalışmalara başlayan MediaTek’in Finansal Yöneticisi David Ku, Jensen Huang kadar karamsar olmasa da o da artan zorluktan şiaket etti.

Halen güç tüketimi ve performans kanadında iyileşmelerin yaşandığını ancak bunun mali açıdan eskisi kadar verimli olmadığını belirtti. İlerleyen günlerde Moore Kanunu’nun geleceğini hep birlikte göreceğiz.

https://www.cnet.com/news/moores-law-is-dead-nvidias-ceo-jensen-huang-says-at-ces-2019/

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Hatta Gordon Moore’un kendisinin bileyılında yapılan bir söyleşide yasanınsöylediğini hatırlatalım. Peki ya bundan sonra ne olacak? Bilim adamları bir yandan yarı iletken silikonları geliştirmeye çalışırken diğer yandan daüzerinde de çalışıyor.Moor Insights & Strategy’in analistide eskisi gibi geliştirmelerin yapılamadığını belirten bir diğer isim. Ek olarak transistörleri küçültme süreci sonlandırılması halindeyer aldığı her alanda bunun bir faciayla sonuçlanabileceğine de değinen Moorhead diğer yandan gelecekte yazılım çatısı altında yapılabilecek geliştirmeler ve yongaların paketlenmesinde yapılabilecek iyileştirmelerle de performans artışının yaşanabileceğine işaret etti.