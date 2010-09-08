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Nvidia, Crysis 2 için 2 milyon dolar harcadı ?

8 yıl
25,7b
1
62
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Oyun dünyasının merakla beklediği Crysis 2, son dakika değişikliği olmadığı takdirde Mart ayında hem konsollar hem de PC için raflardaki yerini almış olacak. Yerli kardeşlerin başında bulunduğu Crytek firması tarafından geliştirilen ve ilk oyuna göre ciddi farklılıklar içermesi beklenen Crysis 2, oyuncular kadar ekran kartı üreticileri tarafından da merakla bekleniyor. İlk oyunun zemin hazırladığı test ortamının en güçlü ekran kartlarına bile soğuk terler akıtması, ikinci oyun için akıllarda soru işareti yaratırken, ortaya atılan yeni bir iddia grafik endüstrisinde uzun süre konuşulacak, yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

KitGuru sitesinin iddasına göre Nvidia, Crysis 2 için 2 milyon gibi ciddi bir bütçeyi hacamış durumda Electronic Arts ve Crytek ile yakın ilişkileri bulunan firmanın, Crysis 2 gibi güçlü bir yapımı yanına alarak DirectX 11 destekli ekran kartlarının tanıtımı için kullanacağı üzerinde duruluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia son olarak Mafia II'deki PhysX desteği ile gündeme gelmiş ve firma, daha gerçekçi Mafia II deneyimi için yeni nesil GeForce ekran kartlarıyla birlikte oyunun PhysX açık iken oynanması gerektiğini ifade etmişti. Henüz firmalardan yapılmış resmi herhangi bir açıklama/doğrulama olmasa da Crysis 2'de Nvidia logosunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır.


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vidoko 8 yıl
arkadş çok haklısınız admlar sırf reklam için oyuna sponsor oluyorlar..ancak physx gerçek ten okdar iyi değil kardeşim oyun oynamayı fazla sevmezdi sonradan sevmeye başladı ancak physx açınca oynayamıyorum bune böyle diye direk eleştirdi..bence ilk izlenim önemli:))
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hapocod 8 yıl

vidoko

arkadş çok haklısınız admlar sırf reklam için oyuna sponsor oluyorlar..ancak physx gerçek ten okdar iyi değil kardeşim oyun oynamayı fazla sevmezdi sonradan sevmeye başladı ancak physx açınca oynayamıyorum bune böyle diye direk eleştirdi..bence ilk izlenim önemli:))

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xMANİTUx 8 yıl
Oyun yapımcılarına ödenen bu miktarlardaki para tekelleşmeyi yol açar.Sonucunda tüketici kaybeder....
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DH Misafiri 8 yıl
Ya 2 milyar doalr ne demek ya. Ama ii olmus daha güzel bi oyun Görecez. Yani SAglam ekran kartı olan SAğlam oynucak :) Bende ge 2014 mb force 9500 gt ekran kartı var.. =) :D
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heatblast 8 yıl
physx ekleseler güzel olur 2 haftaya gtx460 alacam full detay takılırım artık
nvidia bu oyuna çok destek verirse ati'ye bir darbe vurabilir
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pckolik13 8 yıl
Mafia 2 deki gibi tweak edilebilen bir physx olsa fena olmaz hani


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Tanarri 8 yıl
inş ilk oyun gibi optimasyon sorunu olmaz bence ilk oyun tamamen yazılım hatası öle süper gırafikler felan olduğu için kastırmıyo pc leri yokmu yani şimidye kadar crysis den daha iyi gırafiklere sağip oyun ee var hemde iki katı fps ile oynanıyo en baba dedğimiz karlar bile hala 35fps üstüne cıkamadılar şu oyunda bence kesin oyun hatalı başka bişi değil tutki değil hatası yok evet gırafik var ondan kasıyo eğer öle bişi varsa 2 oyunu tahmin bile edemiyorum heralde 4870 den tut gtx480 ile bile 5 fps yukarısana cıkmayız ^^
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tahir40 8 yıl
illa gtx460 alıcaz anlaşılan...
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hapocod 8 yıl
tahir40

illa gtx460 alıcaz anlaşılan...

tek yol gtx460
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Batuist 8 yıl
crysis2nin ilki kadar sükse yapacağını zannetmiyorum.. crysisin en büyük avantajı önceki seriden (farcry) aldığı egzotik sahil ve orman atmosferini içermeyecek.. Doğal olarak diğer fps oyunlarından bir farkı kalmayacak.. bu oyunu sırf kumsalda yürüp suya girmek için açtığımı bilirim..
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spaydix 8 yıl
crysis i çok severim hergün multiplayer oynuyorum umarım ekran kartlarını cok kasmayan bir oyun olur ama ben zaten hd6000 serisi alıcam herhalde
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revenger11 8 yıl
Bu demek oluyor ki Nvidia bu parayı çıkarmak için fermilerin yanında yeni bir G92 servis edecek
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DH Misafiri 8 yıl
2 milyondan sonra bu oyun ati kartlarda calışıcakmıymış:P
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