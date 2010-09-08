Nvidia, Crysis 2 için 2 milyon dolar harcadı ?

Oyun dünyasının merakla beklediği Crysis 2, son dakika değişikliği olmadığı takdirde Mart ayında hem konsollar hem de PC için raflardaki yerini almış olacak. Yerli kardeşlerin başında bulunduğu Crytek firması tarafından geliştirilen ve ilk oyuna göre ciddi farklılıklar içermesi beklenen Crysis 2, oyuncular kadar ekran kartı üreticileri tarafından da merakla bekleniyor. İlk oyunun zemin hazırladığı test ortamının en güçlü ekran kartlarına bile soğuk terler akıtması, ikinci oyun için akıllarda soru işareti yaratırken, ortaya atılan yeni bir iddia grafik endüstrisinde uzun süre konuşulacak, yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.

KitGuru sitesinin iddasına göre Nvidia, Crysis 2 için 2 milyon gibi ciddi bir bütçeyi hacamış durumda Electronic Arts ve Crytek ile yakın ilişkileri bulunan firmanın, Crysis 2 gibi güçlü bir yapımı yanına alarak DirectX 11 destekli ekran kartlarının tanıtımı için kullanacağı üzerinde duruluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia son olarak Mafia II'deki PhysX desteği ile gündeme gelmiş ve firma, daha gerçekçi Mafia II deneyimi için yeni nesil GeForce ekran kartlarıyla birlikte oyunun PhysX açık iken oynanması gerektiğini ifade etmişti. Henüz firmalardan yapılmış resmi herhangi bir açıklama/doğrulama olmasa da Crysis 2'de Nvidia logosunu görmek şaşırtıcı olmayacaktır.