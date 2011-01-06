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Nvidia GeForce 500M serisi mobil ekran kartlarını tanıttı

8 yıl
14,1b
1
3
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 500M serisi mobil ekran kartlarını tanıttı. Daha önceki duyurulardan farklı bir strateji izleyen firma, GeForce 500M serisini lanse ederken, aynı zamanda dünyanın en hızlı mobil grafik yongası olarak tanımladığı yeni amiral gemisini ise GeForce 500M değil GeForce 400M serisi altında duyurdu. Nvidia tarafından dünyanın en hızlı mobil grafik yongası olarak lanse edilen GeForce GTX 485M, 384x paralel işlem birimi ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ve GDDR5 bellek kullanan GeForce GTX 485M, 575MHz GPU, 1150MHz paralel işlemci ve 3000MHz bellek saat hızlarında çalışıyor.

Tamamı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik yongasına sahip GeForce GTX 500M serisinin üyelerine baktığımızda ise, ilk etapta tanıtılan modeller arasında en güçlüsünün GeForce GT 555M olduğunu görüyoruz. 144x paralel işlem birimine sahip olan ve 192-bit bellek veri yolu desteği sunan mobil grafik çözümünde paralel işle birimi 1180MHz'de, bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. GeForce 500M serisinin ikinci modeli olan GT 550M ise 96x paralel işlem birimiyle geliyor ve 128-Bit bellek veri yolu desteği sunuyor. GeForce GT 555M gibi DDR3 bellek kullanan mobil ekran kartında, paralel işlemcilerin 1480MHz'de, belleklerin ise 1800MHz'de çalıştığı belirtiliyor.

CG23

GeForce GT 540M da GeForce GT 550M gibi 96x paralel işlem birimiyle geliyor ve 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Ancak farklı olarak 1344MHz ile daha düşük paralel işlemci çalışma frekansına sahip olan mobil grafik çözümünde bellek hızı ise 1800MHz. Nvidia'nın giriş seviyesi çözümlerinden GeForce GT 525M, 96x paralel işlem birimiyle geliyor ve 128-bit bellek veri yolu desteği sunuyor. Paralel işlemcileri 1200MHz'de çalışan GPU'nun, 1800MHz'de görev yapan DDR3 bellekle geliyor.

GeForce GT 520M ise 48x paralel işlem birimine sahip. 64-bit bellek veri yolu desteği sunan ekran kartında paralel işlem birimleri 1480MHz'de, bellekler ise 1600MHz'de (DDR3) görev yapıyor. Tamamı DirectX 11 uyumlu olan yeni mobil grafik yongaları, PhysX, CUDA, PhysX, 3DVision ve Optimus teknolojilerini de destekliyorlar. Nvidia aralarında Acer, Alienware, Asus, Dell, Lenovo, MSI, ve Toshiba gibi isimlerin yer aldığı çok sayıda firmanın GeForce 500M serisini kullanmaya başladığını açıklıyor.


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theyapici 8 yıl
amd 6000 serisine güzel bir rakip olabilir
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Man From Atlantis 8 yıl
GTX 485M GF114 kullanan ilk kart
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EgoisTe91 8 yıl
Acaba fusion bunların hangisine denk geliyor performans olarak.
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