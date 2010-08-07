Nvidia, GeForce GTX 460 ile StarCraft II için ücretsiz deneme kodu veriyor

GeForce GTX 465 ve GTX 470 modellerinde fiyat indirimine giden Nvidia, çıkışı üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen şimdiden yaz döneminin en popüler ekran kartı olarak gösterilen GeForce GTX 460 için yeni bir promosyona başlıyor. Firma, sezonsal nedenlere bağlı olarak düşen satış rakamlarını arttırabilmek adına GeForce GTX 460 ile birlikte Starcraft II: Wings of Liberty oyununu ücretsiz deneme şansı sunuyor.

Sınırlı bir süre için düzenlenen kampanya kapsamında GeForce GTX 460 ile birlikte 7 saat oyun süresi veya aktivasyondan itibaren 14 gün (hangisi önce gelirse) ücretsiz deneme şansı sunan anahtar kod veriliyor.