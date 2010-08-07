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Nvidia, GeForce GTX 460 ile StarCraft II için ücretsiz deneme kodu veriyor

8 yıl
15,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 465 ve GTX 470 modellerinde fiyat indirimine giden Nvidia, çıkışı üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen şimdiden yaz döneminin en popüler ekran kartı olarak gösterilen GeForce GTX 460 için yeni bir promosyona başlıyor. Firma, sezonsal nedenlere bağlı olarak düşen satış rakamlarını arttırabilmek adına GeForce GTX 460 ile birlikte Starcraft II: Wings of Liberty oyununu ücretsiz deneme şansı sunuyor.

Sınırlı bir süre için düzenlenen kampanya kapsamında GeForce GTX 460 ile birlikte 7 saat oyun süresi veya aktivasyondan itibaren 14 gün (hangisi önce gelirse) ücretsiz deneme şansı sunan anahtar kod veriliyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Şaka değil mi bu .. 7 Saat mi? Hadi güncellemeleri falan geçtik diyelim oyuna gir daha kendi merkezini kuramadan öldürsünler.. 7 saat ha.. güzel ya. %25 indirim verselerdi 35 TL ederdi. Bu da bir şeye benzerdi. Oyun 140 TL Collectors Edition 170 TL indirim kuponu daha mantıklı olurdu ama bu cidden şaka gibi. Eskiden ne oyunlar çıkardı Doom falan o devirde en iyilerdi.. Yazık NVidia zaten su gibi para kazanıyor bu kadar mı cins olunur.
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milyondabir 8 yıl
milletle resmen dalga geciyor deneme kodu imis al onu sende neyse
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engintezel 8 yıl
deneme kuponu verse ne vermese ne, tenezül edip kullanmam bile böle saçma hediyemi olur ya
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Lethian 8 yıl
artık iyice saçmalaya başladı bu ekran kartı üreticileri.
Hatırlarım x800 kutusundan 3-4 adet orjinal oyun DVD 'si çıkmıştı. Kart o sıralar 600 dolardı. geçenlerde yine benzer bir fiyata arkadaşa HD5870 Lightning aldık içinden HDMI kablo dışında bir ekstra çıkmadı.
Artık DVD yerine steam kuponuna razı olmuştuk halbuki.
Kardeşime HD5850 aldık tam 600 lira verdik şaka gibi BC2 download alımlarında %10 indirim kuponu çıktı. %10 nedir ya? dalga geçiyor olmalılar. Yine bu starcraft kampanyası daha iyiymiş. Fakat blizzard tarafından zaten herkese verilmesi gereken demo niteliğinde bir servisin kartın yanında promosyon olarak verilmesi de ayrı bir olay.
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KANUNI61 8 yıl
bukadarmı aciz bir kanpanya olur yazık yaa bitmiş nvidia okey dönüyor
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NecroCyber-777 8 yıl
evga veriyordu görmüştüm neweggde orjinali pahalı ama hastalarının kesin alması gereken 1 oyun ben artık ilaclı alırm bakarım 1 ara napim
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TIRAZLI 8 yıl
beyler haberiniz olsun gtx 460 460w psu ile çalışıyor.c masterda
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Dante 8 yıl
Kampanyaya gel.. 7 saat bozdur bozdur harca
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freemen41 8 yıl
%50 yada civarında bir indirim kuponu olaymış daha sağlam olurmuşta bundan anca günün espirisi olur.
250 dolar verip ekran kartı al yanında 7 saat starcraft2 beleş.
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Batuist 8 yıl
tam sürüm olsaymış bari.. 7 saat kime yeter..
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waltran 8 yıl
madem veriyorsun tam sürüm ver rts oyunu için 7 saat kime yeterki insan denemeyez bile
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max975 8 yıl
kupon mu?
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Al PaC 8 yıl
Orjinal oyununun kutusundan çıkan(2tane) guest pass(misafir kartı) kuponlarından veriyor. Ya 7 saat oynayınca ya da 14 gün içinde süreye bakmaksızın bitiyor. (Hangisi önce gerçekleşirse)
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