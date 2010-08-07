Nvidia, GeForce GTX 460 ile StarCraft II için ücretsiz deneme kodu veriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
GeForce GTX 465 ve GTX 470 modellerinde fiyat indirimine giden Nvidia, çıkışı üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen şimdiden yaz döneminin en popüler ekran kartı olarak gösterilen GeForce GTX 460 için yeni bir promosyona başlıyor. Firma, sezonsal nedenlere bağlı olarak düşen satış rakamlarını arttırabilmek adına GeForce GTX 460 ile birlikte Starcraft II: Wings of Liberty oyununu ücretsiz deneme şansı sunuyor.
Sınırlı bir süre için düzenlenen kampanya kapsamında GeForce GTX 460 ile birlikte 7 saat oyun süresi veya aktivasyondan itibaren 14 gün (hangisi önce gelirse) ücretsiz deneme şansı sunan anahtar kod veriliyor.
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Hatırlarım x800 kutusundan 3-4 adet orjinal oyun DVD 'si çıkmıştı. Kart o sıralar 600 dolardı. geçenlerde yine benzer bir fiyata arkadaşa HD5870 Lightning aldık içinden HDMI kablo dışında bir ekstra çıkmadı.
Artık DVD yerine steam kuponuna razı olmuştuk halbuki.
Kardeşime HD5850 aldık tam 600 lira verdik şaka gibi BC2 download alımlarında %10 indirim kuponu çıktı. %10 nedir ya? dalga geçiyor olmalılar. Yine bu starcraft kampanyası daha iyiymiş. Fakat blizzard tarafından zaten herkese verilmesi gereken demo niteliğinde bir servisin kartın yanında promosyon olarak verilmesi de ayrı bir olay.
250 dolar verip ekran kartı al yanında 7 saat starcraft2 beleş.