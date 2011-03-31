Nvidia, GeForce GTX 560'ın yeni versiyonunu hazırlıyor

Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modeliyle gündemde olan Nvidia'nın, isimlendirmesinde "Ti" eki olmayan yeni bir GeForce GTX 560 modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 1GB bellekli GeForce GTX 460 modelinin daha yüksek frekanslı versiyonu olacağı konuşulan ekran kartına, 336 paralel işlem birimi, 56 doku ünitesi ve 32 ROP birimi eşlik ediyor.

256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek olan DirectX 11 destekli yeni modelin resmi saat hızları hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, GPU çalışma frekansının 800MHz'in üzerinde olacağı belirtiliyor. Artan saat hızlarıyla birlikte AMD'nin Radeon HD 6870 modeline rakip olacağı tahmin edilen ekran kartının, tasarım anlamında ise mevcut modellerle aynı çizgide yer alacağı belirtiliyor. Nisan ayının ikinci yarısı veya Mayıs ayında çıkması beklenen yeni modelin fiyatı ise 170-180 Avro aralığında tahmin ediliyor.