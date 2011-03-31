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Nvidia, GeForce GTX 560'ın yeni versiyonunu hazırlıyor

8 yıl
9,9b
1
5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift grafik işlemcili GeForce GTX 590 modeliyle gündemde olan Nvidia'nın, isimlendirmesinde "Ti" eki olmayan yeni bir GeForce GTX 560 modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. 1GB bellekli GeForce GTX 460 modelinin daha yüksek frekanslı versiyonu olacağı konuşulan ekran kartına, 336 paralel işlem birimi, 56 doku ünitesi ve 32 ROP birimi eşlik ediyor.

256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle gelecek olan DirectX 11 destekli yeni modelin resmi saat hızları hakkında net bir bilgi olmamakla birlikte, GPU çalışma frekansının 800MHz'in üzerinde olacağı belirtiliyor. Artan saat hızlarıyla birlikte AMD'nin Radeon HD 6870 modeline rakip olacağı tahmin edilen ekran kartının, tasarım anlamında ise mevcut modellerle aynı çizgide yer alacağı belirtiliyor. Nisan ayının ikinci yarısı veya Mayıs ayında çıkması beklenen yeni modelin fiyatı ise 170-180 Avro aralığında tahmin ediliyor.


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setek01 8 yıl
Zaten 460 olmuş kart. Şimdi 460se'den sonra bir manasızlık daha. Kullanıcıyı bir rahat bıraksanız. Güzel bir kart yaptınız baktınız biraz sattı aman se versiyonunu yapalım yeni alıcılar başka kafese.
AMD de Nvida da 3 ay rahat durmamaya başladılar. İyi de herkesin bir limiti ve sabrı var. 2010 yılında kaç tane adam gibi oyun gördük 3 ya da 5. Kaç jenerasyon kart çıktı artık yeter.
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waltran 8 yıl
vladimir.groisman.co.il/...
fiyatı bile aynı nerdeyse
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Huzur_02 8 yıl
Piyasa kızışıyor Rekabet her zaman iyiydir
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adilazimdegilx 8 yıl


460'a hız aşırtma yapacağına 560'ı downclock yapsa ve biz hızaşırtmacıları da düşünse ölürdü zaten.
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::Ashes:: 8 yıl

adilazimdegilx



460'a hız aşırtma yapacağına 560'ı downclock yapsa ve biz hızaşırtmacıları da düşünse ölürdü zaten.


560'ı downclok yapması önemli değil biz zaten hangi kartın oc ile ne kadar performans verdiğini biliyoruz isterse sınır değerde çıkarsın..

önemli olan fiyatının inmesi..

gtx460'ı düşük saat hızlarında çıkardıda noldu ? 5850'yi rakip bile koymadılar karşısına 6850 bile daha üstün dendi atıldı bir kenara..

halbuki tesselation performansı çok yüksek geleceğe dönük 900/1100 saat hızlarında gtx470'den bile daha üstün performans sergileyen bir karttı..

biraz paralel işlem birimi eklendi birazda saat hızları yükseltildi şimdi 6950ile yarıştırılıyor...

amd işini biliyor saat hızları yüksek çıkartıyor maliyeti düşürüyor yerine göre kart çıkartıyor pazar payınıda kapıyor..

Nvidia tesselation performansında çok üstün ama istediği kadar üstün olsun 2 sene sonra 2.el piyasasında belki değer kazanır ama şimdi bir işe yaramıyor işte..
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