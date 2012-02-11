Nvidia, HTC'nin yeni stratejisinden oldukça memnun

2011 yılının ilk yarısında rekor yükselişe sahne olan Tayvanlı HTC firması aynı istikrarı ikinci yarısında gösteremeyince yılı yüzde 30'luk gelir kaybıyla kapattı.





2012 yılında eski payını geri almayı planlayan dünyanın en büyük 5. akıllı telefon üreticisi HTC, "Studio" adı verilen ve HTC'nin en yenetekli mühendis ve tasarımcılarını bir araya getiren özel bir bölüm oluşturdu. Bölüm bu yıl amiral gemisi ürünler üzerine odaklanacak. Firmanın diğer bir kararı ise bugüne kadar Qualcomm işlemciler kullandığı modellerinde bundan sonra NVIDIA üretimi işlemcilere de yer verecek olması.





HTC Edge firmanın ilk 4 çekirdekli akıllı telefonu olarak MWC 2012 fuarında boy gösterecek.





HTC'nin NVIDIA saflarına katılması ise en çok NVIDIA firmasını memnun etti. NVIDIA Tegra 3 yongada sistemiyle 2012 yılında tablet pazarında fazlaca boy gösterecek olan firma, HTC'nin yeni modellerinin yakalayacağı ilgiyle, 2012 ilk yarısında akıllı telefon pazarında Tegra 3 yongada sisteminin büyük bir artış yakalamasını bekliyor.





Akıllı telefon pazarında bugüne kadar hatırı sayılır bir çıkış yapamayan NVIDIA, HTC'nin de desteğiyle Qualcomm'a karşı sıkı bir rekabete girmeye hazırlanıyor. Tablet pazarında hali hazırda pek çok üst seviye tablette görmeye alıştığımız Tegra yongaları aynı başarıyı akıllı telefon pazarında da yakalayabilir.





Samsung'un yeni Galaxy SIII modelinde Tegra 3 değil kendi üretimi 4 çekirdekli Exynos 4412 işlemcisini kullanacak olması ve akıllı telefon pazarının lideri Apple'ın da A serisi işlemcileriyle yola devam etmesi pazarda NVIDIA'nın muhtemel ortaklarının sayısını kısıtlıyor. Tegra 3 için şimdilik HTC ve LG üretimi akıllı telefonlar ev sahipliği yapacak. İlerleyen aylarda bu sayının artması bekleniyor.