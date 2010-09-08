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Nvidia: Oyuncu pazarında en fazla pay 99$-149$ seviyesindeki ekran kartlarında!

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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13 Eylül'de yapacağı lansman ile GeForce GTS 450 modelini duyurmaya hazırlanan Nvidia, oyuncuların en büyk kısmının 99-149$ seviyesinde ekran kartı satın aldığını açıkladı. Firma tarafından hazırlanan tabloya göre oyunculara özel harici ekran kartı pazarında ağırlık 99$ ile 149$ arasındaki modeller üzerinde görülürken, 199 dolar üzerindeki ekran kartlarının, %14'lük oran ile oyuncu pazarının en düşük kısmını oluşturduğu görülüyor.

Giriş seviyesi diyebileceğimiz 99$ ve altı fiyat seviyesinde yer alan ekran kartları %19 paya sahipken, 199$ seviyesinin ise pazarın en agresif ikinci fiyat aralığı olduğunu ve bu segmentteki kartların %31 paya sahip oldukları görülüyor. GeForce GTX 460 ile 199$ seviyesinde şu an pazarın en güncel çözümüne sahip olan Nvidia, GeForce GTS 450 ile benzer başarıyı 99-149$ seviyesinde de tekrarlamak isterken, AMD ise Radeon HD 6700 serisini Ekim ayında pazara sürmeye hazırlanıyor.


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heatblast 8 yıl
gtx460 daha çok satarsa 199$ seviyesi daha çok yükselir
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acbold 8 yıl
yenimi anladınız diyicemde o da değil.ne akla hizmet şimdi açıklama yaptınız.yaklaşık 10 senedir nvidia kart alırdım.bu son 4 aydır ati kullanıyorum.fiyatlardan ötürü.yine bakıyoruz fiyatlar aynı ve o fiyata koydukları kartlar yine aynı vasat kalitede.ama satış,reklam propagandası 10 numara.neredeyse bizde eve çocuklarımıza bu kartı götürüyoruz diyecekler her lansmanda.
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Kirk Lee 8 yıl
Bu grafik tabloyu yapanı tebrik etmek gerekir [:p] tabloya göre 149-199$ arası yerine sadece 199$'lık pazar %31 oranında yer kaplıyor... Nvidia gibi bir grafik devine böyle bir grafik hatası yakışmamış...
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kunglao1 8 yıl
bir çok kimse atide olsun nvidia da olsun üst seviye kart almıyor alanda azınlık bir kesimim oluşturuyor zaten olmasıda gereken bu ekran kartı alırken giriş seviyesi demiyelim ama büyük pasta orta seviye kartlarda orta dediysem bakmayın gtx 460 ne kadar orta sayılırsa yada 2 yıldır kullandığım 8800 gt halen ayakta bileğini bükücek oyun falanda çıkmıyor halen orta sınıf çözümler ekran kartı piyasasında akıllıca tercihlerdir günümüzü ele alalım nvidia 460 gtx efsaneler arasındaki yerini çoktan aldı ama bir gerçek varki bu kart overclock ile ön planda yani kartı alıp da overclock yapmayı bilmeyenler yada yapmak istemeyenler olursa bu kartı alanlar için hayal kırıklığı olur sonuçta overclock performans getirisi %25-30 dolaylarında olan bir kartı bu sekilde kullanmamak çok büyük hayal kırıklığı yaratır bu arada fiyatı düşen bir önceki nesli takip edin örnek gtx core 216 yada atide 4890 bunların uygun fiyatlısını bulursanız kaçırmayın derim ama ilk hedef tabiki gtx 460 mantıklı olan bu
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viper 8 yıl
%31 ve %35 arasinda kabaca % 10 fark var. Nvidia kartlardan %10 dan fazla kar ettigine göre aslinda onlar icin en kazancli 199$ segmenti oluyor. Tabi simdi millete GTS450 leri gazlamak icin "oyuncular bu kartlari aliyor" ayagina yatmislar.
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thal1on 8 yıl
Daha yeni bastı motorları sanırsam.
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Miasmus 8 yıl
İlk bilgiler GTS 450'nin dandik olacağı yönünde. Herkez GTS 455 diyor ama onunla ilgili bir bilgi yok.
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skelop 8 yıl

Miasmus

İlk bilgiler GTS 450'nin dandik olacağı yönünde. Herkez GTS 455 diyor ama onunla ilgili bir bilgi yok.


9550GT gelecek diyolardı da ben 55 yaşındayım böle bişi görmedim :)
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CyberDiamond 8 yıl
Dünya tersine dönüyor sanırım ^^
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ahmetkep 8 yıl
Kalın kafalarına birşeyler girdi galiba sonunda.
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