Nvidia: Oyuncu pazarında en fazla pay 99$-149$ seviyesindeki ekran kartlarında!

13 Eylül'de yapacağı lansman ile GeForce GTS 450 modelini duyurmaya hazırlanan Nvidia, oyuncuların en büyk kısmının 99-149$ seviyesinde ekran kartı satın aldığını açıkladı. Firma tarafından hazırlanan tabloya göre oyunculara özel harici ekran kartı pazarında ağırlık 99$ ile 149$ arasındaki modeller üzerinde görülürken, 199 dolar üzerindeki ekran kartlarının, %14'lük oran ile oyuncu pazarının en düşük kısmını oluşturduğu görülüyor.

Giriş seviyesi diyebileceğimiz 99$ ve altı fiyat seviyesinde yer alan ekran kartları %19 paya sahipken, 199$ seviyesinin ise pazarın en agresif ikinci fiyat aralığı olduğunu ve bu segmentteki kartların %31 paya sahip oldukları görülüyor. GeForce GTX 460 ile 199$ seviyesinde şu an pazarın en güncel çözümüne sahip olan Nvidia, GeForce GTS 450 ile benzer başarıyı 99-149$ seviyesinde de tekrarlamak isterken, AMD ise Radeon HD 6700 serisini Ekim ayında pazara sürmeye hazırlanıyor.