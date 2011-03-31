Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia SLI teknolojisi, Bulldozer işlemcileriyle birlikte AMD platformuna dönüyor

8 yıl
15,7b
1
38
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia SLI teknolojisi, Bulldozer işlemcileriyle birlikte AMD platformuna dönüyor
Tam Boyutta Gör

Yeni nesil işlemciler için çipset geliştirme çalışmalarına son veren Nvidia, uzun süredir olmadığı AMD cephesine de geri dönüş yapıyor ve ortaya çıkan resmi dökümana göre, SLI teknolojisini Bulldozer platformuna getiriyor. AMD'nin yaklaşık beş yıldır merakla beklenen Bulldozer işlemcileri çıkacak 990FX ve 990X yonga setlerinin SLI desteği alacağı belirtiliyor.

Nvidia'nın dökümanına göre 990X yonga seti sadece çift yollu SLI, 990FX ise çift yollu SLI'a ek olarak opsiyonel seçenek olarak üç yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyacak. 990X'de sadece 8x + 8x PCIe konfigürasyonunda desteklenmesi beklenen SLI teknolojisi için Nvidia, aynı Intel platformuna uyguladığı süreci tekrarlayacağı ve lisanslama aşaması ile sertifikasyon sürecinde benzer adımları takip edecek ancak daha fazla PCIe hattı ile daha gelişmiş SLI kurulumlarına olanak tanıyan NF200 yongasını ise AMD platformunda desteklemeyecek.

Nvidia bu hamlesi ile 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerle kurulacak yeni sistemlerde, kendi ekran kartlarıyla çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenlere de yeni bir fırsat sunacak. Tabi bu durumun AMD'nin Crossfire stratejisi için ne derece etkiliği olacağını ise zaman gösterecek.

Nvidia SLI teknolojisi, Bulldozer işlemcileriyle birlikte AMD platformuna dönüyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dovahkiin 8 yıl
SLI kullanmak isteyenleri Intel'e mahkum etmek çok saçmaydı zaten. Güzel haber.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Necessa®i 8 yıl

Riqimaru

SLI kullanmak isteyenleri Intel'e mahkum etmek çok saçmaydı zaten. Güzel haber.



Kesinlikle
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
QrZyOsSyTR 8 yıl
Bulldozer'leri merakla bekliyoruz, gelen haberler iyi yönde hadi hayırlısı. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
AMD Kanada beyler ben öyle biliyorum yanlış bilmiyorsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 8 yıl
ÜSTTEKİ FOTOĞRAF ÇOK FENA...
İNSANIN CANI ÇEKİYO :(((
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NecroCyber-777 8 yıl
satıcağım x58i bulldozer alacağım bekliyorum umarımsağlam cıkar hem oc acısından da süper performansbekliyorum allahım bizi israilden koru yarrabbi:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl

NECROCYBER

satıcağım x58i bulldozer alacağım bekliyorum umarımsağlam cıkar hem oc acısından da süper performansbekliyorum allahım bizi israilden koru yarrabbi:))

Amin de amd kimin malı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrPerFormance 8 yıl
Belki amd için çipset yapımına tekrar geri döner :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
lol..........
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TiesTorN 8 yıl
bulldozer'in SB'den daha iyi olacağına inanan var mı burda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wabbajack 8 yıl
Eveeet sıra geldi 990fx chipsetli anakartların duyurulmasına.Erdi abi haberlerini bekliyoruz:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 8 yıl
iyi de 8x-8x olan 990x denmiş. bu eskiden beri böyleydi. 1155 anakartlarda da böyle. FX ler yine 16x-16x olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
8x+8x olan gx chipset değil miydi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OZKNaln 8 yıl
cok iyi amd işlemci ulanıyorm 890 yonga setlı anakarta gtx460 var nereye kadar dıye dusunuyordum buraya kadar.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15681 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, geforce ve
2 etiket daha amd nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İş Bankası dünyada ilk defa akıllı televizyonlara özel bankacılık uygulaması geliştirdi 8 yıl Samsung'un Galaxy serisi süper telefonları ve yeni nesil tabletleri hakkında her şey [özel röportaj] 8 yıl Samsung Galaxy Tab 8.9 ve Galaxy Tab 10.1 ön inceleme 8 yıl Tivibu Ev'in görüntü kalitesini Test Ettik! video ön inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim