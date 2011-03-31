Nvidia SLI teknolojisi, Bulldozer işlemcileriyle birlikte AMD platformuna dönüyor

Yeni nesil işlemciler için çipset geliştirme çalışmalarına son veren Nvidia, uzun süredir olmadığı AMD cephesine de geri dönüş yapıyor ve ortaya çıkan resmi dökümana göre, SLI teknolojisini Bulldozer platformuna getiriyor. AMD'nin yaklaşık beş yıldır merakla beklenen Bulldozer işlemcileri çıkacak 990FX ve 990X yonga setlerinin SLI desteği alacağı belirtiliyor.

Nvidia'nın dökümanına göre 990X yonga seti sadece çift yollu SLI, 990FX ise çift yollu SLI'a ek olarak opsiyonel seçenek olarak üç yollu SLI kurulumuna da olanak tanıyacak. 990X'de sadece 8x + 8x PCIe konfigürasyonunda desteklenmesi beklenen SLI teknolojisi için Nvidia, aynı Intel platformuna uyguladığı süreci tekrarlayacağı ve lisanslama aşaması ile sertifikasyon sürecinde benzer adımları takip edecek ancak daha fazla PCIe hattı ile daha gelişmiş SLI kurulumlarına olanak tanıyan NF200 yongasını ise AMD platformunda desteklemeyecek.

Nvidia bu hamlesi ile 8 çekirdekli Bulldozer işlemcilerle kurulacak yeni sistemlerde, kendi ekran kartlarıyla çoklu GPU kurulumu yapmak isteyenlere de yeni bir fırsat sunacak. Tabi bu durumun AMD'nin Crossfire stratejisi için ne derece etkiliği olacağını ise zaman gösterecek.