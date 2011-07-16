Nvidia Tegra 3, 28nm öncesinde dört çekirdekli tek Cortex-A9 platformu olabilir

ARM tabanlı yongada sistem üretiminde Qualcomm ve Texas Instruments gibi güçlü rakiplerinden hızlı davranarak Tegra 2 ile endüstride ilk defa çift çekirdekli Cortex-A9 işlemcisini pazara sunan Nvidia, başka bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Nvidia resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı, demo gösterimlerini ise Computex 2011'de gerçekleştirdiği Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu duyurmaya hazırlanıyor.

ARM'ın Cortex-A9 tasarımının dört tanesini bir araya getiren ve bu açıdan dört çekirdekli ilk işlemci olan Tegra 3 platformu, yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde önümüzdeki bir iki ay içerisinde pazarda boy göstermeye başlayacak. İlk olarak tableterde kullanılacak Tegra 3 platformu, yıl sona ermeden önce bazı telefonlarda da kendine yer bulacak ancak bu alandaki asıl yaygınlığına 2012 ile birlikte ulaşacak.

Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre Tegra 3 için çok sayıda tasarım kazanılmış durumda. Çok çekirdekli tasarıma ek olarak 12 işlem birimine sahip yeni nesil GeForce ULV grafik yongasına da sahip olacak Tegra 3 platformunun, Tegra ile kıyaslandığında benzer güç tüketim ve termal karakteristik değerleri sunacağı belirtilirken, piyasaya girecek ilk çiplerin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanmış olması kafalar da soru işareti yaratmıyor da değil.

Tegra 2 platformu ile kıyaslandığında zar alanı 49mm2 seviyesinden 80mm2 düzeyine çıkan ve bu açıdan akıllı cihazlar için tasarlanmış en büyük yonga olma özelliği de taşıyan Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunun önümüzdeki sene içerisinde 28nm fabrikasyon süreciyle adapte edilmesi bekleniyor. 40nm üretim teknolojisine sahip olacak ilk versiyonlarda ise yeni güç yönetim özellikleriyle tüketim değerlerinin Tegra 2 seviyesinde tutulduğu ifade ediliyor.

Güç tüketim değerleriyle birlikte ısı da büyük önem taşıyor. Akıllı telefonlar ve tabletler hem form faktör yapıları hem de pazardaki "ince tasarım yarışı" nedeniyle giderek küçülüyorlar. Bu noktada yüksek performanslı işlemcilerin yük altında mümkün olduğunca serin çalışması gerekiyor. Nvidia'nın dinamik yük dağılımı gibi özelliklerle iş yüküne göre performans seviyesini otomatik ölçeklendirerek bu konuda sıkıntı yaşamayacağı ifade ediliyor.

2012 öncesinde pazarda göreceğimiz dört çekirdekli yegane ARM platformu Nvidia Tegra 3 olacak gibi görünüyor. Başta Motorola olmak üzere çok sayıda üretici, Tegra 3 tabanlı yeni ürünler üzerinde çalışmaya deam ediyor. Windows 8'in ARM versiyonuyla birlikte endüstrinin yoğun ilgi göstereceği düşünülen Tegra 3 platformu ile Nvidia, Tegra 2'ye kıyasla 5 kat daha yüksek performans artışı vaad ederken, 2012 sonu için de Tegra 4'ü planlıyor.