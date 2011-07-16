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Nvidia Tegra 3, 28nm öncesinde dört çekirdekli tek Cortex-A9 platformu olabilir

7 yıl
14,2b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı yongada sistem üretiminde Qualcomm ve Texas Instruments gibi güçlü rakiplerinden hızlı davranarak Tegra 2 ile endüstride ilk defa çift çekirdekli Cortex-A9 işlemcisini pazara sunan Nvidia, başka bir ilki daha gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Nvidia resmi tanıtımını Mobil Dünya Kongresi'nde yaptığı, demo gösterimlerini ise Computex 2011'de gerçekleştirdiği Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunu duyurmaya hazırlanıyor.
ARM'ın Cortex-A9 tasarımının dört tanesini bir araya getiren ve bu açıdan dört çekirdekli ilk işlemci olan Tegra 3 platformu, yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığı takdirde önümüzdeki bir iki ay içerisinde pazarda boy göstermeye başlayacak. İlk olarak tableterde kullanılacak Tegra 3 platformu, yıl sona ermeden önce bazı telefonlarda da kendine yer bulacak ancak bu alandaki asıl yaygınlığına 2012 ile birlikte ulaşacak. 
Nvidia cephesinden gelen bilgilere göre Tegra 3 için çok sayıda tasarım kazanılmış durumda.  Çok çekirdekli tasarıma ek olarak 12 işlem birimine sahip yeni nesil GeForce ULV grafik yongasına da sahip olacak Tegra 3 platformunun, Tegra ile kıyaslandığında benzer güç tüketim ve termal karakteristik değerleri sunacağı belirtilirken, piyasaya girecek ilk çiplerin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanmış olması kafalar da soru işareti yaratmıyor da değil.
Tegra 2 platformu ile kıyaslandığında zar alanı 49mm2 seviyesinden 80mm2 düzeyine çıkan ve bu açıdan akıllı cihazlar için tasarlanmış en büyük yonga olma özelliği de taşıyan Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunun önümüzdeki sene içerisinde 28nm fabrikasyon süreciyle adapte edilmesi bekleniyor. 40nm üretim teknolojisine sahip olacak ilk versiyonlarda ise yeni güç yönetim özellikleriyle tüketim değerlerinin Tegra 2 seviyesinde tutulduğu ifade ediliyor.
Güç tüketim değerleriyle birlikte ısı da büyük önem taşıyor. Akıllı telefonlar ve tabletler hem form faktör yapıları hem de pazardaki "ince tasarım yarışı" nedeniyle giderek küçülüyorlar. Bu noktada yüksek performanslı işlemcilerin yük altında mümkün olduğunca serin çalışması gerekiyor. Nvidia'nın dinamik yük dağılımı gibi özelliklerle iş yüküne göre performans seviyesini otomatik ölçeklendirerek bu konuda sıkıntı yaşamayacağı ifade ediliyor.
2012 öncesinde pazarda göreceğimiz dört çekirdekli yegane ARM platformu Nvidia Tegra 3 olacak gibi görünüyor. Başta Motorola olmak üzere çok sayıda üretici, Tegra 3 tabanlı yeni ürünler üzerinde çalışmaya deam ediyor. Windows 8'in ARM versiyonuyla birlikte endüstrinin yoğun ilgi göstereceği düşünülen Tegra 3 platformu ile Nvidia, Tegra 2'ye kıyasla 5 kat daha yüksek performans artışı vaad ederken, 2012 sonu için de Tegra 4'ü planlıyor.

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bwhiteshark 7 yıl en beğenilen

Masa üstünde 4 çekirdeğin gücü kullanılamazken telefon ve tabletlerde gereksiz bence. 28 nm çift çekirdek yapsınlarda telefonların şarjı biraz uzun gitsin.
Masa üstünde 4 çekirdeğin gücü kullanılamazken telefon ve tabletlerde gereksiz bence. 28 nm çift çekirdek yapsınlarda telefonların şarjı biraz uzun gitsin...
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homeedition88 7 yıl
Fazla zorlama geliyor artik androiddeki donanim acligi bana. Sonucta cok daaha az donanimla ayni isin yapildigini biliyoruz. 4 Cekirdekli arm islemcilerin gelmesi netbook piyasasini da karistirir iyi de olur. Meego arm li subnotebooklar cikabilir ortaya
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Deníz 7 yıl
çekirdekten çok program eksik telefonlarda önce yazılımın gelişmesi lazım, 4 çekirdek varmış bunu kullanamadıktan sonra ne anlarım bu işten sadece oyunla olmaz
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TheOnu 7 yıl
tegra 2'ye sahip cep telefonlarından hiçbiri ülkemizde doğrudan satılmıyor. umarım tegra 3'e sahip telefonlarda da aynısı yaşanmaz. bu arada şu an için bende 4 çekirdğin gereksiz olduğunu düşünyorum. niye mi, bilgisayarda çift çekirdekli i7 işlemci var ve daha bunun %50'sini kullanabilen bir yazılıma rastlamadım ben.
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Egemen|54| 7 yıl
Nvidia'nın sitesinde ne güzel oyuncaklar var öyle Tegra felan aynı o şekil Türkiye'ye neden gelmiyor bunlar deli oluyorum ya :)
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sangokudbgt 7 yıl TheOnu
nights

tegra 2'ye sahip cep telefonlarından hiçbiri ülkemizde doğrudan satılmıyor. umarım tegra 3'e sahip telefonlarda da aynısı yaşanmaz. bu arada şu an için bende 4 çekirdğin gereksiz olduğunu düşünyorum. niye mi, bilgisayarda çift çekirdekli i7 işlemci var ve daha bunun %50'sini kullanabilen bir yazılıma rastlamadım ben.


telefonlarda durum farklı, sistem belli oldugundan kesin kullanacaktır.. tabi gerek gorulmez ise kullanılmayadabilir ama gerek gorulen yazılımlarda kullanılır, dunyada coklu cekirdek yapısına yazılım yapacak adam sıkıntısı var zaten blindigi kadarı ile
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Mobile Prof. 7 yıl
Alisin artik buna gereksiz demeye gerek yok her sene esdeger olarak islemci gucu vs. artacak
sonu yok gibi birsey.
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X Files 7 yıl
4. çekirdek gereklimi gereksiz mi sorusuna yanıt aramak yerine, donanım üreticileri 4 çekirdekli işlemciler üretirken ayıbı, üretilen donanıma bulmaktansa ona uygun yazılımları üretmeyen veya üretemeyen yazılımcılara bulmak daha akıllıca olsa gerek...
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NecroCyber-777 7 yıl
telefonda 4 cekirdek gereksiz diyenler heralde teknolojinin ilerlermesini istemeyen kişilerdir...
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kassatura 7 yıl NecroCyber-777
NECROCYBER

telefonda 4 cekirdek gereksiz diyenler heralde teknolojinin ilerlermesini istemeyen kişilerdir...


Alakası yok.Evet gereksiz diyorum ama ''şimdilik'' gereksiz.2 çekirdek kullanan uygulama yokken 4 tane çekirdeği ne yapacağız?Yani iyi güzel 4 çekirdek ''Oooo'' felan ama ne işimize yarar deyince kimse cevap veremiyor.İlerde belki ama şimdi gereksizden de gereksiz.
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Virinom 7 yıl
Önceki konularda da çok yazıldı ama tekrar yazayım artık batarya teknolojisinde gelişme bekliyoruz biraz fantastik gelebilir ama nükleer enerjili bataryalar gibi aman mobil çernobillere sebep olmasında :)
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Mühendis Kafası 7 yıl
tegra 3'lü netbook da çıkar mı, win8'le
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Se'eks Duvarı 7 yıl
bwhiteshark
Masa üstünde 4 çekirdeğin gücü kullanılamazken telefon ve tabletlerde gereksiz bence. 28 nm çift çekirdek yapsınlarda telefonların şarjı biraz uzun gitsin.


haklısın kardeşim
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Guest 7 yıl Se'eks Duvarı
Pro_Wizard
bwhiteshark
Masa üstünde 4 çekirdeğin gücü kullanılamazken telefon ve tabletlerde gereksiz bence. 28 nm çift çekirdek yapsınlarda telefonların şarjı biraz uzun gitsin.


haklısın kardeşim

Bildiğim kadarıyla mobil İşlemci çekirdekleri pc'den farklı çalışıyor. kullanılmayan çekirdekler devre dışı kalıyor diye biliyorum. ayrıca pc'de 4 çekirdek kullanamamızın sebebi uygulamaların desteklemiyor olması.
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bwhiteshark 7 yıl en beğenilen

Masa üstünde 4 çekirdeğin gücü kullanılamazken telefon ve tabletlerde gereksiz bence. 28 nm çift çekirdek yapsınlarda telefonların şarjı biraz uzun gitsin.
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