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Nvidia Tegra 3'lü Acer Iconia Tab A110, Türkiye'de satışa sunuldu

6 yıl
3,8b
1
45
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Acer'ın, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk tableti Iconia Tab A110, kısa bir süre önce yaklaşık 520 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu. Fiyat karşılaştırması yapmak gerekirse Acer, yeni tabletini 30 Ekim'den itibaren, 229.99$'dan ABD ve Kanadalı teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 229.99$ güncel kurlarla 413 TL'ye denk geliyor.
Asus - Google işbirliğiyle geliştirilen Nexus 7 ile rekabete girmesi beklenen Iconia Tab A110'nun Kuzey Amerika fiyatı, Nexus 7'nin 8 GB'lık versiyonundan 30$ kadar daha pahalı. Buna karşılık Iconia Tab A110'nun kağıt üzerindeki avantajları, daha yüksek ön kamera çözünürlüğü (2 megapiksel), microSD kart girişi ve HDMI çıkışı şeklinde sıralanabilir. Iconia Tab A110 ile Nexus 7'nin ekran boyutları aynı (7-inç). Ancak Acer'ın yeni tabletinin ekran çözünürlüğü daha düşük (1024 x 600 piksel - WXSGA)
4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformunun, 12 çekirdekli grafik biriminin ve 1 GB RAM'in desteğini arkasına alan Iconia Tab A110, Bluetooth, GPS ve Wi-Fi 802.11 b/g/n üçlüsüne ev sahipliği yapıyor. 390 gram ağırlığa sahip tabletin dahili depolama alanı ise 8 GB.
Bakalım Iconia Tab A110, beklenen satış başarısına ulaşabilecek mi? Bekleyelim ve görelim.

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e-mcani 6 yıl en beğenilen
o zaman size müjde! 2 gün önce falan farkettim (zaten yaklaşık iki gün önce eklenmiş) hepsiburada.com/... bence gayet uygun fiyatlı!
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e-mcani 6 yıl
bu kadar kısa sürede türkiyede satışa çıkmasına şaşırdım... ayrıca bir kaç yerde okuduğuma göre nexus 7 de çok yakın zamanda (bugünlerde) türkiyede asus tarafından satışa çıkarılacakmış... açıkçası bende bu acer ürününü beğendim... hatta asus mu acer mı arada kaldım ama şu an asus'u beklemeye karar verdim... öncelikle bu ürünün hdmi çıkışı ve miicro sd kart girişi oldukça önemli bir avantajı ancak diğer yandan... youtube'dan iki ürünün yan yana videosunu izlerseniz (şaşırtıcı şekilde ürüne ait pek fazla inceleme yok - gerçi pek çok ülkede henüz satışa çıkmadığı içindir muhtemelen-) göreceksinizki asus'un ekranı acer'ın kinin yanında super amoled gibi kalıyor... ekran konusunda asus kesinlikle büyük farkla önde üstelik ekran çözünürlüğü acer'da 1024x600 iken asus'ta 1280x800... asus'un avantajlı olduğu en önemli konu ise tabiki bir nexus cihazı (google) olduğu için oldukça fazla güncellemeyi en önce alacak olması ki bu çok büyük bir artı... bence...

Edit: buyrun a110-nexus 7 benchmarktest karşılaştırma videosunun linki (ayrıca bahsettiğim ekran kalitesinin farkını da görebilirsiniz): youtu.be/...
bu kadar kısa sürede türkiyede satışa çıkmasına şaşırdım... ayrıca bir kaç yerde okuduğuma göre nexus 7 de çok yakın zamanda (bugünlerde) türkiyede asus tarafı...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar epeydir yeni yorum yok. Ben cihazı bir aydır kullanıyorum
Baştan söyliyeyim almak isteyen varsa kesinlikle öneririm.
Sadece eksik gördügüm konuları yazıcam.
1- Ben otg kablosuyla fare, klevye,flaş bellek vs.bağlayamAdım sanırım root gerekiyor.
2- Ekran gorilla olmaliydı, bunun dışında çözünürlük çok iyi, pixelleşme falan yok. Direk güneş ışığı altında soluklaşiyor.
3- Orjinal aksesuar bulmak imkansız,kullanım klavuzu çok yetersiz ve acer.com.tr de cok az bilgi bulunuyor. Acerin global sitesine girmeye çalıştığımda, otomatikman acer.com.tr ye yönlendiriliyorum.
4- Arka kamera yok, sadece ön kamera var.
5- Androit marketten tamamlayabileceğiniz proğram eksikleri var. Mesela ofice proğramını sonradan indirdim.
6- Bence fiyatı yüksek. Ben indirimli aldım. Almayı düşünen arkadaşlara indirimi beklemelerini öneririm.
Şimbilik bukadar, sorusu olan arkaşları cevaplıyabilirim. Bu arada forumda sorulan soruların bir kısmınıda tekrar cevaplıyayım. Ekran kalitesi son derece iyi, cihaz her uygulamada son derece hızlı ve donmuyor, arka planda aynı anda birçok uygulama çalışabiliyor ve kolayca geçiş yapılıyor, pil tam doluyken 6 saat kabar video izlenebiliyor, malzeme kalitesi bence iyi.
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DH Misafiri 6 yıl
ekranda pixelleşmemi ne pixelleşmesi. :) şaka bir yana kesinlikle belli olmuyor.
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demir21 6 yıl
ekranda pixellesme gozle gorulur boyutlarda mi? kullananlar bilgi verirse seviniriz.
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DH Misafiri 6 yıl
Usbden şarj oluyor bide ekstra bir özellikle olarak cihaz rootlu olmadığı halde cpunun performans ayarlarını yapabiliyorsunuz 3 secenek mevcut performans normal ve powersave yani şarjı az yiyen cihazda mevcut çok memnunum cihazda donma kasılma kelimesi diye birşey yok bu arada nexusdaki gibi root olmadan usb bellek desteği baglayabilirsiniz bence nexustan üstün antutu testinde 11130 gibi yüksek bir puanla geçti youtube deki test yapan arkadaş performans moduna almadığı için nexustan puanı düşük çıkmış bence nexustan iyi fiyatına bakilaraktan çok iyi bi cihaz herkeze tavsiye ederim.
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alpkan 6 yıl
Ekran kalitesi nasıl önerirmisiz
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DH Misafiri 6 yıl
Ben aldım cihazı gayet güzel otg yani klavye vs destekliyor gps var. Nexus olmadığı için s3 le kiyasladim farkla üstün çıktı iPad 2 den daha hızlı olduğu kesin ekran kalitesi gayet iyi internet hızı çok iyi ihaz çok hızlı arkadaşlar dead trigger. Asphalt 7 maxpayne 3ü aynı anda çalıştırdı zerre kadar kadar olmadı tavsiye ederim tek bir tuşla ekranı sağa sola yatırma mevcut neyse bence alın güzel
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Nexus, Asus, Acer arasında kaldım ya.
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korth 6 yıl
ekranı yatay şekilde kullanamıyoruz!!!
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yankiiiii 6 yıl
Emin misiniz? Jelly Bean'de bir ayarla ekranın yatay kullanılabileceği belirtiliyordu okuduğum bir başlıkta. Biraz kurcalarsanız eminim bulabilirsiniz.
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Jül Sezar 6 yıl
kac ppi bunun ekrani?
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..Knight.. 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

kac ppi bunun ekrani?

Yaklaşık 170 ppi
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OverClocK1ng 6 yıl
cagataykoroglu
Tegra 3 yeni bir alan yarattı. Saçma sapan Çin tabletleri yerine böyle kaliteli cihazlar kullanabiliyoruz.

Orası öyle ama saçma sapan Çin tabletlerinin fiyatlarının da özelliklerine göre çok çok iyi olduğunu da göz ardı etmemek lazım. Bugün ben 100 Dolara kral bir tablet alabiliyorum. Ücretsiz kargo ile 190 liraya evime kadar geliyor. 190 lira nireeeee, 500 lira nire....
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alito 6 yıl
bu alete DH'den ayrıntılı bir inceleme gelirse seviniriz. iki tane almayı düşünüyorum ama Donanımhaber'in incelemesi karar vermemde etken olacak.
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0je 6 yıl
Nexus varken alınmaz...

İncelemeye bakın tavsiye etmemişler, kötü not vermişler.
pcpro.co.uk/...
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Jül Sezar 6 yıl
haftalardir bekliyordum
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