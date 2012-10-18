Nvidia Tegra 3'lü Acer Iconia Tab A110, Türkiye'de satışa sunuldu

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi Acer'ın, Android 4.1 ''Jelly Bean'' mobil işletim sistemli ilk tableti Iconia Tab A110, kısa bir süre önce yaklaşık 520 TL fiyat etiketiyle ülkemizde satışa sunuldu. Fiyat karşılaştırması yapmak gerekirse Acer, yeni tabletini 30 Ekim'den itibaren, 229.99$'dan ABD ve Kanadalı teknoloji severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 229.99$ güncel kurlarla 413 TL'ye denk geliyor.



Asus - Google işbirliğiyle geliştirilen Nexus 7 ile rekabete girmesi beklenen Iconia Tab A110'nun Kuzey Amerika fiyatı, Nexus 7'nin 8 GB'lık versiyonundan 30$ kadar daha pahalı. Buna karşılık Iconia Tab A110'nun kağıt üzerindeki avantajları, daha yüksek ön kamera çözünürlüğü (2 megapiksel), microSD kart girişi ve HDMI çıkışı şeklinde sıralanabilir. Iconia Tab A110 ile Nexus 7'nin ekran boyutları aynı (7-inç). Ancak Acer'ın yeni tabletinin ekran çözünürlüğü daha düşük (1024 x 600 piksel - WXSGA)



4+1 çekirdekli Nvidia Tegra 3 platformunun, 12 çekirdekli grafik biriminin ve 1 GB RAM'in desteğini arkasına alan Iconia Tab A110, Bluetooth, GPS ve Wi-Fi 802.11 b/g/n üçlüsüne ev sahipliği yapıyor. 390 gram ağırlığa sahip tabletin dahili depolama alanı ise 8 GB.



Bakalım Iconia Tab A110, beklenen satış başarısına ulaşabilecek mi? Bekleyelim ve görelim.

