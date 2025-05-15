ABD'den Türkiye'ye AIM-120 AMRAAM füze satışına onay!

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye havadan havaya füzelerin satışına onay verdi. Türkiye, 300 milyon doları aşan bedelle ABD’den füze alacak.

ABD'den hangi füzeler alınacak?

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansı (DSCA) tarafından yapılan duyurulara göre Türkiye toplam 103 adet füze ve 17 adet güdüm satın alıyor.

Yaklaşık 225 milyon dolara 53 adet AIM-120C-8 AMRAAM (Gelişmiş Orta Menzilli Havadan Havaya Füze) ve 6 adet AIM-120C-8 AMRAAM güdüm kiti alacak. Ayrıca toplam değeri 79,1 milyon dolara 60 adet AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ve ilgili lojistik ve program destek unsurlarının ve 11 adet AIM-9X Blok II Taktik güdüm sisteminin alınacağı açıklandı.

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AIM-120C-8 180 km mesafede etkili olacak

AIM-120C-8 füzeleri 180 kilometreye varan menzilde görüş ötesi mesafede etkili olan havadan havaya füzeleridir. Mach 4 (yaklaşık 4.900 km/s) hıza ulaşabilen AIM-120C-8 füzeleri yüksek hızıyla öne çıkıyor. Bu füzeler savaş uçaklarında ve kara tabanlı hava savunma sistemlerinde kullanılabiliyor. Türkiye’nin F-16 uçaklarına entegre edilecek bu füzeler F-35’lerde de kullanılabiliyor. AIM-120C-8 füzeleri, önceki varyantlarına kıyasla gelişmiş güdüm sistemine sahip olması sayesinde hedef takibi ve vurma başarısının yüksekliğiyle dikkat çekiyor.

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AIM-9X Sidewinder Blok II kısa mesafedeki hedeflere karşı kullanılacak

AIM-9X Sidewinder Blok II füzeleri ise 18 kilometreye varan kısa mesafelerde havadan havaya atışlarda kullanılacak. Bu füzelerdeki atıştan sonra kilitlenme (LOAL) özelliği sayesinde, füze hedefe kilitlenmeden önce ateşlenebilir ve uçuş sırasında hedefe yönlendirilebilir. F-16 savaş uçaklarında kullanılacak.

AIM-120C-8 özellikleri

Menzil : Yaklaşık 180 kilometre

: Yaklaşık 180 kilometre Hız : Maksimum Mach 4 (yaklaşık 4.900 km/s)

: Maksimum Mach 4 (yaklaşık 4.900 km/s) Ağırlık : Yaklaşık 150.7 kg

: Yaklaşık 150.7 kg Boyutlar : Uzunluk: 3.66 metre Çap: 178 mm Kanat Açıklığı: 447 mm

: Uzunluk: 3.66 metre Çap: 178 mm Kanat Açıklığı: 447 mm Savaş Başlığı : Yaklaşık 18 kg yüksek patlayıcı parçacık etkili savaş başlığı

: Yaklaşık 18 kg yüksek patlayıcı parçacık etkili savaş başlığı Güdüm Sistemi : Ataletsel navigasyon, orta safha veri bağlantısı ve aktif radar arayıcı başlık kombinasyonu ile hedefe yönelme

: Ataletsel navigasyon, orta safha veri bağlantısı ve aktif radar arayıcı başlık kombinasyonu ile hedefe yönelme Uyumlu Platformlar: F-15, F-16, F/A-18, F-22, F-35 gibi modern savaş uçakları, NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) gibi hava savunma sistemleri.

AIM-9X Sidewinder Blok II özellikleri

Uzunluk : Yaklaşık 3 metre

: Yaklaşık 3 metre Çap : 12.7 cm

: 12.7 cm Ağırlık : Yaklaşık 85 kg

: Yaklaşık 85 kg Hız : Mach 2.5+

: Mach 2.5+ Menzil : Yaklaşık 18 km

: Yaklaşık 18 km Savaş Başlığı : 9.36 kg'lık WDU-17/B halka biçimli patlayıcı parçacık etkili başlık

: 9.36 kg'lık WDU-17/B halka biçimli patlayıcı parçacık etkili başlık Güdüm Sistemi : Görüntüleme kızılötesi (IIR) arayıcı başlık

: Görüntüleme kızılötesi (IIR) arayıcı başlık Manevra Kabiliyeti : İki eksenli itki yönlendirme sistemi ile 60g'ye kadar manevra yeteneği

: İki eksenli itki yönlendirme sistemi ile 60g'ye kadar manevra yeteneği Uyumlu Platformlar: F-15C/D/E, F-16C/D, F/A-18A+/C/D/E/F, EA-18G, F-22 Raptor, F-35 Lightning II, NASAMS hava savunma sistemi

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