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Nvidia Tegra 4, CES 2013'te tanıtılacak

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Chris Evenden, merakla beklenen Tegra 4 platformu için lansman tarihini açıkladı. Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdekli ARM Cortex-A9, Tegra3 ile birlikte de dünyanın ilk dört çekirdekli ARM Cortex-A9 platformunu lanse eden Nvidia, uzunca bir süredir çalıştığı Wayne kod adlı Tegra 4 ile birlikte performansı çıtasını arttırmayı hedefliyor. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni platform, aynı Tegra 3'te olduğu gibi 4+1 çekirdekli yapı üzerinde şekilleniyor ve düşük güç tüketimli  5. çekirdek, basit görevleri üstlenerek platformun enerji verimliliğine katkı sağlıyor.
Kepler mimarisini kullanan yeni nesil GeForce grafik birimin kullanan Wayne kodlı Tegra 4 platformunun aynı zamanda Nvidia tarafından satın alınan Icera firması tarafından geliştirilmiş iletişim birimine sahip özelleştirilmiş versiyonu olacak. Şu ana kadar Tegra ile birlikte Qualcomm ve benzeri firmalar tarafından geliştirilen iletişim birimleri kullanılıyordu. Ocak ayında Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda boy gösterecek Tegra 4'ü, akıllı cihazlarda ilk defa görmemiz ise Şubat  ayındaki Mobil Dünya Kongresi ile birlikte olacak. 

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zeona 6 yıl en beğenilen
CAYIR CAYIR yanan bi gpu olacak yine.
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HumbiGumbi 6 yıl
DigitalWorld
EXcom_Zkko Tegra 3 ilk çıktığında esamesi okunmayacak, tokat manyağı olacak diye o kadar söyledik, ama inandıramadık. Tegra 2 zaten komut seti eksiği yüzünden millete kriz geçirtmişti. İlk Tegrayı gören duyan yok. Demem o ki; ortada Qualcomm gibi kendi çekirdeğini tasarlayan, Samsung gibi hemen her chipsetiyle zirveye oynayan firmalar ve Nvidianın bu başarısız geçmişi varken her türlü temkinli olmak gerek. Beni heyecanlandırmadı ve bir sürpriz yapamazsa rakipleri karşısında çok da şansı yok gibi görünüyor.
Cidden Tegra 1 e ne oldu ya.

tegra 3 için çok büyük umutlarım vardı ama anladım ki tegradan adam olmaz haklısın bu konuda . tegra 4 ün yapacağı en büyük süprizde ancak amd fx-8350 nin yaptığı süpriz kadar olur :)
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St Batuhan 6 yıl
abdullahkhan
Orijinalden alıntı: DH Misafiri yine karmasik progamvilarin mobil oyunve programlar icin kendink yoramiyacagi bir islemci olmaz insallah 12 cekirekli gpu yu tam peeformansla calistiracak kac oyun varki markette :)
Bi çekirdek manyağı daha. O on iki çekirdekten on tane daha olsa bile hiçbiri bir Adreno 320 veya SGX544 performansı vermez.

Arkadaşın yazışı biraz bozuk olmuş ama yine de zor değil anlamak. Çekirdek manyağı olmanın dışında tam tersine konuşmuş aslında. Yani 12 çekirdek olsa bile tam olarak kullanacak bir şey yok şu an, inşallah tam olarak kullanacak bir şeyler gelir diyor.
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darklord4 6 yıl
Tegra 2 de bile Vice City sorunsuz oynuyor tegra 4 konsol oyunlarını oynatır heralde :D
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-Freedom- 6 yıl darklord4
darklord4
Tegra 2 de bile Vice City sorunsuz oynuyor tegra 4 konsol oyunlarını oynatır heralde :D

Birak tegra 2 yi adreno 205 bile oynatiyo
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Provisional 6 yıl
DH Misafiri

yine karmasik progamvilarin mobil oyunve programlar icin kendink yoramiyacagi bir islemci olmaz insallah 12 cekirekli gpu yu tam peeformansla calistiracak kac oyun varki markette :)


Bi çekirdek manyağı daha. O on iki çekirdekten on tane daha olsa bile hiçbiri bir Adreno 320 veya SGX544 performansı vermez.
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DH Misafiri 6 yıl
yine karmasik progamvilarin mobil oyunve programlar icin kendink yoramiyacagi bir islemci olmaz insallah 12 cekirekli gpu yu tam peeformansla calistiracak kac oyun varki markette :)
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itachi237 6 yıl
cortex a 15 ile gelicekse ki öyle olacak gibi bu işlemciden ümitliyim.
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elophidae 6 yıl
Henüz çıkmamış bir işlemci nasıl olupta diğerlerini bitiriyor anlamıyorum. Ya adamlar bi çıkarsınlar. Bir denensin testler yapılsın ne olduğu belli olur. Zannedersin millet nvidia ile birlikte geliştirdi işlemciyi.
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kucuker34 6 yıl
Su işlemci işine mobilde ati de girse fena olmaz:)
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KANUNI61 6 yıl
öncekigibi buda fiyasko olacak
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M@U 6 yıl KANUNI61
KANUNI61

öncekigibi buda fiyasko olacak

Helal panpa!
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HighonFire 6 yıl
S4 Prodan da Primedan da başarılı olacağı kesin. Pro o kadar ısınıyorken Prime nolur kimbilir. Rakibi Exynos 5450 ve TI OMAP 5XXX serisidir.
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