Nvidia Tegra 4, CES 2013'te tanıtılacak

Nvidia'nın yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Chris Evenden, merakla beklenen Tegra 4 platformu için lansman tarihini açıkladı. Tegra 2 ile dünyanın ilk çift çekirdekli ARM Cortex-A9, Tegra3 ile birlikte de dünyanın ilk dört çekirdekli ARM Cortex-A9 platformunu lanse eden Nvidia, uzunca bir süredir çalıştığı Wayne kod adlı Tegra 4 ile birlikte performansı çıtasını arttırmayı hedefliyor. 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni platform, aynı Tegra 3'te olduğu gibi 4+1 çekirdekli yapı üzerinde şekilleniyor ve düşük güç tüketimli 5. çekirdek, basit görevleri üstlenerek platformun enerji verimliliğine katkı sağlıyor.

Kepler mimarisini kullanan yeni nesil GeForce grafik birimin kullanan Wayne kodlı Tegra 4 platformunun aynı zamanda Nvidia tarafından satın alınan Icera firması tarafından geliştirilmiş iletişim birimine sahip özelleştirilmiş versiyonu olacak. Şu ana kadar Tegra ile birlikte Qualcomm ve benzeri firmalar tarafından geliştirilen iletişim birimleri kullanılıyordu. Ocak ayında Las Vegas'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda boy gösterecek Tegra 4'ü, akıllı cihazlarda ilk defa görmemiz ise Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi ile birlikte olacak.