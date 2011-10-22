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Nvidia Tegra 4 de Cortex-A9 tabanlı olabilir

7 yıl
14,4b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platformunu dünyanın dört çekirdekli ilk ARM işlemcisi olarak birkaç hafta içerisinde lanse etmesi beklenen Nvidia cephesinde, araştırma-geliştirme takımının yeni model çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi 2012'de, Tegra 4 platformuna yönelik ilk detayları paylaşması beklenen Nvidia'da, yol haritasında bazı güncellemeler yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile, Semiaccurate sitesinin haberine göre Tegra 4 de Cortex-A9 tabanlı olabilir.
Bilindiği üzere ARM cephesinde şu an için yaygın olarak kullanılan çekirdek tasarım Cortex-A9 ve 2012'nin sonuna doğru en az %50 daha yüksek kayar nokta performansı sunması ve güç tüketimini ciddi oranda aşağı çekmesi beklenen Cortex-A15 tasarımı pazara girmiş olacak. Yarıiletken üreticileri arasında Cortex-A15 tasarımına ilk adapte olan firma Texas Instruments olurken, ST-Ericsson'un da çalışmaları bulunuyor ve her iki firmanın da Cortex-15 tabanlı yongada sistem platformlarını önümüzdeki yılın sonlarına doğru pazara sunması bekleniyor. Diğerlerinden farklı olarak Qualcomm ise Cortex-A15 benzeri güncellemeler içeren aynı zamanda Cortex-A9'dan izler de taşıyan Krait çekirdek tasarımını 2012'nin ilk aylarında pazarda sunmuş olacak. Nvidia ise yeni yılın büyük bir bölümünü Tegra 3 ile geçirip ardından 28nm üretim teknolojisine uyarlanmış Cortex-A9 tabanlı Tegra 4'ü sunabilir.
Bu gelişmeden yola çıkarak Nvidia'nın çekirdek pazarındaki iyileştirmelerle işlem gücü ve güç tüketimi alanında bazı güncellemelerle performansı bir miktar arttırabileceği ancak ağırlıklı olarak iddiasını yeni GPU üzerinden sürdüreceği tahminleri yapıılabilir zira Cortex-A15 cephesindeki mimari güncellemelerin ve bu güncellemelerin getirdiği performans avantajının Cortex-A9'da yapılacak geliştirmelerle yakalanması pek mümkün görünmüyor. 
Tegra 3 ile birlikte grafik performansı radikal bir şekilde arttırmaya ve Extreme HD olarak tanımlanan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde görsel deneyim sunmayı planlayan Nvidia'nın Cortex-A15 tasarımına geçiş yapması ise habere konu olan iddia bazında değerlendirildiğinde 2013 içerisinde olacak gibi görünüyor. Tabi aynı dönemdelerde, 64-bit desteği içeren ve çok sayıda Nvidia teknolojisiyle donatılması beklenen yüksek performanslı ARM çekirdek tasarımı olarak tanımlanan Denver Projesi de Nvidia tarafından lanse edilecek. Görünüşe bakılırsa ARM tabanlı yongada sistem tasarımında ve devam eden mobil yarışta Nvidia adına belkide en ciddi atılım yılı 2013 olacak ki aynı dönemde Windows 8'in ARM versiyonlarının da pazarda ciddi şekilde yaygınlaşmış olacağı tahmin ediliyor.

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haymatloshan 7 yıl
TI OMAP'ın 5 platform çipleriyle vadettikleriyle Tegra'yı görünce epey bir geriden takip edeceğini söyleyebilirim.
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6Clas 7 yıl
Tablet pc ler ve yeni çıkan telefonlar zaten tamamen grafik işlemciye yükllenen grafik işlemciyle çalışan parçalardır,şimdikte Nvidia bu gidişle bizim sistemleri boşa çıkaracak galiba bundan 4-5 yıl sonraki çıkacak ekran kartları kim bilir belkide ne anakarta ne reme nede işlemciye gerek kalacak sadece tak kullan gibi tek başına ekran kartı bütün herşeye yetecek belkide benim görüşüm ama Anakart ve rem üreten işlemci üreten firmalar buna engel olur hepsi ayrı ayrı parça satmak için adam gibi hepsini 1 çipe toplasalarda milleti uğraştırmasalar.
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tolgacem 7 yıl
Tegra 2 için Full HD falan diyorlardı kasım kasım kasılıyor. Tegra 2 tam bir reklam şişirmesi idi.
Sizlere söylim. Tegra 3, 28 nm'de üretilen a9 tasarımlı olacak. Yani tegra 2 nin 4 cekirdeklisi ve daha yuksek frekanslısı. GPU'ya da 8 iş hattı yerine 12 ye mi ne çıkarırlar tamam.
Ti OMAP ve Qualcomm varken Nvidia biraz dolaşıp hava alması lazım bu kulvarda
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SystemApps 7 yıl
kabul etmek gerekir ki bilgisayar artık böyle birşey :)
pc tarafına baktığımızda işlemciler genellikle performasn odaklı geliştiriliyor.Enerji verimliliği ise çok geriden geliyor.Malum tüketilen enerjinin çoğu ısı olarak boşa gidiyor.Aslında odamı biraz ısıtarak kış günlerinde faydası olsa da verimlilik olarak baktığımızda bu teknolojişler pclerin çok çok önünde seyrediyor.Gelecekte tabletler popülerliğini yitirecektir bence.Bakmayın ipadin bu kadar sattığına malum orada başka bir durum var.İhtiyaç değil yani...Tablebler ancak laptop deneyimi sunduğu zman fonsiyonalitesine kavuşacak.Şuanda basit bir multimedia aracı olarak görüyorum.Özellikle windows 8 ile işler çok pis değişecek...
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khaos 7 yıl
bu gidişle alacağımız akıllı telefon/tablet modellerinin güncel kalma süresi 3-5 ayı geçmeyecek
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napolyon94 7 yıl
Her arm haberinde ayni sig yorum
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mansurmarsak 7 yıl
Mobil işlemciler bu hızla giderse pc işlemcilerini çok yakında geçecekler....
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