Nvidia Tegra 4 de Cortex-A9 tabanlı olabilir

Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platformunu dünyanın dört çekirdekli ilk ARM işlemcisi olarak birkaç hafta içerisinde lanse etmesi beklenen Nvidia cephesinde, araştırma-geliştirme takımının yeni model çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Mobil Dünya Kongresi 2012'de, Tegra 4 platformuna yönelik ilk detayları paylaşması beklenen Nvidia'da, yol haritasında bazı güncellemeler yapılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa bile, Semiaccurate sitesinin haberine göre Tegra 4 de Cortex-A9 tabanlı olabilir.

Bilindiği üzere ARM cephesinde şu an için yaygın olarak kullanılan çekirdek tasarım Cortex-A9 ve 2012'nin sonuna doğru en az %50 daha yüksek kayar nokta performansı sunması ve güç tüketimini ciddi oranda aşağı çekmesi beklenen Cortex-A15 tasarımı pazara girmiş olacak. Yarıiletken üreticileri arasında Cortex-A15 tasarımına ilk adapte olan firma Texas Instruments olurken, ST-Ericsson'un da çalışmaları bulunuyor ve her iki firmanın da Cortex-15 tabanlı yongada sistem platformlarını önümüzdeki yılın sonlarına doğru pazara sunması bekleniyor. Diğerlerinden farklı olarak Qualcomm ise Cortex-A15 benzeri güncellemeler içeren aynı zamanda Cortex-A9'dan izler de taşıyan Krait çekirdek tasarımını 2012'nin ilk aylarında pazarda sunmuş olacak. Nvidia ise yeni yılın büyük bir bölümünü Tegra 3 ile geçirip ardından 28nm üretim teknolojisine uyarlanmış Cortex-A9 tabanlı Tegra 4'ü sunabilir.

Bu gelişmeden yola çıkarak Nvidia'nın çekirdek pazarındaki iyileştirmelerle işlem gücü ve güç tüketimi alanında bazı güncellemelerle performansı bir miktar arttırabileceği ancak ağırlıklı olarak iddiasını yeni GPU üzerinden sürdüreceği tahminleri yapıılabilir zira Cortex-A15 cephesindeki mimari güncellemelerin ve bu güncellemelerin getirdiği performans avantajının Cortex-A9'da yapılacak geliştirmelerle yakalanması pek mümkün görünmüyor.

Tegra 3 ile birlikte grafik performansı radikal bir şekilde arttırmaya ve Extreme HD olarak tanımlanan 2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde görsel deneyim sunmayı planlayan Nvidia'nın Cortex-A15 tasarımına geçiş yapması ise habere konu olan iddia bazında değerlendirildiğinde 2013 içerisinde olacak gibi görünüyor. Tabi aynı dönemdelerde, 64-bit desteği içeren ve çok sayıda Nvidia teknolojisiyle donatılması beklenen yüksek performanslı ARM çekirdek tasarımı olarak tanımlanan Denver Projesi de Nvidia tarafından lanse edilecek. Görünüşe bakılırsa ARM tabanlı yongada sistem tasarımında ve devam eden mobil yarışta Nvidia adına belkide en ciddi atılım yılı 2013 olacak ki aynı dönemde Windows 8'in ARM versiyonlarının da pazarda ciddi şekilde yaygınlaşmış olacağı tahmin ediliyor.