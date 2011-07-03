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Nvidia, Tegra 4 işlemcisinin 8 çekirdekli versiyonunu da hazırlıyor

7 yıl
3,7b
1
26
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında önemli satış rakamlarına ulaşan Nvidia, Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platformuyla dünyada ilk defa 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcisini sunmaya hazırlanıyor. Resmi lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Ağustos ya da Eylül ayında pazara girmesi beklenen  Tegra 3 platformuyla iddialı gelen Nvidia, Tegra 4 için de kolları sıvamış durumda.
Wayne kod adını taşıyan ve 2012'nin ikinci yarısında çıkması beklenen Tegra 4 platformu, Nvidia adına büyük öneme sahip. Zira aynı dönemde Windows 8 işletim sistemi de hem ARM hem de x86 versiyonlarıyla pazardaki yerini almış olacak. Microsoft, Windows 8'in Tegra 3 işlemcili prototip üzerinde çalışan versiyonunu Computex 2011'de tanıttı tanıtmasına ancak üreticiler Windows 8'in ARM versiyonu için Tegra 4'e yoğunlaşabilirler.
Gelen bilgilere göre Nvidia, Tegra 4 platformunun iki farklı versiyonunu hazırlıyor. İlk versiyon dört çekirdekli tasarıma sahip olacak ve muhtemelen Cortex-A15 mimarisini temel alacak. 24x CUDA çekirdeğine sahip yeni nesil grafik biriminin eşlik edeceği işlemcinin 1.5GHz+ seviyesinde çalışması x00+ GigaFLOP işlem gücü sunması bekleniyor. Güç tüketimi ve enerji verimliliği açısından Tegra 3'ün değerlerini koruması beklenen işlemci, 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. 
Tegra 4 platformunun ikinci versiyonu ise 8 çekirdekli tasarımı esas alacak. Çekirdek sayısındaki artışa ek olarak Nvidia, 32 ya da 64 CUDA çekirdeğine sahip olan ve DirectX 11  desteği sunan daha gelişmiş entegre grafik birimini de bu modelde sunacak. Tegra 4 platformunun, Tegra 2'den 10 kat daha hızlı olacağını söyleyen Nvidia, 4 çekirdekli versiyonuyla benzer şekilde 8 çekirdekli Tegra 4'ü de 28nm fabrikasyon süreciyle üretecek.
Intel ve AMD gibi aynı tasarımın farklı versiyonlarını sunmaya hazırlanan Nvidia, Tegra 4 platformunu, Windows 8 ile birlikte x86 tabanlı çözümlere rakip tutmayı hedefliyor. Netbook'larda, çeşitli dizüstü bilgisayar modellerinde, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanılması beklenen Tegra 4 platformunun çalışan ilk örnekleri Aralık ayı ile birlikte sistem üreticilerine ve yazılım geliştiricilerine sağlanmaya balşanacak. 
Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Tegra 3 platformunun, CoreMark testinde Intel'in Core 2 Duo T7000 serisindeki bazı işlemcilerinden daha hızlı olduğunu öne süren Nvidia, son dönemdeki hemen her açıklamasında geleceğin ARM platformunda olduğunu dile getirirken, her yıl yeni bir Tegra işlemcisini pazara sunarak performans çıtasını  düzenli olarak arttıracağına da dikkat çekiyor. 

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damn2u 7 yıl en beğenilen
Nanometrenin dibe vurması lazım bu donanımların ısınmaması için. Çift çekirdekli işlemcilerde bile telefonlar epey ısınırken kısa vadede 2ghz çift çekirdekli cihazların yaşatacağı sorunu çok daha fazla olacaktır. Önce soğutmayı, enerji tüketimini azaltmanın, mevcut pillerin gücünü arttırmanın yollarını bulsunlar performans seneler sonra önümüze sunulsada fark etmez, zaten şu anki mobil cihazlar yeterince güçlü.
Nanometrenin dibe vurması lazım bu donanımların ısınmaması için. Çift çekirdekli işlemcilerde bile telefonlar epey ısınırken kısa vadede 2ghz çift çekirdekl...
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tuntem 7 yıl
adam tegra 3-4 leri masaustunde windows8 de kullanacam dio siz hala mobil diosunuz beya^^
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jay jay justified 7 yıl
Battlefield 4 çalıştırmazsa çöp.
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Tolgá 7 yıl
Androidin mutlak surette geliştirilmesi lazım a15 ve çoklu cpuya göre
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avatar78 7 yıl
Qualcomm Tegra 3'ten daha iyi olduğunu iddia ediyordu[/b], bakalım göreceğiz. Ayrıca, 8 çekirdeğin pek de işe yarayacağını zannetmiyorum, bunun yerine 4 çekirdek yapıp cpu frekansını çoğaltabilirlerdi, misal 2 ghz olabilir formula misali
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ınfiniti red bull racing 7 yıl
çekirdek sayıları artıyor telefonlar hızlanıyor falan iyi hoşta telefonların ısınması ve batarya sorunu ne olacak? böyle giderse elde tutulamayan va bataryası yarım gün zor giden telefonlar bascak piyasayı.
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acbold 7 yıl
herkes ezbere konuşuyor.nvidia karşıtı olarak görüyorum yazdıklarınızı.mantıklı bir açıklamasıda yok konuştuğunuz şeylern.nvidia teknolojinin bu günlere gelmesindeki en büyük etkenlerden biridir.ati dx10-11 serisi çıkardıgında nvidia geri kaldığında herkes nvidia karşıtı oldu.nvidia gibi düşünemedi kimse.nvidianın yeterli kartları vardı bi süre daha idare edebilrdi.bu yüzden tegra gibi kısımlara yöneldi.bu teknolojiler çok büyük alanlarda kullanılabilir.biz son yıllarda tabletlerde görebiliorz.nvidia bunu büyük firmalar anlaşmalar yapıp lüx araçlara entegre etti.şimdi 8 çekirdek ne yapcagız ısınır vs diyenler oluyor.öyle yerlerde kullanacaklar ki o ürünleri gerçekten hakedecektir. havaya yatırım yapmaz hiçbir firma.ayrıca elinde 8 çekirdek bir tablet olmasının da bir sakıncası yok " Intel'in Core 2 Duo T7000" dan daha hızlı olduğunu söylemesi ve daha düşük güç tüketimi ile gelmesi büyük bir artı. masaüstü pazarı bile ne hale gelmişken,halen 2 çekirdek ile tabletlerin devam etmesini bekleyemezsiniz.
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Freeline 7 yıl
sis xvier
nvidia ya yaw gidele işine demek istiyorm.tamam güçlü işlemciler cep telefonu ve tabletler dha hızlı olacak,iyi oyun oynıcaz ama cihazların amacı belli ve işletim sistemleri de üzerinde birşeyler geliştirmeye müsait değil.daha masaüstünde 4 çekirdek kullanan bir oyun yok cep telefonunda ben napim 8 çekirdeği boşuna enerji tüketip duracak,hem böyle uygulamalar gelişse bile bunların ekran boyutları belli 4.3inç şuanda maksimum boyut hadi çerçeveyi azalttın falan 4.8 inç oldu yne de bu ekranda bir crysis oynamak bence işkence olur yani bu fazla gereksiz bir çaışma olmuş bence,Çekirdek koyup duracaklarına işlemciler nasıl daha az enerji harcar yada nasıl daha az ısınır gibi konular üzerinde çalışsalar dha iyi olur diye düşünüyorum

O ekranda oynanacak diye bir şey yok takarsın klavye mouseyi 42'' lcd ekranı bağlarsın interneti crysiste oynarsın torrentten dosyada indirirsin istediğin yere götürürsün yanında..
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sangreal_1905 7 yıl

Freeline

sis xvier

nvidia ya yaw gidele işine demek istiyorm.tamam güçlü işlemciler cep telefonu ve tabletler dha hızlı olacak,iyi oyun oynıcaz ama cihazların amacı belli ve işletim sistemleri de üzerinde birşeyler geliştirmeye müsait değil.daha masaüstünde 4 çekirdek kullanan bir oyun yok cep telefonunda ben napim 8 çekirdeği boşuna enerji tüketip duracak,hem böyle uygulamalar gelişse bile bunların ekran boyutları belli 4.3inç şuanda maksimum boyut hadi çerçeveyi azalttın falan 4.8 inç oldu yne de bu ekranda bir crysis oynamak bence işkence olur yani bu fazla gereksiz bir çaışma olmuş bence,Çekirdek koyup duracaklarına işlemciler nasıl daha az enerji harcar yada nasıl daha az ısınır gibi konular üzerinde çalışsalar dha iyi olur diye düşünüyorum


O ekranda oynanacak diye bir şey yok takarsın klavye mouseyi 42'' lcd ekranı bağlarsın interneti crysiste oynarsın torrentten dosyada indirirsin istediğin yere götürürsün yanında..



sonuda olacagı o zaten

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séquestre 7 yıl
Ciddi yanıklar yolda arkadaşın da dediği gibi ..
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hud070 7 yıl
Eh bu gidişle birkaç yıla kadar cep telefonları bizim masaüstü pclerden daha güçlü olacak herhalde :)
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damn2u 7 yıl
Nanometrenin dibe vurması lazım bu donanımların ısınmaması için. Çift çekirdekli işlemcilerde bile telefonlar epey ısınırken kısa vadede 2ghz çift çekirdekli cihazların yaşatacağı sorunu çok daha fazla olacaktır. Önce soğutmayı, enerji tüketimini azaltmanın, mevcut pillerin gücünü arttırmanın yollarını bulsunlar performans seneler sonra önümüze sunulsada fark etmez, zaten şu anki mobil cihazlar yeterince güçlü.
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sangreal_1905 7 yıl
tegra 3 ile 5 kat , tegra 4 ,le 10 kat, tegra 5 ile 20 kat, tegra 100 ile 100 kat bu bole dvm eder bune arkadas:)
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lazloo 7 yıl

sangreal_1905

tegra 3 ile 5 kat , tegra 4 ,le 10 kat, tegra 5 ile 20 kat, tegra 100 ile 100 kat bu bole dvm eder bune arkadas:)

Mobil cihazlar bilgisayarlardan daha hızlı gelişiyor. :D
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DH Misafiri 7 yıl
Qualcomm un Adreno 3xx Gpu ları da çok iddaalı geliyor xbox+PS3 ayarında grafikler ve düşük enerji tüketimi vaat ediliyor ortalık iyice kızışacak.

Evet.Samsung un'da buna garşılık vermesi lazım.Exynos'da geliştirme yapması lazım.
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Hypnotica 7 yıl
Grafikten anladığım 3 sene sonra işlemcilerin gücü 100 kata yakın artacak. Nasıl olacaksa bu iş. Nvidia da abarttı mı tam abartıyor.
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