Nvidia, Tegra 4 işlemcisinin 8 çekirdekli versiyonunu da hazırlıyor

Çift çekirdekli Tegra 2 platformuyla akıllı telefon ve tablet bilgisayar pazarlarında önemli satış rakamlarına ulaşan Nvidia, Kal-El kod adını taşıyan Tegra 3 platformuyla dünyada ilk defa 4 çekirdekli ARM Cortex-A9 işlemcisini sunmaya hazırlanıyor. Resmi lansman tarihi hakkında henüz net bir bilgi olmasa da Ağustos ya da Eylül ayında pazara girmesi beklenen Tegra 3 platformuyla iddialı gelen Nvidia, Tegra 4 için de kolları sıvamış durumda.

Wayne kod adını taşıyan ve 2012'nin ikinci yarısında çıkması beklenen Tegra 4 platformu, Nvidia adına büyük öneme sahip. Zira aynı dönemde Windows 8 işletim sistemi de hem ARM hem de x86 versiyonlarıyla pazardaki yerini almış olacak. Microsoft, Windows 8'in Tegra 3 işlemcili prototip üzerinde çalışan versiyonunu Computex 2011'de tanıttı tanıtmasına ancak üreticiler Windows 8'in ARM versiyonu için Tegra 4'e yoğunlaşabilirler.

Gelen bilgilere göre Nvidia, Tegra 4 platformunun iki farklı versiyonunu hazırlıyor. İlk versiyon dört çekirdekli tasarıma sahip olacak ve muhtemelen Cortex-A15 mimarisini temel alacak. 24x CUDA çekirdeğine sahip yeni nesil grafik biriminin eşlik edeceği işlemcinin 1.5GHz+ seviyesinde çalışması x00+ GigaFLOP işlem gücü sunması bekleniyor. Güç tüketimi ve enerji verimliliği açısından Tegra 3'ün değerlerini koruması beklenen işlemci, 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek.

Tegra 4 platformunun ikinci versiyonu ise 8 çekirdekli tasarımı esas alacak. Çekirdek sayısındaki artışa ek olarak Nvidia, 32 ya da 64 CUDA çekirdeğine sahip olan ve DirectX 11 desteği sunan daha gelişmiş entegre grafik birimini de bu modelde sunacak. Tegra 4 platformunun, Tegra 2'den 10 kat daha hızlı olacağını söyleyen Nvidia, 4 çekirdekli versiyonuyla benzer şekilde 8 çekirdekli Tegra 4'ü de 28nm fabrikasyon süreciyle üretecek.

Intel ve AMD gibi aynı tasarımın farklı versiyonlarını sunmaya hazırlanan Nvidia, Tegra 4 platformunu, Windows 8 ile birlikte x86 tabanlı çözümlere rakip tutmayı hedefliyor. Netbook'larda, çeşitli dizüstü bilgisayar modellerinde, tabletlerde ve akıllı telefonlarda kullanılması beklenen Tegra 4 platformunun çalışan ilk örnekleri Aralık ayı ile birlikte sistem üreticilerine ve yazılım geliştiricilerine sağlanmaya balşanacak.

Şubat ayında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Tegra 3 platformunun, CoreMark testinde Intel'in Core 2 Duo T7000 serisindeki bazı işlemcilerinden daha hızlı olduğunu öne süren Nvidia, son dönemdeki hemen her açıklamasında geleceğin ARM platformunda olduğunu dile getirirken, her yıl yeni bir Tegra işlemcisini pazara sunarak performans çıtasını düzenli olarak arttıracağına da dikkat çekiyor.