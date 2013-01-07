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Nvidia Tegra 4 lanse edildi: "Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi"

6 yıl
1,3b
1
55
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amerika'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu seneki ilk bombasını Nvidia patlattı ve akıllı cihazlar için geliştirdiği yeni nesil Tegra 4 platformunu resmi olarak lanse etti. Wayne kod adı ile geliştirilen yeni platform, ARM'ın Cortex-A15 platformunu temel alıyor ve aynı Tegra 3'te olduğu gibi, beşincisi enerji verimliliğine yoğunlaşan 4+1 çekirdekli yapı üzerinde şekilleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Nvidia tarafından dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak tanıtılan Tegra 4 için Nvidia tarafından herhangi bir saat hızı açıklaması yapılmış olmasa da platformun 1.5GHz ve üzeri frekans değerlerinde çalışan farklı versiyonlara sahip olması gerekiyor. Tegra 3'teki zayıf yönlerini masaya yatıran ve tamamiyle yeni bir tasarım ortaya koyan Nvidia, Tegra 4 ile birlikte çift kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor DDR3L, LPDDR2 ve LPDDR3 gibi farklı bellek tiplerinin kullanımına da olanak tanıyor.
Nvidia Tegra 4 için altı çizilecek en önemli yeniliklerden bir diğeri de tamamiyle entegre grafik birimi yani GPU. 72 adet paralel işlem birimine ya da Nvidia'dan aşina olduğumuız ifade ile CUDA çekirdeğine sahip olan Tegra 4, Tegra 3 ile kıyaslandığında 6 kat, Tegra 2 baz alındığında ise 20 kat daha yüksek GPU performansı vaad ediyor. Ultra yüksek çözünürlükte akıcı oyun deneyimi ve 4K video hızlandırma desteği sunan yeni GPU'nun yanıonda PRISM 2 teknolojisi ile arka aydınlatma kullanımı çip  tarafından otomatik olarak ayarlanarak Tegra 3'e kıyasla güç tüketimi %45 oranında düşürülebiliyor. Full HD çözünürlükte 120Hz video oynatımı ile 3D konusundaki gelişmeleri gözler önüne seren Tegra 4, aynı zamanda Nvidia tarafından geliştirilen i500 isimli radyo işlemcisini de bünyesinde barındıracak bu sayede hem uygulama işlemcisi hem de iletişim birimi Nvidia tarafından da paket olarak sunulabilir olacak. Nvidia Tegra 4 platformunun bir başka önemli yeniliği ise tamamiyle yeni bir "İşlemsel Fotoğraf Motoru"na sahip olması. Geliştirilmiş HDR fotoğraf yeteneğine sahip olan platform, ismi açıklanmayan bir Windows RT tablet üzerinde eş zamanlı olarak iki adet yüksek çözünürlüklü HDR fotoğrafı kayderek, Tegra 4'ün neler yapabildiği gösterildi.
Nvidia Tegra  4 platformu, ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan ikinci platform olarak gösterilebilir. Hali hazırda Samsung'un çift çekirdekli Exynos 5250 çözümü, Google Chromebook ve Nexus 10 tablete güç vermekte. Nvidia ise hem daha fazla performans hem daha gelişmiş bir GPU tasarımı hem de tamamiyle yeni özellikler sunuyor. Üstelik işlemcinin 28nm olması ve yine Nvidia imzası taşıyan i500 iletişim yongasının kullanılması da platformun diğer önemli yenilikleri arasında. Tegra 4 platformunu kullanan yeni nesil telefon ve tabletlerin önümüzdeki günlerde lanse edilmesi, özellikle de Mobil Dünya Kongresi'nde boy göstermesi bekleniyor. Android tabanlı cihazlara ek olarak Nvidia, Windows 8'in ARM versiyonu olan Windows RT'ye de büyük önem veriyor ve Tegra 4'ün farklı kullanım alanlarına da dikkat çekiyor. Şu an için kağıt üzerinde en güçlü platform olan Nvidia Tegra 4'ün, piyasaya girecek diğer rakipleri ve Apple A6X'e karşı neler yapabileceğini bekleyip göreceğiz. 


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foz54 6 yıl en beğenilen
benchmark testlerini görmeden inanmam.
zamanında tegra2 ve 3 de "dünyada tek/ilk" diye lanse edildi unutmamak lazım
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wolf silver 6 yıl
No Way Out
youtube.com/...

hahhahahaha gıdıp cıft cekırdeklı 5225 ıle karsılastırmıslar :D :D sıkıysa gıdıp 5440 ıle karsılartır o zaman goreyım :D
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caglar_sss 6 yıl wolf silver
wolf silver

No Way Out

youtube.com/...



hahhahahaha gıdıp cıft cekırdeklı 5225 ıle karsılastırmıslar :D :D sıkıysa gıdıp 5440 ıle karsılartır o zaman goreyım :D

nexusun cozunurlugu yuksek haksız bir karsılastırma
ayrıca adamlar aynı browser ı bile kullanmamıs, androidde chrome yuh.
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itachi237 6 yıl
2013 her açıdan heyecanlı geçecek.
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KalemKolik 6 yıl itachi237
itachi237

2013 her açıdan heyecanlı geçecek.

Aynen öyle olacak.Bu şiddette rekabet olmasa böyle katlaya katlaya teknolojilere şuan ulaşamazdık.2013 yılı ile üst seviye mobil ve tablet cihazlar.Gerçek pc gücünde olacaklar.En azından web sörf anlamında pcden geri halleri kalmadı artık.Bekleme durumlarına elveda ediyoruz.

Killzone 2 gibi olmuş ortam felan.

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bozok_53_45 6 yıl
ScAnMaN
wolf silvernedense herzaman cıktıgında en ıyısı oluyor. ama 1-2 ay sonra en sonda kalıyor.. eger samsungun exynos 5440 ıslemcısını ve malı-t658 gecerse bu sefer galaxy s3 bırakır, tegra 4 kullanan bır telefon alırım. ha bu arada adamlar 40nm dırek 28 nm gecıs yapmıs en cok bu ılgımı cektı. ıkı basamak bırden yukseldı..
T658i geçemez tegra 3den 6 kat daha iyi gpu performansı var sadece. T658 T604den bile 3 veya 4 kat daha iyiki mümkün gözükmüyor. Çünkü Tegra 3 gpusu berbattı 6 kat iyisi T604 yakalarmı o bile meçhul.

güzel yorum
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ColDasHeLL 6 yıl
kapitalist sistem işte aslnda en iyisini önceden yapabilecekken başta kötüsünü verip iyileştirerek her yıl para kazanma derdi.. inş gene pil sömürmüyordur
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turbo-powwer 6 yıl
Salt GPU performansi olarak 2.5-4 kat arasi bekliyorum. Oyun konsolu olayina gelince ekosisteme yerlesmek icin iyi bir adim ama performans icin tatminksr midir tartisilir.
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rabbitweed 6 yıl
nvidia ayni tas ayni hamam.Tofa$a bmw motoru takmak gibi birsey bu tegra 4
tasinabilir cihazlarda en onemli sey pil suresi iken sen pil canavari donanim uretiyorsun.
Cep telefonuna zaten girmez bu urun.Tablete piyasasina girerse girer,IPAD in domine ettigi pazarda ne kadar satar malum..
nvidia hala akillanmamis.TEGRA 1,2 ve 3 ten ders cikarmamis.
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gmfaruk 6 yıl
hazır olun uçuşa geçiyoruz
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serokar1 6 yıl
Tegra 3'lü arkadaşların 'bize niye yok! Tegra 3'e gelmeyecekmi?' deme vakti..
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wolf silver 6 yıl
nedense herzaman cıktıgında en ıyısı oluyor. ama 1-2 ay sonra en sonda kalıyor.. eger samsungun exynos 5440 ıslemcısını ve malı-t658 gecerse bu sefer galaxy s3 bırakır, tegra 4 kullanan bır telefon alırım. ha bu arada adamlar 40nm dırek 28 nm gecıs yapmıs en cok bu ılgımı cektı. ıkı basamak bırden yukseldı..
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KalemKolik 6 yıl wolf silver
wolf silver
nedense herzaman cıktıgında en ıyısı oluyor. ama 1-2 ay sonra en sonda kalıyor.. eger samsungun exynos 5440 ıslemcısını ve malı-t658 gecerse bu sefer galaxy s3 bırakır, tegra 4 kullanan bır telefon alırım. ha bu arada adamlar 40nm dırek 28 nm gecıs yapmıs en cok bu ılgımı cektı. ıkı basamak bırden yukseldı..

T658i geçemez tegra 3den 6 kat daha iyi gpu performansı var sadece. T658 T604den bile 3 veya 4 kat daha iyiki mümkün gözükmüyor. Çünkü Tegra 3 gpusu berbattı 6 kat iyisi T604 yakalarmı o bile meçhul.
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CVenturas 6 yıl
Satacağına eminim. Bir sürü cihazda görürüz yine. Pazarlamalarına sözüm yok, bakalım bu sefer nvidia nasıl bir tegra ile piyasaya girecek. Bizim için o önemli. Somut bir şey görene kadar yorum yapmaktan kaçınıyorum.
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heredot_abi_ 6 yıl
playmaker10
Cpu tarafı aşağı yukarı 4 çekirdekli Exynos 5 ile aynı olacaktır. Asıl merak ettiğim gpu performansı nasıl olacak ? Adreno 320den hızlı olacağı aşikar ancak Mali-T604 gibi gpular ile kıyaslandığında durum ne olacak göreceğiz. Tegra 3teki hemen hemen tüm zayıf noktalar giderilmiş gibi görünüyor. Hem enerji verimliliği üzerinde çalışılmış, hem de platformun performans alanındaki yumuşak karnı olan çift kanal bellek kontrolcüsü gelmiş. Yine de son sözü söylemeden önce Tegra 4lü cihazları beklemek lazım. Kağıt üzerinde güçlü bir platform olmuş, pratikte görüp kıyaslamak gerek

Güzel yorum. Çok güzel. Bir de testleri görmek lazım.
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EXcom_Zkko 6 yıl
Bilinmeyen ya da açıklanmayan belli noktalarda kısıntıya gidilmesi yahut belli yerlerde sıkıntılar/darboğazlar oluşmazsa; GPU tarafı harici diğer işlemcilerle kafa kafaya olacaktır. Zira bilindiği gibi Nvidia kendi işlemci tasarımını yapmıyor, hazır CPU çekirdeklerini kullanıyor. GPU'da geri kalırsa, yine önceki Tegra platformlarının akibetini paylaşacaktır.

Diğer arkadaşların da dediği gibi, diğer platformlarla karşılaştırmalı testleri görmeden Nvidia'nın dediklerinin hiçbirine inanmam. Adamlar her yıl " ya bu sefer tamam hacı" modunda çıkıp, pat oturuyor aşağı. Yine iddialılar, bakalım neler olacak

Ekleme: 5. çekirdeğin mimarisinden bahsedilmemiş sanırım. A5 mi olacak, A15 mi; bu a önemli.
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