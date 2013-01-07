Nvidia Tegra 4 lanse edildi: "Dünyanın en hızlı mobil işlemcisi"

Amerika'daki Tüketici Elektroniği Fuarı'nın bu seneki ilk bombasını Nvidia patlattı ve akıllı cihazlar için geliştirdiği yeni nesil Tegra 4 platformunu resmi olarak lanse etti. Wayne kod adı ile geliştirilen yeni platform, ARM'ın Cortex-A15 platformunu temel alıyor ve aynı Tegra 3'te olduğu gibi, beşincisi enerji verimliliğine yoğunlaşan 4+1 çekirdekli yapı üzerinde şekilleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Nvidia tarafından dünyanın en hızlı mobil işlemcisi olarak tanıtılan Tegra 4 için Nvidia tarafından herhangi bir saat hızı açıklaması yapılmış olmasa da platformun 1.5GHz ve üzeri frekans değerlerinde çalışan farklı versiyonlara sahip olması gerekiyor. Tegra 3'teki zayıf yönlerini masaya yatıran ve tamamiyle yeni bir tasarım ortaya koyan Nvidia, Tegra 4 ile birlikte çift kanal bellek kontrolcüsüne geçiş yapıyor DDR3L, LPDDR2 ve LPDDR3 gibi farklı bellek tiplerinin kullanımına da olanak tanıyor.

Nvidia Tegra 4 için altı çizilecek en önemli yeniliklerden bir diğeri de tamamiyle entegre grafik birimi yani GPU. 72 adet paralel işlem birimine ya da Nvidia'dan aşina olduğumuız ifade ile CUDA çekirdeğine sahip olan Tegra 4, Tegra 3 ile kıyaslandığında 6 kat, Tegra 2 baz alındığında ise 20 kat daha yüksek GPU performansı vaad ediyor. Ultra yüksek çözünürlükte akıcı oyun deneyimi ve 4K video hızlandırma desteği sunan yeni GPU'nun yanıonda PRISM 2 teknolojisi ile arka aydınlatma kullanımı çip tarafından otomatik olarak ayarlanarak Tegra 3'e kıyasla güç tüketimi %45 oranında düşürülebiliyor. Full HD çözünürlükte 120Hz video oynatımı ile 3D konusundaki gelişmeleri gözler önüne seren Tegra 4, aynı zamanda Nvidia tarafından geliştirilen i500 isimli radyo işlemcisini de bünyesinde barındıracak bu sayede hem uygulama işlemcisi hem de iletişim birimi Nvidia tarafından da paket olarak sunulabilir olacak. Nvidia Tegra 4 platformunun bir başka önemli yeniliği ise tamamiyle yeni bir "İşlemsel Fotoğraf Motoru"na sahip olması. Geliştirilmiş HDR fotoğraf yeteneğine sahip olan platform, ismi açıklanmayan bir Windows RT tablet üzerinde eş zamanlı olarak iki adet yüksek çözünürlüklü HDR fotoğrafı kayderek, Tegra 4'ün neler yapabildiği gösterildi.

Nvidia Tegra 4 platformu, ARM Cortex-A15 tasarımını temel alan ikinci platform olarak gösterilebilir. Hali hazırda Samsung'un çift çekirdekli Exynos 5250 çözümü, Google Chromebook ve Nexus 10 tablete güç vermekte. Nvidia ise hem daha fazla performans hem daha gelişmiş bir GPU tasarımı hem de tamamiyle yeni özellikler sunuyor. Üstelik işlemcinin 28nm olması ve yine Nvidia imzası taşıyan i500 iletişim yongasının kullanılması da platformun diğer önemli yenilikleri arasında. Tegra 4 platformunu kullanan yeni nesil telefon ve tabletlerin önümüzdeki günlerde lanse edilmesi, özellikle de Mobil Dünya Kongresi'nde boy göstermesi bekleniyor. Android tabanlı cihazlara ek olarak Nvidia, Windows 8'in ARM versiyonu olan Windows RT'ye de büyük önem veriyor ve Tegra 4'ün farklı kullanım alanlarına da dikkat çekiyor. Şu an için kağıt üzerinde en güçlü platform olan Nvidia Tegra 4'ün, piyasaya girecek diğer rakipleri ve Apple A6X'e karşı neler yapabileceğini bekleyip göreceğiz.



