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Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor

7 yıl
6,3b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
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Yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Tegra platformuna ağırlık verdi ve bu alandaki son çalışmaları katılımcıların beğenisine sundu. Fuar alanının içerisinde yer alan standında dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet bilgisayarları sergileyen Nvidia, fuar alanının hemen dışarısına kurduğu özel alanda ise Tegra işlemcisini kullanan süper otomobilleri gösterdi.
Süper telefonlardan süper otomobillere kadar geniş bir alanda kendisine yer bulan Tegra platformu için yatırımlarını her geçen gün arttıran Nvidia, Audi ile olan güçlü işbirliğine ek olarak Lamborghini sürprizi yaptı ve kısa sürede efsaneler arasına giren süper spor yol otomobil Aventador'u getirdi. Araç içi bilgi-eğlence sisteminde Tegra platformunun kullanıldığı Aventador'da diğer pek çok otomobilden farklı olarak gösterge paneli de tam dijital tasarıma sahip. Navigasyon başta olmak üzere Aventador'un sürüşe yardımcı elektronik sistemleri haricinde araç içi eğlence sistemi de Nvidia Tegra'dan güç alan özel sistem tarafından yönetiliyor. Audi A7 ve Lamborhini Aventador'a ek olarak Nvidia, elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla'nın yeni aracı Model S'i de sergiledi. Fuarda aldığımız duyumlara göre yakın gelecekte Tegra platformunu kullanan daha fazla sayıda araç yollara çıkmış olacak. 
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör
Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor
Tam Boyutta Gör

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
7Mhz 7 yıl en beğenilen
Lamborghini'ye bineceğim ve bu oyuncaklarla uğraşacağım!? Ferruccio'nun kemikleri sızlamıştır valla.
1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
Turkcell Nvidia Tegra 3 lü Lamborghini'yi full paket ayda 99 TL'ye 400 yıl taksitle vericekmiş.
1 Yanıt Yanıtla +4
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acesinty 7 yıl
ilhan_28
bu araca şu jant gitmiş mi Allah aşkına

borbet mi olcaktı Allah aşkına :D
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mcebi001 7 yıl
Bir spor otomobilde abs den fazlası olmamalı...işin kitabına ters bikere düşünsenize virajda arabayı kaydıracaksın esp müdehale ediyo kemeri takmayacan takmassan çalışmam hacı diyo.... olmazki ama..
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science is a life style 7 yıl
Lamburjini android olsun marketten turbo indireyim ZAA
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mufat 7 yıl
şu araba benim olsun da tegrasına megrasına bakmam valla... tipi yeter...
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JoeyBane 7 yıl
Nvidia çok iyi bir pazara oynuyor..
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berkkarabacak 7 yıl
Araba budur işte
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anduril_isa 7 yıl
Arkadaşlar Bi tane avendator almayı düşünüyorum nvidia lısınımı alim yoksa yoksa bi kaç ay sonra gelecek olan amd lisinimi.. bu araç da benim için grafik önemli çünkü hızlanırken fps oranı düşmemeli
1 Yanıt Yanıtla
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Yossi Kohen 7 yıl fx57
fx57





 

Yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Tegra platformuna ağırlık verdi ve bu alandaki son çalışmaları katılımcıların beğenisine sundu. Fuar alanının içerisinde yer alan standında dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet bilgisayarları sergileyen Nvidia, fuar alanının hemen dışarısına kurduğu özel alanda ise Tegra işlemcisini kullanan süper otomobilleri gösterdi.

 

Süper telefonlardan süper otomobillere kadar geniş bir alanda kendisine yer bulan Tegra platformu için yatırımlarını her geçen gün arttıran Nvidia, Audi ile olan güçlü işbirliğine ek olarak Lamborghini sürprizi yaptı ve kısa sürede efsaneler arasına giren süper spor yol otomobil Aventador'u getirdi. Araç içi bilgi-eğlence sisteminde Tegra platformunun kullanıldığı Aventador'da diğer pek çok otomobilden farklı olarak gösterge paneli de tam dijital tasarıma sahip. Navigasyon başta olmak üzere Aventador'un sürüşe yardımcı elektronik sistemleri haricinde araç içi eğlence sistemi de Nvidia Tegra'dan güç alan özel sistem tarafından yönetiliyor. Audi A7 ve Lamborhini Aventador'a ek olarak Nvidia, elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla'nın yeni aracı Model S'i de sergiledi. Fuarda aldığımız duyumlara göre yakın gelecekte Tegra platformunu kullanan daha fazla sayıda araç yollara çıkmış olacak. 

 




 




 








 



 




 




 


yüreğü yüzünden güzel araba
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xLmNt13 7 yıl
Aventador sen nasıl bişeysin öyle
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19can84 7 yıl
3-5 seneye bütün arabalar lcd göstergeye döner, göstergeler kişiselleşir, resim-animasyon, aplikasyon vs eklenir, smart phone ekranlarından farkı kalmaz, hatta bu işin öncülüğünü çinliler yaparlar.

ferrari, mercedes lambo vs de yeni çıkardıkları analog kadranlarını tanıtımlarda sergilemeye başlarlar...
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KANUNI61 7 yıl
aslında nvidia nın teknolojisi otolar icin ideal yok şukadar eletrik cekdi yok şukadar saat başı wat cekdi derdi yok 120 nm de kullansan 32 nm kullansan bişey değişmez tam sektörünü buldu bence
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alito 7 yıl
DH Misafiri
Turkcell Nvidia Tegra 3 lü Lamborghiniyi full paket ayda 99 TLye 400 yıl taksitle vericekmiş.

400 yıl yetmez ona. vadesiyle birlikte ruhunuda verirsen belki
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D-KaoSee 7 yıl
Haay canım benim seni Yieyerim yiieyeeriimm
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CagdasyavasTR1 7 yıl
Benim şahinede veriyor.
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-MoDeStUs- 7 yıl
ben bunu ekmek arası yerım

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Whisper911 7 yıl
Bu tarz elektronik ekran kadranları sevmiyorum.... Gidişat o yönde ama hemen hemen hepsi bu yöne doğru kayıyor...
atmosferik motor da kalmadı.... Nerde o eski arabalar ulan
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