Nvidia: Tegra, süper otomobillere de güç veriyor

Yeni nesil ekran kartları için hazırlıklarını sürdüren Nvidia, Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Tegra platformuna ağırlık verdi ve bu alandaki son çalışmaları katılımcıların beğenisine sundu. Fuar alanının içerisinde yer alan standında dört çekirdekli Tegra 3 platformunu kullanan yeni nesil tablet bilgisayarları sergileyen Nvidia, fuar alanının hemen dışarısına kurduğu özel alanda ise Tegra işlemcisini kullanan süper otomobilleri gösterdi.

Süper telefonlardan süper otomobillere kadar geniş bir alanda kendisine yer bulan Tegra platformu için yatırımlarını her geçen gün arttıran Nvidia, Audi ile olan güçlü işbirliğine ek olarak Lamborghini sürprizi yaptı ve kısa sürede efsaneler arasına giren süper spor yol otomobil Aventador'u getirdi. Araç içi bilgi-eğlence sisteminde Tegra platformunun kullanıldığı Aventador'da diğer pek çok otomobilden farklı olarak gösterge paneli de tam dijital tasarıma sahip. Navigasyon başta olmak üzere Aventador'un sürüşe yardımcı elektronik sistemleri haricinde araç içi eğlence sistemi de Nvidia Tegra'dan güç alan özel sistem tarafından yönetiliyor. Audi A7 ve Lamborhini Aventador'a ek olarak Nvidia, elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla'nın yeni aracı Model S'i de sergiledi. Fuarda aldığımız duyumlara göre yakın gelecekte Tegra platformunu kullanan daha fazla sayıda araç yollara çıkmış olacak.