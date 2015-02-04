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Nvidia da üretim için Samsung'un kapısını çalıyor

4 yıl
3,5b
1
30
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia da üretim için Samsung'un kapısını çalıyor

Samsung'un bu yıl yonga üretiminde 14nm FinFET sürecine başarılı bir şekilde geçiş yapması ve böylece sektördeki en gelişmiş üretim teknolojilerine kavuşmuş olması pek çok kapının ardına kadar açılmasını sağladı. Daha önceki iddialarda Apple ve Qualcomm'un yeni nesil yongasetlerini Samsung'a ürettireceği gündeme gelmişti. Şimdi başka bir dev daha sıraya girdi. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre Nvidia, yeni yongasetlerinin üretimi için TSMC'nin 16nm FinFET üretim teknolojilerinden vazgeçti ve Samsung'un 14nm FinFET üretim teknolojilerine yöneldi. 

TSMC aslında geçen yıl ortalarında üretime geçmeyi planlıyordu ve A8 işlemcilerin de 16nm sürecine geçeceği tahmin ediliyordu. Ancak TSMC bu süreyi aştı ve bu yılın ortalarında ancak üretime geçebileceği konuşuluyor. Samsung ise üretim bantlarını hazır tutuyor ve kendi Exynos 7440 işlemcisini de buna göre üreteceği konuşuluyor. 

Nvidia'nın Samsung'a yönelmesi sonrasında yeni yongasetlerini üç ay daha erken piyasaya sürmek gibi bir avantaja sahip olacağı belirtiliyor. Yani sadece üretim teknolojileri gelişmeyecek ayrıca firma zamandan da tasarruf edecek. Samsung ise üretime yaz aylarına doğru başlayacak. 

14nm FinFET teknolojisinin yüzgeçli yapısı sayesinde işlemcide güç sızıntılarının önüne geçiliyor ve zar alanı küçüldüğü için yüksek performans daha düşük enerji tüketimi ile sağlanabilecek. 14nm FinFET teknolojisi ile üretilen ilk yongasetinin Exynos 7440 olması bekleniyor.  

http://www.tomshardware.com/news/nvidia-samsung-14nm-apple-qualcomm,28493.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
01myavuz 4 yıl
Yani şimdi GTX 970 ler gerçek 4 GB olacakmı.
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-MoDeStUs- 4 yıl
Tutun kucuk enisteyi diyesim geldi.samsung costu gidiyor.guney kore baya baya solladi japonyayi.misal sony in durumu vahim patir patir satiyor firmalarini.kuculmeye gitti.
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doctor_bey 4 yıl
Samsung aldı başını gidiyor, benim şu dandik trend plus'ın kaynak kodlarını da verse tam olacak ya... Neyse, halal Samsung
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Mr.ED 4 yıl
Samsung'un telefonunu alma gerisini gözü kapalı al.
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Anarchist Reaper 4 yıl
Samsung'da muhendis var,pazar var,fabrika var bu konuda sikinti cekmez bakalim neler olucak ben Samsung'un AMD'yi satin almasini isterim artik adam gibi rakip cikabilir belki İntel ve Nvidia'ya
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Master_Evil 4 yıl
samsunga bak, hay maşallah
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Rikudou Sennin. 4 yıl Anarchist Reaper
Joel Zimmerman

Samsung'da muhendis var,pazar var,fabrika var bu konuda sikinti cekmez bakalim neler olucak ben Samsung'un AMD'yi satin almasini isterim artik adam gibi rakip cikabilir belki İntel ve Nvidia'ya

x86 lisansı devredilemiyor. ayrıca samsung satın alsın ama adı amd olarak kalsın.
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volkan_kolay 4 yıl
Qaulcomm dan gelen haberlerden sonra 2015 yılının HTC, Sony, LG gibi andorid firmalarının sıkıntı çekeceği aşikar, 2015 yılı samsungun yılı olabilir S6 ve Note 5 bu noktada çok önemli çünkü kendi işlemcileri ve kendi kamera sensörleri ile yola devam edecekler, tamamen kendi ürünlerini üretecekler..

2015 yılı Apple iphone 6s ve 6s plus, Samsung galaxy s6 ve note 5 arasında geçecek gibi..

samsung.hdblog.it/...

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OverClocK1ng 4 yıl
Bence Samsung Galaxy S serisi telefon üretmesin, çip üretsin.
Telefonda da sadece Note serisi üretsin. Onun haricinde adamların
her gün, isimleri birbirine benzeyen yeni bir telefon modeli çıkıyor.
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Volkanbaba 4 yıl
Yandı gülüm TSMC
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NuKe_MaNia 4 yıl
fabless firma sonuçta büyütülecek ne var
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Masquerade89 4 yıl
samsung üretim sıkıntısı yaşamazsa yarı iletken bölümünden iyi para kazanacak gibi
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Mete Can Karahasan 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Samsung'un kapıyı kapatması Nvidia'ya çok işler açardı. Global Foundries ile FinFet'in ayrıcalığında FD SOI de yapabilirler diye ortalık yıkılıyor.
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BirkanBilen 4 yıl
Samsung'un 14nm FinFET teknolojisini S6 da kullanacağını temenni ediyorum.Kullanırsa 2015'te Samsung için telefon satışlarında olmasa bile çip satışlarında patlama yapacağını düşünüyorum.Zira Note 4'te kullandığı 20nm lik 5433 ün sentetik testlerdeki başarısı ve gerçek kullanım testlerindeki başarısını devam ettireceğini düşünüyorum.
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