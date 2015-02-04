Nvidia da üretim için Samsung'un kapısını çalıyor





Samsung'un bu yıl yonga üretiminde 14nm FinFET sürecine başarılı bir şekilde geçiş yapması ve böylece sektördeki en gelişmiş üretim teknolojilerine kavuşmuş olması pek çok kapının ardına kadar açılmasını sağladı. Daha önceki iddialarda Apple ve Qualcomm'un yeni nesil yongasetlerini Samsung'a ürettireceği gündeme gelmişti. Şimdi başka bir dev daha sıraya girdi.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Nvidia, yeni yongasetlerinin üretimi için TSMC'nin 16nm FinFET üretim teknolojilerinden vazgeçti ve Samsung'un 14nm FinFET üretim teknolojilerine yöneldi.





TSMC aslında geçen yıl ortalarında üretime geçmeyi planlıyordu ve A8 işlemcilerin de 16nm sürecine geçeceği tahmin ediliyordu. Ancak TSMC bu süreyi aştı ve bu yılın ortalarında ancak üretime geçebileceği konuşuluyor. Samsung ise üretim bantlarını hazır tutuyor ve kendi Exynos 7440 işlemcisini de buna göre üreteceği konuşuluyor.





Nvidia'nın Samsung'a yönelmesi sonrasında yeni yongasetlerini üç ay daha erken piyasaya sürmek gibi bir avantaja sahip olacağı belirtiliyor. Yani sadece üretim teknolojileri gelişmeyecek ayrıca firma zamandan da tasarruf edecek. Samsung ise üretime yaz aylarına doğru başlayacak.





14nm FinFET teknolojisinin yüzgeçli yapısı sayesinde işlemcide güç sızıntılarının önüne geçiliyor ve zar alanı küçüldüğü için yüksek performans daha düşük enerji tüketimi ile sağlanabilecek. 14nm FinFET teknolojisi ile üretilen ilk yongasetinin Exynos 7440 olması bekleniyor.

http://www.tomshardware.com/news/nvidia-samsung-14nm-apple-qualcomm,28493.html