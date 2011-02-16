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Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu duyurdu: Core 2 Duo'dan daha performanslı!

8 yıl
19,6b
1
113
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için hazırladığı Tegra 2 platformuyla önce Tüketici Elektroniği Fuarı'na ardından da devam etmekte olan Mobil Dünya Kongresi'ne damgasını vuran Nvidia, 2011'e hızlı başladı. Firma yaptığı resmi tanıtım ile, ilk detayları bir süre önce ortaya çıkan dört çekirdekli Tegra 3 platformunu tanıttı.

Hatırlanacağı üzere yarıiletken endüstrisinin saygın isimleirnden Texas Instruments, finansal sonuçlarının değerlendirildiği kritik öneme sahip bir toplantı da, Nvidia'nın en az bir çeyrek önde olduğunu belirtmişti. Her sene yeni bir Tegra platformu lanse etmeyi planlayan Nvidia, dört çekirdekli SoC çalışmalarında da rakiplerinin önünde yer alıyor.

Honeycomb kod adlı Android 3.0 platformu için Google'ın referans platformu olmayan başaran Tegra 2 ile Nvidia, kendi işlemcilerini geliştiren Samsung'u bile müşterisi yapmayı başardı. Tablet dünyasının en heyecan verici modellerinin büyük bir kısmı ve Süper Telefonlar'ın bir önemli bir bölümü, çift çekirdekli Tegra 2 platformunu baz alırken, tanıtımı yapılan dört çekirdekli Tegra 3 platformunu, Ağustos ayı ile birlikte tablet bilgisayarlarda Noel dönemine doğru da akıllı telefonlar da kullanılacağı belirtiliyor.

Kal-El kod adıyla anılan Tegra 3 platformunu detaylıca incelemeye başlamadan önce dilerseniz Tegra 2 platformunun yeni bir sürümü olan Tegra 2 3D'ye de kısaca değinelim. Tegra 2 3D ile teknik olarak Tegra 2 ile aynı özellikleri taşıyor, tek farkı hem CPU hem de GPU tarafında daha yüksek hızlarda (1.2GHz/500MHz) çalışıyor olması.

Özellikle 3D cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanan Tegra 2 3D'yi şu ana kadar kullanan ya da kullanacağını açıklayan bir üretici olmadı. 3D tarafından en iddialı telefonu LG tanıtırken, firma Texas Instruments'ın OMAP4 platformunu kullanmayı tercih ederken tablet tarafında da ilk model LG'den geldi ve firma mevcut Tegra 2 platformunu kullandı

Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu duyurdu: Core 2 Duo'dan daha performanslı!
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Dört çekirdekli Tegra 3 platformu ile Nvidia performansı çıtasını ciddi oranda yukarı taşıyarak rakiplerine fark atmayı planlıyor. Elde ettiğimiz bilgilere ve firmaların yol haritasına göre Nvidia, dört çekirdekli platformlar açısından da rakiplerinin en az 6 ay önünde yer alıyor. Nvidia dışında dört çekirdekli platform tanıtımı yapan tek isim Qualcomm oldu ancak firma kağıt üzerinde bir tanıtım yaparak örnek gösterimde bulunmadı ve sadece 2.5GHz'e kadar farklı hızların olacağı ve ürünlerin 2012'de geleceğini açıkladı.

Nvidia ise Kal-El kod adını taşıyan ilk cihazların bu yıl içerisinde yaygınlaşacağını düşünüyor. Qualcomm dışında kalan üreticilerin, çift çekirdekli platformları yeni yeni üretmeye başladığı düşünülürse, Nvidia'nın avantajı daha net görülebilir. Öte taraftan bu yıl içerisinde Nvidia'ya rakip olma ihtimali görünen iki firma bulunuyor ki bunlar; Marvell ve Freescale. Her iki firmanın da dört çekirdekli platformlarını bu yıl içerisinde üretime sokma ihtimalleri var ancak bu isimlerin, üreticiler tarafında yaygınlığı henüz çok fazla değil.

Performans konusunda oldukça iddialı olan Nvidia, Kal-El kod adlı Tegra 3 platformunun, Tegra 2 ile kıyaslandığında 5x daha performanslı olacağını belirtiyor. Ancak bunu yeterli görmeyen Nvidia, her sene için yeni bir Tegra stratejisi ile 2012'de, Tegra 3'e 2x fark atan Wayne ve 2013'te ise Wayne platformuna 5x fark atan Logan kod adlı yeni Tegra platformları gelecek. Aynı yol haritasına göre Nvidia, 2014'te ise Logan platformundan iki kat daha hızlı olan Stark kod adlı Tegra platformunu lanse edecek.

Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu duyurdu: Core 2 Duo'dan daha performanslı!
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Nvidia'nın açıklamalarına göre, 2014 için planlanan Star kod adlı Tegra platformu, şu an kullanımda olan Tegra 2 platformu ile kıyaslandığında 100x daha hızlı olacak. Tüm bunlara ek olarak Nvidia ilginç bir açıklama daha yaptı ve Tegra 3 platformunun Core 2 Du işlemcilerine benzer seviyede performans sunduğunu ifade etti. Intel'in Tik-Tak modelinin bir benzerini performans alanında uygulamaya koyan Nvidia, yeni çıkaracağı platformlarla performansı her sene ya "2X" ya da "5X" oranında arttırmayı öngörüyor. Peki bu değişkenlik neye göre derseniz, "5X" performans artışı olan noktalarda Nvidia'nın mimari güncellemesi yapması veya çekirdek sayısını radikal bir şekilde arttırması beklenebilir.

Tegra 3 Mimarisi

Tegra 2 platformu ile çok sayıda müşteri elde eden ve sadece Samsung'un, 1,5 milyon adet sipariş verdiği belirtilen Nvidia cephesinde Tegra 3 ve sonrası için hazırlıklar sürüyor. Gelen bilgilere göre, Kal-El kod adlı Tegra 3 platformu için çalışan ilk örnek çip, 12 gün önce fabrikadan çıkmış. Tegra 3 platformuna mimari açıdan baktığımızda, Tegra 2 ile büyük benzerlikler taşıdığını görüyoruz. Zira her ikisi de ARM'ın çok çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alıyorlar. Belli açılardan önemli güncellemeler içeren Tegra 3 platformu için, dört çekirdekli Cortex-A9 platformu tanımlaması da yapılabilir. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Tegra 3 platformu için henüz saat hızları açıklanmamakla birlikte, geliştirilmiş güç yönetim özellikleriyle çekirdeklerin dinamik olarak kontrol edilmesi söz konusu olacak ve bu sayede performans/güç tüketimi arasında ideal dengenin yakalanması hedeflenecek. Şu an için açıklanmış herhangi bir saat hızı bilgisi olmasa da Tegra 3, Tegra 2'den daha yüksek hızlarda çalışması ve akıllı telefonlarda da kullanılması hedefleniyor.

Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu duyurdu: Core 2 Duo'dan daha performanslı!
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Tegra 2 ve Tegra 3 platformları arasında önemli benzerlikler ve önemli farklılıklar bulunuyor. Çift çekirdekli Tegra 2 platformunda 1MB L2 bellek kullanan Nvidia, dört çekirdekli Tegra 3 platformunda da 1MB L2 bellek kullanıyor. Göründüğü kadarıyla Nvidia, çekirdek sayısını arttırken, güç tüketimini hedeflediği dengelerde tutabilmek adına Seviye 2 bellek kapasitesinde değişiklik düşünmemiş. Öte yandan Nvidia, Tegra 2 platformunda ARM tarafından geliştirilen NEON'lu Medya İşlem Motoru - MPE- kullanmamış ve bu durum, Tegra 2 ile aynı mimariye sahip diğer çözümler arasında önemli bir fark oluşturmuştu. Ancak tasarımda değişikliğe giden Nvidia, Tegra 3 platformunda, her çekirdeğin içine Medya İşlem Motoru Gömerek bu farkı da ortadan kaldırmışa benziyor. Nvidia, Tegra 3 platformunda aynı Tegra 2 platformunda olduğu gibi 32-bit genişliğinde tek LPDD2 bellek kontrolcüsü kullanma yoluna gitmiş. Texas Instruments OMAP4 platformu ile karşılaştırıldığında tek kontrolcü bir dezavantaj gibi görünse de Nvidia, hedeflenen cihazlar için bunun yeterli olduğunu tek kanal 32-bit LPDDR2 kontrolcüsünün dahi tam anlamıyla doyuramadığını dolayısıyla diğer çözümlerin fayda yerine daha fazla güç tüketimine neden olacağını ifade ediyor. Tegra 3 platformu için bellek kontrolcüsünde bazı güncellemeler yaptığına dikkat çeken Nvidia, verimli şekilde kullanılabilen bellek bant genişliğini, Tegra 3 platformunda, Tegra 2 ile kıyaslandığında iki kat arttırdığını ifade ediyor. Bahsi geçen artışın önemli bir kısmı, destek verilen daha yüksek frekanslı bellek modüllerinden gelirken, diğer kısmı ise Nvidia'nın bellek kontrolcüsünde yaptığı güncellemelerden sağlanıyor. Peki güç tüketimi ne olacak. Nvidia'dan gelen bilgilere göre, benzer iş yüklerinde, Tegra 3 platformu, Tegra 2 seviyesinde pil ömrü sunabilecek. Tegra 2 'den edindiği güncellemeler sayesinde güç yönetimine yönelik önemli güncellemeler yaptığı belirtilen Nvidia, çok çekirdekli platformlarda dinamik yük dağıtımı ile pil ömrü konusunda avantajlar sağlanabileceğini dolayısıyla Tegra 2 ile değerlerin sunulabildiğini ifade ediyor.

Tegra 3 Platformundaki GPU

Tegra 2 platformu için "kendi sınıfında en yüksek grafik performansını sunuyor" iddiasını sık sık dile getiren Nvidia, Kal-E kod adlı Tegra 3 platformunda çıtayı yükseltiyor. Tegra 2 platformunda 8 çekirdekli GeForce ULV GPU'su kullanan Nvidia, Tegra 3 platformunda ise 12 çekirdekli GeForce ULV'si kullanıyor. Tegra 3 te dahil olmak üzere henüz Unified Shader mimarisine geçiş yapmayan Nvidia, Tegra 2 GPU'sunda çekirdeklerin dördünü vertex, dördünü de piksel shader için kullanıyordu. Tegra 3 için de benzer bir paylaşım akıllara gelse de firmanın farklı bir strateji izlemiş olabileceği de ifade ediliyor. Artan çekirdek sayısına ek olarak henüz açıklanmasa da Tegra 3 platformunda grafik işlem biriminin daha yüksek saat hızlarında çalıştığı belirtiliyor. Tabi yapılan tüm bu değişiklikler, platformun paket boyutuna da yansımış durumda. Tegra 3'ün akıllı telefonlar da kullanılacak AP30 kod adlı sürümünde zar boyutunun 80mm^2 olacağı belirtilirken, Tegra 2'nin ~49mm^2 olan boyutu dikkate alındığında aradaki fark çok daha net anlaşılıyor.

GPU tasarımındaki geliştirmelere ek olarak Nvidia, Tegra 3 platformunda daha gelişmiş video özellikler sunmaya hazırlanıyor. Bilindiği gibi Tegra 2 platformu, yüksek profilli H.264 videoları çözemiyor ve sadece 20Mbps'ye kadar ana profil H.264 desteği sunuyor. Tabi günümüzdeki yüksek çözünürlüklü videoların artık yüksek profilli, yüksek bitrate oranına sahip formatta işlenmesi platform için sıkıntı yaratan bir durumdu. Ancak Tegra 3 platformu ile bu durum da değişiyor zira devamlı olarak 40Mbps, en yüksek değer olaraksa 60Mbps H.264 formatında ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde video çözümleme desteği geliyor. 3D Stereoskopik video desteği de sunan Tegra 3 platformu, muhtemelen pazara giren dört çekirdekli ilk ARM Cortex-A9 çözümü olacak. Nvidia yaptığı açıklamalar ile iddiasını gözler önüne seriyor zira Tegra 3 platformunun, Intel'in Core 2 Duo serisi mobil işlemcisinden (T7200) daha güçlü olduğunu belirtiyor. Tegra 3 platformuna sahip ilk tabletlerin yaz sonuna, ilk telefonların ise yıl sonuna doğru çıkması bekleniyor.

Nvidia dört çekirdekli Tegra 3 platformunu duyurdu: Core 2 Duo'dan daha performanslı!
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AlperAkbilgi 8 yıl en beğenilen
Gerçekten Nvidia'yı takdir ediyorum. Ancak;

Atlanan bir konu var. Peki bu işlemcilere 1500-1800 mAh lık bataryalar yetecek mi? Acilen pil endüstrisinde de bir hareketlenme olmalı. yoksa bu cihazlar gerçek anlamında kullanıldığında bu bataryalar 1-2 saat anca açık tutabilir cihazı.
Gerçekten Nvidia'yı takdir ediyorum. Ancak;Atlanan bir konu var. Peki bu işlemcilere 1500-1800 mAh lık bataryalar yetecek mi? Acilen pil endüstrisind...
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3 Yanıt Yanıtla +9
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saijero 8 yıl
oyunların açılışındaki sessizce söylenen nvidia sesi kadar çok seviyorum nvidia'yı :) helal olsun bee.
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leoz 8 yıl
arkadaşlar merak etmeyin Nvidia tekel falan olmaz. intel bu işte herkesten iyi ama atıyorum 4 çekirdeklilerini satmadan 8 çekirdeklilerini piyasaya sürmüyo veya 16 diyelim.
peki ne olur?
Nvidia güzel bi rekabet yaratır, intel daha da hızlı bi şekilde yeni işlemciler sürer piyasaya, mobil işlemci piyasasından da pastasını alır, biz de daha az paraya daha güzel işlemciler kullanmış oluruz gerek telefonlarda, gerek bilgisayarlarda.
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kaanhan 8 yıl
Adreno300,Tegra2 den 2 kat hızlı.
Tegra3, Tegra2 den 5 kat hızlı. olay bundan ibaret.
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Man From Atlantis 8 yıl
tegra 3, t7200'den daha yavaş..

nvidia tegralar için coremark programının en güncel optimizasyonlu versiyonunu kullanmışken, t7200 için programın 2005'deki versiyonunu kullanmış..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


The main issue, as the Nvidia video shows in small print, is that the benchmark run on Kal-El was compiled using a recent version of GCC (4.4.1) with aggressive optimizations, while the Core 2 was given a benchmark compiled with looser optimizations using GCC 3.4.4. Ilsistemista attempted to reproduce the results, grabbing a Core 2 Duo T7200-powered Dell laptop and running the same benchmark twice: first compiled with GCC 3.4.6 using the "normal" O2 flag, then with GCC 4.4.4 and the O3 flag.

The results speak for themselves. Performance apparently surged by 41% with the newer GCC release set with more aggressive optimizations. Sticking that result in Nvidia's chart as Ilsistemista did, we can see the Core 2 Duo T7200 actually outpaces Kal-El by a decent margin.



techreport.com/...

ilsistemista.net/...
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ultiMance 8 yıl

kaanhan
Adreno300,Tegra2 den 2 kat hızlı.
Tegra3, Tegra2 den 5 kat hızlı. olay bundan ibaret.

Yanlisiniz var adreno 220 tegra 2 den 2 kat hizli ve tegra 3 e yakin bir performans sunuyur.Adreno 300 ise tegra 3 den en az 2 kat daha performansli.Tegra 3 un grafik performansi adreno 300 un performansina ulasamaz tegra 4 cikana kadar.
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vidoko 8 yıl
nekadar çok çekirdek okadar performans :DD dermişim
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jay jay justified 8 yıl

yerroner

Yine mi Afrikadaki çocuklar. Sizin bu forumda işiniz ne yaw, misyoner olup göçsenize Afrikaya :)

Burası teknoloji forumu ve burada bunlar konuşulur. Beğenmeyenler için Afrikalı Çocuklar forumuna bakalım lütfen.


İşine bak. Misyoner olup olmayacağına herkes kendi karar verir. Keza, forumda nereye bakacağına ve ne yazacağına da... Konu Afrika falan değil, ikinci kez yazayım, körler de istifade etsinler. İlki bir üstteki mesajımda yazıyor.

nVidia'ya başarılar bu arada
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ultiMance 8 yıl
Bu tegra 3 , qualcomm un adreno 300 gpu lu islemcilerine karsi hic bisey yapamaz cok abartiliyor
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atilgan26 8 yıl
tegra 3 Nvidianın 8600 gt seviyesine kadar çıkmış görünüyor.
tegra 4 = 9600 gt (28 nm)
tegra 5 = gts 450 (22 nm)
tegra 6 = gtx 580 (18 nm)
tegra 7 = ??? (14 nm)
dahasının olacağını sanmıyorum çünki nanometrik küçülmeninde bir sınırı var.
benzetmesi pekde yanlış olmaz.
tegra 3 lerin PS3 seviyesinde performans göstermesi aslında yanıltıcı. Telefon ekranı çözünürlüğündeki performansı belki bu seviyede olabilir.
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Man From Atlantis 8 yıl

atilgan26

tegra 3 Nvidianın 8600 gt seviyesine kadar çıkmış görünüyor.

tegra 4 = 9600 gt (28 nm)

tegra 5 = gts 450 (22 nm)

tegra 6 = gtx 580 (18 nm)

tegra 7 = ??? (14 nm)

dahasının olacağını sanmıyorum çünki nanometrik küçülmeninde bir sınırı var.



benzetmesi pekde yanlış olmaz.



tegra 3 lerin PS3 seviyesinde performans göstermesi aslında yanıltıcı. Telefon ekranı çözünürlüğündeki performansı belki bu seviyede olabilir.



tegra 2 daha geforce 2'den bile zayıf bir gpu'ya sahip.. tegra 3'ün tegra 2'den 3 kat daha performanslı olmasını beklersek yine de ancak geforce 2 seviyesine yaklaşmış olacak.. 8600gt seviyesine gelebilmesi için daha çok ekmek yemesi lazım.. ps3'den bahsetmiyorum bile..

800x480 tegra 2 Quake 3
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800x600 Quake 3
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Ju1i@~ 8 yıl
PSP2'de kullanılacak 4 çekirdekli işlemci bu olmasın? Gerçi PSP2 ayrı olarak PowerVR SGX543MP GPUsu kullanacak ama Nvidia bu işlemcinin GPUsuz sürümünü Sony için hazırlamış olabilir. Mantıklı durmuyor ama Sony bu belli olmaz. Ürünlerin piyasaya çıkış tarihleri birbirlerine uyuyor.
Nvidia Intel'deki Turbo-Boost tarzı bir teknoloji de geliştirse daha iyi olur. Mobil platformların PClerden daha çok ihtiyacı olacak böyle bir teknolojiye. PClerde çok çekirdek kullanımı oturmamışken mobil cihazlarda ne yapılacak onca çekirdekle?
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OverClocK1ng 8 yıl
Bazı arkadaşlar 8 veya 16 çekirdekli olursa veya bugünün PC hızına gelirse nasıl güç yetişir pil yetişir diye düşünüyorlar.
O zaman sorayım:

Masaüstü bilgisayarlarınız Pille mi çalışıyor???

İlerde, mesela 2 sene sonra, cihaz 100 kat hızlanıp Core i7 nin de canına ot tıkayıp PC olarak kullanılacağı zaman (bunu o kadar zevkle söylüyorum ki anlatamam. Core i7, Core2Duo T7200 den 100 kat hızlı olmadığına göre artık kimse inanmamazlık yapmaz herhalde bana) cihaz elimizde, yolda telefon modunda iken normal 4 çekirdek düşük yani atıyorum 1Ghz işlemci gücünde iyi bir hızda çalışır.

Eve gelip PC olarak kullanmamız gerektiği zaman ise HDMI dan veya WiDi'den kablosuz olarak LCD monitörünüze, TV ekranınıza ve Bluetooth Klavye+Mouse'unuza bağlayacağımız zaman ise adaptörü takılmak vasıtasıyla tam güç çalışmaya geçebilir. Böyle bir şey yapılabilir.

Motorola'nın yeni telefonu (PC si de diyebilirim, ne de olsa lapdock'u var) Atrix'te böyle bir parça var. Üzerinde 3 tane USB giriş ve HDMI çıkış var ve aynı zamanda adaptör girişi de mevcut. Telefonu üzerine oturttuğun zaman Cihazın HDMI'dan bağlı olduğu Ekrana direk olarak bağlamış oluyorsun, artı olarak 3 tane USB porttan telefona istersen Klavye, Mouse, Harici Harddisk, USB Flash Disk gibi cihazlar bağlayabiliyorsun ve Dock'un uzaktan kumandası da var. İstersen video falan açıp izlerken ileri geri kumanda ile sarabiliyorsun. Aynı zamanda şarj olmaya da başlıyor ve çok da şık bir cihaz. Adı HD Multimedia Dock.

Hayır, ben anlamıyorum. Niye kimse hayalgücünü geniş tutmuyor da ben söylüyorum sonra millet sen hayal görüyorsun diyor. Sonra 2 ay sonra ben yine haklı çıkıyorum. Ben diyorum ki Akıllı telefonlar PC yerine gececekler. Her gittiğiniz kimsede yanınızda PC nizi kolayca götüreceksiniz olacak bitecek. Şimdi sığ düşünceli 2-3 kişi yine çıkar der ki : "Şarj aleti mi taşıyacağız bir de" Hayır taşımayacaksın. Tüm akıllı telefonlar ve normal telefonların hepsi aynı şarjı kullanacaklar. Böylece her gittiğiniz yerde şarj edeceğiniz bir alet olacak. Hatta geçen sene SonyEricssson ile Nokia böyle bir anlaşma imzaladılar. Şu anda ikisi de aynı bağlantı şekli ile şarj olacak şekilde ayarlıyorlar. Yakında tüm telefon üreten firmalar bir karar alıp aynı şarj aletini kullanmayı kararlaştırırsa şaşmam. Hatta belki gözümden kaçmıştır da ben görmemişimdir. Sanıyorum Micro USB olacak hepsi.

Söylediğim ve olmasını beklediğim konseptler hakkında biraz resim vereyim. Bu arada Motorola'nın HD MM Dock'una Bir HDMI Ekran ve Klavye Mouse Harici HDD Disk vs. aklınıza ne gelirse bağlanıyor:

Bu DOCK:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bu da PC'nin yerini alacak olan Konsept:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tr@mmler 8 yıl
Marvel sponsor olmuş heralde n-vidia ya bu ne böle :D bir sonraki tegra: 2015 kod name: Hulk :D
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Man From Atlantis 8 yıl
Tr@mmler

Marvel sponsor olmuş heralde n-vidia ya bu ne böle :D bir sonraki tegra: 2015 kod name: Hulk :D

öncelikle batman ve superman dc comics'in, wolverine ve iron man ise marvel'in


ama dediklerinin ana fikrine katılıyorum, ayrıca fazla inek işi olmuş isimler


anlaşılan nvidia gpularına önemli bilimadamlarının isimlerini, arm tabanlı soc'lerinde ise süper kahramanların isimlerini kullanacak
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darkaura 8 yıl

Tr@mmler

Marvel sponsor olmuş heralde n-vidia ya bu ne böle :D bir sonraki tegra: 2015 kod name: Hulk :D


Hulkdan ziyade banner olur, yada wayne, yada parker.
super kahramanlarin gercek isimlerini kullanmislar.
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X Files 8 yıl

Tr@mmler

Marvel sponsor olmuş heralde n-vidia ya bu ne böle :D bir sonraki tegra: 2015 kod name: Hulk :D



Nvidia nın rengi yeşil; Tegra ise gerektiğinde yüksek performans gerektiren işlerin altından kalkabilecek güce sahip olması ile, Hulk un ihtiyaç duyulan hallerde yeşil deve dönüşen bir yaratık olması sanırım arada yeterli bağ kurulabilecek kadar çok benzerlikler gösterebiliyor....
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theyapici 8 yıl
teknoloji ilerliyor bataryalarda da gelişme olursa nvidia ekran kartından çok tegradan kazanacak gibi görünüyor
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msbmsn 8 yıl
pil konusunda bildiğim son ve önemli çalışma "kapasitor temelli pil" üretme çalışmalarıdır. iddiaya göre yarı ağırlıkta ve 10 kat depolama kapasitesinde olacak. bu teknoloji üzerine EESTORE arabalarda kullanmak üzere, nokia ise mobil cihazlarda kullanmak üzere çalışıyor.
EESTORE kaynak: en.wikipedia.org/... eestorbatteries.com/...
Nokia kaynak: conversations.nokia.com/...
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karasimsek06 8 yıl

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Tanarri 8 yıl
şaka maka baya iyi hani core 2 öle ahamşaham bi farkla geçmiyo aynılar hatta ama yinede o seviyede olması gayet güzel bu arada ekran kartları gibi ilerlerse ilerde ne pil dayanır nede akü :D + bu nevali ısınmıyomu acaba ? bunlara özel soğutucularda çıkar belkim.. olmadı ben şimdien bu işemi girsem :DDD bu arada eğer böle ilerlerse dediği gibi yani x86 yetişmesi kaçınılmaz yani nvidia zaten bencil bi firma cuda physx gibi teknolojilerinde oldu gibi! yani x86 yok x64 dü rakip lisansları ile uraşmayıp kendi sıtandartını koyup yoluna bakar! yakında zaten kendi işletim sisteminide çıkardımı xD.. microsoftun da işine gözdikerse hiç şaşırmam... sonuç olarak tebrikler valla helal olsun :)
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