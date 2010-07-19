Nvidia ekran kartları için GeForce 258.96 WHQL sürücüsü çıktı.

GeForce GX 460 modeliyle gündemde olan Nvidia, GeForce 258.96 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. Beta versiyonunu bir süre önce yayımlayan Nvidia, Windows Hardware Quality Labs onayı alan GeForce 258.96 sürücüsünü, tavsiye ettiği en güncel sürücü olarak resmi internet sitesi üzerinden kullanıma sundu.
GeForce 6 serisinden günümüzde kadar olan mevcut tüm Nvidia ekran kartlarıyla birlikte ION serisi entegre grafik birimlerine destek sunan yeni sürücü, 3DVision Surround teknolojisiyle de uyumlu. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre yeni sürücü, pek çok oyun için çeşitli performans güncellemeleri içeriyor, işte o detaylar;
- Aliens vs. Predator (1920x1200 4xAA/16xAF Tessellation Açık): %11'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF Gamer): %7'ye varan performans artışı.
- H.A.W.X (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF Very High): %4'e varan performans artışı.
- Just Cause 2 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF - Concrete Jungle): %10'a varan performans artışı.
- Metro 2033 (1920x1200 4xAA/16xAF Tessellation Açık): %6'ya varan performans artışı.
- Metro 2033 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF ?Tessellation Açık): %7'ye varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (1920x1200 4xAA/16xAF): %10'a varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %12'ye varan performans artışı.
- World in Conflict (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %4'e varan performans artışı.
GeForce 258.96 WHQL sürücüsü ile performans güncellemelerine ek olarak
- PhysX yazılımı 9.10.0224 sürümüne güncelleniyor.
- HD ses sürücüsü 1.0.15.0 sürümüne (desteklenen GPU'lar için) güncelleniyor.
- Daha önce rapor edilen hatalar düzeltiliyor.
GeForce 258.96 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz.
- GeForce 258.96 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 258.96 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 258.96 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 258.96 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)
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Bu sorun bende de oldu. sinir etti.. hatta physx silinmiyordu falan... Mafia 2 de de zorun çıkardı... 197 ye döndüm şu an daha iyi çalışıyor sistem.
Büyük ihtimalle sürücüyü kurdukdan sonra PhysX açık gelir ama kendin bakacaksan "Nvidia Control Panel" altından "PhysX" sekmesinden açma-kapama yapabiliyorsun... Yada sürücünün üstteki mesajlarda anlatıldığı gibi download sayfasında "Other" seçeneği seçilerek Türkçe versiyonunu indirerekte sorununu çözebilirsin...
258.96 son sürüm driver GF.7-8-9'dan itibaren tüm Nvidia ekran kartlarına uyumlu.. Ama tabiki en iyi performans kalite uyumluluk piyasaya sürülen en yeni ekran kartları düşünülerek yapılmıştır. GTX serisi vb... ...Benim sorum vardı Nvidia Control Panel'de, "3D Manage" (3D Ayarlarının Yönetilmesi) sekmesindeki ayarları değiştiriyorum uygula diyorum Nv Control Panel'i kapatıyorum sonra yeniden açıyorum ama değiştirdiğim ayarlar eski hallerine Default geri dönmüş buluyorum bu neden böyle oluyor?... Birde buradaki Ekran kartı ayarlarını en iyi şekilde nasıl ayarlamalıyız?. mesela "Vsync" diye bir ayar var bunu Nv Control Panel'den mi açık bıraksak yoksa Oyun içinde oyunun kendi ayarlarından mı açsak-kapasak?...
Tam olarak ne kadarlık bir FPS artışı var. Daha detaylı bilgi verebilirsen sevinirim..
197.xx sürücüleri ile de aynı sorun vardı hala devam etmekte. Format atmak da çözüm olmadı sorunun sürücü ile bendeki kartın uyumsuzluğu olduğuna eminim. Neyse kartı upgrade yapana kadar idare edecez artık...
197.45 en çok performans veren sürücü test ettim 3D Mark Extreme'de ancak 257.21 adlı sürücüde sorunsuz çalışmakta ancak performans farkı çokta olmasa var. ( Düşüş.)