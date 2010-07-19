Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia ekran kartları için GeForce 258.96 WHQL sürücüsü çıktı

Nvidia ekran kartları için GeForce 258.96 WHQL sürücüsü çıktı.
8 yıl
11,3b
1
80
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

GeForce GX 460 modeliyle gündemde olan Nvidia, GeForce 258.96 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. Beta versiyonunu bir süre önce yayımlayan Nvidia, Windows Hardware Quality Labs onayı alan GeForce 258.96 sürücüsünü, tavsiye ettiği en güncel sürücü olarak resmi internet sitesi üzerinden kullanıma sundu.

GeForce 6 serisinden günümüzde kadar olan mevcut tüm Nvidia ekran kartlarıyla birlikte ION serisi entegre grafik birimlerine destek sunan yeni sürücü, 3DVision Surround teknolojisiyle de uyumlu. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre yeni sürücü, pek çok oyun için çeşitli performans güncellemeleri içeriyor, işte o detaylar;

- Aliens vs. Predator (1920x1200 4xAA/16xAF Tessellation Açık): %11'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF Gamer): %7'ye varan performans artışı.
- H.A.W.X (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF Very High): %4'e varan performans artışı.
- Just Cause 2 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF - Concrete Jungle): %10'a varan performans artışı.
- Metro 2033 (1920x1200 4xAA/16xAF Tessellation Açık): %6'ya varan performans artışı. 
- Metro 2033 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF ?Tessellation Açık): %7'ye varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (1920x1200 4xAA/16xAF): %10'a varan performans artışı.
- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %12'ye varan performans artışı.
- World in Conflict (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %4'e varan performans artışı.

GeForce 258.96 WHQL sürücüsü ile performans güncellemelerine ek olarak

- PhysX yazılımı 9.10.0224 sürümüne güncelleniyor.
- HD ses sürücüsü 1.0.15.0 sürümüne (desteklenen GPU'lar için) güncelleniyor.
- Daha önce rapor edilen hatalar düzeltiliyor.

GeForce 258.96 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz.

 - GeForce 258.96 WHQL (Windows XP 32bit)
  - GeForce 258.96 WHQL (Windows XP 64bit)
  - GeForce 258.96 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
  - GeForce 258.96 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
258.96 yı güncelledim ama bilgisayarı yeniden açtığımda sayfa bozuluyor, bazen düzeliyor, bazen bozuluyor, çözünürlük değişiyor, ekran görüntüsü büyüyor. aygıt yöneticisine baktığımda ekran sürücüsünde sorun olduğunu görüyorum. bir önceki nvidia sürücüsünü nasıl bulabilirim. ekran kartım Nvidia geforce gt220M
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YojimboBanzai 8 yıl
Abovv 258.96 çıkmış notebook lar için ben daha 197.16 larda kalmışım hemen denemem lazım bunu Starcraft üstünde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erulu 8 yıl

DH Misafiri

258.96 yı güncelledim ama bilgisayarı yeniden açtığımda sayfa bozuluyor, bazen düzeliyor, bazen bozuluyor, çözünürlük değişiyor, ekran görüntüsü büyüyor. aygıt yöneticisine baktığımda ekran sürücüsünde sorun olduğunu görüyorum. bir önceki nvidia sürücüsünü nasıl bulabilirim. ekran kartım Nvidia geforce gt220M

Bu sorun bende de oldu. sinir etti.. hatta physx silinmiyordu falan... Mafia 2 de de zorun çıkardı... 197 ye döndüm şu an daha iyi çalışıyor sistem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Bence o farketmio çünkü ha conrol panelden yap ha oyunun içinde yap fps 60da sabitlenio.Bu arada Pyhsx için verdiğin bilgiler için teşekürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Kardeşler Pyhsx nasıl accam 258.96 da ingilizcede anlayamadım bu arada kartım 9800gt yardımlarınızı bekliyorum :DD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ravenholm 8 yıl
DH Misafiri
Kardeşler Pyhsx nasıl accam 258.96 da ingilizcede anlayamadım bu arada kartım 9800gt yardımlarınızı bekliyorum :DD

Büyük ihtimalle sürücüyü kurdukdan sonra PhysX açık gelir ama kendin bakacaksan "Nvidia Control Panel" altından "PhysX" sekmesinden açma-kapama yapabiliyorsun... Yada sürücünün üstteki mesajlarda anlatıldığı gibi download sayfasında "Other" seçeneği seçilerek Türkçe versiyonunu indirerekte sorununu çözebilirsin...

258.96 son sürüm driver GF.7-8-9'dan itibaren tüm Nvidia ekran kartlarına uyumlu.. Ama tabiki en iyi performans kalite uyumluluk piyasaya sürülen en yeni ekran kartları düşünülerek yapılmıştır. GTX serisi vb... ...Benim sorum vardı Nvidia Control Panel'de, "3D Manage" (3D Ayarlarının Yönetilmesi) sekmesindeki ayarları değiştiriyorum uygula diyorum Nv Control Panel'i kapatıyorum sonra yeniden açıyorum ama değiştirdiğim ayarlar eski hallerine Default geri dönmüş buluyorum bu neden böyle oluyor?... Birde buradaki Ekran kartı ayarlarını en iyi şekilde nasıl ayarlamalıyız?. mesela "Vsync" diye bir ayar var bunu Nv Control Panel'den mi açık bıraksak yoksa Oyun içinde oyunun kendi ayarlarından mı açsak-kapasak?...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
endülüs_faruki 8 yıl
Asus 8800GS kullanıyorum.nvidia sitesinden 4 adımda taratarak xp 32 bit sisteme bu driveri önermesine rağmen asus 8800GS ekran kartıma uymuyor bu driver.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bukalemun 8 yıl
nvida sitesne gir hem pc ni tarıyor söylüyor hemde gerekli 4 adımla PC ne en iyi driver ı yüklersin ( buraya bakarsan XP 32 BİT i seçmen de yeterli aslında )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kuu1x 8 yıl
Diğerlerine bakmadım ama Crysis'de güzel bir artış oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Furkán 8 yıl

kuu1x

Diğerlerine bakmadım ama Crysis'de güzel bir artış oldu.

Tam olarak ne kadarlık bir FPS artışı var. Daha detaylı bilgi verebilirsen sevinirim..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
garnet54 8 yıl
indirelim hemen cod mw2 deneyeyim artış dedikleri kadar var mı ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
nvidiacılara hayırlı olsun.artık 5500 e yeni sürüm çıkartmıyolar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 8 yıl
Nvidia denetim masasını açarken ve sistemi ilk başlattığımda ekran gidip geliyor. Aero temasını kapatmazsam Alt+Tab yapmamla birlikte artifactlar oluşuyor, grafikler birbirine giriyor.
197.xx sürücüleri ile de aynı sorun vardı hala devam etmekte. Format atmak da çözüm olmadı sorunun sürücü ile bendeki kartın uyumsuzluğu olduğuna eminim. Neyse kartı upgrade yapana kadar idare edecez artık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İstan34bul 8 yıl
gtx295 kullanan arkadaşlar sonuç olarak gtx295 için en verimli sürücü hangisi aklım karıştı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krstarica 8 yıl

suleymangonca

gtx295 kullanan arkadaşlar sonuç olarak gtx295 için en verimli sürücü hangisi aklım karıştı.

197.45 en çok performans veren sürücü test ettim 3D Mark Extreme'de ancak 257.21 adlı sürücüde sorunsuz çalışmakta ancak performans farkı çokta olmasa var. ( Düşüş.)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drkayzer 8 yıl
yükledim deniycem bende
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zouzouni 8 yıl
Bakalım ben de yükleyip deneyeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11307 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gpu ve
3 etiket daha nvidia sürücü grafik kartı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edifier MP300 PLUS ses sistemi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim