Nvidia ekran kartları için GeForce 258.96 WHQL sürücüsü çıktı.

GeForce GX 460 modeliyle gündemde olan Nvidia, GeForce 258.96 WHQL sürücüsünü kullanıma sundu. Beta versiyonunu bir süre önce yayımlayan Nvidia, Windows Hardware Quality Labs onayı alan GeForce 258.96 sürücüsünü, tavsiye ettiği en güncel sürücü olarak resmi internet sitesi üzerinden kullanıma sundu.

GeForce 6 serisinden günümüzde kadar olan mevcut tüm Nvidia ekran kartlarıyla birlikte ION serisi entegre grafik birimlerine destek sunan yeni sürücü, 3DVision Surround teknolojisiyle de uyumlu. Nvidia'dan yapılan açıklamaya göre yeni sürücü, pek çok oyun için çeşitli performans güncellemeleri içeriyor, işte o detaylar;

- Aliens vs. Predator (1920x1200 4xAA/16xAF Tessellation Açık): %11'e varan performans artışı.

- Crysis: Warhead (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF Gamer): %7'ye varan performans artışı.

- H.A.W.X (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF Very High): %4'e varan performans artışı.

- Just Cause 2 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF - Concrete Jungle): %10'a varan performans artışı.

- Metro 2033 (1920x1200 4xAA/16xAF Tessellation Açık): %6'ya varan performans artışı.

- Metro 2033 (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF ?Tessellation Açık): %7'ye varan performans artışı.

- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (1920x1200 4xAA/16xAF): %10'a varan performans artışı.

- S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %12'ye varan performans artışı.

- World in Conflict (SLI ? 1920x1200 4xAA/16xAF): %4'e varan performans artışı.

GeForce 258.96 WHQL sürücüsü ile performans güncellemelerine ek olarak

- PhysX yazılımı 9.10.0224 sürümüne güncelleniyor.

- HD ses sürücüsü 1.0.15.0 sürümüne (desteklenen GPU'lar için) güncelleniyor.

- Daha önce rapor edilen hatalar düzeltiliyor.

GeForce 258.96 WHQL sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığıyla indirebilirsiniz.

- GeForce 258.96 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 258.96 WHQL (Windows XP 64bit)

- GeForce 258.96 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 258.96 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)