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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia giriş seviyesindeki yeni ekran kartı GeForce GT 520'yi duyurdu

8 yıl
18,2b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartı Radeon HD 6450'yi lanse etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Nvidia cephesi bugün sessizliğini bozdu ve Santa Clara merkezli firma GeForce GT 520 modelini duyurdu. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen tek slotlu tasarımlı yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF119 GPU'sundan güç alıyor. 64-Bit bellek veri yolu desteğine, 48x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Nvidia giriş seviyesindeki yeni ekran kartı GeForce GT 520'yi duyurdu
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Giriş seviyesi sistemlerde ve çoklu ortam odaklı HTPC'lerde kullanılması beklenen GeForce GT 520'nin güç tüketim değeri 29 Watt olarak açıklandıç PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan kart, CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle gelen kart için üreticilere herhangi bir sınırlama getirilmediği için DisplayPort destekli modellerin çıkması da beklenebilir.

Nvidia giriş seviyesindeki yeni ekran kartı GeForce GT 520'yi duyurdu
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Üreticisine ve modeline göre hem pasif hem de aktif soğutmalı seçeekleri olan GeForce GT 520, GeForce 500 serisinin en ekonomik modeli olarak 50 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenirken, PNY'nin GT 520 tabanlı yeni ekran kartının Avrupa'da 70 Avro seviyesinden gireceği bildiriliyor ki bu oldukça yüksek bir rakam. Zira GeForce GT 520'den daha hızlı olan GeForce GT 430, Avrupa'da 45 Avro seviyesinden temin edilebiliyor.


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Batuist 8 yıl
güç tüketimi tam yük altındaki güç tüketim değerleri. birde masa üstünde daha da az güç çekiyordur. benim gtx460 bile masa üstünde 16,5W.. bunda kimbilir kaçtır..
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ultra_storm 8 yıl
bu ne ya bu kada basit modelmi olurmuş
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DH Misafiri 8 yıl
saçmalık şuradaki tabloya baktığınızda yeni duyurulan kartlar muadili oldukları bir önceki kartların performansının altında performans sergiliyorlar ve nvişdia bunu çekinmeden duyuruyor hayatımda gördüğüm en berbat kart piyasası Bravo Nvidia Bravo AMD Tek eğlencemiz olan ekran kartlarında işi çıkmaza soktunuz!
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SpawnOnur 8 yıl
filim izliyorsan ya da surekli upload yapyorsan bence bu ekran kartı Guc yönündende cok tasaruflu bir kart.
Guc tasarruf için ideal bir kart gorunuyor.
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emre_x 8 yıl
Tabloda ki durumu baya iyi 4 tanesi 1 Gtx 550 Ti yapıyor.:)
PhysX teknolojine destek veriyormuş verse ne olacak üst düzey ekran kartlarında bile PhysX açtınmı kart yerlerde sürünüyor. Bu kartla süper mario dışında oyun açamazsın zaten ne işe yarar PhysX
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Necessa®i 8 yıl
pek sağlam bir kart değil. sadece güç tüketimi tasarruf sağlar en iyi yönü bu
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Tanarri 8 yıl
bunların bide pcı girişli olanları çıksa atom platformu için süper olur şaka bi yana 29watt hakikaten çok güzel gtx580 gtx590 gibi kartlardan sonra giriş seviyesinde bi kartda olsa bu değerleri özlemişiz keşke watt değerleri bu yende gelişse yani artıcağı yerde azalsa!
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napolyon94 8 yıl
29 watt iyimş:D
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