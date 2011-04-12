Nvidia giriş seviyesindeki yeni ekran kartı GeForce GT 520'yi duyurdu

AMD'nin giriş seviyesi için hazırladığı yeni ekran kartı Radeon HD 6450'yi lanse etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Nvidia cephesi bugün sessizliğini bozdu ve Santa Clara merkezli firma GeForce GT 520 modelini duyurdu. Düşük profilli baskılı devre üzerine inşa edilen tek slotlu tasarımlı yeni ekran kartı, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF119 GPU'sundan güç alıyor. 64-Bit bellek veri yolu desteğine, 48x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi) ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 810MHz'de, paralel işlemcileri 1620MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapıyor.

Giriş seviyesi sistemlerde ve çoklu ortam odaklı HTPC'lerde kullanılması beklenen GeForce GT 520'nin güç tüketim değeri 29 Watt olarak açıklandıç PureVideo HD teknolojisi ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunan kart, CUDA ve PhysX teknolojilerini de destekliyor. Görüntü aktarımı için DVI, VGA ve HDMI konnektörleriyle gelen kart için üreticilere herhangi bir sınırlama getirilmediği için DisplayPort destekli modellerin çıkması da beklenebilir.

Üreticisine ve modeline göre hem pasif hem de aktif soğutmalı seçeekleri olan GeForce GT 520, GeForce 500 serisinin en ekonomik modeli olarak 50 Avro'nun altında bir fiyatlandırma ile sunulması beklenirken, PNY'nin GT 520 tabanlı yeni ekran kartının Avrupa'da 70 Avro seviyesinden gireceği bildiriliyor ki bu oldukça yüksek bir rakam. Zira GeForce GT 520'den daha hızlı olan GeForce GT 430, Avrupa'da 45 Avro seviyesinden temin edilebiliyor.