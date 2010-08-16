Nvidia: İşlemci stratejimiz ARM üzerine!

Tegra tabanlı tablet bilgisayarlar için x86 emülasyonu üzerinde çalıştığı iddia edilen Nvidia, işlemci pazarına ilişkin planlarını bir numaralı ismin açıklamalarıyla detaylandırdı. Zaman zaman VIA firmasını satın alarak doğal x86 işlemci üreticisi olmayı hedeflediği öne sürülen firmada, tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, önemli açıklamalarda bulundu.

İşlemci stratejilerinin ARM üzerine olduğunu belirten Jen-Hsun Huang, ARM için bugün dünyanın en hızlı büyüyen işlemci mimarisi olduğunu söyledi. Android işletim sistemi için en iyi desteği ARM'ın verdiğini ve Android'in bugün en hızlı büyüyen işletim sistemi olduğuna değinen Huang, Tegra 2 platformunun iki versiyonu olduğunu ifade etti.

Hem akıllı telefonlar hem de tablet bilgisayarlarda Tegra 2'li çok sayıda tasarım kazandıklarını belirten Huang, uzun soluklu bir işlemci stratejisine sahip olduklarını vurguladı.