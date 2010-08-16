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Nvidia: İşlemci stratejimiz ARM üzerine!

8 yıl
12,7b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: İşlemci stratejimiz ARM üzerine!
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Tegra tabanlı tablet bilgisayarlar için x86 emülasyonu üzerinde çalıştığı iddia edilen Nvidia, işlemci pazarına ilişkin planlarını bir numaralı ismin açıklamalarıyla detaylandırdı. Zaman zaman VIA firmasını satın alarak doğal x86 işlemci üreticisi olmayı hedeflediği öne sürülen firmada, tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, önemli açıklamalarda bulundu.

İşlemci stratejilerinin ARM üzerine olduğunu belirten Jen-Hsun Huang, ARM için bugün dünyanın en hızlı büyüyen işlemci mimarisi olduğunu söyledi. Android işletim sistemi için en iyi desteği ARM'ın verdiğini ve Android'in bugün en hızlı büyüyen işletim sistemi olduğuna değinen Huang, Tegra 2 platformunun iki versiyonu olduğunu ifade etti.

Hem akıllı telefonlar hem de tablet bilgisayarlarda Tegra 2'li çok sayıda tasarım kazandıklarını belirten Huang, uzun soluklu bir işlemci stratejisine sahip olduklarını vurguladı.

Nvidia: İşlemci stratejimiz ARM üzerine!
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Chris Brown 7 yıl
Tebrik ediyorum haberi hortlatanı , beni ilk mesajdaki resmi görmek zorunda bıraktı.


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Foxbat 7 yıl





Cidden de hort habere yorum geçmişim dikkat bile etmedim!

Şimdi hortlak mı oldum ben


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DH Misafiri 7 yıl
nvidia da x86 işlemci işlemci üretmeye başlarsa çok iyi olur
intel vs amd + nvidia = ortalık fena karışır :)
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Foxbat 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

nvidia da x86 işlemci işlemci üretmeye başlarsa çok iyi olur
intel vs amd + nvidia = ortalık fena karışır :)

Nvidia zamanında Via'yı satın alarak x86 pazarına girmek istemişti ama Intel taş koyunca ARM mimarisine yöneldiler. O yüzden bu temenniniz maalesef hayalden öteye geçemeyecek:(
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0tt0m@n 8 yıl
Nvidia böyle hataları hep yapıyor. Tegra sadece android için var. Önümüzdeki yıl x86 tabletler çıkıpta millet çatır çatır windows 7, linux tabletlere saldırınca görürüz bu karar ne kadar doğru ne kadar yanlış.
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K0rkunc 8 yıl
iphonelanda dahi windows işlemtim sistemi açılabiliyor !
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IUnknown 8 yıl
Son sözü Microsoft söyler!
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enrique 8 yıl
2 yada 3 yıl ati ismiyle devam edeceğini düşünmüştüm 4 yıl sürdü. sonunda olması gereken budur. AMD tonlarca para saymış atiyi satın almış ama bakıyorsunuz marka algısında bir çift başlılık oluşmuş oysa bu birleşme değil satın almaydı. dolayısıyla AMD hakettiği şekilde tek isim kullanmalı. ati ismide tarihe karışmalıdır. AMD-ATi= böyle bir firma yok. AMD var.
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HoLY.oNE 8 yıl
kızın kıyafeti güzelmiş..manitaya almak gerek
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atyay 8 yıl

enrique

2 yada 3 yıl ati ismiyle devam edeceğini düşünmüştüm 4 yıl sürdü. sonunda olması gereken budur. AMD tonlarca para saymış atiyi satın almış ama bakıyorsunuz marka algısında bir çift başlılık oluşmuş oysa bu birleşme değil satın almaydı. dolayısıyla AMD hakettiği şekilde tek isim kullanmalı. ati ismide tarihe karışmalıdır. AMD-ATi= böyle bir firma yok. AMD var.

yazdıklarının haberle alakası ne onu çözemedim
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Miasmus 8 yıl
nvidia vs microsoft + intel + amd.
nvidianın sonu 3dfx ile aynı olacak gibi.
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aydogdu1453 8 yıl

Miasmus

nvidia vs microsoft + intel + amd.

nvidianın sonu 3dfx ile aynı olacak gibi.


3dfx'den de kötü olacak.Acaba intel gibi bir baron ile nasıl rekabet edecekler ki ardından amd yeni mimarisiyle çok iddialı geliyor her alanda.

Bu işleri bırakın pc camiasının şefkatli ve sarsıcı ellerine geri dönün.Napcan Tegra,Tesla, cart curt.
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