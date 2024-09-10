Exynos 2500 gizemli bir cihazda ortaya çıktı: Galaxy S25'te kullanılacak mı?

Yeni bir cihazda ortaya çıktı
X platformunda popüler bir sızıntı kaynağı olan @theonecid, bir cihazın donanım ve yazılım ayrıntılarını gösteren bir uygulamadan ekran görüntüsü yayınladı. Ekran görüntüsünün alındığı cihazın s5e9955 yonga setine (Exynos 2500'ün mod numarası) sahip olduğu görülüyor. Cihazda, 10 çekirdekli bir CPU, Xclipse 950 GPU, 14 GB RAM ve 3.200 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor.
Samsung genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda amiral gemisi bir Exynos yonga seti kullandığından, sızıntı kaynağı bu cihazın Galaxy S25 olduğunu söylüyor. Bu varsayıma dayanarak, Galaxy S25'in yalnızca Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanmayacağını söylüyor.
Ancak bu, cihazın Galaxy S25 serisi bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. Android Authority'deki kullanıcılar, resimdeki Sistem Adı kategorisinde 'ERD' teriminin muhtemelen 'Exynos Referans Tasarımı' anlamına geldiğini iddia ediyor. Dolayısıyla bu cihaz, Exynos 2500'ü test etmek için kullanılan bir cihaz olabilir. Dolayısıyla Exynos 2500'ün kesin olarak Galaxy S25 serisinde kullanılacağını söylemek için erken.
iPhone 16 serisini piyasaya süren Apple, telefonlarını, güçlü performansa ve gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip A18 ile donattı. Dolayısıyla Samsung, rekabette geride kalmamak adına, iddialı performans değerleriyle geleceği söylenen Snapdragon 8 Gen 4'ü tercih edebilir. Exynos 2500'ün performansıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıksa da, Snapdragon 8 Gen 4'e karşı rekabette ne seviyede olduğunu henüz bilmiyoruz. Samsung'un ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemcinin önceki nesilden güç tüketimi anlamında daha verimli olduğu belirtiliyor. Bu üretim teknolojisinde geçmişte sorunlar yaşayan Samsung, yakın zamanda üretim verimliliği sorunlarını aştıklarını ve seri üretime geçtiklerini açıklamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.