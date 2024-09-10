Exynos 2500 gizemli bir cihazda ortaya çıktı: Galaxy S25'te kullanılacak mı?

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Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Güney Kore'den gelen bir raporda Samsung'un Galaxy S25 serisinde tamamen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanmayı planladığı iddia edilmişti. Daha önceki raporlar ise, Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 4'ün, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25'te ise önceden olduğu gibi bazı ülkelerde Gen 4, bazılarında ise Exynos 2500 kullanılacağını söylüyordu. Ortaya çıkan yeni sızıntı, yeniden ikili yonga seti kullanılma ihtimalini gündeme getiridi.

Yeni bir cihazda ortaya çıktı

X platformunda popüler bir sızıntı kaynağı olan @theonecid, bir cihazın donanım ve yazılım ayrıntılarını gösteren bir uygulamadan ekran görüntüsü yayınladı. Ekran görüntüsünün alındığı cihazın s5e9955 yonga setine (Exynos 2500'ün mod numarası) sahip olduğu görülüyor. Cihazda, 10 çekirdekli bir CPU, Xclipse 950 GPU, 14 GB RAM ve 3.200 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor.

Samsung genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda amiral gemisi bir Exynos yonga seti kullandığından, sızıntı kaynağı bu cihazın Galaxy S25 olduğunu söylüyor. Bu varsayıma dayanarak, Galaxy S25'in yalnızca Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanmayacağını söylüyor.

Ancak bu, cihazın Galaxy S25 serisi bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. Android Authority'deki kullanıcılar, resimdeki Sistem Adı kategorisinde 'ERD' teriminin muhtemelen 'Exynos Referans Tasarımı' anlamına geldiğini iddia ediyor. Dolayısıyla bu cihaz, Exynos 2500'ü test etmek için kullanılan bir cihaz olabilir. Dolayısıyla Exynos 2500'ün kesin olarak Galaxy S25 serisinde kullanılacağını söylemek için erken.

iPhone 16 Pro Max vs Galaxy S24 Ultra karşılaştırması 6 sa. önce eklendi

iPhone 16 serisini piyasaya süren Apple, telefonlarını, güçlü performansa ve gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip A18 ile donattı. Dolayısıyla Samsung, rekabette geride kalmamak adına, iddialı performans değerleriyle geleceği söylenen Snapdragon 8 Gen 4'ü tercih edebilir. Exynos 2500'ün performansıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıksa da, Snapdragon 8 Gen 4'e karşı rekabette ne seviyede olduğunu henüz bilmiyoruz. Samsung'un ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemcinin önceki nesilden güç tüketimi anlamında daha verimli olduğu belirtiliyor. Bu üretim teknolojisinde geçmişte sorunlar yaşayan Samsung, yakın zamanda üretim verimliliği sorunlarını aştıklarını ve seri üretime geçtiklerini açıklamıştı.

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Exynos 2500 gizemli bir cihazda ortaya çıktı