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    Exynos 2500 gizemli bir cihazda ortaya çıktı: Galaxy S25'te kullanılacak mı?

    Samsung'un amiral gemisi işlemcisi Exynos 2500, bilinmeyen bir cihaz üzerinde göründü. İşlemci, Galaxy 25 serisinde yer alabilir.                                 
    Exynos 2500 gizemli bir cihazda ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Güney Kore'den gelen bir raporda Samsung'un Galaxy S25 serisinde tamamen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanmayı planladığı iddia edilmişti. Daha önceki raporlar ise, Galaxy S25 Ultra'da Snapdragon 8 Gen 4'ün, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25'te ise önceden olduğu gibi bazı ülkelerde Gen 4, bazılarında ise Exynos 2500 kullanılacağını söylüyordu. Ortaya çıkan yeni sızıntı, yeniden ikili yonga seti kullanılma ihtimalini gündeme getiridi.

    Yeni bir cihazda ortaya çıktı

    X platformunda popüler bir sızıntı kaynağı olan @theonecid, bir cihazın donanım ve yazılım ayrıntılarını gösteren bir uygulamadan ekran görüntüsü yayınladı. Ekran görüntüsünün alındığı cihazın s5e9955 yonga setine (Exynos 2500'ün mod numarası) sahip olduğu görülüyor. Cihazda, 10 çekirdekli bir CPU, Xclipse 950 GPU, 14 GB RAM ve 3.200 x 1.440 piksel çözünürlüğe sahip bir ekran bulunuyor.

    Samsung genellikle amiral gemisi akıllı telefonlarda amiral gemisi bir Exynos yonga seti kullandığından, sızıntı kaynağı bu cihazın Galaxy S25 olduğunu söylüyor. Bu varsayıma dayanarak, Galaxy S25'in yalnızca Snapdragon 8 Gen 4 yonga setini kullanmayacağını söylüyor.

    Ancak bu, cihazın Galaxy S25 serisi bir telefon olduğu anlamına gelmiyor. Android Authority'deki kullanıcılar, resimdeki Sistem Adı kategorisinde 'ERD' teriminin muhtemelen 'Exynos Referans Tasarımı' anlamına geldiğini iddia ediyor. Dolayısıyla bu cihaz, Exynos 2500'ü test etmek için kullanılan bir cihaz olabilir. Dolayısıyla Exynos 2500'ün kesin olarak Galaxy S25 serisinde kullanılacağını söylemek için erken.

    iPhone 16 serisini piyasaya süren Apple, telefonlarını, güçlü performansa ve gelişmiş yapay zeka yeteneklerine sahip A18 ile donattı. Dolayısıyla Samsung, rekabette geride kalmamak adına, iddialı performans değerleriyle geleceği söylenen Snapdragon 8 Gen 4'ü tercih edebilir. Exynos 2500'ün performansıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıksa da, Snapdragon 8 Gen 4'e karşı rekabette ne seviyede olduğunu henüz bilmiyoruz. Samsung'un ikinci nesil 3nm süreciyle üretilen işlemcinin önceki nesilden güç tüketimi anlamında daha verimli olduğu belirtiliyor. Bu üretim teknolojisinde geçmişte sorunlar yaşayan Samsung, yakın zamanda üretim verimliliği sorunlarını aştıklarını ve seri üretime geçtiklerini açıklamıştı. 

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 22 saat önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 2 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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