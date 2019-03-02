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Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi

Günümüzde yayıncıların çoğu OBS yazılımını tercih ediyor. Nvidia-OBS ortak çalışması sayesinde artık yayınlar daha az performans düşüşüne neden olacak. Detaylar haberimizde.
2 ay
11,9b
1
34
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Profesyonel seviyedeki Twitch yayıncılarına baktığımızda çoğunun oyununu oynadığı güçlü sisteminin yanı sıra işlemci üzerinden encode işlemini yürüttüğü ekstra bir yayın sistemi de kullandığını görüyoruz.
Zira aynı bilgisayar üzerinden yayın yapmak performans kaybını da beraberinde getiriyor. Ekran kartı üzerinden yapılan yayınların yazılımsal kodlama kullanılan yayınlara göre yaşadığı kalite düşüşü ise bilinen bir gerçek.

GPU devi Nvidia, OBS’yi geliştiren ekiple yaptığı işbirliği sonucunda tek sistemde dahi hem kaliteden hem de performanstan en az taviz vererek yayın yapılmasını sağlıyor. Yeşil ekip yaptığı duyuruda OBS 23.0.1 sürümüyle birlikte GTX 600 ve üzeri tüm kartları kullananların faydalanacağı geliştirmeye yer verdi.

Oyunlardaki performans kazanımı 

GTX 600 ve üstü kartlarda bulunan NVENC yongası üzerinden yapılan yazılımsal geliştirme sayesinde Fortnite, PUBG, Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout, ve Apex Legends’da X264 Fast ön ayarında %48 FPS artışı sağlanırken X264 Very Fast’de ise %27 artış elde edilecek. Genel olarak baktığımızda performans kazanımı %66’yı bulacak.

Daha kaliteli yayın 

Son olarak Turing GPU’larındaki NVENC birimindeki donanımsal geliştirmeler sayesinde RTX kart sahipleri yeni OBS sürümüyle birlikte bant genişliklerini daha verimli kullanacaklar.
Yani daha yüksek görüntü kalitesi artık mevcut bant genişliğinizde mümkün olacak. Örnek vermek gerekirse x264 fast ön ayarında Medium seçeneğindeki görüntü kalitesi elde edilecek. Bu da daha keskin ve kaliteli bir yayın manasına geliyor. Yeni OBS versiyonuna buradan erişebilirsiniz. 

https://www.techpowerup.com/253151/nvidia-partners-with-obs-for-geforce-optimization-and-rtx-encoder Yorum Yaz
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Mete Can Karahasan 2 ay
İşlemci kullanımının %2.3 yerine %1.5 olması %66 fark mı oluyor?
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veleciraptor 2 ay en beğenilen
İstatistik yalan söylemenin en güzel yollarından biridir. Bu örnekteki gibi işlemci kullanımını iyileştirme ile % 2,3'ten %1,5'e düşürdük desen kimse takmaz ama % 66 performans artışı sağladık desen anında haber olur.
İstatistik yalan söylemenin en güzel yollarından biridir. Bu örnekteki gibi işlemci kullanımını iyileştirme ile % 2,3'ten %1,5'e düşürdük desen kimse takmaz ama...
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Mete Can Karahasan 1 ay
Bağlantıyı unuttum.
Tekrar ediyorum;

  • 720p30 ile 2mbit x264 very fast ≤28 mse,
  • 720p30 ile 2mbit NVENC Kepler ≤39,68 mse,
  • 720p30 ile 2mbit NVENC Pascal ≤39,94 mse,
  • 720p30 ile 2mbit VCE 14.15 ≤46,76 mse.
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MogoLKhan 1 ay
Obs Rx 580 ile uyumsuz çalışıyor bazen anlamiyorum video kayidi bittikden sonra bakıyorum video takıla takıla kayit yapmış oyunda kasma falan olmadan oluyor bu. Birkaç güzel videomun içine etti sağolsun.
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byJuck 1 ay
Streamlabs'a da bu özellik geldi mi acaba?
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ali.kose 2 ay
Bu sistemler ile 3d Render alan oldumu acaba?
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ali.kose 2 ay ali.kose
Özellik ile 3dsmax vray render motoru ile
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MC.CYBER_ 2 ay
Bana bu olay reklam gibi geldi. gtx1000 serisi yapmadığını gtx rtx yapması rtx sattırmak için yaptığı bir çaba gibi görünüyor. Quick Sync ile nvida yayın yaparken ben fark göremiyorum cpu çok fazla şecenek ve iyleştirme özeliği olduğu için en iyi görüntüyü cpu üzerinden verebiliyorum. Eminim ki amd eski kartlarına bile bu özeliği benim tüm ekran kartım yapıyor diye koyacaktır.
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nothingtodeclare 2 ay
100 download ve 3.89 uploadım var ,
Gerekli obs ayarları konusunda yardımcı olabilecek varmı bir kaç yayın denemesi yaptım ama csgoda falan lag yaptı ve 80-90 ping oldu , fps drop yaşamıyorum ama obs ile ilgili ayar sıkıntım var . Yada 3.89 uploadla yayın yapmaya çalışmak mı saçmalık bilemedim . 720p 60fps denemesi yaptım ama laglar mevcut .
Sistem
8700K 5.2Ghz
32gb 3200Mhz Ram
1080ti
970pro m2
Asus xi formula z390
Asus pg258q 1ms 240hz
Asus v248qe 1ms 144hz
Yardım ve ilginiz için şimdiden teşekkürler
İyi forumlar
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Mete Can Karahasan 2 ay nothingtodeclare
Yayında düşme yoksa bağlantın yeterlidir. 2 dakika geç yükleme yapılabilinir veyahut ikinci sistem kurulur.
Tek sistemli yayının gecikmesi video yayın sıkıştırması nedeniyle oluyor. Çaresi ya Ryzen+Vega kullanıcaksın ya da ikinci sisteme sevk edeceksin görüntü kayıt kartına.
90 ms ortalama bir değer. Nvidia kullanıcıları için çok değil.
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AREryilmaz 2 ay
vega64 kullanıyorum. Yayın yaparken oyun performansım hiç düşmüyor :D
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Chagotta 2 ay
Gtx 1080 ile bahsettikleri yeni encodingi denedim. Direk encoding overload
oluyor. Kesinlikle rtx satışlarına destek niteliğindedir. Kendi yayınımda
gördüğüm kadarı ile arada uçurum yok, kalite rtx kart aldıktan sonra gözle ne kadar fark edilir onu bilemiyorum. Bu kartlara sahip bir yayıncı arkadaşımız ekran alıntısı atarsa bizde üstüne yorum yapabiliriz.
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H34RTL3SS 2 ay
"Ekran kartı üzerinden yapılan yayınların yazılımsal kodlama kullanılan yayınlara göre yaşadığı kalite düşüşü ise bilinen bir gerçek."
tam tersi olması gerekmiyor mu
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Juan Cobra 2 ay H34RTL3SS
Ekran kartıyla(GPU) yapılan encode, işlemci(yazılım) tabanlı encode'dan bariz ölçüde kalitesiz olur.
Hatta gpu'lar arasında bile fark var.
Nvidia'nın encode kalitesi AMD'ye göre fark edilir derecede düşüktür.
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veleciraptor 2 ay en beğenilen
İstatistik yalan söylemenin en güzel yollarından biridir. Bu örnekteki gibi işlemci kullanımını iyileştirme ile % 2,3'ten %1,5'e düşürdük desen kimse takmaz ama % 66 performans artışı sağladık desen anında haber olur.
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