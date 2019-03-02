Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi

Profesyonel seviyedeki Twitch yayıncılarına baktığımızda çoğunun oyununu oynadığı güçlü sisteminin yanı sıra işlemci üzerinden encode işlemini yürüttüğü ekstra bir yayın sistemi de kullandığını görüyoruz.

Zira aynı bilgisayar üzerinden yayın yapmak performans kaybını da beraberinde getiriyor. Ekran kartı üzerinden yapılan yayınların yazılımsal kodlama kullanılan yayınlara göre yaşadığı kalite düşüşü ise bilinen bir gerçek.

Oyunlardaki performans kazanımı

Daha kaliteli yayın

Son olarak Turing GPU’larındaki NVENC birimindeki donanımsal geliştirmeler sayesinde RTX kart sahipleri yeni OBS sürümüyle birlikte bant genişliklerini daha verimli kullanacaklar.

x264 fast ön ayarında Medium seçeneğindeki görüntü kalitesi elde edilecek. Bu da daha keskin ve kaliteli bir yayın manasına geliyor. Yeni OBS versiyonuna Yani daha yüksek görüntü kalitesi artık mevcut bant genişliğinizde mümkün olacak. Örnek vermek gerekirseelde edilecek. Bu da daha keskin ve kaliteli bir yayın manasına geliyor. Yeni OBS versiyonuna buradan erişebilirsiniz.

https://www.techpowerup.com/253151/nvidia-partners-with-obs-for-geforce-optimization-and-rtx-encoder

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GPU devi Nvidia,geliştiren ekiple yaptığı işbirliği sonucunda tek sistemde dahi hem kaliteden hem de performanstan en az taviz vererek yayın yapılmasını sağlıyor.yaptığı duyurudasürümüyle birliktetüm kartları kullananların faydalanacağı geliştirmeye yer verdi.GTX 600 ve üstü kartlarda bulunanyongası üzerinden yapılan yazılımsal geliştirme sayesinde Fortnite, PUBG, Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout, ve Apex Legends’da X264 Fast ön ayarındasağlanırkenelde edilecek. Genel olarak baktığımızdabulacak.