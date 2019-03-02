Nvidia kartlara OBS’de %66’ya varan performans iyileştirmesi geldi

Profesyonel seviyedeki Twitch yayıncılarına baktığımızda çoğunun oyununu oynadığı güçlü sisteminin yanı sıra işlemci üzerinden encode işlemini yürüttüğü ekstra bir yayın sistemi de kullandığını görüyoruz.
Zira aynı bilgisayar üzerinden yayın yapmak performans kaybını da beraberinde getiriyor. Ekran kartı üzerinden yapılan yayınların yazılımsal kodlama kullanılan yayınlara göre yaşadığı kalite düşüşü ise bilinen bir gerçek.
GPU devi Nvidia, OBS’yi geliştiren ekiple yaptığı işbirliği sonucunda tek sistemde dahi hem kaliteden hem de performanstan en az taviz vererek yayın yapılmasını sağlıyor. Yeşil ekip yaptığı duyuruda OBS 23.0.1 sürümüyle birlikte GTX 600 ve üzeri tüm kartları kullananların faydalanacağı geliştirmeye yer verdi.
Oyunlardaki performans kazanımıGTX 600 ve üstü kartlarda bulunan NVENC yongası üzerinden yapılan yazılımsal geliştirme sayesinde Fortnite, PUBG, Call of Duty: Black Ops 4 - Blackout, ve Apex Legends’da X264 Fast ön ayarında %48 FPS artışı sağlanırken X264 Very Fast’de ise %27 artış elde edilecek. Genel olarak baktığımızda performans kazanımı %66’yı bulacak.
Daha kaliteli yayın
Son olarak Turing GPU’larındaki NVENC birimindeki donanımsal geliştirmeler sayesinde RTX kart sahipleri yeni OBS sürümüyle birlikte bant genişliklerini daha verimli kullanacaklar.
Yani daha yüksek görüntü kalitesi artık mevcut bant genişliğinizde mümkün olacak. Örnek vermek gerekirse x264 fast ön ayarında Medium seçeneğindeki görüntü kalitesi elde edilecek. Bu da daha keskin ve kaliteli bir yayın manasına geliyor. Yeni OBS versiyonuna buradan erişebilirsiniz.
https://www.techpowerup.com/253151/nvidia-partners-with-obs-for-geforce-optimization-and-rtx-encoder Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tekrar ediyorum;
Gerekli obs ayarları konusunda yardımcı olabilecek varmı bir kaç yayın denemesi yaptım ama csgoda falan lag yaptı ve 80-90 ping oldu , fps drop yaşamıyorum ama obs ile ilgili ayar sıkıntım var . Yada 3.89 uploadla yayın yapmaya çalışmak mı saçmalık bilemedim . 720p 60fps denemesi yaptım ama laglar mevcut .
Sistem
8700K 5.2Ghz
32gb 3200Mhz Ram
1080ti
970pro m2
Asus xi formula z390
Asus pg258q 1ms 240hz
Asus v248qe 1ms 144hz
Yardım ve ilginiz için şimdiden teşekkürler
İyi forumlar
Tek sistemli yayının gecikmesi video yayın sıkıştırması nedeniyle oluyor. Çaresi ya Ryzen+Vega kullanıcaksın ya da ikinci sisteme sevk edeceksin görüntü kayıt kartına.
90 ms ortalama bir değer. Nvidia kullanıcıları için çok değil.
oluyor. Kesinlikle rtx satışlarına destek niteliğindedir. Kendi yayınımda
gördüğüm kadarı ile arada uçurum yok, kalite rtx kart aldıktan sonra gözle ne kadar fark edilir onu bilemiyorum. Bu kartlara sahip bir yayıncı arkadaşımız ekran alıntısı atarsa bizde üstüne yorum yapabiliriz.
tam tersi olması gerekmiyor mu
Hatta gpu'lar arasında bile fark var.
Nvidia'nın encode kalitesi AMD'ye göre fark edilir derecede düşüktür.
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