AMD FreeSync 2 için hazırladığı demo’sunu duyurdu

Teknoloji devi AMD, uzun bir süredir pazarda kullanılmakta olan FreeSync teknolojisini ilk tanıttığında hatırladığınız üzere yeni gelişmenin ortaya koyduğu farkı göstermek için rüzgar tribünü örneğini canlandırmıştı.

Buna karşın rüzgar tribünü demosunun üzerinden yıllar geçti. Daha da önemlisi FreeSync de 2. versiyonuyla güncellendi ve bir çok yeniliği beraberinde getirdi. Duyurulan yeni demoyla firma yeni sürümün getirdiklerini daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

Daha fazla seçenek

FreeSync 2 odaklı geliştirilen demoda yeni teknolojinin satır başlarından HDR’ı test edebilmenizin yanı sıra senkronizasyon tekniğinin farklı kare hızlarındaki performansını da deneyimleyebiliyorsunuz. Ek olarak ilk yayınlanan örneğe kıyasla daha fazla kontrolün kullanıcılara açıldığı örnek üzerinde çeşitli grafik ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz.

Adaptive Sync teknolojisi oyun deneyiminizi bir hayli geliştiren bir yöntem. Pazardaki her iki oyuncu da bu teknik üzerinde ciddi çaba sarfediyor. Hatta 2020 yılı itibariyle yarışa dahil olacak Intel de çalışanların açıklamalarına göre bir eşitleme teknolojisi sunacak.

https://wccftech.com/amd-introduces-radeon-freesync-2-hdr-oasis-demo-an-upgrade-over-the-windmill-demo/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Burada Intelyaptığı ayrı bir donanım gereksinimiders almış olmalı ki AMD gibi hali hazırda kullanılan teknolojiler üzerinden ilerleyecek. Belli mi olur belki dede Nvidia gibidestek sunar. Sonucu zaman gösterecek, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.