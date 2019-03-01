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AMD FreeSync 2 için hazırladığı demo’sunu duyurdu

AMD’nin geliştirdiği FreeSync’in yeni versiyonunu test edebileceğiniz demo firma tarafından duyuruldu. Yeni demo İlk yayınlanan rüzgar tribünü örneğine kıyasla daha fazla seçenek sunuyor.
2 ay
6,3b
1
10
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Teknoloji devi AMD, uzun bir süredir pazarda kullanılmakta olan FreeSync teknolojisini ilk tanıttığında hatırladığınız üzere yeni gelişmenin ortaya koyduğu farkı göstermek için rüzgar tribünü örneğini canlandırmıştı.

Buna karşın rüzgar tribünü demosunun üzerinden yıllar geçti. Daha da önemlisi FreeSync de 2. versiyonuyla güncellendi ve bir çok yeniliği beraberinde getirdi. Duyurulan yeni demoyla firma yeni sürümün getirdiklerini daha anlaşılır hale getirmeyi amaçlıyor.

Daha fazla seçenek 

FreeSync 2 odaklı geliştirilen demoda yeni teknolojinin satır başlarından HDR’ı test edebilmenizin yanı sıra senkronizasyon tekniğinin farklı kare hızlarındaki performansını da deneyimleyebiliyorsunuz. Ek olarak ilk yayınlanan örneğe kıyasla daha fazla kontrolün kullanıcılara açıldığı örnek üzerinde çeşitli grafik ayarlarını da değiştirebiliyorsunuz.
Adaptive Sync teknolojisi oyun deneyiminizi bir hayli geliştiren bir yöntem. Pazardaki her iki oyuncu da bu teknik üzerinde ciddi çaba sarfediyor. Hatta 2020 yılı itibariyle yarışa dahil olacak Intel de çalışanların açıklamalarına göre bir eşitleme teknolojisi sunacak.
Burada Intel Nvidia’nın yaptığı ayrı bir donanım gereksinimi hatasından ders almış olmalı ki AMD gibi hali hazırda kullanılan teknolojiler üzerinden ilerleyecek. Belli mi olur belki de Intel de Nvidia gibi AMD’nin FreeSync’ine destek sunar. Sonucu zaman gösterecek, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
 

https://wccftech.com/amd-introduces-radeon-freesync-2-hdr-oasis-demo-an-upgrade-over-the-windmill-demo/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 2 ay en beğenilen
yorumları okuyunca anladım ki
way a. memleket mühendis kaynıyormuş ta
bizim haberimiz yokmuş :)
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Rogue Agent 2 ay
gsync geliyor aklıma güldükçe gülüyorum ne itelediler arkadaş o monitörleri millete
1 Yanıt Yanıtla +4
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Rogue Agent 2 ay
gsync geliyor aklıma güldükçe gülüyorum ne itelediler arkadaş o monitörleri millete
1 Yanıt Yanıtla +4
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b¤cek 2 ay Rogue Agent
Çok da gülünecek bir yanı yok. 2 senedir gtx 1080 ile g-syncli 1440p 144hz monitör kullanıyorum, memnunum. 2 sene boyunca alabileceğim en iyi oyun deneyimini sundular bana ve şans eseri ekonomik olarak bunu yapabileceğim bir döneme denk gelmişti.
Yeni çıkan freesyncli monitörler güzel ancak nvidia ekran kartları freesync monitörlere destek verene kadar benim için anlamsızdılar. Bunun sebebi de amd tarafının uzun zamandır üst segmenti mutlu edecek bir ekran kartını rakip olarak çıkaramamasıydı. gtx 1060+ gsyncli monitördense rx480+ freesyncli monitör elbette daha mantıklıydı ancak sisteminde 1080-1080ti olan birinin freesync monitör alması beklenemezdi.
kaldı ki hala amd kartların güç tüketimi rakibiyle kıyaslanınca normal denilemeyecek kadar yüksek. bu herkes için önemli olmayabilir ama benim önem verdiğim bir konu. umarım ekran kartımı bir sonraki yenileyişimde daha güzel bir rekabet ortamı bulabilirim.
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SEO-Uzmanı 2 ay en beğenilen
yorumları okuyunca anladım ki
way a. memleket mühendis kaynıyormuş ta
bizim haberimiz yokmuş :)
1 Yanıt Yanıtla +15
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scorpion20 2 ay SEO-Uzmanı
her konuda uzmanımız var nazar değmesin
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SEO-Uzmanı 2 ay
demoyu izlerken benim ekran çizik atar gibi yaptı ! :)
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Mete Can Karahasan 2 ay
FreeSync 2 değil, FreeSync 2 'HDR' zaten. HDR'den başka bir farkı yok. AMD de Dolby Vision 12-bit HDR değil, Vesa HDR10 mümessili. DisplayHDR 400, 600, 1000 diye ışıklandırma seviyeleri var. 700 de çıktı. HDR 12-bit olması demek 10000 olması demek. O şekilde açıklayabiliriz.
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b¤cek 2 ay Mete Can Karahasan
HDR400-600-1000 dediklerimiz nit değeri yani ekranın maksimum parlaklığı ile ilgili değerler. hdr10 ise her bir rengin minimum ve maksimum tonlarının arasındaki kırılım sayısı. hdr 12bit demek örneğin kırmızının 1024 yerine 4096tonu olacak demek. Güneş batışı fotoğrafına baktığında renk geçişlerinde basamak farkları hissedilmeyecek demek. ekran 10bin nit parlaklığa çıkacak demek değil.
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takami59 2 ay
mevcut FreeSync olan monitörlerde FreeSync 2 de kullanılabilir olacak mı acaba?
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raxetul 2 ay takami59
HDR desteği varmış 2'de. Mesele şu HDR olunca yollanan renk 8 bitlerden 10-14 lere çıkıyor, büyük ihtimal mevcut freesync 1 monitörler 2'yi desteklemez, 1-2 monitör alt yapısı ile zaten 2 desteğini sunuyorsa belki. Freesync yazılımsal tabanlı bir çözüm, firmware update ile teoride yapılabilir ancak işte gelen verinin boyutu artacağı için ekran içindeki işlemcinin hızı çoğu durumda yetmeyecektir.
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