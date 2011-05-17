Nvidia orta segmentte oyuncu sayısını arttırıyor; GeForce GTX 560 lanse edildi

Nvidia teknik özellikleri bir süre önce ortaya çıkan GeForce GTX 560 modelini bugün yaptığı resmi açıklamayla kullanıma sundu. Firmanın orta segment için hazırladığı GeForce GTX 560, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 1.9 milyar transistör içeren GF114 GPU'sundan güç alıyor ve GeForce GTX 460'ın yerine almak üzere sunuluyor.

Tasarım anlamında GeForce GTX 560 Ti ile benzerlikler taşıyan ekran kartı, teknik özellik anlamında ise önemli bir fark içeriyor. 384x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GTX 560 Ti'den farklı olarak 336x paralel işlem birimiyle gelen GeForce GTX 560'a 32x ROP birimi ve 56x doku ünitesi eşlik ediyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4008MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Çift slot tasarıma sahip olan ve çoklu ekran kartı kurulumları için SLI desteği sunan GTX 560, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerini de içeriyor.

Görüntü aktarımı için Nvidia tabanlı diğer pek çok ekran kartında olduğu gibi çift DVI ve mini HDMI konnektörleriyle gelen kart 199 dolar seviyesinden lanse ediliyor. Yurt dışında AMD'nin Radeon HD 6870 çözümünün 10-20 dolar üzerinde fiyatlandırma ile pazara sunulan GeForce GTX 560 için çok sayıda hız aşırtmalı model hazırlandığını da belirtelim.