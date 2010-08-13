Nvidia x86 emülasyonu üzerinde çalışıyor

Nvidia'nın x86 işlemci pazarına girip girmeyeceği yıllardır konuşulmakta. Firma her seferinde bu iddiaları yalanlasa da AMD'nin Fusion jenerasyonuyla değişmesi beklenen dengelerin Nvidia'yı yeni arayışlara iteceği düşünülüyor. Önümüzdeki yıllarda entegre grafik çözümlerinin daha fazla önem kazanması beklenirken, Nvidia'nın farklı alternatifleri değerlendireceği uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmekte.
İşlemci üreticisi VIA'yı, elinde bulundurduğu x86 lisansı için satın alacağı dedikodusu AMD'nin ATi'yi satın aldığı günden bu yana konuşulmakta olan Nvidia'nın aslında bambaşka bir teknoloji üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang her seferinde ARM mimarisine bağlı kalacaklarını ve işlemci arenasında Tegra platformuyla yola devam edeceklerini belirtirken, ekonomi yayıncılığında sektörün saygın isimlerinden birisi olan Bloomberg, Nvidia'nın x86 emülasyonu üzerinde çalıştığını iddia ediyor.
Bilindiği üzere Nvidia, Transmeta firması kapanmadan önce bazı mühendislerini kadrosuna katmış hatta firmanın bazı teknolojilerini lisanslamıştı. Aktif olduğu dönemlerde kadrosunda tuttuğu Linus Torvalds (Linux'un yaratıcısı) ile sık sık gündeme gelen Transmeta firması, kendi geliştirdiği emülasyon teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta bir dönem Sony'nin, Transmeta'yı satın alarak x86 emülasyon teknolojisini Cell işlemcilerine uyarlamak istediği öne sürülmüştü.
Transmeta'nın geliştirdiği teknoloji çalışmasına çalışıyordu ancak emülasyon için çok fazla kaynak gerektiğinden, elde edilen performans verileri Intel ve AMD'nin doğal x86 çözümlerine göre çok daha düşük kalıyordu. Nvidia'nın ise Transmeta'dan gelen "know-how / birikim" üzerine kendi x86 emülasyon teknolojisini geliştirdiği ve hedefin bu teknolojiyi tablet bilgisayarlara uyarlamak olduğu öne sürülüyor.
Tegra 3 platformu için tasarım çalışmalarını tamamladığı belirtilen Nvidia'nın, x86 emülasyonuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği henüz net olarak bilinmese de Nvidia ile birlikte Çin'de geliştirilen yeni nesil Godson işlemcilerinde de x86 emülasyonuna yönelik özel bazı komut setleri kullanıldığı biliniyor.
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* Elektro_gadget
Amd'nin x64 mimarisi intelin x86 mimarisinden bağımsız bir mimari değil. İçinde x86 mimarisi algoritmaları barındıran x64 mimarisi, daha doğrusu x86 nın x64 versiyonu. Amd'nin intelin x64 lisansını iptal etme gibi bir durumu olamaz. Demek istediğim intel amd'nin x86 lisansını iptal ederse amd x64 mimarisini kullanamaz.
Ayrıca x86-64 mimarisi ilk x64 işlemci çıkmadan öncede vardı. Father Torque nin dediği doğru. Amd kiralık lisanslarla intel benzeri işlemciler çıkarıyordu. Gerçek lisans x86'yı geliştirip x86-64 çıkardıktan sonra değiş tokuş hesabıyla geldi.
Sanki ufak bir dejavu yaşadım. Böyle bir haberi daha önceden de hatırlar gibiyim!
Düzeltme: Evet haklıymışım buna benzer bir haber daha önce de yayınlanmış.
İşte ilgili haberin başka bir yıldaki dedikodusu :)
forum.donanimhaber.com/...
Hocam oruç yan etki yaptı galiba.
Amd işlemci üretmeye athlon64 ilemi başladı? Ondan önceki 32 bitlikler başka bir mimarimiydi?
Intel hiçbir zaman amd ye muhtaç olmaz. Programların çoğu halen 32 bit. Amd nin x64 ü intele vermediğini farzetsek bile intel kendi x64 komut setini yapar, gene amd zararlı çıkardı.
buna harcayacagi emek ve kaynak gücü yerine satın alır madem bu kadar istiyor
zaten yapacagi emulasyonunda gerceginin yanına yaklaşması bile çok zor
:D
masaustu islemci, x86 lisansi filan heyecan yapmayin emulasyonla tablet pc'den bahsediyor hemen via satildi intel aldi vs
zaten öyle de oluyor: intel ve amd nin sırayla piyasaya işlemci sürmesinden başka birşey görmüyoruz
Emülatölerle olacak iş değil. Al via'yı ya da intel seni alsın kurtul.