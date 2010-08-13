Nvidia x86 emülasyonu üzerinde çalışıyor

Nvidia'nın x86 işlemci pazarına girip girmeyeceği yıllardır konuşulmakta. Firma her seferinde bu iddiaları yalanlasa da AMD'nin Fusion jenerasyonuyla değişmesi beklenen dengelerin Nvidia'yı yeni arayışlara iteceği düşünülüyor. Önümüzdeki yıllarda entegre grafik çözümlerinin daha fazla önem kazanması beklenirken, Nvidia'nın farklı alternatifleri değerlendireceği uzmanlar tarafından sık sık dile getirilmekte.

İşlemci üreticisi VIA'yı, elinde bulundurduğu x86 lisansı için satın alacağı dedikodusu AMD'nin ATi'yi satın aldığı günden bu yana konuşulmakta olan Nvidia'nın aslında bambaşka bir teknoloji üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang her seferinde ARM mimarisine bağlı kalacaklarını ve işlemci arenasında Tegra platformuyla yola devam edeceklerini belirtirken, ekonomi yayıncılığında sektörün saygın isimlerinden birisi olan Bloomberg, Nvidia'nın x86 emülasyonu üzerinde çalıştığını iddia ediyor.

Bilindiği üzere Nvidia, Transmeta firması kapanmadan önce bazı mühendislerini kadrosuna katmış hatta firmanın bazı teknolojilerini lisanslamıştı. Aktif olduğu dönemlerde kadrosunda tuttuğu Linus Torvalds (Linux'un yaratıcısı) ile sık sık gündeme gelen Transmeta firması, kendi geliştirdiği emülasyon teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta bir dönem Sony'nin, Transmeta'yı satın alarak x86 emülasyon teknolojisini Cell işlemcilerine uyarlamak istediği öne sürülmüştü.

Transmeta'nın geliştirdiği teknoloji çalışmasına çalışıyordu ancak emülasyon için çok fazla kaynak gerektiğinden, elde edilen performans verileri Intel ve AMD'nin doğal x86 çözümlerine göre çok daha düşük kalıyordu. Nvidia'nın ise Transmeta'dan gelen "know-how / birikim" üzerine kendi x86 emülasyon teknolojisini geliştirdiği ve hedefin bu teknolojiyi tablet bilgisayarlara uyarlamak olduğu öne sürülüyor.

Tegra 3 platformu için tasarım çalışmalarını tamamladığı belirtilen Nvidia'nın, x86 emülasyonuyla ilgili nasıl bir strateji izleyeceği henüz net olarak bilinmese de Nvidia ile birlikte Çin'de geliştirilen yeni nesil Godson işlemcilerinde de x86 emülasyonuna yönelik özel bazı komut setleri kullanıldığı biliniyor.