Nvidia, 3DVision Surround sürücüsünü erteliyor

ATi Radeon HD 5000 serisiyle birlikte lanse edilen çoklu monitör teknolojisi Eyefinity'e karşı, GeForce GTX 400 ailesiyle 3DVision Surround teknolojisini duyuran Nvidia, bu teknoloji için hazırlamakta olduğu sürücüsünde ertelemeye gidiyor. 3D destekli üç monitörle gelişmiş görsel deneyim yaşatmayı hedefleyen Nvidia, son iyileştirmeleri yapmak adına 3DVision Surround desteği içeren sürücüsünü Haziran ayına erteliyor.

3DVision Surround öncesi Nvidia'nın, GeForce 256 serisi yeni sürücü ailesini 24 Mayıs'ta yani önümüzdeki Pazartesi günü kullanıma sunması bekleniyor. Yeni bir SLI kurulum kontrolüne ve GeForce GTX 400 serisi için performans güncellemelerine sahip olacak 256 serisi yeni sürücülerin detayları hakkındaysa henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.