Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, 3DVision Surround sürücüsünü erteliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,4b
1
18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ATi Radeon HD 5000 serisiyle birlikte lanse edilen çoklu monitör teknolojisi Eyefinity'e karşı, GeForce GTX 400 ailesiyle 3DVision Surround teknolojisini duyuran Nvidia, bu teknoloji için hazırlamakta olduğu sürücüsünde ertelemeye gidiyor. 3D destekli üç monitörle gelişmiş görsel deneyim yaşatmayı hedefleyen Nvidia, son iyileştirmeleri yapmak adına 3DVision Surround desteği içeren sürücüsünü Haziran ayına erteliyor.

3DVision Surround öncesi Nvidia'nın, GeForce 256 serisi yeni sürücü ailesini 24 Mayıs'ta yani önümüzdeki Pazartesi günü kullanıma sunması bekleniyor. Yeni bir SLI kurulum kontrolüne ve GeForce GTX 400 serisi için performans güncellemelerine sahip olacak 256 serisi yeni sürücülerin detayları hakkındaysa henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 9 yıl
256 sürücülerini bekliyorum..en azından 191.07 olması dileğiyle..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captanico 9 yıl
120 hz monitoru aldık 3d deneyimi yasıyoruz tamamda kac kisi 3 tane 120 hz monitor alıp kullanacak ve bu deneyimi yasayabilecek cok merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
çok geniş bir kitleyi ilgilendiren bir durum değil açıkcası.. kaç tane gtx 480 yada 470 sahibi olupta 3 monitörüyle bu sürücüyü bekleyen bir kesim olabilir ki??? o yüzden ertelemesinin çok büyük bir kayıp oduğunu düşünmüyorum, bir kaç istisna dışında..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 9 yıl
Geçmiş olsun bir erteleme daha xD Nese
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metallurgy 9 yıl
altı üstü sürücü ertelemesi olmuş. geçmiş olsun diyecek ne var ortada :) ha 1 hafta erken ha 1 hafta geç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10357 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, 3d ve
2 etiket daha erteleme sürücü
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Monster Dizüstüler Hakkında Her Şey! 9 yıl Alarko yoğuşmalı Kombi teknolojisini anlatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim