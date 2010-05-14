Nvidia satışlarını %51 arttırdı, 1 milyar dolar gelir açıkladı

Ve Nvidia, merakla beklenen ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını geçtiğimiz ay sunmaya başlayan ve GeForce GTX 465 modelini Computex 2010 fuarında lanse etmeyi planlayan firma, ilk çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti.

Açıklanan rakamlara göre, 1 milyar dolar gelir yazan Nvidia, 137.6 milyon dolarlık net kâr elde etti ve hisse başına 23 cent kazanç sağladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 664.2 milyon dolar gelir açıklayan ve 201. 3 milyon dolar kayıp yaşayan Nvidia, ilk çeyrekte satışlarını %51 arttırmayı başardı.

İlk çeyrek sonuçlarıyla analistlerin tahminlerinden daha iyi bir tablo çizen Nvidia, tüm bu gelişmelere rağmen borsada kaybetti ve hisseleri bir miktar düşüş yaşadı. Satışlardaki %51'lik artışa rağmen Nvidia hisselerindeki düşüşün nedeni olaraksa içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek için Nvidia'nın beklenenden daha düşük bir gelir (950/970 milyon dolar) tahmininde bulunması gösterildi.