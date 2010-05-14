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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia satışlarını %51 arttırdı, 1 milyar dolar gelir açıkladı

9 yıl
12,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ve Nvidia, merakla beklenen ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Fermi tabanlı yeni nesil ekran kartlarını geçtiğimiz ay sunmaya başlayan ve GeForce GTX 465 modelini Computex 2010 fuarında lanse etmeyi planlayan firma, ilk çeyrekte 1 milyar dolar gelir elde etti.

Açıklanan rakamlara göre, 1 milyar dolar gelir yazan Nvidia, 137.6 milyon dolarlık net kâr elde etti ve hisse başına 23 cent kazanç sağladı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 664.2 milyon dolar gelir açıklayan ve 201. 3 milyon dolar kayıp yaşayan Nvidia, ilk çeyrekte satışlarını %51 arttırmayı başardı.

İlk çeyrek sonuçlarıyla analistlerin tahminlerinden daha iyi bir tablo çizen Nvidia, tüm bu gelişmelere rağmen borsada kaybetti ve hisseleri bir miktar düşüş yaşadı. Satışlardaki %51'lik artışa rağmen Nvidia hisselerindeki düşüşün nedeni olaraksa içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek için Nvidia'nın beklenenden daha düşük bir gelir (950/970 milyon dolar) tahmininde bulunması gösterildi.


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DH Misafiri 9 yıl
Ne kartı yahu ekran alamıyor
millet.Tanığım on kişiden birinde
1920x1080 benek ekran var yani
yeni ekran almış.1280x1024 benek
ekran var dokuzunda.Piyasadaki ekran kartları çok güçlü ve pahalı.Şu an
için en uygun kartlar 4890 ve gtx260
serisi bence.Dx 11 oyunlar için
ekran kartları çok pahalı.
Yeni çıkan 5xxx ve gtx4xx serileri ise
Türkiye için çok pahalı.
Sıradan kullanıcı olup 500 tl ve üstü
nasıl ekran kartına verebiliyor insanlar hayret yahu.
Birde 3dfx gibi üçüncü dördüncü
beşinci firmalar çıksa yine son kullanıcı kazanır.Süper olurdu ama şu an güzel bir hayal sanırım.
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Elmeti 9 yıl
Nvidia'yı başarısından dolayı kutlarım.
Fakat şöyle bir nokta var ki Nvidia sadece PCler için VGA üretmiyor.Artık birçok kolda ürünler ortaya koyuyor.
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engintezel 9 yıl

quote:
Orijinalden alıntı: ssenginss
Nvidia satışları arttırınca 5870-50 ... lerin düşmesi lazım rakipsiz kalınca $100-150 zam yapmıştı kullanıcı dostu ati
Hangi karta 150$ zam yapmış ati? Söylesende öğrensek.

Hocam örneğin 4850nin ilk çıktığı andaki fiyatı ile 5850nin fiyatı arasında yaklaşık $100 fark var
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sadtneverdie 9 yıl

ssenginss



quote:



Orijinalden alıntı: ssenginss



Nvidia satışları arttırınca 5870-50 ... lerin düşmesi lazım rakipsiz kalınca $100-150 zam yapmıştı kullanıcı dostu ati



Hangi karta 150$ zam yapmış ati? Söylesende öğrensek.



Hocam örneğin 4850nin ilk çıktığı andaki fiyatı ile 5850nin fiyatı arasında yaklaşık $100 fark var


4850 nin rakibi vardı adamlar keriz mi? rakipsiz kartı o fiyata satsın gerçekçi olmak lazım. kim bu fırsatı bulsa aynısını yapar hatta S3 bile yapar
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AndryTR 9 yıl
ssenginss

Nvidia satışları arttırınca 5870-50 ... lerin düşmesi lazım rakipsiz kalınca $100-150 zam yapmıştı kullanıcı dostu ati

ssenginss

Hocam örneğin 4850nin ilk çıktığı andaki fiyatı ile 5850nin fiyatı arasında yaklaşık $100 fark var

Bu mantık kesin olarak yanlıştır. Yani önceki seri kart şu kadara satılıyordu, yenisinin fiyatı fazla; demek ki aradaki fark kadar zam yaptı. Yok öyle bir şey. Yeni bir ekran kartı çıkartıyorsunuz, istediğiniz fiyattan satarsınız. Kaldı ki nVidia alternatif ürünlerini 6 ay gecikmeli çıkardı. 200$ da fark olabilirdi.

Sizin hesabınıza göre, ATi HD 3850'yi 250$ dolaylarından satışa çıkardı ama piyasadan çıkarken 80$ gibi bir satış fiyatı vardı. ATi bize 170$ indirim yaptı; "Kullanıcı dostu ATi". Aynı mantık...

Bu olay zam yapmak değil. Derseniz ki "ATi HD 5850'yi 300$'dan piyasaya sürdü, ama sonra fiyatını 450$ yaptı" amenna. Zamdır. Fakat eski kartın çıkış fiyatına bakıp da yenisine zam yaptı demek abes kaçar. Arada bir sürü parametre var. Doğru bir yaklaşım olmaz. Bu olay, piyasayı yükseltmektir. Önceden daha düşük fiyatlardan temin ettiğimiz orta/üst sınıf kartları, artık daha yüksek fiyatlardan temin ediyoruz. Her iki firma da yapar bunu. Kâr etmeleri gerek sonuçta, ne kadar edebilirlerse edecekler...
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VIDOCQ 9 yıl
FERMI'lerin ısınma sorunu diye bir sorunu yok.. Eskidem AMD işlemciler çok ısınır, yanar diye hurafelere çok gülerdim, şimdide buna gülüyorum... Isınırsa soğur bir yandan da.. Ben GTX480 kullanıyorum 90-95c üzerine çıkaramadım henüz...
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VIDOCQ 9 yıl
Intel AMD'nin batmasını tabiki istemez... batarsa tekel yasası nedeni ile başı belaya girecektir, o nedenle AMD'yi %15 pazar payı seviyelerinde tutarak istediği gibi oynatıyor atını...
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Guest-BF8E9B238 9 yıl

VIDOCQ

Intel AMD'nin batmasını tabiki istemez... batarsa tekel yasası nedeni ile başı belaya girecektir, o nedenle AMD'yi %15 pazar payı seviyelerinde tutarak istediği gibi oynatıyor atını...

En kıyak yorum bu olmuş. İntel e bir rakip lazımdı ama üfledinmi yıkılacak cinsinden. İntelin şu anki politikalarına bakarak, amd yi kafasının etrafında uçan küçük bir sinek gibi gördüğü bariz şekilde anlaşılıyor (1000 dolarlık işlemci, 1 pin ile keyfi soket değişimi, pahalı anakartlar vb...).
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VIDOCQ 9 yıl
En iyi yorum DH Misafir'den gelmiş :)

Sallama yapıyorlarmış bu haberleri :)))

Tabi New York Borsası da aslında Ali Baba'nın çiftliği, kim ne dese öyle yazıyorlar borsada, inceleme falan yapılmıyor, bütün gün şarkılar söyleniyor, kementlerle boğa yakalanıyor ve T-Bone steak yapılıyor barbekü üzerinde... Bu çeyrekte hisse sahiplerine 23cent verelim kalanıylada Las Vegas'ta striptiz izlemeye gideriz diye de yönetim kurulu kararı alıp onaylıyorlar...

Yorum yapacağım diye yorym yapmayın, buradan komik duruyorsunuz...

Edit: Yazım hataları...
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Ozn.Onl 9 yıl
nvidianın elinde sadece gpumu var sanıyorsunuz yahu :D
ion ve tegra platformu nooldu onları hiç düşünmüyorsunuz vallahi :D
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Tolgá 9 yıl
şu ısı sorunu olmasa fermiler albenilli kartlar ki herkes için ısı önemli değil mesela ben dayarım fanı %90 a oc da yapmam yeter bana tabi alırsam
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arseniCem 9 yıl

DEATH71

şu ısı sorunu olmasa fermiler albenilli kartlar ki herkes için ısı önemli değil mesela ben dayarım fanı %90 a oc da yapmam yeter bana tabi alırsam



yanına bi termik santal kurdummu ne gider o kart di mi


şaka maka tdp değeride o kadar yüksek olmasaydı keşke. hadi gtx465 haberleri var bari onun tdp si makul düzeyde olsa
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ibonline 9 yıl
şuanda hiç bir albenisi yok fermilerin zira atiler f/p de cok daha avantajlı
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6.cadde 9 yıl
kendisine fahiş fiyattan ürün kakılan ve buna sevinen bir milleti ilk defa görüyorum ( ati veya nvidia farketmez)
biri nvidianın kar marjına sevinir, bir diğeri de gerçek değeri 200-250 arasında olan ürünü 300TLye alıp herkese o ürünü önerir. ne insanlar var yahu...
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DH Misafiri 9 yıl
bence bunlar uydurma gibi piyasada doru düzügn oyun yok bu ekran kartlarını zorluycak bunlar tamamen piyasaya etki yapılmasını salamak için böyle haberler yapıyorlar.
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