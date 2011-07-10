Nvidia'da çalışan Türk mühendisler, üniversite öğrencileriyle buluştu

Profesyonel grafik çözümlerinde pazar lideri olan Nvidia, Türkiye'de üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde CUDA Eğitim Merkezi açılmasına katkı sağlayan Nvidia, sene başında Ankara'da TR-GRID'i bünyesinde barındıran TUBITAK ULAKBİM ve Ortadoğu teknik Üniversitesi ile birlikte grafik işlem birimlerinin genel amaçlı kullanımına yönelik GPGPU semineri düzenlemiş hemen ardından da Mart ayında Quadro teknolojileri için bir başka seminere imza atmıştı.

Nvidia'dan önemli isimlerin katıldığı bu seminerlerin Ankara'dan sonraki durağı İstanbul oldu ve hem Boğaziçi Üniversitesi hem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde önemli etkinlikler yapıldı. Her iki etkinliğin ortak noktası ise Nvidia'nın Amerika'daki merkez ofisinde görev yapan Türkler tarafından gerçekleştirilmiş olmaları. Nvidia'da CUDA FFT Kütüphaneleri'nden sorumlu baş mühendis olarak görev yapan Elif Albuz, CUDA programlamasına giriş, CUDA araçları ve kitaplıkları ile CUDA kod optimizasyonu gibi konularda akademik hayatın içerisindeki 60'dan fazla katılımcıya sunum yaparak CUDA hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Elif Albuz

Yine Nvidia'nın Amerika'daki merkez ofisinde Quadro Profesyonel Çözümleri Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Oğuz ise profesyonel alandaki en son grafik teknolojilerini anlattı. Görsel hesaplama alanında Fermi mimarisinin sağladıklarından bahseden Oğuz, grafik ve yazılım geliştirme araçları, karmaşık görselleştirme sistemleri, 3D işlemlerin bulut sistemlere aktarılması ve cihazdan bağımsız olarak her yerden erişilebilen profesyonel grafik konularında öğrenci ve akademisyenlere yönelik sunum gerçekleştirdi. Otomotiv ve havacılık endüstrilerinde kullanılan Cave sistemlerin detayların ise bu konunun Nvidia'daki uzman isimlerinden biri olan Jörg Krall detaylandırdı.

Son yapılan seminerlerle ilgili olarak NVIDIA Ürün tanıtım va halkla ilişkiler Türkiye müdürü Nusret Erturan, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve zamanla yeni etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.