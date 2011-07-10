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Nvidia'da çalışan Türk mühendisler, üniversite öğrencileriyle buluştu

7 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'da çalışan Türk mühendisler, üniversite öğrencileriyle buluştu
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Profesyonel grafik çözümlerinde pazar lideri olan Nvidia, Türkiye'de üniversite öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde CUDA Eğitim Merkezi açılmasına katkı sağlayan Nvidia, sene başında Ankara'da  TR-GRID'i bünyesinde barındıran TUBITAK ULAKBİM ve Ortadoğu teknik Üniversitesi ile birlikte grafik işlem birimlerinin genel amaçlı kullanımına yönelik GPGPU semineri düzenlemiş hemen ardından da Mart ayında Quadro teknolojileri için bir başka seminere imza atmıştı.
Nvidia'dan önemli isimlerin katıldığı bu seminerlerin Ankara'dan sonraki durağı İstanbul oldu ve hem Boğaziçi Üniversitesi hem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde önemli etkinlikler yapıldı. Her iki etkinliğin ortak noktası ise Nvidia'nın Amerika'daki merkez ofisinde görev yapan Türkler tarafından gerçekleştirilmiş olmaları. Nvidia'da CUDA FFT Kütüphaneleri'nden sorumlu baş mühendis olarak görev yapan Elif Albuz, CUDA programlamasına giriş, CUDA araçları ve kitaplıkları ile CUDA kod optimizasyonu gibi konularda akademik hayatın içerisindeki 60'dan fazla katılımcıya sunum yaparak CUDA hakkında önemli bilgiler paylaştı.
Nvidia'da çalışan Türk mühendisler, üniversite öğrencileriyle buluştu
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Elif Albuz
Yine Nvidia'nın Amerika'daki merkez ofisinde Quadro Profesyonel  Çözümleri Kıdemli Ürün Müdürü olarak görev yapan Oğuzhan Oğuz ise profesyonel alandaki en son grafik teknolojilerini anlattı. Görsel hesaplama alanında Fermi mimarisinin sağladıklarından bahseden Oğuz, grafik ve yazılım geliştirme araçları, karmaşık görselleştirme sistemleri, 3D işlemlerin bulut sistemlere aktarılması ve cihazdan bağımsız olarak her yerden erişilebilen profesyonel grafik konularında öğrenci ve akademisyenlere yönelik sunum gerçekleştirdi. Otomotiv ve havacılık endüstrilerinde kullanılan Cave sistemlerin detayların ise bu konunun Nvidia'daki uzman isimlerinden biri olan Jörg Krall detaylandırdı.
Son yapılan seminerlerle ilgili olarak NVIDIA Ürün tanıtım va halkla ilişkiler Türkiye müdürü Nusret Erturan, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını ve zamanla yeni etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini söyledi. 
Nvidia'da çalışan Türk mühendisler, üniversite öğrencileriyle buluştu
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yesil1026 7 yıl
GPGPU olayında neler programlandığını bilmeyenler gelmiş burada sin, cos ne işe yarayacak diye konuşuyorlar. o render olaylarının arkasında saniyede kaç milyon vektör işlemi oluyor bilmiyorlar. siz oynarken farkında değilsiniz belki ama kim bilir arkada kaç sin-cos fonksiyonu çalışıyor. GPGPu da şimdilik hala en çok yine render olaylarında ya da video işlemede kullanılıyor. bir de bilimsel hesaplamalar. mesela atomik simulasyonlar. bunlar double precision gerektiren ve arkasında bu matematik fonksiyonlarının çalıştığı uygulamalar. bilimsel veya grafik alanının programlaması tamamen matematiğe dayalıdır.
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Batuist 7 yıl
Nusret Erturan pcnet dergisinde editör değilmiydi ya alala

sen ona editör mü diyorsun?? kopyala-yapıştır uzmanıydı kendisi. nvidia nasıl onu işe aldı anlamıyorum.
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Abazzers 7 yıl
bu da bir gelişmedir.şu anda tek isteğim bu yazılımların daha yaygın kullanılabilir olması
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X-FI 7 yıl
ODTÜ yle alakalı olduğunu anlamıştım valla. bende şu ODTÜ CNG departmanını bitirebilirsem böyle yerlerde (nvidia,intel) çalışmayı çok isterim, Türk çalışanlarda var işte gördüğünüz gibi, intel de çalışan tanıdığım bile var benim.
@peters: aynen öyle mesela math.h biz cng140 ta kullanmıştık birde diyordum nerde işimize yarayacak diye adamlar mat1** lardaki sin cos kullanıyorlar :)
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DH Misafiri 7 yıl
Desenize herkes türkleri çarlıştırıyor kendimiz bir şey üretemeyiz saten üretenlerin elinin altında çalışırız sonrada onunda övünürüz hadi toplayın onları ordanda bitanede biz üretelim ismide %100 türk olsun Güldürüyorsunuz beniii
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elfmrt 7 yıl
Murat Günak - Volkswagen ;)
Cevat Yerli - Crytek ...
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peters 7 yıl
Matematik dersi veriyor sanki tahtada sinüsler cosinüsler var:))
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met@lrock 7 yıl
Bu tip vatandaşlarımız bu tip firimalarda (intel,amd,nvdia,gigabyte,asus,foxcon,apple,vb...) çalışacaklarına gelsinler ülkemizde kendi gpu muzu cpu muzu anakartımızı üretsek ne kkadar güzel olur değilmi :)
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Castiel 7 yıl
coca cola nın ceo su da türktü
veyahut microsftda calısan bırsuru türk var
ea games de calısan Turk yıne vardı
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demircibu 7 yıl
Nusret Erturan pcnet dergisinde editör değilmiydi ya alala
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sadtneverdie 7 yıl
kerlon08
Buna benzer bir sürü önemli alanda ve görevde tanınmamış bir sürü Türk kardeşimiz görev alıyor

mesela?
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kerlon08 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie
kerlon08
Buna benzer bir sürü önemli alanda ve görevde tanınmamış bir sürü Türk kardeşimiz görev alıyor

mesela?

sadece bilgisayar olarak da düşünmeye gerek yok örneğin: Nasadaki Türkler
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StreamRolleR 7 yıl
100 Amerika içinde Elif Albuz ben Türküm diye bağırır resmen :)
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DigitalWorld 7 yıl
Olacak o kadar ın geçen günki skeci aklıma geldi.

Türk üz biz türk yeter artık. İsviçreli değiliz Türk üz.

Komik bir o kadar da can yakan bir skeçti.
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