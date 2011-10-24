Nvidia'dan Battlefield 3 odaklı yeni sürücü güncellemeleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia bugün yaptığı açıklamayla WHQL sertifikalı yeni ekran kartı sürücüleri GeForce 285.58 (for Windows XP) ve 285.62 (Windows 7/Vista)'i yayınladığını duyurdu.
GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400 ve 500 serisi ekran kartlarına ve ION serisi çipsete entegre grafik çözümlerine destek sunan yeni sürücüler aynı zamanda v9.11.06.21 sürüm numaralı PhysX yazılımını da içeriyorlar. Yeni sürücülerin detayları şu şekilde;
- Battlefield 3, RAGE ve Batman: Arkham City oyunları için arttırılmış uyumluluk ve performans.
- İnternet tarayıcısının kullanımı esnasında ara sıra ortaya çıkan sürücü zaman aşımı sorunun giderilmesi.
Nvidia tarafından Battlefield 3 için tavsiye edilen yeni sürücü güncellemeleri için adres; http://www.geforce.com/Drivers
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mavi ekran hatası alıyorum 32 it windows 7 ve 4gb ram
ekran kartı sürücüsüde 285.62 bide.
şimdi nasıl olacak bu iş :)))
aynı şekil ya bu son 285.62 de bi sorun var bende sildim bilgisayarı aldığım dvdde gelen 266.xx i yükledim performans arttı ne saçma şey ya bi önceki sürümü nası indirecez bulamadım bu 266 da baya eski galiba bu arada benim kart gt 540m
hani ati'nin driverları kötüydü nvidia gözlerinizi boyamış sizin...
arkadaşlar bu yorumu yapan benim.sistem özelliklerimde şöyle ;
Core 2 Quad Q8300 işlemci 2.50 ghz 4 çekirdek 4 mb önbellek
4gb DDR3 ram 1333 mhz
Gts 250 ekran kartı 1gb Gddr3 256 bit
win7 64 bit
benzer sorunu yaşayanlar varsa yazsınlar.bu sorunu bikaç yerde daha okudum ama bi çözüm bulamadım.ancak ayarları low'a düşürüp çözünürlüğüde 1024x768 yapınca oynanabilecek kıvama geliyo :)
Bu durumu bır arastırmak lazım