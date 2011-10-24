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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'dan Battlefield 3 odaklı yeni sürücü güncellemeleri

7 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün yaptığı açıklamayla WHQL sertifikalı yeni ekran kartı sürücüleri GeForce 285.58 (for Windows XP) ve  285.62 (Windows 7/Vista)'i yayınladığını duyurdu. 
GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400 ve 500 serisi ekran kartlarına ve ION serisi çipsete entegre grafik çözümlerine destek sunan yeni sürücüler aynı zamanda v9.11.06.21 sürüm numaralı PhysX yazılımını da içeriyorlar. Yeni sürücülerin detayları şu şekilde; 

- Battlefield 3, RAGE ve Batman: Arkham City oyunları için arttırılmış uyumluluk ve performans.
- İnternet tarayıcısının kullanımı esnasında ara sıra ortaya çıkan sürücü zaman aşımı sorunun giderilmesi.
Nvidia tarafından Battlefield 3 için tavsiye edilen yeni sürücü güncellemeleri için adres; http://www.geforce.com/Drivers

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Miralay25 7 yıl
gtx 460 amp core 2duo e4400 bir baktım ultra high da 50 fps Allah yaşadım yeni anakart ve işlemci almıyacam diye şimdide oyun açılır açılmaz ilk bölümde oyundan atıyor
mavi ekran hatası alıyorum 32 it windows 7 ve 4gb ram
ekran kartı sürücüsüde 285.62 bide.
şimdi nasıl olacak bu iş :)))
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cobi 7 yıl
bugün itibarıyla kullandığım sürücü 285.62 nerede kaldı nvidia desteği konu açılalı neredeyse 4.5 ay geçmiş hala aynı sürücü
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DH Misafiri 7 yıl
asus eah4650 1 gb lik ekran kartım var donma yapıyor arkadaşlar hangi güncellemeyi yapmalıyım anlamadım yardımcı olabilirmisiniz
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unknown.boss 7 yıl
zotac 9600gt ekran kartım var ancak 266,58 den sonraki tüm sürümlerde yükledikten sonra yeninden başlattığımda mavi ekrana düşüyorum neden olabilir acaba?
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Ceberusx 7 yıl
ben güncelleyemedim Yükleme başarızsız gibi bir hata verdi.
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DH Misafiri 7 yıl
abi bende geforce 330m 275,33 sürümüyle gayet iyi kalitede oynuyordum bende güncelleme yaptm ve oyun felaket kasmaya başladı eski sürümünü indiriyorum şimdi acaba deneyenler varmı??
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umittsahin 7 yıl

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Oguzßey 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

abi bende geforce 330m 275,33 sürümüyle gayet iyi kalitede oynuyordum bende güncelleme yaptm ve oyun felaket kasmaya başladı eski sürümünü indiriyorum şimdi acaba deneyenler varmı??


aynı şekil ya bu son 285.62 de bi sorun var bende sildim bilgisayarı aldığım dvdde gelen 266.xx i yükledim performans arttı ne saçma şey ya bi önceki sürümü nası indirecez bulamadım bu 266 da baya eski galiba bu arada benim kart gt 540m
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Aktif Çamur 7 yıl
Battlefield 3 ü gtx295 ile deneyen var mı bu sürücü için?
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mikailc78 7 yıl
nvidia nin sitesinde 285.62 var. Güncelledik ve temiz kurulum yapmama rağmen battlefield de sesler yankılaniyor anlamsız kasılmalar da cabasi.. Rage de kaplama sorunu oyunla alakalı, ekran kartlarında bir sıkıntı yok.. Update 2 yi beklemek zorundasiniz arkadaşlar..
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cobi 7 yıl
ee bende ati hd 5850 var saydığınız sorunlu dediğiniz oyunları çatır çatır da oynatıyor
hani ati'nin driverları kötüydü
nvidia gözlerinizi boyamış sizin...
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ayyan 7 yıl
DH Misafiri
gts 250yle 280.26 sürümünde 1280x1024 çözünürlükte high ayarlarda oyunu gayet güzel oynuyordum.285.62 sürümünü kurdum aynı ayarlarda çok fazla kasıyo.285.62 sürümde bi sorun var

arkadaşlar bu yorumu yapan benim.sistem özelliklerimde şöyle ;
Core 2 Quad Q8300 işlemci 2.50 ghz 4 çekirdek 4 mb önbellek
4gb DDR3 ram 1333 mhz
Gts 250 ekran kartı 1gb Gddr3 256 bit
win7 64 bit
benzer sorunu yaşayanlar varsa yazsınlar.bu sorunu bikaç yerde daha okudum ama bi çözüm bulamadım.ancak ayarları low'a düşürüp çözünürlüğüde 1024x768 yapınca oynanabilecek kıvama geliyo :)
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DH Misafiri 7 yıl
gts 250'yle 280.26 sürümünde 1280x1024 çözünürlükte high ayarlarda oyunu gayet güzel oynuyordum.285.62 sürümünü kurdum aynı ayarlarda çok fazla kasıyo.285.62 sürümde bi sorun var
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aterikasedi 7 yıl
DH Misafiri

gts 250'yle 280.26 sürümünde 1280x1024 çözünürlükte high ayarlarda oyunu gayet güzel oynuyordum.285.62 sürümünü kurdum aynı ayarlarda çok fazla kasıyo.285.62 sürümde bi sorun var

Bu durumu bır arastırmak lazım
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar eğer 9600 gt kullanıyorsanız ve battlefield 3 oynamak istiyorsanız 285.62'yi sakın kurmayın 280.26 ile oynayın.Bugün battlefield 3 ü yükledim oyunu açtığımda 285.62 sürümü gereklidir diye bir uyarı aldım ancak aldırış etmeden oyunu oynamaya devam ettim.Oyun mükemmel hiç takılma yok ancak kendi kendime bide şu yeni driverla deniyeyim belki tam performans alırım dedim.Ancak yüklemez olaydım oyunda adamlar tekleye tekleye gidiyor :D Frame sorunu var sanırım bu driverda tabi hemen silip 280.26 yı yeniden kurdum şimdi sorunsuz bir şekilde oynuyorum.
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