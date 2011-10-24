Nvidia'dan Battlefield 3 odaklı yeni sürücü güncellemeleri

Nvidia bugün yaptığı açıklamayla WHQL sertifikalı yeni ekran kartı sürücüleri GeForce 285.58 (for Windows XP) ve 285.62 (Windows 7/Vista)'i yayınladığını duyurdu.

GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200, 300, 400 ve 500 serisi ekran kartlarına ve ION serisi çipsete entegre grafik çözümlerine destek sunan yeni sürücüler aynı zamanda v9.11.06.21 sürüm numaralı PhysX yazılımını da içeriyorlar. Yeni sürücülerin detayları şu şekilde;





- Battlefield 3, RAGE ve Batman: Arkham City oyunları için arttırılmış uyumluluk ve performans.

- İnternet tarayıcısının kullanımı esnasında ara sıra ortaya çıkan sürücü zaman aşımı sorunun giderilmesi.

Nvidia tarafından Battlefield 3 için tavsiye edilen yeni sürücü güncellemeleri için adres; http://www.geforce.com/Drivers