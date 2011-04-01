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Nvidia'nın 1 Nisan şakası 3DFX'e dönmek oldu

8 yıl
58,6b
1
60
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji firmalarının bazıları bugünü atlamadı ve takipçilerini 1 Nisan şakasıyla şaşırtmayı başardı. İşte o firmalardan birisi olan Nvidia, GeForce.com adresinde, kendi logosunun olması gereken her yere yıllar önce satın aldığı 3DFX firmasının logolarını yerleştirirken ayrıca yeni nesil süper güçlü ekran kartı olarak 3DFX Voodoo 590 modelini tanıttığını not düştü. Bu kartta 233 adet VSA-100 çipini kullandığını belirten Nvidia, kartla ilgili olarak yöneticilerin "sanal" açıklamalarından da bazı alıntılar yaptı.

Nvidia ayrıca efsanevi 3DFX reklamlarının bir kısmına da sitede yer verdi. Bilindiği üzere 3DFX, milenyumun başında Nvidia tarafından satın almıştı. Bugün SLI teknolojisi ile hatırlanan firma, hazırladığı grafik hızlandırıcıları ile 90'ların yılların ikinci yarısında oyuncuların hayallerini süsleyen çözümlere imza atmıştı.


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JrMaster 8 yıl en beğenilen

fx57
Nvidia ayrıca efsanevi 3DFX reklamlarının bir kısmına da sitede yer verdi. Bilindiği üzere 3DFX, milenyumun başında Nvidia tarafından satın almıştı. Bugün SLI teknolojisi ile hatırlanan firma, hazırladığı grafik hızlandırıcıları ile 90'ların yılların ikinci yarısında oyuncuların hayallerini süsleyen çözümlere imza atmıştı.


Taki envidia alana kadar oyuncuların rüyalarını süslemişti ....
belki şimdi nvidia satın almasaydı şuan piyasa cok daha çekişmeli ve son kullanıcıya odaklı olurdu
fx57Nvidia ayrıca efsanevi 3DFX reklamlarının bir kısmına da sitede yer verdi. Bilindiği üzere 3DFX, milenyumun başında Nvidia tarafında...
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ULYSES 8 yıl
"So powerfull, it's kind of ridiculous"
Slogana koptum :D
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orka55 5 yıl
Agladim
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tec 5 yıl
Cevaplayan arkadaşlardan birisi süper bir fikir atmış ortaya bence... Nvidia 3DFX yada vodoo isimlendirmeli seriler çıkarsa harika olur. dadından yinmez :) TITAN markası çok güven vermiyor artık sanki senede 2 tane üst model çıkar oldu birisi normal rakam isimlendirmeli ( gtx780ti ) karta geçiliyor diğeride anca aynı performansı veriyor :) ama bu vodoo yada 3DFX isimli kartlar cidden normal kartlarla geçilemeyecek formda olurlarsa yapsınlar yok geçilirlerse yapmasınlar daha iyi :) ama fikiri sevdim ben bunu bi şekilde NVIDIA ya bildirmek lazım...
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SEO-Uzmanı 8 yıl
3dfx zamanında ; ne dx nede opengl nin yolundan gitmedi
kendi yolunu çizerek glide'yi yaptığı için başarıyı yakaladı.
bu arada nvidia 3dfx in drv bile olmaz !
dahası 3dfx için hala daha güncel işletim sistemleri için sürücüler çıkartan fanları varken
sözünü ettiğiniz TNT ve Geforce un ilk serisinden eser bile yok şimdi !
uzun lafın kısası nvidia 3dfx in "glide" grafikleme moduyla sektöre yeni bir yön verebilicekken.
sırf "glide" grafikleme günün birinde DX i geçebilir diye 3Dfx i satın aldı. ve bu iş en çok microsoft'a yaradı
dahası o dönemler idsoftware bile 3Dfx glide desteği için grafik işlemini mükemelle yakın çalışan tek kart olarak değerlendiriyordu. nvidia 3dfxin glide desteği üzerine çalışan işlemci mimarisini çöpe atmasaydı iyi, ama bunu arşivlere kaldırıp glide mimarisini çöpe altınmıştan beter etti. !
ama inanıyoruzki ileride 3dfx yerine 4dfx şeklinde yeniden yeni bir yıldız doğabilir.
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sadtneverdie 8 yıl
erencexor

3dfx zamanında ; ne dx nede opengl nin yolundan gitmedi
kendi yolunu çizerek glide'yi yaptığı için başarıyı yakaladı.

bu arada nvidia 3dfx in drv bile olmaz !
dahası 3dfx için hala daha güncel işletim sistemleri için sürücüler çıkartan fanları varken
sözünü ettiğiniz TNT ve Geforce un ilk serisinden eser bile yok şimdi !

uzun lafın kısası nvidia 3dfx in "glide" grafikleme moduyla sektöre yeni bir yön verebilicekken.
sırf "glide" grafikleme günün birinde DX i geçebilir diye 3Dfx i satın aldı. ve bu iş en çok microsoft'a yaradı

dahası o dönemler idsoftware bile 3Dfx glide desteği için grafik işlemini mükemelle yakın çalışan tek kart olarak değerlendiriyordu. nvidia 3dfxin glide desteği üzerine çalışan işlemci mimarisini çöpe atmasaydı iyi, ama bunu arşivlere kaldırıp glide mimarisini çöpe altınmıştan beter etti. !

ama inanıyoruzki ileride 3dfx yerine 4dfx şeklinde yeniden yeni bir yıldız doğabilir.



Boş laf hepsi boş. Adamlar iflas etmiş ve rakibi tarafından satın alınmış siz hala nelerden bahsediyorsunuz. Nasıl şu an doğru düzgün opengl kullanılmıyorsa o zamanda glide adam gibi kullanılmıyordu. Ms gibi bir firma karşısında tutunması da imkansızdı. Dua edin 3dfx i intel almadı. Nvidia geleceği gördü güzel bir yatırım yaptı. Intel zamanında harika bir fırsatı kaçırdı ve şu an durum ortada. Amd atiyi alarak doğru bir hamle nvidia 3dfx i alarak doğru bir hamle yaptı.

Bu arada reklamlar harikaymış. Gerçi bazı çok zeki arkdaşlar adamların dalga geçmelerini ciddiye almış ama problem değil.
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Batuist 8 yıl
keşke yine 3dfx markası olsaydı.. bence nvidia isminden daha janjanlı :)
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hasanmerto 8 yıl
Babam bir tane 3dfx almadı bana ya oysa hep istemiştim


Sonra gittim TNT 2 aldım tabii...

Ben oğluma ne isterse alsam mı acaba, yoksa babamın bana yaptığı gibi kastırsam mı? Alacam herşeyi şımarık olsun ya...

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H.sD 8 yıl
Voodo 2
ah ulan be hatırlıyorum vodoo 2 almıştım eski 2 mb ekran kartını çöpe atmıştım
intel mmx 160 vardı makinede
kartı taktım bagladım ama çalışmıyor, megersem vga kablosundan vodoo 2 ye vodoo 2 den ekrana vermek gerekiyormuş görüntüyü =)
3dfx o zaman dan görmüş sli teknolojisinide dogru sunamamış garibim...
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Zero Limit 8 yıl
3dfx lerde öyle ucuz değildi hatırladığım kadarıyla, o zaman ki bütçemle anca 32mb voodoo 2 bunshe alabilmiştim.

ama verdiği hazzı hiçbir kart vermedi bugune kadar o ayrı (özellikle ilk olarak denediğim quake 2 nin eski haliyle oynarken 3dfx le oynayınca verdiği his)
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abdulmusavvir 8 yıl
Afedersiniz de kullanırken gözümüzle gördüğümüz olaylar da var, 90 ların sonlarında 300 küsür dolara tnt bir ekran kartı aldım, NFS4'ü bir türlü akıcı çalıştıramadım, 3 ayrı bilgisayar dükkanı gezdi o zamanki kasam, halledemediler, en sonunda 90$'a Vodoo3 3000 taktım, kasayı 3 yıl kadar kullandım, arkadaşlarımdan biri görüntüsüne hayran kaldı, açık arttırma yapar gibi sistemi satın aldı. Vodoo boşuna efsane olmadı, 4 ve 5 serisini kullanmadım ama 90$'a bulunan Vodoo3 3000'in o dönemki parayla 1 kasaya milyarlar döken sistem manyaklarını nasıl hayretler içinde bırakabildiğini yüzlerce kez gördüm.
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MegaWolt38 8 yıl
3DFX'e kurban olsun nvidia...
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VMTX 8 yıl
Geçmişi hatırlatmak adına güzel birşey olmuş ama nvidia firması ve amd firması özelliklede nvidia firması benim ekran kartım daha hızlı diyebilmek için alay ettiği firmanın efsanevi sli teknolojisinden yararlanıyorlar.buna ek olarak alay a aldığı t-buffer sinematik efeklerde dahil.
ozamanlarda 3dfx in rakipleri yüksek karesiniyelere ulaşmak çabasındayken 3dfx olayın görsellik boyutunu geliştirmek farklı teknolojiler üretmek amacındaydı.
Eğer şuanda 3dfx firması piyasada bulunsaydı bundan çok eminimki nvidia ne gtx590 yapabilirdi nede cuda diye birşey olurdu.
Eğer çok tekloji geliştirebilen bir firma olsaydı microsoft a yalaklanarak directx e yamanmazdı.kendi 3d yazılımını ürertirdi.alay ettiği glide ile yazılan tüm oyunları voodoo3 ile full detay larda voodoo5 ile full detaylarda oynardık.ozamanın efsane grafiklerine sahip unreal tournement oyununda 3dfx kartlar glide ile harikalar yaratırdı.

tamam 3dfx kartlar nvidia kartlara göre daha pahalıydılar ama en azından oyun amaçlı alındıkları için voodoo5 te alsanız voodoo3 te oyunlarda glide api sini seçtiğinizde çözünürlük ve detayları tavan yapsanız dahi akıcılıktan ödün vermezdiniz.
şimdi ise crysis oynamak için 1.300 tl para bayılcam çözünürlüğü 1920x1080 detaylarıda fule çekince ekran kartı bumm.ne anladım bu işten.

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sangokudbgt 8 yıl

VMTX

Geçmişi hatırlatmak adına güzel birşey olmuş ama nvidia firması ve amd firması özelliklede nvidia firması benim ekran kartım daha hızlı diyebilmek için alay ettiği firmanın efsanevi sli teknolojisinden yararlanıyorlar.buna ek olarak alay a aldığı t-buffer sinematik efeklerde dahil.
ozamanlarda 3dfx in rakipleri yüksek karesiniyelere ulaşmak çabasındayken 3dfx olayın görsellik boyutunu geliştirmek farklı teknolojiler üretmek amacındaydı.
Eğer şuanda 3dfx firması piyasada bulunsaydı bundan çok eminimki nvidia ne gtx590 yapabilirdi nede cuda diye birşey olurdu.
Eğer çok tekloji geliştirebilen bir firma olsaydı microsoft a yalaklanarak directx e yamanmazdı.kendi 3d yazılımını ürertirdi.alay ettiği glide ile yazılan tüm oyunları voodoo3 ile full detay larda voodoo5 ile full detaylarda oynardık.ozamanın efsane grafiklerine sahip unreal tournement oyununda 3dfx kartlar glide ile harikalar yaratırdı.

tamam 3dfx kartlar nvidia kartlara göre daha pahalıydılar ama en azından oyun amaçlı alındıkları için voodoo5 te alsanız voodoo3 te oyunlarda glide api sini seçtiğinizde çözünürlük ve detayları tavan yapsanız dahi akıcılıktan ödün vermezdiniz.
şimdi ise crysis oynamak için 1.300 tl para bayılcam çözünürlüğü 1920x1080 detaylarıda fule çekince ekran kartı bumm.ne anladım bu işten.




duzeltmek gibi olmasın ama 3dfx ozellikle 3000 serisinde hicbir grafik teknolojisini kullanmamıs zaten glideı dx in bir hayli gerisinde kalmıs ve trilinerar filtrering 32 bit renk derinligi gibi onemli teknolojileri bile desteklememiş nerdeyse butun oyunları en dusuk ayarda oynatabilmesine!! karsı tnt karsısında cok acık bir sekilde ezilmiştir..

kısaca tnt2 de alacagınız resim kalitesi karsısında 3dfx ancak camur gibi bir goruntu verirdi.. o firma bosuna iflas etmedi.. nvidia hakkıyla yendi o savası..
4xxx ve 5xxx serisinde ise yine ezikdi gerci kartları daha raflarda goremeden iflası cekmişti bile..
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mugurgok 8 yıl
Keşke 4gfx diye bir firma da çıksada nVidia'yı satın alsa, 3dfx'in intikamını almış olurdu :D
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mugurgok 8 yıl

mugurgok

Keşke 4gfx diye bir firma da çıksada nVidia'yı satın alsa, 3dfx'in intikamını almış olurdu :D

4dfx pardon
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ikista 8 yıl
legitreviews'de okuyup yemiştim bunu :D neden uyandırıyosunuz, biraz daha takılsaydım hayal almeinde :D
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