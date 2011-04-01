Nvidia'nın 1 Nisan şakası 3DFX'e dönmek oldu

Teknoloji firmalarının bazıları bugünü atlamadı ve takipçilerini 1 Nisan şakasıyla şaşırtmayı başardı. İşte o firmalardan birisi olan Nvidia, GeForce.com adresinde, kendi logosunun olması gereken her yere yıllar önce satın aldığı 3DFX firmasının logolarını yerleştirirken ayrıca yeni nesil süper güçlü ekran kartı olarak 3DFX Voodoo 590 modelini tanıttığını not düştü. Bu kartta 233 adet VSA-100 çipini kullandığını belirten Nvidia, kartla ilgili olarak yöneticilerin "sanal" açıklamalarından da bazı alıntılar yaptı.

Nvidia ayrıca efsanevi 3DFX reklamlarının bir kısmına da sitede yer verdi. Bilindiği üzere 3DFX, milenyumun başında Nvidia tarafından satın almıştı. Bugün SLI teknolojisi ile hatırlanan firma, hazırladığı grafik hızlandırıcıları ile 90'ların yılların ikinci yarısında oyuncuların hayallerini süsleyen çözümlere imza atmıştı.