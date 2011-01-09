Nvidia'nın 2011'de en az 15 milyon Tegra 2 satması bekleniyor

Dizüstü bilgisayar üreticilerinden gelen yeni bilgilere göre Nvidia, bu yıl içerisinde en az 15 milyon Tegra 2 satışı gerçekleştirebilir. Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in yıldızlarından birisi olan ve aralarında Samsung, Asus, MSI, Motorola, LG Electronics ve Acer gibi isimlerin yer aldığı 20'den fazla firmanın kullandığı Tegra 2 platformu, şu an için kendi sınfında hacimli üretime girmiş en güçlü platform olarak dikkat çekiyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini, GeForce teknolojisiyle birleştiren ve yüksek grafik performansını akıllı telefonlara indirgeyen Tegra 2 platformunun, rakip yarıiletken firmalarının benzer çözümleri henüz hazır olmadığı için yoğun talep aldığı belirtiliyor.
Endüstri içerisindeki bazı kaynaklar, Nvidia'nın TSMC'deki mevcut üretiminin %60'ı kadarını Tegra 2 platformunun oluşturduğunu bildiriyorlar. Elektronik üreticilerinin yanı sıra otomobil firmalarının, Tegra 2'ye olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Nvidia'nın bu konudaki en büyük iş ortağı olarak Audi, özellikle üst seviye modellerindeki araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu tercih ederken, son olarak elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla da Roadster S modelinde Tegra 2 platformunu kullandığını açıklamıştı. Akıllı telefon pazarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk model olarak LG Optimus 2X'in, ilk tablet olarak ta Motorola Xoom'un yakında satışa sunulmaları bekleniyor.
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Samsung sadece Galaxy S ile 10 Milyon satış yaptı.
Sadece tek modelle bile kıyaslansığında 15 Milyon adet çok az bir rakam.
donanimhaber.com/...
siz olsanız windows çalıştıran bir tablet mi alırsınız, windows çalıştıramayan bir tablet mi alırsınız..
amd ve fusion u da unutmayın..
nVidia nın bazı grafik işlemcilerini ürettirip ürettirip elinde kaldığı gibi şimdi de tegra2 ler elinde kalmasın sonra..
ben şahsen fusion u tegra ya tercih ederim..
Arkadaşlar Elmalarla armutları karıştırmayalım lütfen. Mimariler ve amaçları farklı şeyleri değerlendiriyorsunuz.
x86 mimarisi için belki o değerlere yakın gidiyor pil ömrü ama, ARM mimarisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. 8 core lu ARM MCU da bile intel in tek core undan daha az transistör var. daha az transistör daha az güç tüketimi anlamına geliyor. Tegra da ARM tabanlı ama içindeki nVidia nın grafik işlemcisi ne kadar enerji tüketir o meçhul. Cortex-A15 ve POWERVR grafik işlemci Tegra yı çok feci dövebilir diye düşünüyorum.. Çok yakın enerji tüketiminde daha fazla performans..
Cortex A15 işlemciler 2012 başında görücüye çıkacaklar ki buda onları şanslıysak ancak 2012 ortalarında görürüz demek. 1.5 yıl teknoloji için çook uzun bi zaman, yani Nvidianın zamanlama hatası felan yaptığını düşünmüyorum. Ayrıca 1.5 yıl sonra Tegra serisi mutlaka A15 e geçecektir..
"aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.."
ARM Cortex-A15 mimarisini çıkardı, 8 Core a kadar ve 2.5 GHz e kadar Cortex-A15 işlemciler üretilecek..
nVidia ne satarsa şu sıralar satar, biraz daha zaman geçince satışlar yavaş yavaş düşmeye başlar.. elini çabuk tutsun..
dizüstü bilgisayar üreticileri de nVidia ya gaz veriyor ki, birim fiyat düşsün diye..
Yakında Tegrayıda elinize verirse şaşırmayın
4 yada 8 çekirdekli tablet yada akıllı telefonun pili 2 saat bile gitmez heralde
ben tegra 2 li çift çekirdekli aletlerden bile korkuyorum enerji tüketimi nasıl olacak diye
tegra 2 li, 7 inç ekranlı, galaxy tab gibi telefon özelliği olan ve çok yoğun kullanımda pili en az 1 gün giden bir cihaz hayalim.
Hocam bu nasıl yorumdur sen yapma bari. Adamlar çift çekirdek cortex-a9 un yanına geforce koymuş. Grafik performansında powervr ları tokat manyağı yapıyor.
Tegra 3 te bitmiş. Onda hangi işlemci ve gpu kullanıldığı belli değil. Bunları sadece işlemci değil platform bazında değerlendirmek lazım. A15 çıktıysa tegra3 te veya 4 te o kullanılır.
Bundan sonra akıllı telefon ve tabletlerde performans segmentinde nvidia tek olacak. Diğerleri fiyat kırmak zorunda kalacak başka çareleri yok.