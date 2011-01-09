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Nvidia'nın 2011'de en az 15 milyon Tegra 2 satması bekleniyor

8 yıl
8,9b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dizüstü bilgisayar üreticilerinden gelen yeni bilgilere göre Nvidia, bu yıl içerisinde en az 15 milyon Tegra 2 satışı gerçekleştirebilir. Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in yıldızlarından birisi olan ve aralarında Samsung, Asus, MSI, Motorola, LG Electronics ve Acer gibi isimlerin yer aldığı 20'den fazla firmanın kullandığı Tegra 2 platformu, şu an için kendi sınfında hacimli üretime girmiş en güçlü platform olarak dikkat çekiyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini, GeForce teknolojisiyle birleştiren ve yüksek grafik performansını akıllı telefonlara indirgeyen Tegra 2 platformunun, rakip yarıiletken firmalarının benzer çözümleri henüz hazır olmadığı için yoğun talep aldığı belirtiliyor.

Endüstri içerisindeki bazı kaynaklar, Nvidia'nın TSMC'deki mevcut üretiminin %60'ı kadarını Tegra 2 platformunun oluşturduğunu bildiriyorlar. Elektronik üreticilerinin yanı sıra otomobil firmalarının, Tegra 2'ye olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Nvidia'nın bu konudaki en büyük iş ortağı olarak Audi, özellikle üst seviye modellerindeki araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu tercih ederken, son olarak elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla da Roadster S modelinde Tegra 2 platformunu kullandığını açıklamıştı. Akıllı telefon pazarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk model olarak LG Optimus 2X'in, ilk tablet olarak ta Motorola Xoom'un yakında satışa sunulmaları bekleniyor.


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Mr.Legend 8 yıl
Amd gec basladi bu islere
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dellino 8 yıl
15 Milyon gözünüze çok gelmesin.
Samsung sadece Galaxy S ile 10 Milyon satış yaptı.
Sadece tek modelle bile kıyaslansığında 15 Milyon adet çok az bir rakam.
donanimhaber.com/...
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Mr.Legend 8 yıl
Apple a5 islemcilerini gelistiriyor. Nvidia arm islemcilerinin kalitesi o zaman belli olur
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
Amd nin gözleri maalesef nv kadar keskin değil. Herifler yıllar önceden geleceği mobilde görmüş ve yatırım yapmaya başlamışlar. Amd daha arm dan lisansını alacak (x86 ile bu iş olmaz), kendi arm işlemcisini üretecek, gpu larını ultra mobil haline getirecek, güç tüketimleriyle cebelleşecek, gsm protokolleriyle ilgili sürüyle anlaşma imzalayacak ve haberleşme donanımları ekleyecek, Bütün yongaları tek platform haline getirip veri alışverişini sağlayacak falan... Nvidia o zamana kadar tegra 6-7 diye dümdüz gider.
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sadtneverdie 8 yıl
fusion u bir telefona koyun bakalım pil kaç saat gidiyor. fusion notebook tarzı cihazlar için üretildi. amd tegra 2 nin segmentine rakip olamyı henüz düşünmediğini açıklamıştı. ilhililer daha önceki haberlerde zaten okumuştur. fusion tegra 2 ye rakip olabilecek olsaydı firmalar fusion a yönelirdi. fanboyluğu bırakın az objektif bakın.
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gerbay 8 yıl
arkadaşlar henüz bir başarı yok, öngörü var..
siz olsanız windows çalıştıran bir tablet mi alırsınız, windows çalıştıramayan bir tablet mi alırsınız..
amd ve fusion u da unutmayın..
nVidia nın bazı grafik işlemcilerini ürettirip ürettirip elinde kaldığı gibi şimdi de tegra2 ler elinde kalmasın sonra..
ben şahsen fusion u tegra ya tercih ederim..
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Reddemon35 8 yıl

gerbay

arkadaşlar henüz bir başarı yok, öngörü var..

siz olsanız windows çalıştıran bir tablet mi alırsınız, windows çalıştıramayan bir tablet mi alırsınız..

amd ve fusion u da unutmayın..

nVidia nın bazı grafik işlemcilerini ürettirip ürettirip elinde kaldığı gibi şimdi de tegra2 ler elinde kalmasın sonra..

ben şahsen fusion u tegra ya tercih ederim..

Arkadaşlar Elmalarla armutları karıştırmayalım lütfen. Mimariler ve amaçları farklı şeyleri değerlendiriyorsunuz.
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daysleeperxp 8 yıl
Heyecanla bekliyorum...
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gerbay 8 yıl
@tobold
x86 mimarisi için belki o değerlere yakın gidiyor pil ömrü ama, ARM mimarisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. 8 core lu ARM MCU da bile intel in tek core undan daha az transistör var. daha az transistör daha az güç tüketimi anlamına geliyor. Tegra da ARM tabanlı ama içindeki nVidia nın grafik işlemcisi ne kadar enerji tüketir o meçhul. Cortex-A15 ve POWERVR grafik işlemci Tegra yı çok feci dövebilir diye düşünüyorum.. Çok yakın enerji tüketiminde daha fazla performans..
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Kalavera 8 yıl

gerbay

@tobold

x86 mimarisi için belki o değerlere yakın gidiyor pil ömrü ama, ARM mimarisi için aynı şeyi söyleyemeyiz. 8 core lu ARM MCU da bile intel in tek core undan daha az transistör var. daha az transistör daha az güç tüketimi anlamına geliyor. Tegra da ARM tabanlı ama içindeki nVidia nın grafik işlemcisi ne kadar enerji tüketir o meçhul. Cortex-A15 ve POWERVR grafik işlemci Tegra yı çok feci dövebilir diye düşünüyorum.. Çok yakın enerji tüketiminde daha fazla performans..


Cortex A15 işlemciler 2012 başında görücüye çıkacaklar ki buda onları şanslıysak ancak 2012 ortalarında görürüz demek. 1.5 yıl teknoloji için çook uzun bi zaman, yani Nvidianın zamanlama hatası felan yaptığını düşünmüyorum. Ayrıca 1.5 yıl sonra Tegra serisi mutlaka A15 e geçecektir..
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gerbay 8 yıl
atalarımız çok güzel söylemiş;
"aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.."
ARM Cortex-A15 mimarisini çıkardı, 8 Core a kadar ve 2.5 GHz e kadar Cortex-A15 işlemciler üretilecek..
nVidia ne satarsa şu sıralar satar, biraz daha zaman geçince satışlar yavaş yavaş düşmeye başlar.. elini çabuk tutsun..
dizüstü bilgisayar üreticileri de nVidia ya gaz veriyor ki, birim fiyat düşsün diye..
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yenerbalcı 8 yıl
Nvidia hemen hemen sektöre el atıyor gittikçe büyüyor 2-3 tane kart satışıyla büyüklük gösteren veya nvidia batıran çocuklara duyrulur

Yakında Tegrayıda elinize verirse şaşırmayın





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tobold 8 yıl
@gerbay

4 yada 8 çekirdekli tablet yada akıllı telefonun pili 2 saat bile gitmez heralde
ben tegra 2 li çift çekirdekli aletlerden bile korkuyorum enerji tüketimi nasıl olacak diye
tegra 2 li, 7 inç ekranlı, galaxy tab gibi telefon özelliği olan ve çok yoğun kullanımda pili en az 1 gün giden bir cihaz hayalim.

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Guest-BF8E9B238 8 yıl

gerbay

atalarımız çok güzel söylemiş;

"aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş.."

ARM Cortex-A15 mimarisini çıkardı, 8 Core a kadar ve 2.5 GHz e kadar Cortex-A15 işlemciler üretilecek..

nVidia ne satarsa şu sıralar satar, biraz daha zaman geçince satışlar yavaş yavaş düşmeye başlar.. elini çabuk tutsun..

dizüstü bilgisayar üreticileri de nVidia ya gaz veriyor ki, birim fiyat düşsün diye..

Hocam bu nasıl yorumdur sen yapma bari. Adamlar çift çekirdek cortex-a9 un yanına geforce koymuş. Grafik performansında powervr ları tokat manyağı yapıyor.

Tegra 3 te bitmiş. Onda hangi işlemci ve gpu kullanıldığı belli değil. Bunları sadece işlemci değil platform bazında değerlendirmek lazım. A15 çıktıysa tegra3 te veya 4 te o kullanılır.

Bundan sonra akıllı telefon ve tabletlerde performans segmentinde nvidia tek olacak. Diğerleri fiyat kırmak zorunda kalacak başka çareleri yok.
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Alper# 8 yıl
Tegra'nın önü açık bir platform. Mobil telefonlarda enerji tüketimiyle de dengeli bir çizelge yakalarsa gelecekte telefonlar SGX yada Broadcom gibi alternatiflerini geride bırakacak. Tegra Arm ile çok büyük işler yapacak. Mobil platform Windows 8 ile zaten dizüstü bilgisayarlara girebilir. Hazır böyle bir şans varken Tegra bunu iyi değerlendirir. Arm tabanlı Fusion olabilir Tegra.
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CrySystem 8 yıl
Endüstri içerisindeki bazı kaynaklar, Nvidia'nın TSMC'deki üretiminin %60'ı kadarını Tegra 2 platformunun oluşturduğunu belirtiliyorlar.
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