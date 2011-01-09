Nvidia'nın 2011'de en az 15 milyon Tegra 2 satması bekleniyor

Dizüstü bilgisayar üreticilerinden gelen yeni bilgilere göre Nvidia, bu yıl içerisinde en az 15 milyon Tegra 2 satışı gerçekleştirebilir. Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in yıldızlarından birisi olan ve aralarında Samsung, Asus, MSI, Motorola, LG Electronics ve Acer gibi isimlerin yer aldığı 20'den fazla firmanın kullandığı Tegra 2 platformu, şu an için kendi sınfında hacimli üretime girmiş en güçlü platform olarak dikkat çekiyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini, GeForce teknolojisiyle birleştiren ve yüksek grafik performansını akıllı telefonlara indirgeyen Tegra 2 platformunun, rakip yarıiletken firmalarının benzer çözümleri henüz hazır olmadığı için yoğun talep aldığı belirtiliyor.

Endüstri içerisindeki bazı kaynaklar, Nvidia'nın TSMC'deki mevcut üretiminin %60'ı kadarını Tegra 2 platformunun oluşturduğunu bildiriyorlar. Elektronik üreticilerinin yanı sıra otomobil firmalarının, Tegra 2'ye olan ilgisi de artmaya devam ediyor. Nvidia'nın bu konudaki en büyük iş ortağı olarak Audi, özellikle üst seviye modellerindeki araç içi bilgi-eğlence sistemlerinde Tegra 2 platformunu tercih ederken, son olarak elektrikli spor otomobil üreticisi Tesla da Roadster S modelinde Tegra 2 platformunu kullandığını açıklamıştı. Akıllı telefon pazarında Nvidia Tegra 2 platformunu kullanan ilk model olarak LG Optimus 2X'in, ilk tablet olarak ta Motorola Xoom'un yakında satışa sunulmaları bekleniyor.