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Nvidia'nın Denver işlemcisi 8 çekirdek ve 256x paralel işlemcili grafik birimiyle gelebilir

7 yıl
6,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sene başındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nın en büyük sürprizlerinden birini Nvidia yapmış ve yüksek performanslı sistemler için "Project Denver" kod adını taşıyan yeni bir işlemci tasarımı üzerinde çalıştığını açıklamıştı.Yarıiletken endüstrisinde çok uzun süre x86 işlemci üreticisi VIA'yı satın alacağı ve masaüstü işlemci pazarına adım atacağı konuşulan firma, geleceğin ARM mimarisinde olduğunu ifade ederek farklı bir strateji takip edeceğini açıklamıştı. Yongada sistem formunda olan Denver Projesi ile Nvidia, AMD'nin Fusion işlemcileri gibi çok çekirdekli işlemci tasarımını yüksek performanslı entegre grafik birimiyle sunmayı planlıyor. Şu ana kadar hakkında çok fazla detay açıklanmayan yeni işlemci tasarımı için Nvidia'ya yakın kaynaklardan elde edilen bazı yeni bilgiler, teknik özellikleri hakkında bazı önemli ipuçları veriyor. 

Gelen son bilgilere göre Denver işlemcisi için ilk örneklerin Aralık ayı ile birlikte TSMC tesislerinden çıkması bekleniyor. 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcide, ARM tabanlı 8 işlem çekirdeği bulunacak. Resmi olarak doğrulanmamakla birlikte çekirdeklerin yeni nesil Cortex-A15 mimarisinden izler taşıyacağı ancak Nvidia tarafından ileri seviyede özelleştirileceği ve 64-bit desteği ekleneceği ifade ediliyor. Yani bu noktada Nvidia, Qualcomm tarzı bir yaklaşım sergileyerek doğrudan ARM tasarımına adapte olmak yerine hedef ve stratejileri doğrultusunda kendi mühendislik takımıyla ciddi modifikasyonlar yapma yoluna gidiyor. Denver Projesi ile Nvidia, ARM'ın daha önce olmadığı veya etkin bir şekilde yer almadığı pazarları hedeflediğinden tasarım ve geliştirme çalışmalarına büyük önem verildiği de altı çizilen detaylar arasında yer alıyor.

Nvidia, 28nm üretim teknolojisinin enerji verimliliği ve güç tüketimi noktasındaki avantajlarını, döngü başına komut performansını olabildiğince yüksek seviyede tutmak için kullanacak. ARM yaptığı açıklamalarda Cortex-A15 tasarımının 2GHz ve üzeri hızlarda çalışacak şekilde tasarlandığını ifade etmişti. Bu noktada Nvidia'nın yeni işlemci tasarımının da 2 ila 2.5GHz arasında değişen hızlarda görev yapması beklenebilir. Bu noktada kesin saat hızlarını konuşmak içinse henüz oldukça erkençünkü Denver Projesi aynı zamanda yongada sistem arenasında 8 çekirdekli ilk ARM çözümü olacak gibi görünüyor. Çok çekirdekli işlemci tasarımını yüksek performanslı entegre grafik birimiyle donatacak olan Nvidia, yeni işlemci tasarımında GeForce 600 serisi GPU mimarisini temel alan, en az 256 paralel işlemcili entegre grafik birimine yer verecek.

Denver Projesi ile Nvidia, AMD'nin LIano kod adlı Fusion-A serisini akıllara getiren bir tasarım hazırlıyor. Ancak bu noktada işlemci çekirdekleri ve entegre grafik biriminin haberleşmesinde tasarım anlayışları farklılık gösterecek. Aslına bakılırsa AMD'nin Fusion-A işlemcileri de Nvidia'nın Denver Projesi de çekirdeklerin haberleşmesi ve bant genişliğinin kullanımı açısından önceliği entegre grafik birimine yer veriyor. AMD'nin LIano tasarımında CPU ve GPU, bellek kontrolcüsü üzerinden, kullanılan bellek hızında haberleşiyor. Ancak Denver tasarımında Nvidia daha doğrusal bir haberleşme yolu kullanacak ve tam bu noktada devreye modern grafik işlem ünitelerinin yüksek bant genişliği sunan bağlantı tasarımı girecek. Ön belleklerdeki geleneksel rota yerine GPU'nun kendi belleğindeki yüksek bant genişlikli yolu kullanacak. Bunun bir sonucu olarak aynı grafik işlem birimlerinde olduğu gibi Denver tasarımında da bellek kontrolcüsü toplam zar alanının önemli bir kısmını kapsayacak ve paralel işlem birimleri ile işlemci çekirdeklerini bağlayacak.

Aynı AMD'nin LIano tasarımındaki gibi önceliğin entegre grafik biriminde olacağı bellek kontrolcüsüne, CPU çekirdekleri ihtiyaç duydukları anda hızlı erişim yapabilecekler. Aslında buradan da anlaşılabileceği üzere şirketin asıl amacı heterojen bilgi işlem konsepti kapsamında GPGPU yaklaşımını yaygınlaştırarak uygulamalarda grafik işlem birimlerinin paralel işlem yeteneklerinden daha fazla faydalanabilmek. Bu noktada kullanılacak entegre grafik biriminin özellikleri büyük önem taşıyor. 2012 başında çıkması beklenen Kepler mimarisiyle ilgili olarak, akıllı cihazlardan yüksek başarımlı bilgi işlem sistemlerinde kullanılacak Tesla çözümlerine kadar farklı alanlar için ölçeklendirilecek şekilde tasarlandığını ifade etmiştik. Yukarıda da belirttiğimiz gibi en az 256 CUDA çekirdeğine sahip olması beklenen entegre grafik birimi aynı zamanda tam PhysX desteği sunacak ve Nvidia'nın öne çıkan grafik teknolojileri ile birlikte Kepler'in yeniliklerini bünyesinde barındıracak.

Nvidia yüksek performanslı sunucu sistemler ile birlikte masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı Denver Projesi için anakart geliştirme çalışmalarına da başlamış durumda. PCI Express 3.0, USB 3.0 ve SATA III gibi teknolojilerin destekleneceği anakart için özellikle PCIe 3.0 desteği önemli zira Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları yeni standarda destek sunacak ve Nvidia muhtemelen Denver ile birlikte aynı Nvidia gibi kendi işlemci, ekran kartı ve anakart üçlüsünü içeren platformun da sahibi olacak. Akıllı telefonlar, tabletler ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlarda ise Tegra platformu kullanılmaya devam edecek. Dört çekirdekli Tegra 3 platformunun önümüzdeki ay içerisinde lanse edilmesi beklenirken, Tegra 4 platformunun da yakın zamanda örneklendirilmesi ve birinci seviye iş ortakları ile bazı geliştiricilere sağlanması bekleniyor. 

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yc#1 7 yıl en beğenilen
Windows 8'de ARM desteğinin olacağını göz önünde bulundurursak Nvidia'nın ne kadar akıllıca bir yatırım yaptığı anlaşılıyor.
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umitdeneme9 7 yıl
dellino
Arm win8 x86 uygulamalarini desteklemeyecek. Dolayisi arm win8 android ten pek farkli olmayacak

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HAAltuntas 7 yıl
Derler ya şeytanın aklına gelmez.
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AsasinoDePulgas 7 yıl
bence nvidia pc lerde işlemci işine hiç girmemeli. Kendini mobil alanda geliştirsin işlemci bazında
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darkp 7 yıl
Ben açıkcası her zaman rekabetten yana olduğum için biz kullanıcılar bundan çok yararlandığımız için (saol amd sen olmasan şu an ki işlemci piyasası ne olurdu : D) bu haberi davul zurna ile karşıladım . Ne kadar rekabet , o kadar iyi ( umarım amd ile nvidia birbirini batırmaz çünkü pazar payı nedeniyle öncelikle birbiri ile kapısmak zorunda kalabilirler : (, bizim için asıl pazarın tartısmasız hakimi intelle kapısmları önemli )
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thunderwatcher 7 yıl
AMAN DİYİM AMAN!!! Oyun üreticileri sakın burunlarını buralara sokmasınlar. Crysis2'yi full ayarlarda canavar gibi çalıştıran makinam The Witcher 2 karşısında yerlerde süründü... Oyun yapımcıları üst sistemlere yönelik oyun üretmeye başladıkları anda piyasanın %99'undan fazlasını kaybederler. O kadar sistem kimde var? Ben bu teknolojilerin biraz fazla hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Sene 2011 ben hala 32 bit işletim sistemi kullanıyorum gayet de memnunum. O program destekledi bu program desteklemedi derdim yok.
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DraGonS 7 yıl
arm sistemindeki win8 x86 tabanlı uygulamaları desteklemeyecek diyenler yarım bilgiyle konuşuyor. Zira windows yazılımları (yüksek performans beklemeyenler) .net framework ü üzerinde çalışıyorlar. Yani windows 8 arm tabanlı çıkacaksa ona özgün .net framework üde çıkacaktır. Framework tabanlı yazılımlarda arm üzerinde çalışacaktır. Ancak asıl sorun şu ki x86 tabanlı yüksek performans isteyen yazılımlar ne olacak. Örneğin oyunlar native programlardır. ballmer bu konu hakkında birşey söylemişti tam aklımda değil ama sanırım x86 için emülatör kullanmayı düşünüyorlarmış. Ama hala bir kesinlik yok bu konuda.
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dellino 7 yıl
Arm win8 x86 uygulamalarini desteklemeyecek. Dolayisi arm win8 android ten pek farkli olmayacak
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sadtneverdie 7 yıl
M@U
Hedef nedir tam olarak; masaüstü mü yoksa taşınabilir alan mı? Aslında taşınabilir alanda Tegra ile zaten piyasayı domine etmeye başladı Nvidia ama Notebook piyasasına girmek isteyebilir. Tabi Denver adına net bilgiler olmadığı için kesin olarak hiçbir şeyden de bahsedemiyoruz. Ama Win8in ARM desteklemesi, beğenilmeyen X86ya yol gözüktüğünü gösteriyor olabilir. Böyle bir durumda Intel boş durmaz. Önümüzdeki birkaç yıl çok eğlenceli olacak gibi.

önceki haberleri okumamışsın. adamlar server lara bile göz dikmiş durumda.
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M@U 7 yıl
Hedef nedir tam olarak; masaüstü mü yoksa taşınabilir alan mı? Aslında taşınabilir alanda Tegra ile zaten piyasayı domine etmeye başladı Nvidia ama Notebook piyasasına girmek isteyebilir. Tabi Denver adına net bilgiler olmadığı için kesin olarak hiçbir şeyden de bahsedemiyoruz. Ama Win8'in ARM desteklemesi, beğenilmeyen X86'ya yol gözüktüğünü gösteriyor olabilir. Böyle bir durumda Intel boş durmaz. Önümüzdeki birkaç yıl çok eğlenceli olacak gibi.
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Tanarri 7 yıl
yc#1
Windows 8de ARM desteğinin olacağını göz önünde bulundurursak Nvidianın ne kadar akıllıca bir yatırım yaptığı anlaşılıyor.

ama arm desteği olursa işe yarıycaktır yoksa istediği kadar güçlü işlemci anakart oluştursun google yaptığı android netbook lar gibi olucaktır anca int giresiniz. şuda var diyelim win8 arm desdeği geldi oyunlar arm işlemci destekliyecekmi? evet biliyorum herşey oyun demek değil ama şunu kabul etmek gerek bu forum da pc kulanıcılarının %80 lik bi kısmı oyun oynama oranı yüksek! ve donanım bileşenlerini takip etme oranımızda bukadar yüksek olmasının sebebi benchmarklar ve oyunlar zaten bu ikisini cıkartırsak bana atom işlemcili bi pc de yeter ki bi çok kulanıcı içinde bu böyle..
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Wilson Fisk 7 yıl Tanarri
Tanarri

yc#1

Windows 8de ARM desteğinin olacağını göz önünde bulundurursak Nvidianın ne kadar akıllıca bir yatırım yaptığı anlaşılıyor.


ama arm desteği olursa işe yarıycaktır yoksa istediği kadar güçlü işlemci anakart oluştursun google yaptığı android netbook lar gibi olucaktır anca int giresiniz. şuda var diyelim win8 arm desdeği geldi oyunlar arm işlemci destekliyecekmi? evet biliyorum herşey oyun demek değil ama şunu kabul etmek gerek bu forum da pc kulanıcılarının %80 lik bi kısmı oyun oynama oranı yüksek! ve donanım bileşenlerini takip etme oranımızda bukadar yüksek olmasının sebebi benchmarklar ve oyunlar zaten bu ikisini cıkartırsak bana atom işlemcili bi pc de yeter ki bi çok kulanıcı içinde bu böyle..


hocam hay agzini opeyim diyecem de yanlis anlasilacak ablan kurban olsun sana diyim bari de hala no sacrifice no victory diye gezenler var onlar yanlis anlasin.x86'yi sacrifice ettikten sonra gerisinin manasi yok dx olmayan windows vereceklermis oyunlar sse mi ne istiyormus... hani careful what you wish, you may regret it artik dil degistirdim arkadas tam cozememis ingilizceyi.bilir o kendini cool cool diye geziyor ortalikta.hala...
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