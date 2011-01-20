Nvidia'nın Maxwell GPU'ları entegre ARM işlemci çekirdeğine de sahip olacak

Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in en sansasyonel açıklamalarından birine Nvidia imza atmış ve firmanın tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Project Denver" kod adıyla yüksek performans segmenti için ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştirdiklerini açıklamıştı. Daha sonra ortaya çıkan bilgilerle Nvidia'nın, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisini temel alan işlemci çekirdeğini üst seviye grafik işlem birimlerinin içerisine entegre ederek hibrit tasarımlı bilgi-işlem çözümleri oluşturmayı ve AMD ile Intel arasındaki yarışa dahil olmayı hedeflediği anlaşılmıştı. Nvidia'nın mobil çözümlerden sorumlu yöneticisi Mike Rayfield'in yeni açıklamalarına göre Maxwell kod adlı yeni GPU tasarımı, Project Denver çalışmasının ilk örneklerini içerecek. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Eylül ayında düzenlenen Grafik Teknolojileri Konferansı 2010 etkinliğinde, Kepler kod adlı yeni grafik yongasının 2011'de, Maxwell kod adlı GPU tasarımının ise 2013'te geleceğini açıklamıştı. Yani bu takvim çerçevesinde Project Denver kod adlı işlemci geliştirme çalışmasının ilk örneklerini 2013'te göreceğiz.
Masaüstü bilgisayarlardan yüksek performanslı iş istasyonlarına kadar pek çok farklı alanda kullanılması beklenen hibrit bilgi-işlem çözümleriyle Nvidia, performans/güç tüketimi verimliliği en yüksek heterojen bilgi-işlem çözümlerini sunmayı hedefliyor. CPU'nun önde olduğu sıralı işlemlerde ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımının kendi mühendislerince optimize edilen versiyonunu, paralel işlemin önde olduğu uygulamalarda ise yeni nesil Maxwell GPU mimarisini kullanmayı hedefleyen Nvidia, CPU+GPU yarışında iddialı olmayı hedefliyor. Nvidia'nın takip edeceği yol haritası kapsamında, Project Denver dahilinde hazırlanan yeni işlemcilerin, 20nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Watt başına performans açısındanda iddialı olması beklenen yeni işlemcilerin 14-16 GFLOP/Watt seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunmaları bekleniyor.
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Daha öncekileri bilemiyorum. Bilimadamlarının isimleri ile anıldığını hatırlamıyorum. Yalnızca son iki mimaride ve sonraki iki mimaride bilimadamlarının isimleri ön planda.
Bir teknik terim hatası olmuş. Tesla Nvidia nın HPC sınıfı ekran kartlarına verdiği isimdir. Fermi ise Geforce, Tesla, Quardro gibi farklı sınıf çözümler için hazırlanan yeni nesil Gpu'nun kod adı olarak kullanılmaktadır.
Konuya gelirsek, 2007 sonlarında ( 2007 mali yılı Nvidia için 2008 yılının başında biter ) aslında başta Tegra ve Nvidia Phsyx gibi teknolojiler için ciddi yatırımlar yapan Nvidia nın vizyonunun senelerce ATI ( AMD tarafından satın alın alınmadan önce ) nin yapmaya çalıştığı ve yaptığı gibi sadece kişisel bilgisayarlar için ekran kartı üretme çabası içerisinde olmadığını, zamanla bir Sony veya bir Samsung benzeri farklı segmentlerde en iyi bildiği işi olan ekran kartı üretmek için çabalayan bir firma olduğunu anlatmaya çalışıp durmuştum.
İtiraf etmek gerekirse, AMD nin 5xxx serisi karşısında Dx11 destekli Fermi çözümlerinin bu denli gecikeceğini zannetmiyordum. Ancak bu arada beklemediğim yeni bir teknoloji olan Optimus un da hazırlıkları sanırım bu sürecin uzamasında etken olan unsurlardan birisi olsa gerek.
Gelecek gittikçe mobilize olmaya devam edecek. Bugünkü yapıdaki bilgisayarlar sanırım bir süre sonra cidden tarihe karışacağı gibi gözüküyor. Nvidia nın bu çözümlere ağırlık vermesi de gelecekte de var olma savaşına şimdiden başladığının bir göstergesi olsa gerek.
Bu işler çok daha uzun vadede yaygınlaşacak gibi duruyor.
Bu işler çok daha uzun vadede yaygınlaşacak gibi duruyor.
X86'nın ölmesi o kadar kolay bişey değil.Deli paralar dönüyor sonuçta.
İlerde böyle bişey çıkarsa mutlaka denerim ama.