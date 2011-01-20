Nvidia'nın Maxwell GPU'ları entegre ARM işlemci çekirdeğine de sahip olacak

Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'in en sansasyonel açıklamalarından birine Nvidia imza atmış ve firmanın tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, "Project Denver" kod adıyla yüksek performans segmenti için ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştirdiklerini açıklamıştı. Daha sonra ortaya çıkan bilgilerle Nvidia'nın, ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 mimarisini temel alan işlemci çekirdeğini üst seviye grafik işlem birimlerinin içerisine entegre ederek hibrit tasarımlı bilgi-işlem çözümleri oluşturmayı ve AMD ile Intel arasındaki yarışa dahil olmayı hedeflediği anlaşılmıştı. Nvidia'nın mobil çözümlerden sorumlu yöneticisi Mike Rayfield'in yeni açıklamalarına göre Maxwell kod adlı yeni GPU tasarımı, Project Denver çalışmasının ilk örneklerini içerecek. Hatırlanacağı üzere Nvidia, Eylül ayında düzenlenen Grafik Teknolojileri Konferansı 2010 etkinliğinde, Kepler kod adlı yeni grafik yongasının 2011'de, Maxwell kod adlı GPU tasarımının ise 2013'te geleceğini açıklamıştı. Yani bu takvim çerçevesinde Project Denver kod adlı işlemci geliştirme çalışmasının ilk örneklerini 2013'te göreceğiz.

Masaüstü bilgisayarlardan yüksek performanslı iş istasyonlarına kadar pek çok farklı alanda kullanılması beklenen hibrit bilgi-işlem çözümleriyle Nvidia, performans/güç tüketimi verimliliği en yüksek heterojen bilgi-işlem çözümlerini sunmayı hedefliyor. CPU'nun önde olduğu sıralı işlemlerde ARM'ın yeni nesil Cortex-A15 tasarımının kendi mühendislerince optimize edilen versiyonunu, paralel işlemin önde olduğu uygulamalarda ise yeni nesil Maxwell GPU mimarisini kullanmayı hedefleyen Nvidia, CPU+GPU yarışında iddialı olmayı hedefliyor. Nvidia'nın takip edeceği yol haritası kapsamında, Project Denver dahilinde hazırlanan yeni işlemcilerin, 20nm fabrikasyon süreciyle üretilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. Watt başına performans açısındanda iddialı olması beklenen yeni işlemcilerin 14-16 GFLOP/Watt seviyesinde çift hassasiyetli işlem gücü sunmaları bekleniyor.