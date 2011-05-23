Nvidia'nın Project Denver kod adlı yeni işlemci tasarımı x86 emülasyonu yapabilir

Windows 8 işletim sisteminin ARM platformuna özel versiyonlarının olacağını daha önceki pek çok haberimizde dile getirmiştik. Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Microsoft Tepe Yöneticisi Steve Ballmer tarafından bizzat açıklanan bu detay, yarıiletken üreticileri arasındaki rekabeti kızıştırmaya yetti. Akıllı cihazların artan satış rakamları karşısında yaklaşık 20 yıldır sıkı bir iş ilişkisi içerisinde olduğu Intel'in yanı sıra ARM platformuna da kapı aralayan Microsoft, geliştirme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Windows 8'in ARM versiyonlarıyla ilgili konuşan Intel'in yazılımlardan sorumlu başkan yardımcısı Renee J. James ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor ve işletim sisteminin ARM platformunda çalışacak versiyonunun, x86 mimarisi için geliştirilmiş uygulamaları çalıştırmayacağına yani geriye dönük uyumluluk sergilemeyeceğine vurgu yapıyor.

Renee J. James açıklamalarında pekte haksız sayılmaz zira mevcut yapı çerçevesinde var olan Windows uygulamalarını ARM platformunda çalıştırmak pek mümkün değil. Sanallaştırılmış ortamlar ve işletim sisteminde entegre emülasyon özellikleri (x86 modunda çalıştır özelliği gibi) tartışılsa da henüz bu konuda Microsoft'tan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat diğer taraftan Windows 8'in ARM versiyonunu endüstri için kilometretaşı olarak gören ve sektörün gidişatını değiştireceğine inanan bazı üreticiler, geriye dönük destek noktasında donanımsal bazı çözümler üzerinde çalışıyorlar. İşte o üreticilerden birisi olan Nvidia'nın, Project Denver olarak bilinen yüksek performanslı yeni işlemci tasarımında x86 emülasyonu yapacak bazı özel komut setleri kullanacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere bu yaklaşım yeni sayılmaz zira Çin Bilim Akademisi tarafından geliştirilen Longsoon kod adlı MIPS tabanlı yerel işlemci tasarımında, x86 emülasyonuna yönelik çok sayıda komut seti kullanılıyor ve bu emülasyonun işlemci gücünü sadece %15-20'sine mal olduğu belirtiliyor.