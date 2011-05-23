Nvidia'nın Project Denver kod adlı yeni işlemci tasarımı x86 emülasyonu yapabilir

Windows 8 işletim sisteminin ARM platformuna özel versiyonlarının olacağını daha önceki pek çok haberimizde dile getirmiştik. Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Microsoft Tepe Yöneticisi Steve Ballmer tarafından bizzat açıklanan bu detay, yarıiletken üreticileri arasındaki rekabeti kızıştırmaya yetti. Akıllı cihazların artan satış rakamları karşısında yaklaşık 20 yıldır sıkı bir iş ilişkisi içerisinde olduğu Intel'in yanı sıra ARM platformuna da kapı aralayan Microsoft, geliştirme çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Windows 8'in ARM versiyonlarıyla ilgili konuşan Intel'in yazılımlardan sorumlu başkan yardımcısı Renee J. James ise farklı bir noktaya dikkat çekiyor ve işletim sisteminin ARM platformunda çalışacak versiyonunun, x86 mimarisi için geliştirilmiş uygulamaları çalıştırmayacağına yani geriye dönük uyumluluk sergilemeyeceğine vurgu yapıyor.
Renee J. James açıklamalarında pekte haksız sayılmaz zira mevcut yapı çerçevesinde var olan Windows uygulamalarını ARM platformunda çalıştırmak pek mümkün değil. Sanallaştırılmış ortamlar ve işletim sisteminde entegre emülasyon özellikleri (x86 modunda çalıştır özelliği gibi) tartışılsa da henüz bu konuda Microsoft'tan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Fakat diğer taraftan Windows 8'in ARM versiyonunu endüstri için kilometretaşı olarak gören ve sektörün gidişatını değiştireceğine inanan bazı üreticiler, geriye dönük destek noktasında donanımsal bazı çözümler üzerinde çalışıyorlar. İşte o üreticilerden birisi olan Nvidia'nın, Project Denver olarak bilinen yüksek performanslı yeni işlemci tasarımında x86 emülasyonu yapacak bazı özel komut setleri kullanacağı belirtiliyor. Bilindiği üzere bu yaklaşım yeni sayılmaz zira Çin Bilim Akademisi tarafından geliştirilen Longsoon kod adlı MIPS tabanlı yerel işlemci tasarımında, x86 emülasyonuna yönelik çok sayıda komut seti kullanılıyor ve bu emülasyonun işlemci gücünü sadece %15-20'sine mal olduğu belirtiliyor.
Editörün Notu: Nvidia'nın mikroişlemci geliştirme takımında daha önce Transmeta'nın emülasyon özelliğine sahip işlemcilerine imza atan ekipten mühendisler de yer alıyor.
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Yukarıdaki napolyon94 nickli arkadaşımız da 6 ay önce dediklerime inanmamıştı.
Bugün Cuda ile güçlü bir ekran kartı ile yaptığımız convert işlemleri en güçlü işlemciden kat kat daha hızlı olmakta. Çünkü birisinde 12 çekirdek diğerinde ise 512SP var. İşte öyle bir platform çıkmalı ki bu gücü kullanabilelim.
Mesela ekran kartlarınını üzerinde 1Gb ama 5Ghz GDDR5 RAM var. Oysa ki benim RAMlerim 8Gb 1600 Mhz. Neden o 1Gb ama 5Ghz lik RAM de Windows'u veya adı ne olacaksa onu hızlandırmasın. Neden işletim sistemimi sadece işlemcimin çekirdekleri hızlandırsın. BEnde GTX560Ti var ve orada 384 SP kuzu kuzu yatıyor. İşte bunu yaptıkları zaman günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak TAZE KAN lı bir platforma kavuşuruz. Yoksa hâlâ Intel'in x86 sına mahkumuz. Zaten onun istediği de o. Bu yüzden herkes Intel tekelinden kurtulmaya çalışıyor. Tüm programlar, oyunlar Windows uyumlu kardeşim. Bir OpenSUSE Linux yükledim, 2 gün zor dayandım. Ama artık bitiyor. ARM desteği MicroFOS tan da aldığı için artık ARM Ürür, Kervan Yürür...
AMD bu konuda biraz ileri görüşlü. Dikkat ederseniz her yerde yazıyor:
Future is Fusion. Gelecek Füzyonda. Şu an yeni çıkarttığı işlemcili Notebooklar ve dahili ekran kartlı yeni işlemciler çok yenilikçi fikirler.
Ama bence gelecek ARM da. Intel bunu anladı ve ARM a doğru adım attı. AMD de ARM için GPU geliştiriyor zaten. O da yakında ARM tabanlı kendi işlemcisini geliştirir. Zaten ondan sonra oooohoo. Büyükler ligi ARM da olursa ARM coşar coşar...
Arm kralı yine intel olur da, ne kadar rekabet o kadar kfte.
Ayrıca Windows 8 ARM platformuna girdikten sonra peşisıra uygulama çılgınlığı olur ise, ve ARM tarafıda desteklenir ise AMD ve INTEL de ARM işlemci pazarına hatrı sayılır seviyede girmek isteyeceklerdir. Tabi Nvidia bu konud 1 adım önde devam ederek şansını koruyabilir... Tabi sadece Nvidia değil, Apple ve samsung, qualcom gibi firmalar da işin içinde tozu dumana katabilir. Bu sayede ARM pazarında ciddi bir fiyat yarışı olacaktır. Buda bize tamamen duygusal bir mutluluk getirecektir. Bu sebeple ARM piyasası daha hareketlenir ise uzun bir süre sonra ARM platformu x86 platformuna tercih edilebilir... X86 belkide tarihe karışabilir...