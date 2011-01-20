Nvidia'nın Tegra 3 platformu dört çekirdekli olabilir, MWC 2011'de lanse edilebilir

Motorola ve LG başta olmak üzere mobil iletişim dünyasının lider isimleri tarafından yoğun ilgi gösterilen Tegra 2 platformu ile Nvidia'nın yüksek satış rakamlarına ulaşacağı tahmin ediliyor. Digitimes'ın haberine göre Nvidia'nın yıl içerisinde 15 milyon Tegra 2 platformu satacağı öngörülürken, kimi kaynaklar daha yüksek adetlerin mümkün olduğunu belirtiyorlar. Google tarafından Android 3.0 işletim sistemi için referans platform kabul edildiği belirtilen Tegra 2'nin hızlı bir şekilde yaygınlaşması beklenirken, Tegra 3 platformu için de geri sayım başladı. Eylül ayında düzenlenen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda Tegra 3 için hazırlıkların bitmek üzere olduğunu açıklayan Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Tegra 4 platformu için de araştırma-geliştirme çalışmalarının başladığı belirtmişti. Nvidia'nın mobil çözümlerden sorumlu genel yöneticisi Mike Rayfield, yeni bir röportajında Tegra 3 platformunun çok yakında lanse edileceğini işaret etti.

Mike Rayfield, Tegra 3 platformunun teknik özellikleri ve spesifik çıkış tarihi hakkında çok fazla bilgi vermemiş olsa da 14 Şubat'ta Barselona'da başlayacak Mobil Dünya Kongresi ile birlikte Nvidia'nın, Tegra 3 platformunu lanse edeceği tahmin ediliyor. Dört çekirdekli olacağı düşünülen yeni platform için Mike Rayfield, "rakiplerimiz çift çekirdekli çözümleri hazır olduğunda Tegra 3 platformu da üretimde olacak" açıklamasıyla Nvidia'nın agresif tutumunu gözler önüne serdi. Her sene yeni bir Tegra platformu lanse etmeyi hedefleyen Nvidia'nın yapacağı lansman muhtemelen kağıt üzerinde gerçekleşecek ve Tegra 3'lü cihazların çıkışı sene sonun bulacak gibi görünüyor. Qualcomm ve Texas Instruments gibi köklü rakipleri ile kıyaslandığında yol haritasına sahip olan Nvidia, ARM Cortex A9 mimarisini temel alan çift çekirdekli platformunu yaygın satışa sunan ilk firma olarak dikkat çekerken, benzer bir başarının dört çekirdekli tasarımlarda da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.