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Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni modellerine karşı AMD'nin sessizliği devam ediyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 465 modelini yakın zamanda satışa sunan ve GeForce GTX 460 modelini lanse etmeye hazırlanan Nvidia karşısında AMD'nin sessizliği sürüyor. Son olarak ATi Radeon HD 5830 modelini pazara süren ve ürün gamının tamamlanmasıyla birlikte derin bir sesslik içerisine giren firma, Nvidia'nın modellerine karşı yeni bir model planlamadığı gibi yakın zamanda fiyat indirimine gitmeyi de planlamıyor zira bugün piyasadaki DirectX 11 destekli en ucuz Nvidia çözümü bile ciddi maliyetlerle sunulmakta. Ancak GeForce GTX 460 ile birlikte, kartın göstereceği performansa bağlı olarak AMD'nin fiyat indirimine (özellikle HD 5830 modelinde) gidebileceği de konuşulmuyor değil.

ATi Radeon HD 5000 serisinin hem masaüstü hem de mobil ayağında ürün gamını tamamlayan ve bir süredir profesyonel ekran kartlarına yoğunlaşan AMD'nin yeni nesil ekran kartlarına yönelik çalışmaları da sürüyor. Firmanın, Southern Islands kod adını taşıyan ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarını bu seneye yetiştirmesi bekleniyor.


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yonex78 8 yıl
deniztoyota
6/15/2010 Saat: 11:19 PM
bence ati 11m kart sattı şimdi havaii de tatil yapıyor netten nvidia yı takip edip kahkaha içinde ulan adamlara ne yaptık böyle daha 4. kartı çıkaramadılar diye şaka bile yapıyorlardır fiyatlar iner bence 6000 serisi güçlü fazla wattlı sağlam seri olur bunlar ucuzlar biz alırız nvidia da yetişmek için cehennem modeli diye yeni kart çıkartır mesele cehennem150 150c sıcaklık 600mhz işlemci :):):)
yanında da yangın söndürücü hediye:D
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cestvrai 8 yıl
5970 hala kral hem performans hemde kart tasarımı olarak


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real_kuru 8 yıl
Çok traş bi haber olmuş, hatta biraz advertorial kokuyor. ATI neye cevap verecek onu anlamadım, NVidia ATI'ye cevap verdi de benmi kaçırdım? 3 Tane GPU ya karşılık 11 tane GPU su var ATI'nin. Biri birine cevap verecekse NVidia'nın vermesi gerekir.
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MÜŞAVİR 8 yıl
Konserve gazetelerde yer alan, laf olsun sayfa dolsun tarzı bir haber olmuş. Koskoca DH nin böyle bir gereksizliği habermiş mantığıyla vermesini yakıştıramadım.

Şu an hala sessizliği devam eden nvidiadır. Giriş, giriş üstü, orta seviyede hala kartı bulunmayan nvidiadır.
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CoreXXX 8 yıl
aceleye luzum yokki. şu anda ne fiyat ne performans olarak nvidaya ezilmiyor. acele etmesine gerek yok. daha iyi araştırma ile bomba gibi bir sürüm ile gelebilir bence. ayrıca fermi 6 ay sonra çıkdı ne bu acele milletteki.D
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deniz_sea 8 yıl
bence ati 11m kart sattı şimdi havaii de tatil yapıyor netten nvidia yı takip edip kahkaha içinde ulan adamlara ne yaptık böyle daha 4. kartı çıkaramadılar diye şaka bile yapıyorlardır fiyatlar iner bence 6000 serisi güçlü fazla wattlı sağlam seri olur bunlar ucuzlar biz alırız nvidia da yetişmek için cehennem modeli diye yeni kart çıkartır mesele cehennem150 150c sıcaklık 600mhz işlemci :):):)
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DH Misafiri 8 yıl
bence iki firma anlaştı ve bizi söğüşlüyorlar.orta seviye ekran kartı bile artık 300 tl nin altında değil eskiden orta seviye 25 civarıydı şimdi 300 tl civarı.
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djpisagor 8 yıl
Nvidia'nın fermisi elinde patladı tabii sessiz kalır AMD. Fermi ile çok güçlü bir gpu yapayım dedi Nvidia ama o kadar karmaşık bir gpu oldu ki hem üretim maliyetlerini arttırdı hem ısınma sorunu ortaya çıktı. Hal böyle olunca hem pahalı hemde sıcak kartlar satmak zorunda kaldı. Tabii satamadı :) Bence ATI şu anki durumdan gayet memnundur. Belki Nvidia iddialı bir GTX455 yada GTX450' yi piyasaya sürerse o zaman ATI ufak bir indirime gidebilir.
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feyktofeyk 8 yıl

''Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni modellerine karşı AMD'nin sessizliği devam ediyor'' Efendim ? Doğru okuyorumdur umarım
.. Kim ekran kartını Trafoya takmak isterki .. He ''kışın doğalgaz yakmicam kardeşim tek göz odam da fermi beni ısıtır'' diyenlere fiyat performas ve sıcaklık acısından kış için ideal bi kart.. Yazın klima dayanmaz ama
En ideal kartlar ATI de malesef.. Neden malesef dedim? ndvidia da güzel kartlar cıkartsaydı arada rakabetten fiyatlar düşerdi bizde güzel güzel alır kullanırdık
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KANUNI61 8 yıl
ati neden indirim e gitsinki adamlar tatilde 11 m gpu tadını cıkartıyorlar
yaz bitiminde belki indirim olur :)))
nvidia indirim yapsın kime satacaksa 100 derecedeki gpu yu
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muvaZaa xD 8 yıl
atinin indirime gitmesine gerek yok dolar kuru şöyle 1,55 tl seviyesine gerilesin üst seviye ekran kartları bakın nasıl 50-60 tl birden iniyor şimdi en ucuz 5870 750 tl ye bulunurken dolar düştüğünde otomatikman 700 tl civarlarında olacak bir de nvidianın fiyatlandırmalarına bakalım fx57 nin gtx 460 haberini okuyanlar yurtdışı satış fiyatının 230$ olduğunu görmüşlerdir ülkemizde minumum kdv dahil 250$ dan satılacak olursa kimse yüzüne bakmaz git 4890 al daha iyi ama nvidia üreticileri de haklı nasıl olsa hangi fiyattan satarsam satayım ben yine bulurum alacak enayiyi diyor


edit: son sözüm yanlış anlaşılmasın demek istediğim 5770 karşısında konumlandırılan gtx 460 ile ilgili düşüncemi aktardım son cümlede
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huseyincarnege 8 yıl
ati 5000 serisini cıkarar nividianın neyapabilceni görmek istedi baktı bişey yapamadılar.6000sersinide eylül ayında lanse edecekler ama sağlam gelce haberiniz olsun
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Miasmus 8 yıl
Şahsen ben DX10'da nVidia kart bakardım. Ama DX11'de sadece ATi kart bakıyorum. Bilmiyorum ama farkında olmadan nVidia'yı silmişim şu an nvidia kullanıyor olmama rağmen. Çünkü her sitede pahalı sesli yüksek güç tüketen aşırı ısınan olduğu söyleniyor doğal olarak bilinç altına yerleşti. Yeni seri nVidia'lar gelene kadar nVidia defteri bende kapanmıştır. 5000 serisi DX11'in ilk roundunu bana göre kazandı.
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tahir40 8 yıl
Ne diye indirim yapsın ki... Nvidia geç çıkardığı halde çıkardığı her kartı zaten performans eşdeğeri Ati karttan daha pahalı satıyor, üstelik kartlar ateş gibi 100C dereceyi vuruyor, overclock hikaye.
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dellino 8 yıl
@tahir40
Ne diye indirim yapsın ki

Firmanın birtanesi indirim yaparsa diğeri de piyasayı dengelemek adına indirim ya da yeni ürün çıkartacaktır.
Buradan gelecek fayda en çok tüketici olarak bize yarar.
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