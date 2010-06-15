Nvidia'nın Fermi tabanlı yeni modellerine karşı AMD'nin sessizliği devam ediyor

GeForce GTX 465 modelini yakın zamanda satışa sunan ve GeForce GTX 460 modelini lanse etmeye hazırlanan Nvidia karşısında AMD'nin sessizliği sürüyor. Son olarak ATi Radeon HD 5830 modelini pazara süren ve ürün gamının tamamlanmasıyla birlikte derin bir sesslik içerisine giren firma, Nvidia'nın modellerine karşı yeni bir model planlamadığı gibi yakın zamanda fiyat indirimine gitmeyi de planlamıyor zira bugün piyasadaki DirectX 11 destekli en ucuz Nvidia çözümü bile ciddi maliyetlerle sunulmakta. Ancak GeForce GTX 460 ile birlikte, kartın göstereceği performansa bağlı olarak AMD'nin fiyat indirimine (özellikle HD 5830 modelinde) gidebileceği de konuşulmuyor değil.

ATi Radeon HD 5000 serisinin hem masaüstü hem de mobil ayağında ürün gamını tamamlayan ve bir süredir profesyonel ekran kartlarına yoğunlaşan AMD'nin yeni nesil ekran kartlarına yönelik çalışmaları da sürüyor. Firmanın, Southern Islands kod adını taşıyan ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarını bu seneye yetiştirmesi bekleniyor.