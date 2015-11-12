O bile ekonomi peşinde, 2016 Lamborghini Huracan

Lamborghini Huracan’nın 2016 modelinde yapılan güncellemelerin sürüş kabiliyetini, konforunu ve verimliliğini arttıracağı ifade ediliyor.

İlk göze çarpan güncelleme Huracan ve yakın zamanda piyasaya çıkan Huracan Spyder modellerinde yer alan doğal-emişli V10 motorun güç gerektirmeyen durumlarda otomatik olarak 5 silindiri devre dışı bırakması. Motor, kullanıma bağlı olarak güç ihtiyacı fark eder etmez devre dışı bıraktığı 5 silindiri devreye alarak performans ihtiyacını karşılayacak. Ayarlamanın yakıt tüketimine ve CO2 salınımına olumlu katkıları için tercih edildiği belirtiliyor.





Motorun ürettiği güç, çift kavramalı şanzıman ve dört tekerlek çekiş sistemi üzerinden yola aktarılırken, 4 teker çekiş sistemi üzerinde yapılan güncellemeler ile özellikle Strada modunda (sokak modu) daha doğal ve gelişmiş sürüş deneyimi sunacağı ifade ediliyor.





Firma ayrıca, aracın mevcut halinin yeteri kadar dikkat çekmediğini düşünmüş olacak ki, 2016 yılı iyileştirmeleri arasına yeni sport egsoza yer vermiş ve 5.2-litre V-10 motorun sesini dinlemek yerine müzik dinlemeyi tercih edecek kullanıcılar için 10 hoparlör ile desteklenmiş “Sensonum” ses sitemi de opsiyonel olarak seçeneklerinin arasında yer vermiş durumda.

Araçta yer alacak diğer değişiklikler ise şöyle; şeffaf motor kaputu, led aydınlatmalı motor bölmesi, motor haznesi karbon fiber kaplama, araç içi bardak tutacakları.

Aracın yurt dışı satış fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği ve 245 bin 445 dolar olan satış fiyatının aynı kalacağı belirtildi.