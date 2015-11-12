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O bile ekonomi peşinde, 2016 Lamborghini Huracan

Lamborghini’ nin en çok üretilen ve satışı yapılan modeli Gallardo’ nun yerine üretime başlanan ve ilk olarak 2014 Cenevre Auto Show' da lanse edilen Huracan yenilenerek geliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,9b
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38
Otomobil Teknolojileri
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Lamborghini Huracan’nın  2016 modelinde yapılan güncellemelerin sürüş kabiliyetini, konforunu ve verimliliğini arttıracağı ifade ediliyor.
O bile ekonomi peşinde, 2016 Lamborghini Huracan

İlk göze çarpan güncelleme Huracan ve yakın zamanda piyasaya çıkan Huracan Spyder modellerinde yer alan doğal-emişli V10 motorun güç gerektirmeyen durumlarda otomatik olarak 5 silindiri devre dışı bırakması. Motor, kullanıma bağlı olarak güç ihtiyacı fark eder etmez devre dışı bıraktığı 5 silindiri devreye alarak performans ihtiyacını karşılayacak. Ayarlamanın yakıt tüketimine ve CO2 salınımına olumlu katkıları için tercih edildiği belirtiliyor.

Motorun ürettiği güç, çift kavramalı şanzıman ve dört tekerlek çekiş sistemi üzerinden yola aktarılırken, 4 teker çekiş sistemi üzerinde yapılan güncellemeler ile özellikle Strada modunda (sokak modu) daha doğal ve gelişmiş sürüş deneyimi sunacağı ifade ediliyor.
 
O bile ekonomi peşinde, 2016 Lamborghini Huracan

Firma ayrıca, aracın mevcut halinin yeteri kadar dikkat çekmediğini düşünmüş olacak ki, 2016 yılı iyileştirmeleri arasına yeni sport egsoza yer vermiş ve 5.2-litre V-10 motorun sesini dinlemek yerine müzik dinlemeyi tercih edecek kullanıcılar için 10 hoparlör ile desteklenmiş “Sensonum” ses sitemi de opsiyonel olarak seçeneklerinin arasında yer vermiş durumda.
Araçta yer alacak diğer değişiklikler ise şöyle; şeffaf motor kaputu, led aydınlatmalı motor bölmesi, motor haznesi karbon fiber kaplama, araç içi bardak tutacakları.
Aracın yurt dışı satış fiyatında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği ve 245 bin 445 dolar olan satış fiyatının aynı kalacağı belirtildi.

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Mendieta58 4 yıl en beğenilen
Adamlar bardak tutacağı ve motor bölmesine led aydınlatma koymuş ama fiyatı değişmemiş helal olsun
1 Yanıt Yanıtla +45
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yokbeolumbe 4 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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hasan21t 4 yıl
Bu aracı 1.6 dizel otomatik yapsalar ne olur acaba.
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ardaozpinar 4 yıl
silindir acma kapatma olayi bizdeki 2007 model gradcherokee de vardi sasirilicak bisey degil sen farketmeden yapiyor acip kapatma isini
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Sirrüs 4 yıl




İlk Huracan'ı alanlar şimdi bardak tutacağından mahrum mu kaldı!
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aycibin 4 yıl
rakibi 488gtb 670bg'ken huracan biraz zayıf kalmıştı.motorda güç olarak da yenililk lazım bence
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ingeniarius 4 yıl
Bu donanim bu fiyata 1.3 dizeli olsa alirdim bi tane
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BekirTemel 4 yıl
5 litre takmadığı sürece bu ülkede iş yapamaz
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superegoid 4 yıl
Bardak tutacağıylan dalga geçilmiş ama 500 beygirlik arabada o bardağı tutmak kolay mı hacı. Kimbilir nasıl teknolojik bi alettir.
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Spiderhip 4 yıl
Seneler önce discovery deki araç tanıtım programında bunun gibi özelliklere sahip araçları gösteriyorlardı. Onlar otomatik yerine tuşluydu. Arazi modu, spor modu, şehir içi modu tuşlarına bastığın anda motor hacmi, süspansiyon sertliği, aracın yere yakınlığı falan değişiyordu.
Bu arada aracın fiyatı asıl süper. Son model, son teknoloji lamborgini yurt dışında sadece 750binlira. Vay anasını. Türkiye'de 3 milyon falan :D
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jimhendrix 4 yıl
vosvosun demi bu lambo
Lamborghini Huracan v10 ACT
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ø 4 yıl
Bunu alan adamın ekonomiyle ne işi olur.
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Cesc_ 4 yıl
Volkswagen AG ACT teknolojisini süpersport'lara kadar tüm araçlarında kullanacak demekki. Güzel bir şey.
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V4LKyR 4 yıl
Merhaba,
VW'de ACT - Active Cylinder Technology diye bir sistem var, aynen bu şekilde işliyor.
Mekanizma, kam milinin pozisyon değiştirerek kapatılması istenen silindirlerin subaplarını devre dışı bırakmasına dayanıyor. Yani o silindire ait olan subaplar kam mili ile etkileşime girmiyor, böylece subaplar devamlı kapalı halde kalıyor. Sistem elektronik kontrollü olduğu için, güç demandında herhangi bir artışta kapatılmış olan silindirler derhal devreye alınıyor.
Video: youtube.com/... (VW ACT Teknolojisi)
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