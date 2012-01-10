OCZ, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 0.9 milyon dolar net zarar

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USB bellek, SSD sürücü ve güç kaynağı üretimi konusunda uzman firmalardan OCZ, 2012 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını internette paylaştı.
Paylaşılan güncel bilgilere göre OCZ, 30 Kasım'da sona eren üç aylık zaman dilimi boyunca 103.1 milyon dolar gelir elde etmiş. Elde edilen gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %94, bir önceki çeyreğe kıyasla ise %31 artış sergilediği belirtiliyor.
Firma gelirlerinde SSD sürücülerin aslan payına sahip olduğunu söylemek mümkün. SSD sürücüler, firma için yaklaşık 95.5 milyon dolar gelir sağlamış. SSD gelirlerinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %130, bir önceki çeyreğe göre %34 artış söz konusu.
Satış gelirlerindeki artışa rağmen OCZ'nin net zararı 0.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Öte yandan net zararın bir önceki yıl 8.3 milyon dolar seviyesinde olduğunun altı çiziliyor. OCZ, 29 Şubat'ta sona erecek çeyrek için şimdiden 105 ile 120 milyon dolar arası gelir tahmini yapıyor.
http://ir.stockpr.com/ocztechnology/recent-news/detail/1743/ocz-technology-group-reports-fiscal-2012-third-quarter-results Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bazı arkadaşlar batsın falan demişler. Bütün firmalar SSD diskleri çok uyguna satsa OCZ çok pahalı olsa haklısınız. OCZ nin fiyatları da diğer firmalar ile aynı veya çok yakın.
Yani SSD nin fiyatlarını OCZ kazık yapmıyor. Demek ki o fiyata satılması gerekiyor veya hepsi ağız birliği etmişler ki fiyatlar öyle.
Bu arada tabi ki zarar edecek. Gerçi kâr etmişler baya iyi ama bu adamlar sadece Indilinx i satın almakla kalmadılar bir de kontrolör geliştiriyorlar.
Bunun arge giderleri var, geliştirme çalışmaları için gereken laboratuvarlar falan var, kısacası var da var...
O şekilde düşünmek tıpkı Microsoft'un Windows 7 yi yaparken kaç kişi çalışmış, yapımı kaç sene sürmüş diye düşünmeden
"1 Dolar fiyata üretti, 100 Dolar'dan satıyor demek gibi bir şey.
RAM piyasasında mükemmel işler yapıyordu halbuki :/ Sadece SSD gibi yeni ve pahalı bir teknolojiye odaklandılar, global kriz vs. tuz biber olarak eklendi. Gayet olası bir sonuç bence. Kaldı ki bunu ben bile tahmin edebildim, bu firmanın finans müdürü kılı tüyü hiç mi tahmin edememiş, şaşılacak bir gelişme gibi sunmuşlar?
Zaten dikkat ederseniz sürekli, yüksek bir büyüme söz konusu.
Yapılan anlaşmalarla 2013 - 2014 tahmin edilir
Ram üretimin kalkması (alıcısının %80) ssd fiyatların yüksek olması 2013 yılı çok büyük zarara uğrayacak gibi geliyor 2015 yılına kalmaz firma kapanabilir
Eskiden OCZ güç kaynağı - Ram satışından çok büyük kar sağlıyordu şimdi ocz ne satıyor sadece SSD o da fiyatlar uygun değil
SSD access time düşük olduğu için performans 3. planda 2.planda kapasite 1. planda ucuzluk gelir bir kaç kişiye ssd satmak kar değil zarar getirir
1000 usd 512GB SSD kim alacak
Eskiden bu iki firma arasında fark yoktu şimdi 50 tane ocz koyun corsair etmez (corsair eskiden sadece ram üretiyordu şimdi anakart ekran kartı ve işlemci dışında her şey üretiyor)
3 -5 yıl sonra dizüstü satmaya başlayacaklar
ocztechnology.com/...
corsair.com/...
esas bende 2012 lafına cevap yazacaktım unuttuk arada
2012 deki zararı nasıl net zarar diye deklare ediyorlar.
doğmamış bebeğe donmu biçiliyor. 2011 olmasın o ? [>:]
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