OCZ, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 0.9 milyon dolar net zarar

USB bellek, SSD sürücü ve güç kaynağı üretimi konusunda uzman firmalardan OCZ, 2012 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını internette paylaştı.

Paylaşılan güncel bilgilere göre OCZ, 30 Kasım'da sona eren üç aylık zaman dilimi boyunca 103.1 milyon dolar gelir elde etmiş. Elde edilen gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %94, bir önceki çeyreğe kıyasla ise %31 artış sergilediği belirtiliyor.



Firma gelirlerinde SSD sürücülerin aslan payına sahip olduğunu söylemek mümkün. SSD sürücüler, firma için yaklaşık 95.5 milyon dolar gelir sağlamış. SSD gelirlerinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %130, bir önceki çeyreğe göre %34 artış söz konusu.

Satış gelirlerindeki artışa rağmen OCZ'nin net zararı 0.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Öte yandan net zararın bir önceki yıl 8.3 milyon dolar seviyesinde olduğunun altı çiziliyor. OCZ, 29 Şubat'ta sona erecek çeyrek için şimdiden 105 ile 120 milyon dolar arası gelir tahmini yapıyor.



http://ir.stockpr.com/ocztechnology/recent-news/detail/1743/ocz-technology-group-reports-fiscal-2012-third-quarter-results