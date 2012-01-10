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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

OCZ, 2012 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı: 0.9 milyon dolar net zarar

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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USB bellek, SSD sürücü ve güç kaynağı üretimi konusunda uzman firmalardan OCZ, 2012 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını internette paylaştı.
Paylaşılan güncel bilgilere göre OCZ, 30 Kasım'da sona eren üç aylık zaman dilimi boyunca 103.1 milyon dolar gelir elde etmiş. Elde edilen gelirin bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %94, bir önceki çeyreğe kıyasla ise %31 artış sergilediği belirtiliyor.
Firma gelirlerinde SSD sürücülerin aslan payına sahip olduğunu söylemek mümkün. SSD sürücüler, firma için yaklaşık 95.5 milyon dolar gelir sağlamış. SSD gelirlerinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %130, bir önceki çeyreğe göre %34 artış söz konusu.
Satış gelirlerindeki artışa rağmen OCZ'nin net zararı 0.9 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Öte yandan net zararın bir önceki yıl 8.3 milyon dolar seviyesinde olduğunun altı çiziliyor. OCZ, 29 Şubat'ta sona erecek çeyrek için şimdiden 105 ile 120 milyon dolar arası gelir tahmini yapıyor.

http://ir.stockpr.com/ocztechnology/recent-news/detail/1743/ocz-technology-group-reports-fiscal-2012-third-quarter-results Yorum Yaz
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FoXDiE 7 yıl en beğenilen
afbuyurun ben mi yanlış anlıyorum yoksa bu başlıkta daha henüz yaşanmamış bir zaman diliminden mi bahsediliyor ? "2012 3. çeyreği" nedir yaw
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zafercap 7 yıl
İndilinx i satın aldıkları için bu alımıda zarar listesine yazdıklarından bu şekilde bir zarar açıklanmış. Çok zararlı bir yazı oldu benimki de :)
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OverClocK1ng 7 yıl
Arkadaşlar. Yanlış düşünüyorsunuz.
Bazı arkadaşlar batsın falan demişler. Bütün firmalar SSD diskleri çok uyguna satsa OCZ çok pahalı olsa haklısınız. OCZ nin fiyatları da diğer firmalar ile aynı veya çok yakın.
Yani SSD nin fiyatlarını OCZ kazık yapmıyor. Demek ki o fiyata satılması gerekiyor veya hepsi ağız birliği etmişler ki fiyatlar öyle.

Bu arada tabi ki zarar edecek. Gerçi kâr etmişler baya iyi ama bu adamlar sadece Indilinx i satın almakla kalmadılar bir de kontrolör geliştiriyorlar.
Bunun arge giderleri var, geliştirme çalışmaları için gereken laboratuvarlar falan var, kısacası var da var...

O şekilde düşünmek tıpkı Microsoft'un Windows 7 yi yaparken kaç kişi çalışmış, yapımı kaç sene sürmüş diye düşünmeden
"1 Dolar fiyata üretti, 100 Dolar'dan satıyor demek gibi bir şey.
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Sunbuloglu 7 yıl
Bende şahsen ssd'nin ucuzlamasını bekliyorum. Benim gibi birçok bekleyen insan var. Bir an önce ucuzlarsa hem biz daha fazla beklememiş oluruz hemde onlar bir an önce kara geçerler. Bunu görememeleri için sebep ne anlayamıyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
daha gecen sen ssd den su kadar kar yaptik diyorlardi.nasil zararda oluyor anlamiyorum.kardan zararmi acaba.hard diskler pahaliyken ucuzlatsalardi ssd deleri simdi zararda olmazdi.ama maalesef iyi degerlendiremediler bu firsati.onlar istiyor her halde ssd yi hep yuksek fiyattan satalim yok oyle yama.
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TrMhMt 7 yıl
SSD fiyatlarini ucuzlatip surumden kazansalar eminim rekor gelir aciklarlar ama bu isin icinde bir is var ben hala cozemedim. Suan biz son kullanicilar ac kurtlar gibi ssd'lerin alinir seviyeye inmesini bekliyoruz ki ilk uygun fiyatlandiran firma saha kalkar diye dusunuyorum.
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ahmetkep 7 yıl
ocz önemli bir firma . battıgını birgün duymak istemem..geçen yılda zarar etmişler.çok ilgincime gitti..
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Freeline 7 yıl
Batsınlar 128 ve 256 gb lık ssdlerden dünyanın parasını istiyolar şu anda 1tb lık ssdler 500-700 milyon civarında olmalıydı en çok
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BecHo-minaTor 7 yıl
@Freeline sen herhalde Mars'ta falan yaşıyorsun, SSD fiyatlarından dolayı baltalamana bir tek böyle açıklama getirebildim.

RAM piyasasında mükemmel işler yapıyordu halbuki :/ Sadece SSD gibi yeni ve pahalı bir teknolojiye odaklandılar, global kriz vs. tuz biber olarak eklendi. Gayet olası bir sonuç bence. Kaldı ki bunu ben bile tahmin edebildim, bu firmanın finans müdürü kılı tüyü hiç mi tahmin edememiş, şaşılacak bir gelişme gibi sunmuşlar?
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OverClocK1ng 7 yıl
OCZ, Indilinx'i satın aldığı için olabilir. Rakam zamanla artacaktır.
Zaten dikkat ederseniz sürekli, yüksek bir büyüme söz konusu.
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rodri 7 yıl
yanlış yazılmıştır heralde. 2011' in 3. çeyreğidir. ;)
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FoXDiE 7 yıl en beğenilen
afbuyurun ben mi yanlış anlıyorum yoksa bu başlıkta daha henüz yaşanmamış bir zaman diliminden mi bahsediliyor ? "2012 3. çeyreği" nedir yaw
1 Yanıt Yanıtla +5
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yenerbalcı 7 yıl FoXDiE
FoXDiE

afbuyurun ben mi yanlış anlıyorum yoksa bu başlıkta daha henüz yaşanmamış bir zaman diliminden mi bahsediliyor ? "2012 3. çeyreği" nedir yaw

Yapılan anlaşmalarla 2013 - 2014 tahmin edilir

Ram üretimin kalkması (alıcısının %80) ssd fiyatların yüksek olması 2013 yılı çok büyük zarara uğrayacak gibi geliyor 2015 yılına kalmaz firma kapanabilir

Eskiden OCZ güç kaynağı - Ram satışından çok büyük kar sağlıyordu şimdi ocz ne satıyor sadece SSD o da fiyatlar uygun değil

SSD access time düşük olduğu için performans 3. planda 2.planda kapasite 1. planda ucuzluk gelir bir kaç kişiye ssd satmak kar değil zarar getirir

1000 usd 512GB SSD kim alacak

Eskiden bu iki firma arasında fark yoktu şimdi 50 tane ocz koyun corsair etmez (corsair eskiden sadece ram üretiyordu şimdi anakart ekran kartı ve işlemci dışında her şey üretiyor)
3 -5 yıl sonra dizüstü satmaya başlayacaklar

ocztechnology.com/...
corsair.com/...
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theboy32 7 yıl
OCZ diyince aklıma direk ram geliyor :)
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Ozzy 7 yıl
ram işinde kalsalar belki daha çok zarar edeceklerdi çünkü artık hepsi standart oldu eskiden OCZ farkını koyardı düşük gecikmeli ramler çıkartırdı şimdi baktı eskisi gibi olamaycak piyasadan çekildi herhalde.


esas bende 2012 lafına cevap yazacaktım unuttuk arada


2012 deki zararı nasıl net zarar diye deklare ediyorlar.
doğmamış bebeğe donmu biçiliyor. 2011 olmasın o ? [>:]
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Odyofilci 7 yıl
Ram üretimini durdurmamalıydılar bence :(
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