Stellantis, yılın ilk yarısında 5,6 milyar euro net kar açıkladı

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis, yılın ilk yarısıyla ilgili finansal verilerini açıkladı. Ürün odaklı geçiş yılı olan 2024’te yoluna kayıpsız şekilde devam etme stratejisiyle hareket eden Stellantis’in yılın ilk yarısındaki net geliri 85 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Şirket bu dönemde 5,6 milyar Euro’luk net kâr elde etti.

Yılın ikinci yarısında performansını artıracak

Yakın vadede yeni bir ürün dalgasını başarıyla piyasaya sürmeye odaklanan şirket, böylece ürün gamındaki boşlukları doldurarak kapsamını daha da genişletmeyi hedeflerken, Kuzey Amerika, Genişletilmiş Avrupa ve Maserati’nin performansını iyileştirmeye yönelik yönetim eylemleri 2024 yılının ikinci yarısı ve 2025 yılının tamamı için önemli performans iyileştirme fırsatları yaratıyor.

Orta Doğu ve Afrika pazarının yeni lideri

Tam Boyutta Gör Stellantis, ilk kez Orta Doğu ve Afrika'da pazar payında ilk sırayı aldı. Şirket aynı zamanda Avrupa ve Güney Amerika'da pazar payı ve ticari araçta liderliğini sürdürdü. Stellantis, ABD'de şarj edilebilir hibrit araç satışlarında 1’inci ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ise 2’nci sırada yer alıyor.

Leapmotor’un maliyet rekabet gücünden ve güç-aktarma sistemleri ile bağlantılı teknolojilerinden yararlanan Leapmotor International ortak girişimi, ilk teknoloji odaklı elektrikli modellerini C10 SUV ve T03’ü tanıtmaya hazırlanıyor. İlk ürün tanımı “Genişletilmiş Avrupa'da” yapılacak ve bunu 2024 yılının sonuna kadar Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika, Hindistan ve Asya Pasifik pazarları izleyecek.

Stellantis’in 2024 ürün hamlesi devam ediyor

Şirket, 2024 yılında yılın ilk yarısında üretimi başlayan 10 yeni ürün de dahil olmak üzere en az 20 yeni ürün tanıtımı planlıyor:

Peugeot 3008 ve 5008: Doğuştan batarya elektrikli (BEV) olan çok enerjili STLA Medium platformu ile yollara çıkan modeller 680 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve tamamen yeni Panoramic i-Cockpit ile donatılıyor. ChatGPT, bu yılın başlarında DS markası ile başlayarak tüm Peugeot ürün gamında standart hale gelecek. Haziran ayındaki 3008 siparişlerinin yaklaşık yüzde 30’u batarya elektrikli versiyon olarak gerçekleşti. Peugeot ayrıca 2008 modelinin üretimini Güney Amerika'da yerelleştirdi.

Tam Boyutta Gör Yeni Lancia Ypsilon: Lancia, premium B-hatchback segmentindeki yeni dönemin ilk otomobili olarak Yeni Lancia Ypsilon'u tanıttı. Marka yenilikçi ve ölümsüz İtalyan zarafeti ile gelecek yolunda ilerlemek üzere 10 yıllık stratejik bir plana sahip.

Maserati Grecale Folgore: Maserati, markanın ilk tamamen elektrikli SUV modeli Grecale Folgore’yi pazara sundu. Elektrikli güç-aktarma sistemi 820 nm tork sağlıyor 220 km/s maksimum hıza olanak tanıyor.

Citroën Basalt: Yeni bir SUV coupe olan Citroën Basalt, Hindistan ve Güney Amerika pazarında yollara çıkıyor. Yeni Citroën C3'e olan talep güçlü ve müşterilerin yüzde 72'si Avrupa'da üretilen rekabetçi fiyata sahip bir B-segment elektrikli araç olan yeni ë-C3'ü tercih ediyor.

Stellantis Pro One Vanları: Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot ve Vauxhall markalarının yenilenen Pro One ticari araç serisi tüm segmentlerden 12 modelle yollarda. Stellantis Pro One, yılın ilk yarısında Genişletilmiş Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika'da 1’inci oldu.

FIAT ve Opel, İtalya ve Almanya’daki tarihi miraslarını 125’inci yıldönümleri ile taçlandırdı. FIAT, 25 bin Euro’nun altında bir fiyatla tamamen elektrikli Grande Panda ile küresel ana pazara dönüşünü ilan etti. Ayrıca hibrit bir versiyon olarak satışa sunacak.

