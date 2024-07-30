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    Stellantis, yılın ilk yarısında 5,6 milyar euro net kar açıkladı

    14 markayı bünyesinde barındıran dünyanın en büyük otomotiv gruplarından Stellantis, yılın ilk yarısına ilişkin finansal verilerini paylaştı.                    

    Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük gruplarından Stellantis, yılın ilk yarısıyla ilgili finansal verilerini açıkladı. Ürün odaklı geçiş yılı olan 2024’te yoluna kayıpsız şekilde devam etme stratejisiyle hareket eden Stellantis’in yılın ilk yarısındaki net geliri 85 milyar Euro seviyesinde gerçekleşti. Şirket bu dönemde 5,6 milyar Euro’luk net kâr elde etti. 

    Yılın ikinci yarısında performansını artıracak

    Yakın vadede yeni bir ürün dalgasını başarıyla piyasaya sürmeye odaklanan şirket, böylece ürün gamındaki boşlukları doldurarak kapsamını daha da genişletmeyi hedeflerken, Kuzey Amerika, Genişletilmiş Avrupa ve Maserati’nin performansını iyileştirmeye yönelik yönetim eylemleri 2024 yılının ikinci yarısı ve 2025 yılının tamamı için önemli performans iyileştirme fırsatları yaratıyor.

    Orta Doğu ve Afrika pazarının yeni lideri

    Stellantis, yılın ilk yarısında 5,6 milyar euro net kar açıkladı Tam Boyutta Gör
    Stellantis, ilk kez Orta Doğu ve Afrika'da pazar payında ilk sırayı aldı. Şirket aynı zamanda Avrupa ve Güney Amerika'da pazar payı ve ticari araçta liderliğini sürdürdü. Stellantis, ABD'de şarj edilebilir hibrit araç satışlarında 1’inci ve düşük emisyonlu araç (LEV) satışlarında ise 2’nci sırada yer alıyor.

    Leapmotor’un maliyet rekabet gücünden ve güç-aktarma sistemleri ile bağlantılı teknolojilerinden yararlanan Leapmotor International ortak girişimi, ilk teknoloji odaklı elektrikli modellerini C10 SUV ve T03’ü tanıtmaya hazırlanıyor. İlk ürün tanımı “Genişletilmiş Avrupa'da” yapılacak ve bunu 2024 yılının sonuna kadar Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika, Hindistan ve Asya Pasifik pazarları izleyecek.

    Stellantis’in 2024 ürün hamlesi devam ediyor

    Şirket, 2024 yılında yılın ilk yarısında üretimi başlayan 10 yeni ürün de dahil olmak üzere en az 20 yeni ürün tanıtımı planlıyor:

    Peugeot 3008 ve 5008: Doğuştan batarya elektrikli (BEV) olan çok enerjili STLA Medium platformu ile yollara çıkan modeller 680 kilometreye kadar menzil sağlıyor ve tamamen yeni Panoramic i-Cockpit ile donatılıyor. ChatGPT, bu yılın başlarında DS markası ile başlayarak tüm Peugeot ürün gamında standart hale gelecek. Haziran ayındaki 3008 siparişlerinin yaklaşık yüzde 30’u batarya elektrikli versiyon olarak gerçekleşti. Peugeot ayrıca 2008 modelinin üretimini Güney Amerika'da yerelleştirdi.

    Stellantis, yılın ilk yarısında 5,6 milyar euro net kar açıkladı Tam Boyutta Gör
    Yeni Lancia Ypsilon: Lancia, premium B-hatchback segmentindeki yeni dönemin ilk otomobili olarak Yeni Lancia Ypsilon'u tanıttı. Marka yenilikçi ve ölümsüz İtalyan zarafeti ile gelecek yolunda ilerlemek üzere 10 yıllık stratejik bir plana sahip. 

    Maserati Grecale Folgore: Maserati, markanın ilk tamamen elektrikli SUV modeli Grecale Folgore’yi pazara sundu. Elektrikli güç-aktarma sistemi 820 nm tork sağlıyor 220 km/s maksimum hıza olanak tanıyor.

    Citroën Basalt: Yeni bir SUV coupe olan Citroën Basalt, Hindistan ve Güney Amerika pazarında yollara çıkıyor. Yeni Citroën C3'e olan talep güçlü ve müşterilerin yüzde 72'si Avrupa'da üretilen rekabetçi fiyata sahip bir B-segment elektrikli araç olan yeni ë-C3'ü tercih ediyor.

    Stellantis Pro One Vanları: Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot ve Vauxhall markalarının yenilenen Pro One ticari araç serisi tüm segmentlerden 12 modelle yollarda. Stellantis Pro One, yılın ilk yarısında Genişletilmiş Avrupa, Güney Amerika ve Orta Doğu ve Afrika'da 1’inci oldu. 

    FIAT ve Opel, İtalya ve Almanya’daki tarihi miraslarını 125’inci yıldönümleri ile taçlandırdı. FIAT, 25 bin Euro’nun altında bir fiyatla tamamen elektrikli Grande Panda ile küresel ana pazara dönüşünü ilan etti. Ayrıca hibrit bir versiyon olarak satışa sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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