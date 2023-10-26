Google'da işler iyi gidiyor: Net kar %41 arttı

Net kar %41.5 arttı

Alphabet bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %11 artışla 76.7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, geçen sene aynı dönemde 69.1 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı ise %41.5 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz sene aynı dönemde Alphabet 13.9 milyar dolar kar elde etmişti. Bu sonuçlara göre şirketin hisse başına karı 1.06 dolardan 1.55 dolara çıkmış oldu.

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Şirketin gelirleri ve karı artmasına rağmen sonuçlar açıklandıktan sonra hisseleri %5.4 düştü. Bunun sebebinin Google'un bulut hizmeti departmanının zayıf performans göstermesi olduğu belirtildi. Google Cloud bölümünün gelirleri %22.5 artarak 8.41 milyara yükseldi. Bölüm aynı zamanda 266 milyon dolar da operasyon karı elde etti. Ancak beklentilerin altında kalan bölümün büyüme oranı düştü. Google'ın bulut bilişim alanında Oracle, Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi güçlü rakipleri bulunuyor.

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Gelirlerin çoğu reklamlardan geldi

Şirketin gelirlerinin büyük bölümü reklam departmanından geldi. Google Arama, Android, Haritalar, Youtube, donanım gibi bölümleri kapsayan departman 59.6 milyar dolar gelir elde ederek kazancını geçen seneye göre %9.5 oranında arttırdı. Youtube'un da gelirlerinde artış yaşandı. 8 milyar dolar gelir elde eden Youtube'daki gelir artışı %12.4 oldu.

Alphabet'in nakit, nakit benzerleri ve menkul kıymetlerini içeren toplam varlığı ise geçen yılın sonundaki 113,7 milyar dolardan Eylül ayı sonu itibarıyla 119,9 milyar dolara yükseldi.

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