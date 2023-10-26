Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'da işler iyi gidiyor: Net kar %41 arttı

    Google'ın çatı firması Alphabet, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin çeyrek gelirleri 76 milyar doları aşarken net karı 20 milyar dolara ulaştı.
    Google'da işler iyi gidiyor: Net kar %41 arttı Tam Boyutta Gör
    Google'ın çatı firması olan Alphabet, 2023'ün üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

    Net kar %41.5 arttı

    Alphabet bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %11 artışla 76.7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, geçen sene aynı dönemde 69.1 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı ise %41.5 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz sene aynı dönemde Alphabet 13.9 milyar dolar kar elde etmişti. Bu sonuçlara göre şirketin hisse başına karı 1.06 dolardan 1.55 dolara çıkmış oldu.

    Google'da işler iyi gidiyor: Net kar %41 arttı Tam Boyutta Gör

    Şirketin gelirleri ve karı artmasına rağmen sonuçlar açıklandıktan sonra hisseleri %5.4 düştü. Bunun sebebinin Google'un bulut hizmeti departmanının zayıf performans göstermesi olduğu belirtildi. Google Cloud bölümünün gelirleri %22.5 artarak 8.41 milyara yükseldi. Bölüm aynı zamanda 266 milyon dolar da operasyon karı elde etti. Ancak beklentilerin altında kalan bölümün büyüme oranı düştü. Google'ın bulut bilişim alanında Oracle, Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi güçlü rakipleri bulunuyor.

    Google'da işler iyi gidiyor: Net kar %41 arttı Tam Boyutta Gör

    Gelirlerin çoğu reklamlardan geldi

    Şirketin gelirlerinin büyük bölümü reklam departmanından geldi. Google Arama, Android, Haritalar, Youtube, donanım gibi bölümleri kapsayan departman 59.6 milyar dolar gelir elde ederek kazancını geçen seneye göre %9.5 oranında arttırdı. Youtube'un da gelirlerinde artış yaşandı. 8 milyar dolar gelir elde eden Youtube'daki gelir artışı %12.4 oldu.

    Alphabet'in nakit, nakit benzerleri ve menkul kıymetlerini içeren toplam varlığı ise geçen yılın sonundaki 113,7 milyar dolardan Eylül ayı sonu itibarıyla 119,9 milyar dolara yükseldi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    beko buzdolabı ünlem işareti antalya havalimanı alanya ulaşım üniversiteye geç başlamak araba sürmek için boş araziler ankara google sunucularıyla iletişim kurulurken bir sorun oluştu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız