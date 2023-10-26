Google'da işler iyi gidiyor: Net kar %41 arttı

Net kar %41.5 arttı
Alphabet bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre %11 artışla 76.7 milyar dolar gelir elde etti. Şirket, geçen sene aynı dönemde 69.1 milyar dolar gelir elde etmişti. Şirketin net karı ise %41.5 artarak 19.7 milyar dolara yükseldi. Geçtiğimiz sene aynı dönemde Alphabet 13.9 milyar dolar kar elde etmişti. Bu sonuçlara göre şirketin hisse başına karı 1.06 dolardan 1.55 dolara çıkmış oldu.
Şirketin gelirleri ve karı artmasına rağmen sonuçlar açıklandıktan sonra hisseleri %5.4 düştü. Bunun sebebinin Google'un bulut hizmeti departmanının zayıf performans göstermesi olduğu belirtildi. Google Cloud bölümünün gelirleri %22.5 artarak 8.41 milyara yükseldi. Bölüm aynı zamanda 266 milyon dolar da operasyon karı elde etti. Ancak beklentilerin altında kalan bölümün büyüme oranı düştü. Google'ın bulut bilişim alanında Oracle, Amazon Web Services ve Microsoft Azure gibi güçlü rakipleri bulunuyor.
Gelirlerin çoğu reklamlardan geldi
Şirketin gelirlerinin büyük bölümü reklam departmanından geldi. Google Arama, Android, Haritalar, Youtube, donanım gibi bölümleri kapsayan departman 59.6 milyar dolar gelir elde ederek kazancını geçen seneye göre %9.5 oranında arttırdı. Youtube'un da gelirlerinde artış yaşandı. 8 milyar dolar gelir elde eden Youtube'daki gelir artışı %12.4 oldu.
Alphabet'in nakit, nakit benzerleri ve menkul kıymetlerini içeren toplam varlığı ise geçen yılın sonundaki 113,7 milyar dolardan Eylül ayı sonu itibarıyla 119,9 milyar dolara yükseldi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.