OCZ ARC 100 SSD 240GB Video İnceleme

saameet_06 Sandisk x110 dan baskasini tanimam . 256 gb 290 tl
ø Benmi yanlış hatırlıyorum yoksa OCZ batıyormuydu.
Baya oluyor ama
Vertex 4 vardi. Okuma hizi sorunsuz ama yazma hizi 100-150 arasiydi .
Lütfen konuyu dağıtmayalım ki anlaşılabilir olsun.
hocam nerede 290 TL ?
O C Z A L I N M A Z !
sakaldan haz etmeyenlerin de, toplumda inançlı kesimin hatırına sakala laf etmemelerini rica ederim.
ssd bölümünü toshibaya sattılar galiba diğerleri noldu pek bilmiyorum ram üretiminide durdurmuşlardı en son