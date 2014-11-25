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OCZ ARC 100 SSD 240GB Video İnceleme

4 yıl
48,5b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda OCZ'nin uygun fiyatlı SSD ailesi ARC 100'ün 240GB kapasiteli modelini inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
Bu firma batmamısmiydi öyle bir haber okumuştum dh'de
Baya oluyor ama
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ardarda45 4 yıl
Vertex 4 kullanıyorum canavar gibi
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Golden Gate 4 yıl
En performansli ve en dayaniksiz ssd ler ocz nin .

Vertex 4 vardi. Okuma hizi sorunsuz ama yazma hizi 100-150 arasiydi .
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ferkut 4 yıl
Sakalın yarar ve zararlarını tartışmak isteyen arkadaşlar kendilerine birçok site bulabilirler.
Lütfen konuyu dağıtmayalım ki anlaşılabilir olsun.
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saameet_06 4 yıl
Sandisk x110 dan baskasini tanimam . 256 gb 290 tl
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igidu 4 yıl saameet_06
saameet_06

Sandisk x110 dan baskasini tanimam . 256 gb 290 tl

hocam nerede 290 TL ?
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WarSaw 4 yıl
Kısa ve Net söylüyorum:
O C Z A L I N M A Z !
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tropik17 4 yıl
Ocz battı, Toshiba aldı. Toshiba'nın alt markası ama Toshiba adını karıştırmıyor.
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_999_ 4 yıl
sakalın o kadar faydası yazılmış ama kimse sünnet olduğunu yazmadığından bana görev düştü:) ayrıca sadece hz. Muhammed (sas)'in değil, diğer peygamlerden de sakallı olanlara şahit oluyoruz. böylece sakalın "bildiğimiz ve bilmediğimiz" faydaları olabilir.

sakaldan haz etmeyenlerin de, toplumda inançlı kesimin hatırına sakala laf etmemelerini rica ederim.

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ø 4 yıl
Benmi yanlış hatırlıyorum yoksa OCZ batıyormuydu.
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MattPegasus 4 yıl ø
ø

Benmi yanlış hatırlıyorum yoksa OCZ batıyormuydu.

ssd bölümünü toshibaya sattılar galiba diğerleri noldu pek bilmiyorum ram üretiminide durdurmuşlardı en son
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Ocz vertex 450 almıştım 1 ayda patlamışti. Performansi iyiydi ama bir anda göçme problemi yaşayan çoktu. Daha da ocz almam
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MSefa23 4 yıl
OCZ kalitedir..
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