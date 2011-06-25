OCZ, Deneva 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri (SSD) pazarının iddialı isimlerinden OCZ, yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Farklı fiyat aralıkları için farklı model serilerine sahip olan firma, daha çok kurumsal müşterileri hedef alan Deneva 2 serisi SSD modellerini duyurdu. eMLC tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SandForce firmasının SF-2000 tabanlı çip kontrolcüsünü kullanan yeni sürücü ailesi, farklı sistemler için farklı form faktörü seçenekleriyle geliyor.

1.8-inç, 2.5-inç vfe 3.5-inç boyutunda modellere sahip olan yeni Deneva 2 serisi, SATA-III arabirimini kullanıyor ve 550MB/sn seviyesinde okuma-yazma hızı sunuyor. 4k rastgele yazma performansı 80,000 IOPS olarak açıklanan yeni SSD modellerinin yakında satışa sunulması beklenenirken, satış fiyatları hakkında ise bir bilgi verilmedi.