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OCZ, Deneva 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,6b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri (SSD) pazarının iddialı isimlerinden OCZ, yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Farklı fiyat aralıkları için farklı model serilerine sahip olan firma, daha çok kurumsal müşterileri hedef alan Deneva 2 serisi SSD modellerini duyurdu. eMLC tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SandForce firmasının SF-2000 tabanlı  çip kontrolcüsünü kullanan yeni sürücü ailesi, farklı sistemler için farklı form faktörü seçenekleriyle  geliyor.
1.8-inç, 2.5-inç vfe 3.5-inç boyutunda modellere sahip olan yeni Deneva 2 serisi, SATA-III arabirimini kullanıyor ve 550MB/sn seviyesinde okuma-yazma hızı sunuyor. 4k rastgele  yazma performansı 80,000 IOPS olarak açıklanan yeni SSD modellerinin yakında satışa sunulması beklenenirken, satış fiyatları hakkında ise bir bilgi verilmedi. 

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UzmaN345 8 yıl
Ben birtane kapıcam ama yeni ürünler giriş yapsın hem fiyat uygun hem okuma hem yazma hızları iki katı
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yenerbalcı 8 yıl
access time ve hızları çok iyi artık kapasiteleri arttırsınlar 500GB - 750GB -1TB gibi tonlarca para veriyoruz 60 -120 gb ssd 350 -700 tl peşine düşüyoruz yeni çıkan mp3 çaların bile kapasitesi fazla

1TB 20000 rpm harddikler çıksın bu ssdlerin yüzüne bakmam

Aynı fiyata 1TB 20000 rpm harddisk mi yoksa 120GB SSD mi çok gülünç geliyor
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uLtRaTRim 8 yıl
Bence 200-300 GB ye falan gerek yok, en azından şimdilik. 64 GB lık bir tane alınabilir, yanında nasılsa herkesin büyük bir HDD sı vardır. Buradaki fiyatları 75 euro civarı.
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séquestre 8 yıl
Ah biraz ucuzlasalarda kullansak ..
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abdulmusavvir 8 yıl
200gb'ı 500lira değilde, 256 gb sıfırı 399$'a yurtdışında bulunabiliyor, lakin ben de arkadaşlarla aynı fikirdeyim, çok çok çok pahalı.
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OverClocK1ng 8 yıl
spaydix
arkadaş şu ssd lerin 2tb 500mb okuyup yazanları 500 tl olsa alıcısıyım yaw ama nerde

2 Tb a gerek yok. Nasıl olsa sistem kuracağız. En az 200Gb falan olsun 500 lira olsu o hızlarda çok iyi bile.
2 milyon saat falan yazdığına bakmayın. Ömürleri 3 sene civarı. Üzerindeki bellek kümelerine 3000 kez civarı yazma yapılabiliyor. Sonra her hücre kendisini kapatmaya başlıyor. Bu yüzden dosyalarımızı, filmleri veya büyük dosyaları SSD ye yazmayacağımız için 2 Tb gereksiz...
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Batuist 8 yıl
10 sene var bunların yaygınlaşması için...
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Klasör.:X:. 8 yıl
SSD haberi okumaktan sıkıldım ama hala pahalı...
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spaydix 8 yıl
arkadaş şu ssd lerin 2tb 500mb okuyup yazanları 500 tl olsa alıcısıyım yaw ama nerde
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ensaronline 8 yıl
aptalca fiyatlarla kazık pazarı SSD
Özeti bu
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DH Misafiri 8 yıl
bunun 500gb olanı 3milyar falandır heralde
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