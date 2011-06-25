OCZ, Deneva 2 serisi SSD sürücülerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
NAND Flash tabanlı katı hal sürücüleri (SSD) pazarının iddialı isimlerinden OCZ, yeni modellerini duyurmaya devam ediyor. Farklı fiyat aralıkları için farklı model serilerine sahip olan firma, daha çok kurumsal müşterileri hedef alan Deneva 2 serisi SSD modellerini duyurdu. eMLC tipi NAND Flash bellek yongalarını ve SandForce firmasının SF-2000 tabanlı çip kontrolcüsünü kullanan yeni sürücü ailesi, farklı sistemler için farklı form faktörü seçenekleriyle geliyor.
1.8-inç, 2.5-inç vfe 3.5-inç boyutunda modellere sahip olan yeni Deneva 2 serisi, SATA-III arabirimini kullanıyor ve 550MB/sn seviyesinde okuma-yazma hızı sunuyor. 4k rastgele yazma performansı 80,000 IOPS olarak açıklanan yeni SSD modellerinin yakında satışa sunulması beklenenirken, satış fiyatları hakkında ise bir bilgi verilmedi.
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1TB 20000 rpm harddikler çıksın bu ssdlerin yüzüne bakmam
Aynı fiyata 1TB 20000 rpm harddisk mi yoksa 120GB SSD mi çok gülünç geliyor
2 Tb a gerek yok. Nasıl olsa sistem kuracağız. En az 200Gb falan olsun 500 lira olsu o hızlarda çok iyi bile.
2 milyon saat falan yazdığına bakmayın. Ömürleri 3 sene civarı. Üzerindeki bellek kümelerine 3000 kez civarı yazma yapılabiliyor. Sonra her hücre kendisini kapatmaya başlıyor. Bu yüzden dosyalarımızı, filmleri veya büyük dosyaları SSD ye yazmayacağımız için 2 Tb gereksiz...
Özeti bu