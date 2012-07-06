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OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümü performans artışı getiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,5b
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17
HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümü performans artışı getiriyor
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OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümünün (v1.5 Beta) SSD'lerin hem okuma hem yazma performanslarında artış sağladığı dile getiriliyor.
128 GB, 256 GB ve 512 GB'lık modellerde 550 MB/sn olan sıralı okuma hızı, güncelleme  sonrası 560 MB/sn'ye kadar yükselmiş. 128 GB'lık modelde sıralı yazma hızı 420 MB/sn'den 430 MB/sn'ye, 256 GB'lık modelde sıralı yazma hızı 465 MB/sn'den 510 MB/sn'ye, 512 GB'lık modelde 475 MB/sn sıralı yazma hızı 510 MB/sn'ye çıkmış.
OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümü performans artışı getiriyor
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http://www.expreview.com/20221.html Yorum Yaz
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MonsterMMORPG 7 yıl
firmware hakikaten performans arttırıyor. bende ocz vertex 2 vardı. firmware güncellemesi sonucu %8 civarı performans artışı yaşandı.
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Bay_KG 7 yıl
OCZ Vertex 3, Vertex 3 Max IOPS, Agility 3, Solid 3, RevoDrive 3, RevoDrive 3 X2, Synapse and Nocti SSD modelleri için ISO kalıp dosyası var. Bu kalıp dosyasını bir CD'ye yazdırarak, bilgisayarı bu CD ile açıyorsunuz ve Firmware güncellemesini yüklüyorsunuz.
Ben geçen hafta OCZ Vertex 3 için Firmware v2.22 sürümünü yükledim ve okumada 555 KB/s, Yazmada 520 MB/s'yi gördüm.
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Hobar 7 yıl
GÜncellemeyi yine yapamadım. Şu an başka bir diskimde kurulu olan sistemi açtım. OCZ toolbox önce birşeyler indiriyor. Sonra restart ediyor ama açtığımda hala 1.4.1.3 olduğunu görüyorum
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aspirin_00 7 yıl
daha ssd alamadık güncelleme haberleri çıkıyor :(
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cagataykoroglu 7 yıl
Hobar
Yükleyelim de nasıl yükleyeceğiz?
Sistem kurulu sürücüye yükleme yapmaya izin vermiyor. Adata da böyle birşey olmuyordu.

agility 3 te sistem çalışırken güncelleme yapmıştım sorun çıkmadı. vertexler için mi durum böyle?
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Hobar 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Hobar

Yükleyelim de nasıl yükleyeceğiz?
Sistem kurulu sürücüye yükleme yapmaya izin vermiyor. Adata da böyle birşey olmuyordu.


agility 3 te sistem çalışırken güncelleme yapmıştım sorun çıkmadı. vertexler için mi durum böyle?

ocz toolbox da update firmware diyorum. primary sürücüde güncelleme yapılamaz diyor.
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ezimuse 7 yıl
Vertex3 için güncellemeyi yapmadı. Artık nasıl bi programı var ise.
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Hobar 7 yıl
Yükleyelim de nasıl yükleyeceğiz?
Sistem kurulu sürücüye yükleme yapmaya izin vermiyor. Adata da böyle birşey olmuyordu.
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