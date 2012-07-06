OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümü performans artışı getiriyor

OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümünün (v1.5 Beta) SSD'lerin hem okuma hem yazma performanslarında artış sağladığı dile getiriliyor.



128 GB, 256 GB ve 512 GB'lık modellerde 550 MB/sn olan sıralı okuma hızı, güncelleme sonrası 560 MB/sn'ye kadar yükselmiş. 128 GB'lık modelde sıralı yazma hızı 420 MB/sn'den 430 MB/sn'ye, 256 GB'lık modelde sıralı yazma hızı 465 MB/sn'den 510 MB/sn'ye, 512 GB'lık modelde 475 MB/sn sıralı yazma hızı 510 MB/sn'ye çıkmış.



http://www.expreview.com/20221.html