OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümü performans artışı getiriyor

Haber Editörü
OCZ Vertex 4 için yayınlanan yeni firmware sürümünün (v1.5 Beta) SSD'lerin hem okuma hem yazma performanslarında artış sağladığı dile getiriliyor.
128 GB, 256 GB ve 512 GB'lık modellerde 550 MB/sn olan sıralı okuma hızı, güncelleme sonrası 560 MB/sn'ye kadar yükselmiş. 128 GB'lık modelde sıralı yazma hızı 420 MB/sn'den 430 MB/sn'ye, 256 GB'lık modelde sıralı yazma hızı 465 MB/sn'den 510 MB/sn'ye, 512 GB'lık modelde 475 MB/sn sıralı yazma hızı 510 MB/sn'ye çıkmış.
http://www.expreview.com/20221.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben geçen hafta OCZ Vertex 3 için Firmware v2.22 sürümünü yükledim ve okumada 555 KB/s, Yazmada 520 MB/s'yi gördüm.
agility 3 te sistem çalışırken güncelleme yapmıştım sorun çıkmadı. vertexler için mi durum böyle?
ocz toolbox da update firmware diyorum. primary sürücüde güncelleme yapılamaz diyor.