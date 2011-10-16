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OCZ mSATA arayüzünü kullanan yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde PLX firmasının İngiltere Tasarım Ekibi'ni bünyesine katarak kontrol yongaları geliştirme noktasındaki yatırımlarını sürdüren OCZ, Deneva ve Intrepid serisi mSATA formundaki yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. İnce yapılı sunucu sistemler, ağ güvenlik cihazları ve son kullanıcı tarafında çift sürücülü dizüstü bilgisayar ve tabletler için geliştirilen sürücülerden Denava 2'de, SandForce firması tarafından geliştirilen kontrolcüye yer veriliyor.
20nm sınıfında MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı sürücü, 80,000 IOPS seviyesinde 4K yazma performansı sunarken, 550MB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayabiliyor. Intrepid serisi mSATA sürücü ise Indilinx Arowana Flash bağlantı katmanı ile geliyor ve bu sayede sıralı yazma hızı ve IOPS performansı arttırılırken daha yüksek dayanıklılık için Indilinx Ndurance teknolojisine yer veriliyor. OCZ tarafından OEM müşterilerine örneklendirilmeye başlanan mSATA uyumlu yeni sürücülerin yakın zamanda çeşitli cihazlar ile birlikte pazardaki yerlerini almaları bekleniyor.

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interwap 8 yıl
mSATA Mini PCIe bağlantı noktası oluyor. Bu demektir ki eğer ikinci sabit diskiniz için yer yok ise wifi kartı çıkarın ve bu SSD'yi takın. Wifi için ise USB mini wifi kart kullanırız artık.
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mardina 8 yıl
birçok yeni model laptopta zaten 2.bir boş pci exp.yuvası var.bu yuvaya intel turbo kart takılıyordu.o da buna benzer bir cihaz zaten.raid olarak çalışan işlemcinin ram bellek gibi kullandığı bir hard disk.Bu cihaz acaba tek başına hdd olarak çalışabiliyor mu?yani işletim sistemini buna yüklenebiliyormu?kullanan var mı acaba
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AmdFanBoyX 8 yıl
baya iyi bu formda olmasına rağmen
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ezimuse 8 yıl
aslında bağlantısı laptoplardaki wıfı kartina benziyor
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Arranger. 8 yıl
80000 Iops ve 550Mb/s msata için iyi değerler.
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