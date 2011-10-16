OCZ mSATA arayüzünü kullanan yeni SSD sürücülerini duyurdu

Geçtiğimiz günlerde PLX firmasının İngiltere Tasarım Ekibi'ni bünyesine katarak kontrol yongaları geliştirme noktasındaki yatırımlarını sürdüren OCZ, Deneva ve Intrepid serisi mSATA formundaki yeni nesil SSD sürücülerini duyurdu. İnce yapılı sunucu sistemler, ağ güvenlik cihazları ve son kullanıcı tarafında çift sürücülü dizüstü bilgisayar ve tabletler için geliştirilen sürücülerden Denava 2'de, SandForce firması tarafından geliştirilen kontrolcüye yer veriliyor.

20nm sınıfında MLC tipi NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı sürücü, 80,000 IOPS seviyesinde 4K yazma performansı sunarken, 550MB/saniye seviyesinde bant genişliği sağlayabiliyor. Intrepid serisi mSATA sürücü ise Indilinx Arowana Flash bağlantı katmanı ile geliyor ve bu sayede sıralı yazma hızı ve IOPS performansı arttırılırken daha yüksek dayanıklılık için Indilinx Ndurance teknolojisine yer veriliyor. OCZ tarafından OEM müşterilerine örneklendirilmeye başlanan mSATA uyumlu yeni sürücülerin yakın zamanda çeşitli cihazlar ile birlikte pazardaki yerlerini almaları bekleniyor.