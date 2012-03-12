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OCZ'den yüksek kapasiteli yeni SSD sürücüler geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
12,4b
1
18
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ başta veri merkezleri olmak üzere kurumsal ihtiyaçlara yönelik olarak performans ve yüksek kapasiteyi bir arada sunan yeni nesil SSD sürücüler hazırlıyor. Chiron kod adıyla geliştirilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücülerin 6Gb/saniye veri bağlantı hızını desteklediği belirtilirken bunun SAS mı yoksa SATA bağlantısı mı olduğu henüz OCZ tarafından açıklanmadı.
Çok sayıda SSD alt ünitesinden oluşan karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulanan Chiron serisi yeni SSD sürücülerde, bir süre önce OCZ tarafından satın alınan Indilinx firmasının geliştirdiği Everetst NAND Flash kontrolcüsüne yer veriliyor. Yerel RAID kontrolcüsü ile donatılan sürücülerde kapasite tercih edilecek modele göre 4TB'a kadar çıkabilecek. Yine modeline göre sıralı transfer performansı 560MB/saniye, 4K erişim performansı ise 100,000 IOPS seviyesinde olacak Chiron serisi sürücülerin çıkış tarihi ise şu an için bilinmiyor.  


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alpa07 7 yıl en beğenilen
ssd fiyatları düşmicek dedim bana inanmadınız bak ne oldu şimdi
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Placebo Effect 7 yıl
300.000 dolar isterler heralde. Ahlaksız teklif
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kjhg 7 yıl
playstyle
normal SSD ler 1000. yazışta yanıyor ! bunun farkı 1001.ci yazışta mı yanaması yoksa :Dflash adı üzerinde anlık mikron voltları şimşeği ile geçici kaynak bağları oluşturan bir teknoloji kısaca kendini yakan bir teknoloji :(

Az iç hocam.
playstylenormal SSD ler 1000. yazışta yanıyor ! bunun farkı 1001.ci yazışta mı yanaması yoksa :Dflash adı üzerinde anlık mikron voltları şimşeğ...
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kjhg 7 yıl
playstyle
normal SSD ler 1000. yazışta yanıyor ! bunun farkı 1001.ci yazışta mı yanaması yoksa :Dflash adı üzerinde anlık mikron voltları şimşeği ile geçici kaynak bağları oluşturan bir teknoloji kısaca kendini yakan bir teknoloji :(

Az iç hocam.
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DH Misafiri 7 yıl
bence alınmaması gereken teknoloji aceleye gerekyok sn/1tb veri yazan çıakna kadar beklemeli bu hızda en fazla 2-3 sen içinde ulaşılır bekleyip görücez oyüzden relax
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ezimuse 7 yıl
Sand Force'a bir tekme :D
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Menow 7 yıl
Adamlar 4 TB'a kadar boyut sunuyorlar. SSD'lerde devrim olur..
Bize 128 GB fiyatına 500 GB'lık sunsalar şu anda havalara uçarız sanırım...
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E_Aydin35 7 yıl
Ya bunlar sanki bizler için yapılıyor konudada belirtildği gibi
"başta veri merkezleri olmak üzere kurumsal ihtiyaçlara yönelik"
Doğrusu gereklide bu teknoloji, Terabyteları olan şirketlerin böyle iş gören SSD lere ihtiyacı var..
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Prequel 7 yıl
içinde veri merkezleri ve kurumsal ihtiyaçlar geçen haberlerden iğreniyorum!
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perikentli 7 yıl
arkdaslar ister kabul edeim ister kabul etmeyelim geleceğin depolama teknolojisi ssd ve malesef bu teknoloji herkesin sahipp olmayacağı bir teknoloji olacak ...
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SonForum 7 yıl
Sabah 80GB ocz vertex II yi elimize aldık, kapasite değil stabilite ve sağlamlık gerek.
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xLmNt13 7 yıl
ssd geleceğin depolama sistemi.6 gb/s ssd nin önünü tıkıyor. Bence ivy ile SATA 4.0 çıkarsalardı 12 gb/s çok iyi olurdu.
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alpa07 7 yıl en beğenilen
ssd fiyatları düşmicek dedim bana inanmadınız bak ne oldu şimdi
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