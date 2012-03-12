OCZ'den yüksek kapasiteli yeni SSD sürücüler geliyor

OCZ başta veri merkezleri olmak üzere kurumsal ihtiyaçlara yönelik olarak performans ve yüksek kapasiteyi bir arada sunan yeni nesil SSD sürücüler hazırlıyor. Chiron kod adıyla geliştirilen 3.5-inç boyutundaki yeni sürücülerin 6Gb/saniye veri bağlantı hızını desteklediği belirtilirken bunun SAS mı yoksa SATA bağlantısı mı olduğu henüz OCZ tarafından açıklanmadı.

Çok sayıda SSD alt ünitesinden oluşan karmaşık bir tasarıma sahip olduğu vurgulanan Chiron serisi yeni SSD sürücülerde, bir süre önce OCZ tarafından satın alınan Indilinx firmasının geliştirdiği Everetst NAND Flash kontrolcüsüne yer veriliyor. Yerel RAID kontrolcüsü ile donatılan sürücülerde kapasite tercih edilecek modele göre 4TB'a kadar çıkabilecek. Yine modeline göre sıralı transfer performansı 560MB/saniye, 4K erişim performansı ise 100,000 IOPS seviyesinde olacak Chiron serisi sürücülerin çıkış tarihi ise şu an için bilinmiyor.



