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ODTÜ'lü dört yeni mezun Intel Amerika'da staj yapacak

7 yıl
31,2b
1
50
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden yeni mezun dör genç, Intel'in Amerika'daki merkezinde 1 yıllık staj imkanı yakaladı. İkisi Ankara Kampüsü'nden diğer ikisi de üniversitenin Kıbrıs'taki kampüsünden mezun olan gençler, yüksek lisans eğitimleri öncesinde dünyanın en büyük çip üreticisi olan Intel'in ABD'deki tesislerinde ileri teknolojiyi yerinde takip etme şansı yakalamış oldular.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Özgen Sümer Laç ve Furkan Ercan ile ODTÜ Ankara Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Dinç Özcan ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu Sertaç Olgunsoylu, Orta Doğu Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi (Middle East Energy Efficiency Research Center-MER) ArGe çalışmaları kapsamında 1 yıl Intel-ABD’de staj yapacaklar.
Merak edenler için bilişimde enerji verimliliği, donanım ve yazılım konusunda araştırmalar yapan MER, teknik ve finansal açıdan Intel ve KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) tarafından desteklenen bir kurum olduğunu da not düşelim. Intel ile yapılan anlaşma uyarınca, stajyerler staj sürelerinin sonunda, ODTÜ’nün herhangi bir kampüsündeki lisansüstü programlarda araştırmalar yapabilecek. 

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berkkarabacak 7 yıl en beğenilen
O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
Yanıtla +43
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acbold 7 yıl
berkkarabacak
O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum

katılıyorm.şaşkınlıkla karşılıyorum.Zirvede olan bir üniversitenin sadece staja öğrenci yollayıp başarıymş gibi bizim okumamız şaşkınlık verici gerçektende.
berkkarabacakO kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
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1 Yanıt Yanıtla +10
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WinteR 7 yıl
Valla anlamakta zorlanıyorum, adamlar kariyerlerine intel de başlıyorlar, beğenmiyorlar, 10 yıl sonra Ceo pozisyonuna geçebilecek şansa sahip olacaklar, yurdum insanı işte telekomda bilmem ne şubesinin santralinde staj yapsalar daha iyi demek.
Valla anlamakta zorlanıyorum, adamlar kariyerlerine intel de başlıyorlar, beğenmiyorlar, 10 yıl sonra Ceo pozisyonuna geçebilecek şansa sahip olacaklar, yurdu...
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DH Misafiri 5 yıl
Hepiniz kıskançlıktan ne diyeceğinizi bilememişsiniz tabi hiç biriniz adam akıllı yerlerde olmadığınızdan doğaldır. Ben arkadaşları sonuna kadar destekliyorum ve böyle kişiler genelde Türkiye'ye döndüklerinden hem odtülü hemde amerika stajından dolayı işlerine yönetici vasıflarında ve en az 6.500 lira ile başlıyorlar siz hala oturun burda laf atmaya çalışın Pasif arkadaşlar :)
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Galpath 5 yıl
Bu gençler gibi Türkiye'de yüzlerce başarılı insanlar var şans bu gençlere gülmüş hayırlı olsun. Büyük bir firmada staj yapmak çok büyük bir artı ama aynı seviyedeki gençlerimize ülkemizde maalesef fazla şans verilmiyor.
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berkkarabacak 7 yıl
DH Misafiri
berkkarabacakO kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
Intel sence dünyanın herhangi bi yerinden sadece üniversiteden mezun olmuş birini işe alır mı?https://intel.taleo.net/careersection/10000/jobdetail.ftl Bu linki bi incele istersen ama bi kısmını yazmak istiyorum burda da!Minimum Requirements: You must possess a Ph.D. in Computer Engineering, Electrical Engineering or Computer Science with 1-3 years relevant coursework in the following: - Advanced study in CPU or graphics architecture and microarchitecture - Advanced study in hardware design and/or validation, with experience in Verilog or VHDL - Experienced with C++, C, Perl and at least one scripting language on Linux and Windows - Experience in parallel computing Preferred Qualifications: - Experience with IA instructions and assembly language, or familiar with microprocessor pre-si validation methodology or experiences in the similar works are a big pluskısaca adam doktora yapmış ve bahsedilen alanlarda da deneyimli birini arıyor. Bu mühendislik kategorisinden bir başvuru.Bu 4 arkadaş ise daha üniversiteden yeni mezun olmuşlar.

İng'em var merak etme ama ben bu yazıya cevap yazmıştım illa bişi dieceksen ona cevap yaz
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razr58 7 yıl
burada olumsuz yorum yazan arkadaşların turkıyede bıle basıt bır kuruma stajyer olarak girmenın zorlugunu biliyorlar mı acaba? yiyorsa girsin türkiyede ki teknoloji firmalarına... nasıl prosedürlerden geçiyorlar, ne uygulama mülakatlara maruz kalınıyor biliyormusunuz? olumsuz yorum yapan arkadaşlar sizin hayatınızda kapısından içeri girebildiğiniz en iyi firma hangisi, staj yapmayı geçtim, danışmadan içeri girebildikleri yer neresi?
intel gibi bir yerde stajyer olarak çalışmanın , o teknolojılerı görmenin, o alanda dolanmanın hayalını aranızda kaç kişi görebilir ? internette resimlerine bile bakamazsın
intelde zaten hesap makinesi yapan bir firma da bu adamlar oraya kutu taşımaya gidiyor.
helal olsun be kardeşim, gidin yolunuz acık olsun. orada yaşayacaklarsada helal olsun, burada kıymetınızı bilmeyen elemanlar çok. hala dinozor zihnıyetındeler.olumsuz dusunen adamlarla, hayalı olmayan adamlarla ne iş yapabilirsiniz ki,
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DH Misafiri 7 yıl
berkkarabacak
O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum

Intel sence dünyanın herhangi bi yerinden sadece üniversiteden mezun olmuş birini işe alır mı? intel.taleo.net/...
Bu linki bi incele istersen ama bi kısmını yazmak istiyorum burda da!
Minimum Requirements:
You must possess a Ph.D. in Computer Engineering, Electrical Engineering or Computer Science with 1-3 years relevant coursework in the following:
- Advanced study in CPU or graphics architecture and microarchitecture
- Advanced study in hardware design and/or validation, with experience in Verilog or VHDL
- Experienced with C++, C, Perl and at least one scripting language on Linux and Windows
- Experience in parallel computing
Preferred Qualifications:
- Experience with IA instructions and assembly language, or familiar with microprocessor pre-si validation methodology or experiences in the similar works are a big plus
kısaca adam doktora yapmış ve bahsedilen alanlarda da deneyimli birini arıyor. Bu mühendislik kategorisinden bir başvuru.Bu 4 arkadaş ise daha üniversiteden yeni mezun olmuşlar.
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darknesr 7 yıl
fırat üniden gitseler tmmda ödtü ne yahu ... içim sıkıldı bizim cahit abi beni stajer alırmı yahu :d
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ozgurdurmaz85 7 yıl
Habere bak Kadir Akdere benim bizzat komsum ve arkadaşım şuan intel de mühendis olarak görev yapıyor. Enteresan birşey mi bu birde staj.
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acbold 7 yıl
canerpense
acbold
canerpense
ahmt_frk_asln
acbold
berkkarabacak O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
katılıyorm.şaşkınlıkla karşılıyorum.Zirvede olan bir üniversitenin sadece staja öğrenci yollayıp başarıymş gibi bizim okumamız şaşkınlık verici gerçektende.
Staj kelimesi sizin için mezuniyet şartlarındaki gereksiz bir formaliteyse bu olayı bu kadar basit görmeniz doğal. intel de bu işi kimsenin kara kaşı kara gözü için yapmıyor. oraya staj için gidenler orda fotoğraf çekip adına staj demiyor. orada stajer olarak çalışıp bu sayede kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. intel de bu sayede deneyerek adam almış oluyor.
+1 Büyük şirketlerin işleyişini bilmeyenlerin konuşması kendini belli ediyor zaten. Intel gibi bir devi geçtim, Türkiyenin sektöründeki en büyük şirketlerine gidip staj yapabilmek bile bir başarıdır, herkesi almazlar, yan gelip yatarak staj yaptırmazlar. İş dünyasınında profesyonelleri var ve bizzat -stajer olarakta- yaşadığım için bu profesyonelliğin nelere kadar gidebildiğini biliyorum.
dikkat ediyorsanız büyük bir transfer haberi değil bu.basit bir staj.siz çok büyütüyorsunuz.Bizde o üniversiteler o kadar büyük görüyoruzki sadece 4 kişilik bir stajyer alması başarımı diyoruz.Veya odtü nün başarısımı yada türkiyenin...
Pardonda bunun bir başlangıç olduğunun farkındamısınız acaba? Bu tarz büyük şirketler yeni bir karar almadan (Örneğin Türkiyedeki A okulundan yeni mezun almadan) önce bir deneme süreci oluştururlar; bu 4 arkadaş okullarından mezun olmuş herkesi ve okullarının ismini, haliyle Türkiyenin ismini temsil edecekler bir noktada... Madem beğenmiyorsunuz, diğer üniversitelerden bu imkanlarla kaç yeni mezun Intel gibi bir şirket tarafından işe alınıyor Türkiyede söyleyin lütfen. Toplamda 4ü geçeceğini bile sanmıyorum. Üstüne üstlük, hep müdürlük yada yöneticilik mevkiisindeki, tek artıları şuanki mezunlardan daha önce doğmak olan şanslı insanların, belirli şirketler arasında sürekli yer değiştirmesi haberlerinden bıkmadınız mı? FX57nin yazdığı haberi birkaç kez daha okumanızı tavsiye ederim. Şahsen hiç birini tanımama karşın bu genç 4 arkadaşımızla -ve nice isimsiz ufak kahramanlarla- gurur duyuyorum. Doğaldır, herkes kıskanır ancak siz yapamadınız diye başaranları kötülemenize gerek yok.

kıskanma huyum hiç yoktur :) bu kadar basit birşeyle gurur duyacak değilim. İntel 4 kişiyi stajyer olarak almış. (alkış) bravo ülkemize.koskoca 4 tane insan yollayabilmişiz sonunda.
1 Yanıt Yanıtla
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Ritimsizlik 7 yıl acbold
acbold

canerpense

acbold
canerpense
ahmt_frk_asln
acbold
berkkarabacak O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
katılıyorm.şaşkınlıkla karşılıyorum.Zirvede olan bir üniversitenin sadece staja öğrenci yollayıp başarıymş gibi bizim okumamız şaşkınlık verici gerçektende.
Staj kelimesi sizin için mezuniyet şartlarındaki gereksiz bir formaliteyse bu olayı bu kadar basit görmeniz doğal. intel de bu işi kimsenin kara kaşı kara gözü için yapmıyor. oraya staj için gidenler orda fotoğraf çekip adına staj demiyor. orada stajer olarak çalışıp bu sayede kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. intel de bu sayede deneyerek adam almış oluyor.
+1 Büyük şirketlerin işleyişini bilmeyenlerin konuşması kendini belli ediyor zaten. Intel gibi bir devi geçtim, Türkiyenin sektöründeki en büyük şirketlerine gidip staj yapabilmek bile bir başarıdır, herkesi almazlar, yan gelip yatarak staj yaptırmazlar. İş dünyasınında profesyonelleri var ve bizzat -stajer olarakta- yaşadığım için bu profesyonelliğin nelere kadar gidebildiğini biliyorum.
dikkat ediyorsanız büyük bir transfer haberi değil bu.basit bir staj.siz çok büyütüyorsunuz.Bizde o üniversiteler o kadar büyük görüyoruzki sadece 4 kişilik bir stajyer alması başarımı diyoruz.Veya odtü nün başarısımı yada türkiyenin...
Pardonda bunun bir başlangıç olduğunun farkındamısınız acaba? Bu tarz büyük şirketler yeni bir karar almadan (Örneğin Türkiyedeki A okulundan yeni mezun almadan) önce bir deneme süreci oluştururlar; bu 4 arkadaş okullarından mezun olmuş herkesi ve okullarının ismini, haliyle Türkiyenin ismini temsil edecekler bir noktada... Madem beğenmiyorsunuz, diğer üniversitelerden bu imkanlarla kaç yeni mezun Intel gibi bir şirket tarafından işe alınıyor Türkiyede söyleyin lütfen. Toplamda 4ü geçeceğini bile sanmıyorum. Üstüne üstlük, hep müdürlük yada yöneticilik mevkiisindeki, tek artıları şuanki mezunlardan daha önce doğmak olan şanslı insanların, belirli şirketler arasında sürekli yer değiştirmesi haberlerinden bıkmadınız mı? FX57nin yazdığı haberi birkaç kez daha okumanızı tavsiye ederim. Şahsen hiç birini tanımama karşın bu genç 4 arkadaşımızla -ve nice isimsiz ufak kahramanlarla- gurur duyuyorum. Doğaldır, herkes kıskanır ancak siz yapamadınız diye başaranları kötülemenize gerek yok.


kıskanma huyum hiç yoktur :) bu kadar basit birşeyle gurur duyacak değilim. İntel 4 kişiyi stajyer olarak almış. (alkış) bravo ülkemize.koskoca 4 tane insan yollayabilmişiz sonunda.

Bir yerden başlamak lazım.
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alpa07 7 yıl
Adam ruhunu şeytana satmış İllimünati
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iskambildestesi 7 yıl
santanio
ismim@google.com ve kartvizitimin tepesinde Google yazması için ruhumu satarım !!

oha
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santanio 7 yıl
ismim@google.com ve kartvizitimin tepesinde Google yazması için ruhumu satarım !!
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demircibu 7 yıl santanio
santanio

ismim@google.com ve kartvizitimin tepesinde Google yazması için ruhumu satarım !!

taksit yaparsan talibim
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acbold 7 yıl
canerpense
ahmt_frk_asln
acbold
berkkarabacak O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
katılıyorm.şaşkınlıkla karşılıyorum.Zirvede olan bir üniversitenin sadece staja öğrenci yollayıp başarıymş gibi bizim okumamız şaşkınlık verici gerçektende.
Staj kelimesi sizin için mezuniyet şartlarındaki gereksiz bir formaliteyse bu olayı bu kadar basit görmeniz doğal. intel de bu işi kimsenin kara kaşı kara gözü için yapmıyor. oraya staj için gidenler orda fotoğraf çekip adına staj demiyor. orada stajer olarak çalışıp bu sayede kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. intel de bu sayede deneyerek adam almış oluyor.
+1 Büyük şirketlerin işleyişini bilmeyenlerin konuşması kendini belli ediyor zaten. Intel gibi bir devi geçtim, Türkiyenin sektöründeki en büyük şirketlerine gidip staj yapabilmek bile bir başarıdır, herkesi almazlar, yan gelip yatarak staj yaptırmazlar. İş dünyasınında profesyonelleri var ve bizzat -stajer olarakta- yaşadığım için bu profesyonelliğin nelere kadar gidebildiğini biliyorum.

dikkat ediyorsanız büyük bir transfer haberi değil bu.basit bir staj.siz çok büyütüyorsunuz.Bizde o üniversiteler o kadar büyük görüyoruzki sadece 4 kişilik bir stajyer alması başarımı diyoruz.Veya odtü nün başarısımı yada türkiyenin...
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Chembond 7 yıl
acbold

canerpense

ahmt_frk_asln
acbold
berkkarabacak O kadar süsledeğimiz odtünün öğrencileri intelde staj yapcak diye seviniyoruz.Ben bunu maalesef acınas bi durum olarak görüyorum
katılıyorm.şaşkınlıkla karşılıyorum.Zirvede olan bir üniversitenin sadece staja öğrenci yollayıp başarıymş gibi bizim okumamız şaşkınlık verici gerçektende.
Staj kelimesi sizin için mezuniyet şartlarındaki gereksiz bir formaliteyse bu olayı bu kadar basit görmeniz doğal. intel de bu işi kimsenin kara kaşı kara gözü için yapmıyor. oraya staj için gidenler orda fotoğraf çekip adına staj demiyor. orada stajer olarak çalışıp bu sayede kendilerini gösterme fırsatı buluyorlar. intel de bu sayede deneyerek adam almış oluyor.
+1 Büyük şirketlerin işleyişini bilmeyenlerin konuşması kendini belli ediyor zaten. Intel gibi bir devi geçtim, Türkiyenin sektöründeki en büyük şirketlerine gidip staj yapabilmek bile bir başarıdır, herkesi almazlar, yan gelip yatarak staj yaptırmazlar. İş dünyasınında profesyonelleri var ve bizzat -stajer olarakta- yaşadığım için bu profesyonelliğin nelere kadar gidebildiğini biliyorum.


dikkat ediyorsanız büyük bir transfer haberi değil bu.basit bir staj.siz çok büyütüyorsunuz.Bizde o üniversiteler o kadar büyük görüyoruzki sadece 4 kişilik bir stajyer alması başarımı diyoruz.Veya odtü nün başarısımı yada türkiyenin...


Pardonda bunun bir başlangıç olduğunun farkındamısınız acaba? Bu tarz büyük şirketler yeni bir karar almadan (Örneğin Türkiye'deki "A" okulundan yeni mezun almadan) önce bir deneme süreci oluştururlar; bu 4 arkadaş okullarından mezun olmuş herkesi ve okullarının ismini, haliyle Türkiye'nin ismini temsil edecekler bir noktada...

Madem beğenmiyorsunuz, diğer üniversitelerden bu imkanlarla kaç yeni mezun Intel gibi bir şirket tarafından işe alınıyor Türkiye'de söyleyin lütfen. Toplamda 4'ü geçeceğini bile sanmıyorum.

Üstüne üstlük, hep müdürlük yada yöneticilik mevkiisindeki, tek artıları şuanki mezunlardan daha önce doğmak olan şanslı insanların, belirli şirketler arasında sürekli yer değiştirmesi haberlerinden bıkmadınız mı?

FX57'nin yazdığı haberi birkaç kez daha okumanızı tavsiye ederim. Şahsen hiç birini tanımama karşın bu genç 4 arkadaşımızla -ve nice isimsiz "ufak" kahramanlarla- gurur duyuyorum.

Doğaldır, herkes kıskanır ancak siz yapamadınız diye başaranları kötülemenize gerek yok.
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