ODTÜ'lü dört yeni mezun Intel Amerika'da staj yapacak

Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden yeni mezun dör genç, Intel'in Amerika'daki merkezinde 1 yıllık staj imkanı yakaladı. İkisi Ankara Kampüsü'nden diğer ikisi de üniversitenin Kıbrıs'taki kampüsünden mezun olan gençler, yüksek lisans eğitimleri öncesinde dünyanın en büyük çip üreticisi olan Intel'in ABD'deki tesislerinde ileri teknolojiyi yerinde takip etme şansı yakalamış oldular.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Özgen Sümer Laç ve Furkan Ercan ile ODTÜ Ankara Kampusu Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu Dinç Özcan ve Bilgisayar Mühendisliği mezunu Sertaç Olgunsoylu, Orta Doğu Enerji Verimliliği Araştırma Merkezi (Middle East Energy Efficiency Research Center-MER) ArGe çalışmaları kapsamında 1 yıl Intel-ABD’de staj yapacaklar.

Merak edenler için bilişimde enerji verimliliği, donanım ve yazılım konusunda araştırmalar yapan MER, teknik ve finansal açıdan Intel ve KACST (King Abdulaziz City for Science and Technology) tarafından desteklenen bir kurum olduğunu da not düşelim. Intel ile yapılan anlaşma uyarınca, stajyerler staj sürelerinin sonunda, ODTÜ’nün herhangi bir kampüsündeki lisansüstü programlarda araştırmalar yapabilecek.